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Также в США создадут единую базу с данными полицейских, где будут указывать информацию об их нарушениях.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, сообщается на сайте Белого дома. Документ, среди прочего, регламентирует применение силы полицейскими при задержании.
Трамп выразил соболезнования семьям людей, погибших от действий полиции. При этом он назвал большинство полицейских самоотверженными и храбрыми людьми. «Сокращение преступности и повышение стандартов не являются противоположными, взаимоисключающими целями», — уверен Трамп.
Президент считает, что «без полиции наступит хаос, без закона — анархия, а без безопасности — катастрофа».
Колоссальный чувак
Они сами спонсировали фонд помощи полиции, думая что это фонд против полиции
Плохо представляю, как урезание бюджетов повысит качество полиции или излечит расизм, так что норм, ящитаю.
1 раз на миллион попадаются преступники с заболеваниями дыхательной системы. Запретить удушающие приемы. Попадется преступник с рахитом, запретят болевые приемы?
Ждем преступника-клаустрофоба и запрета задерживать преступников.
Черным вообще стоило бы обосраться сейчас. С такими мутками копы скорее будут тормозить и не ехать сразу же на вызовы где подозреваемые ниггеры. Чтобы потом просто неторопливо обвести трупик мелом и не париться из-за этичного задержания. А это сильнее всего ударит как раз по преступлениям black-on-black ведь их основная масса преступлений. А белые уже достаточно агрессивно вооружаются, так что на них, через какое-то время, нападать будут только разве что в куколдных мегаполисах (но и поделом).
В таблице только межрасовые, тут тупо нет блеконблек, так то они лидеры.
Если удушающие приемы могут убить невиновного человека то почему бы и нет? Флойда убили не осужденным в суде и если бы его осудили то точно не на смертную казнь.
В современном мире жизнь человека становится ценнее чем во времена средневековья. Люди пытаются уменьшить случайные смерти
Флойда убил не удушающий приём а миллион наркоты в теле + ковид.
P.S. тупым минусующим — идите читайте отчет о вскрытии, уже обсуждалось и не раз, на шее даже синяков не было.
Тут важен последний шаг. Энштейн не открыл бы теорию относительности если бы не уникальный свойства нашей вселенной, миллионы лет эволюции, образование и свободное время на работе в патентном бюро.
Какие-то совсем пидорские манёвры.
Единую базу черных заведут?
будет называться "черный ящик"
Ну да, запрет таких приёмов обязательно всё исправит!
Сначала один прием запретят потом другой. Вжна тенденция. Может лет через сто в полицию будут набирать только интелегентных людей прошедших курс психологической терапии.
в милицию переиминуют?
militia - ополчение. обычно появляется когда норм законников прогоняют и наступают суровые годы )
О, прям как у нас. Запрещать и нипущать. Но корень проблемы решать - зашквар
В оплоте демократии запретили душить негров. охуенная система с США, чо
В рашке мент душит буйного бухаря — произвол, быдло, превышение полномочий.
В сша запрещают душить — куколды прогнулись.