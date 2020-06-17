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Новости
Алексей Боржонов
2544

Трамп подписал указ о реформе полиции после протестов в США. Он запрещает использовать удушающие приёмы при задержании Материал редакции

Также в США создадут единую базу с данными полицейских, где будут указывать информацию об их нарушениях.

34 комментария
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, сообщается на сайте Белого дома. Документ, среди прочего, регламентирует применение силы полицейскими при задержании.

  • Запрещается использовать удушающие приёмы при задержании. Исключение — случаи угрозы жизни полицейским;
  • В США создадут единую базу с данными полицейских. В ней будет указана информация о нарушениях сотрудников полиции, в том числе — о «чрезмерном» применении силы;
  • Документ также регламентирует подготовку полицейских: их будут обучать способам мирного разрешения конфликтов. На такие программы собираются выделять федеральные гранты.

Трамп выразил соболезнования семьям людей, погибших от действий полиции. При этом он назвал большинство полицейских самоотверженными и храбрыми людьми. «Сокращение преступности и повышение стандартов не являются противоположными, взаимоисключающими целями», — уверен Трамп.

Президент считает, что «без полиции наступит хаос, без закона — анархия, а без безопасности — катастрофа».

Мы проведём реформу, не подорвав веру в наших великих и чрезвычайно талантливых сотрудников правоохранительных органов.

Дональд Трамп
президент США
  • Указ подписан на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер при задержании полицией 25 мая;
  • Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах начались акции против полицейского произвола и расизма. Они проходят под общим лозунгом #BlackLivesMatter.

#новости #сша #icantbreathe #blacklivesmatter

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34 комментария
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Хороший чувак

13

Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах начались акции против полицейского произвола и расизма

Стоит упомянуть, что они требовали урезать финасирование полиции, а Трамп наоборот выделил дополнительно федерального бабла.

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Колоссальный чувак

Хороший
11

Они сами спонсировали фонд помощи полиции, думая что это фонд против полиции

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Антон Пострунин

Хороший
0

Плохо представляю, как урезание бюджетов повысит качество полиции или излечит расизм, так что норм, ящитаю. 

Ответить

Аристарх Знаменский

6

1 раз на миллион попадаются преступники с заболеваниями дыхательной системы. Запретить удушающие приемы. Попадется преступник с рахитом, запретят болевые приемы?

Ответить

Просто Тимуррр

Аристарх
26

Ждем преступника-клаустрофоба и запрета задерживать преступников.

Ответить

Дыня из багажника

Аристарх
5

Сломает ногу пока выбегает из магазина

Ответить

Сергей Васильев

Аристарх
3

Черным вообще стоило бы обосраться сейчас. С такими мутками копы скорее будут тормозить и не ехать сразу же на вызовы где подозреваемые ниггеры. Чтобы потом просто неторопливо обвести трупик мелом и не париться из-за этичного задержания. А это сильнее всего ударит как раз по преступлениям black-on-black ведь их основная масса преступлений. А белые уже достаточно агрессивно вооружаются, так что на них, через какое-то время, нападать будут только разве что в куколдных мегаполисах (но и поделом).

Ответить

karsil

Сергей
0

К сожалению Black on White очень сильно лидирует. Хоть на этом графике и нет black on black, но мне не кажется, что он будет самым высоким

Ответить

Антон Пострунин

karsil
2

В таблице только межрасовые, тут тупо нет блеконблек, так то они лидеры. 

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Гриша Почуев

Аристарх
0

Если удушающие приемы могут убить невиновного человека то почему бы и нет? Флойда убили не осужденным в суде и если бы его осудили то точно не на смертную казнь.

В современном мире жизнь человека становится ценнее чем во времена средневековья. Люди пытаются уменьшить случайные смерти

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Сергей Васильев

Гриша
–1

Флойда убил не удушающий приём а миллион наркоты в теле + ковид.

P.S. тупым минусующим — идите читайте отчет о вскрытии, уже обсуждалось и не раз, на шее даже синяков не было.

Ответить

Гриша Почуев

Сергей
1

Тут важен последний шаг. Энштейн не открыл бы теорию относительности если бы не уникальный свойства нашей вселенной, миллионы лет эволюции, образование и свободное время на работе в патентном бюро.

Ответить

Сергей Васильев

Гриша
0

Какие-то совсем пидорские манёвры.

Ответить

Гриша Почуев

Сергей
0

Мир сложен

Ответить

Roman Sapon

Аристарх
0

Я тоже думаю, что лучше сразу стрелять, а не душить и ломать

Ответить

Bad Bear

2

Единую базу черных заведут?

Ответить

Дыня из багажника

Bad
6

будет называться "черный ящик"

Ответить

Ян Китаев

Дыня
1

А внутри опять ничего не будет 

Ответить

Конкретный пришелец

Ян
0

А как же геттО?

Ответить

Максимальный рубин

1

Эксперты ТЖ собрались

Ответить

Снусмумрик

0

Ну да, запрет таких приёмов обязательно всё исправит!

Ответить

Гриша Почуев

Снусмумрик
0

Сначала один прием запретят потом другой. Вжна тенденция. Может лет через сто в полицию будут набирать только интелегентных людей прошедших курс психологической терапии.

Ответить

Дмитрий Куклин

0

в милицию переиминуют?

Ответить

Александр Дозоров

Дмитрий
1

militia - ополчение. обычно появляется когда норм законников прогоняют и наступают суровые годы )

Ответить

Pavel Reich

0

Прогнулся.

Ответить

Нижний украинец

0

ушла эпоха

Ответить

Сергей Васильев

0

Прогнулся

Ответить

Всё и сразу!.

0

правильно, стрелять сразу в колено и душить не надо

Ответить

Bobby HaveFun

0

О, прям как у нас. Запрещать и нипущать. Но корень проблемы решать - зашквар

Ответить

Имя Фамилия

0

#CopLivesMatter

Ответить

Часовой фитиль

0

Зачем душить, если есть тейзер, или пистолет

Ответить

Sergey Lukianov

–1

В оплоте демократии запретили душить негров. охуенная система с США, чо

Ответить

Константин Санкин

Sergey
0

У тебя демократия это там где всё разрешают?

Ответить

Константин Санкин

–1

В рашке мент душит буйного бухаря — произвол, быдло, превышение полномочий.
В сша запрещают душить — куколды прогнулись. 

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