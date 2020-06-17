Также в США создадут единую базу с данными полицейских, где будут указывать информацию об их нарушениях.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, сообщается на сайте Белого дома. Документ, среди прочего, регламентирует применение силы полицейскими при задержании.

Запрещается использовать удушающие приёмы при задержании. Исключение — случаи угрозы жизни полицейским;

В США создадут единую базу с данными полицейских. В ней будет указана информация о нарушениях сотрудников полиции, в том числе — о «чрезмерном» применении силы;



Документ также регламентирует подготовку полицейских: их будут обучать способам мирного разрешения конфликтов. На такие программы собираются выделять федеральные гранты.



Трамп выразил соболезнования семьям людей, погибших от действий полиции. При этом он назвал большинство полицейских самоотверженными и храбрыми людьми. «Сокращение преступности и повышение стандартов не являются противоположными, взаимоисключающими целями», — уверен Трамп.

Президент считает, что «без полиции наступит хаос, без закона — анархия, а без безопасности — катастрофа».

Мы проведём реформу, не подорвав веру в наших великих и чрезвычайно талантливых сотрудников правоохранительных органов. Дональд Трамп президент США