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Ранее от проведения парада отказались ещё 10 городов.
Власти Челябинской, Пензенской областей, а также Якутии отказались провести парад Победы 24 июня из-за распространения коронавируса.
В Якутске вместо парада проведут онлайн-акции, покажут трансляцию открытия памятника якутскому снайперу и проведут показ техники военных лет, сообщили в администрации правительства республики. До 21 июня в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.
В Челябинской области продлили карантин до 30 июня. Из-за этого власти региона не будут проводить построение войск и техники в Челябинске 24 июня.
В Пензенской области тоже отказались провести парад 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. Его перенесут на более поздний срок.
Ранее от идеи провести парад Победы 24 июня отказались в Белгороде, Курске, Орле, Перми, Ярославле, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Пскове, Саранске, Петропавловск-Камчатском.
26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.
Не православно это всё, дальше то что, может и за путина перестанут голосовать?
Очень тревожно. Если сегодня парад победы отменяют губернаторы, завтра это могут сделать солдаты НАТО.
Раскачиваем лодку, товарищи?
Жуткий браслет
Дык они отказываются провести примерно также как им приказали.
В том смысле, что парада не будет, но он будет онлайн.