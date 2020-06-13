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Алексей Боржонов
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Росстат опубликовал данные смертности от Covid-19 за апрель. Они выше статистики оперштаба Материал редакции

Ведомство посчитало коронавирус основной причиной смерти в 1660 случаях, а оперштаб — в 1145.

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Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в России за апрель. Эти данные отличаются от статистики оперштаба по борьбе с Covid-19.

В отчёте Росстата говорится о 2712 умерших с диагностированным коронавирусом. Их ведомство поделило на две группы:

  • В 1660 случаях коронавирус считается основной причиной смерти. Из них в 1270 случаях инфекцию подтвердили, в 390 — не подтвердили, но по характеру заболевания можно предположить, что пациент умер именно от Covid-19;
  • В 1052 случаях коронавирус не был основной причиной смерти. Из них у 435 пациентов инфекция спровоцировала смертельные осложнения других болезней, у 617 — не повлияла на развитие осложнений.

Приведённые Росстатом цифры отличаются от статистики оперштаба. На 1 апреля было известно о 24 умерших от Covid-19, на 1 мая — о 1169. Таким образом, за апрель, по данным оперштаба, умерли 1145 человек.

Следовательно, Росстат выявил на 515 смертей от коронавируса больше, чем оперштаб. Если учитывать только статистику подтверждённых случаев инфекции — то на 125 смертей больше.

  • Информация о возможном занижении статистики по коронавирусу неоднократно обсуждалась в сети и СМИ. В частности, Financial Times и The New York Timesпубликовали материалы о занижении смертности в России. Российский МИД потребовал опровергнуть публикации;

  • Вопросы к статистике возникли у СМИ и после официального разъяснения депздрава Москвы. Там заявили, что смерти 60% пациентов с Covid-19 произошли от «альтернативных причин» — то есть из-за заболеваний, которые медики не могли вылечить. Такие причины смерти, считают в депздраве, нельзя отнести к Covid-19;

  • Всего к 13 июня известно о 6829 умерших от коронавируса в России. Число случаев заболевания превышает 520 тысяч.

#новости #covid19

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