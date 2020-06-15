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Новости
Алексей Боржонов
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Челябинск, Пенза и Якутск отказались провести парад Победы 24 июня из-за Covid-19 Материал редакции

Ранее от проведения парада отказались ещё 10 городов.

10 комментариев
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Власти Челябинской, Пензенской областей, а также Якутии отказались провести парад Победы 24 июня из-за распространения коронавируса.

В Якутске вместо парада проведут онлайн-акции, покажут трансляцию открытия памятника якутскому снайперу и проведут показ техники военных лет, сообщили в администрации правительства республики. До 21 июня в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

  • В Якутии к утру 15 июня зафиксировано 3122 случаев Covid-19, из которых 1200 активные. 1899 человек выздоровели от коронавируса, 23 умерли.

В Челябинской области продлили карантин до 30 июня. Из-за этого власти региона не будут проводить построение войск и техники в Челябинске 24 июня.

  • В Челябинской области выявлен 4651 случай инфекции, из которых 2170 активные. 2434 человека выздоровели, 47 умерли.

В Пензенской области тоже отказались провести парад 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. Его перенесут на более поздний срок.

  • В Пензенской области 3823 случаев заболевания Covid-19, 857 из которых активные. 2935 человек выздоровели, 31 — умер.

Ранее от идеи провести парад Победы 24 июня отказались в Белгороде, Курске, Орле, Перми, Ярославле, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Пскове, Саранске, Петропавловск-Камчатском.

26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.

#новости #карантинвроссии #регионы

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10 комментариев
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Kyler

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Не православно это всё, дальше то что, может и за путина перестанут голосовать?

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всратом

Kyler
1

Скрепы начинают немного подразгибаться. Тревожно всё это. До добра не доведёт.

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Евгений Лазарев

всратом
3

Очень тревожно. Если сегодня парад победы отменяют губернаторы, завтра это могут сделать солдаты НАТО.

Ответить

Serg Bootlegger

2

Хороший повод показать наличие федерализации 😀

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Сталинский Филипп

1

Ну блять да, Пыня хочет рейтинг набить, в то время как сам же повесил на губеров всю ответственность за карантин

Ответить

Владимир Филатов

0

Раскачиваем лодку, товарищи?

Ответить

Vladislav Donets

Владимир
1

Ага, подводную лодку «Курск».

Ответить

Skoi Skoi

0

Во бухтятъ!

Ответить

Лунный динозавр

0

Будет смешно, если откажутся процентов 90, а им потом сверху прикажут провести.

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Жуткий браслет

Лунный
0

Дык они отказываются провести примерно также как им приказали.
В том смысле, что парада не будет, но он будет онлайн.

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