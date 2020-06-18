Прямой эфир
что происходит в интернете
Он подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну переписки остаётся главным принципом мессенджера во всех странах.
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера на территории России и рассказал, что после этого поменяется для пользователей «на практике».
Он пояснил, что сейчас должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram, станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram. По его словам, это приведёт к росту числа участников каналов и чатов.
Дуров подчеркнул, что в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах. По мнению основателя мессенджера, разблокировка «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов». Он также поблагодарил россиян, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram. Мессенджер заблокировали в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства Telegram передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему был доступен пользователям.
В конце апреля 2020 года депутаты от «Справедливой России» сообщили, что подготовили законопроект о разблокировке Telegram. Его внесли в Госдуму 15 июня. Авторы документа указывали, что хотя мессенджер и заблокирован в России, его можно свободно использовать на территории страны.
Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере, поэтому 1 июля я голосую ЗА поправки в Конституцию
Пакет поправок:
* обнулить сроки;
* разблокировать телеграм.
Можно голосовать целиком или "за", или "против".
Дуров 10ти летней давности написал бы что-то в духе "лол ок" в твиттере, получил бы 100к репостов и всё такое. А ща как-то официально всё.
Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм.
Паша, намекни, если тебя держат в заложниках. oh, wait....
Паша посмотрел на 1% от тех 4%, которые контролируют весь мир и решил, что родное кгб ближе и приятнее
"Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг"
(Набоков)
Ну придется перейти в вайбер тогда, его блокировка стриггерит даже пенсионеров (особенно их)
Чего только не скажешь, чтоб люди Абрамовича не прокатили тебя в багажнике за просранные инвестиции
Странно пахнет.
Серьезно, Паш? То что телега стала помойкой для типа анонимных каналов для слива это есть движение России вперёд? Ну такое...
Upd. А до этого было збс? Не понял этих хвалебных слов, равно как и щенячих призывов признать наконец телегу в РФ . Что это, о чем это? Свобода слова улучшилась что-ли? Или какие тектонические сдвиги сейчас наконец произойдут? Выглядит все это как-то странно если не сказать подозрительно