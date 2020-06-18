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Новости
Ольга Щербинина
1772

«Действия российских властей внушают оптимизм»: первое заявление Дурова о разблокировке Telegram Материал редакции

Он подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну переписки остаётся главным принципом мессенджера во всех странах.

19 комментариев
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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера на территории России и рассказал, что после этого поменяется для пользователей «на практике».

Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением – и надеюсь, что оно долгосрочно.

Павел Дуров

Он пояснил, что сейчас должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram, станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram. По его словам, это приведёт к росту числа участников каналов и чатов.

Дуров подчеркнул, что в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах. По мнению основателя мессенджера, разблокировка «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов». Он также поблагодарил россиян, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.

Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере.

Павел Дуров

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram. Мессенджер заблокировали в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства Telegram передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему был доступен пользователям.

В конце апреля 2020 года депутаты от «Справедливой России» сообщили, что подготовили законопроект о разблокировке Telegram. Его внесли в Госдуму 15 июня. Авторы документа указывали, что хотя мессенджер и заблокирован в России, его можно свободно использовать на территории страны.

#новости #telegram #дуров #блокировки

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19 комментариев
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Данислав Жуков

39

Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере, поэтому 1 июля я голосую ЗА поправки в Конституцию

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Eugene Brazgin

Данислав
1

Пакет поправок:
* обнулить сроки;
* разблокировать телеграм.

Можно голосовать целиком или "за", или "против".

Ответить

Eugene Panfilov

9

Дуров 10ти летней давности написал бы что-то в духе "лол ок" в твиттере, получил бы 100к репостов и всё такое. А ща как-то официально всё.

Ответить

Майский жук

5

Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм.

Паша, намекни, если тебя держат в заложниках. oh, wait....

Ответить

Super 72

3

Паша посмотрел на 1% от тех 4%, которые контролируют весь мир и решил, что родное кгб ближе и приятнее 

Ответить

theLastLetters

Super
0

"Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг"
(Набоков)

Ответить

Порядочный Орзэмэс

2

Судя по последним новостям из РБ, где через телеграмм народ получает более менее адекватную информацию, то эстафета по блокировкам переходит к нам

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Дмитрий Мищенко

Порядочный
0

Ну придется перейти в вайбер тогда, его блокировка стриггерит даже пенсионеров (особенно их)

Ответить

Подозрительный торшер

2

Ему эта блокировка как манна небесная. Нарастил пользовательскую базу и попиарил телеграм.

Ответить

Илья Гераськин

2

Чего только не скажешь, чтоб люди Абрамовича не прокатили тебя в багажнике за просранные инвестиции

Ответить

Владимир Филатов

Илья
0

@Уютный Багажник Tesla @Уютный Багажник 

Ответить

Vladislav Donets

1

Странно пахнет.

Ответить

Владимир Филатов

Vladislav
1

Проснись, Нео. You obosralsya.

Ответить

Бедный цветок

–4

Людям на хлеб не хватает в некоторых регионах, а децл заявляет о внушении оптимизма. Либо он на drugs сидит, либо решил подлизнуть власти, чтобы вернуться в Россию.

Ответить

Майский жук

Бедный
3

децл умер

Ответить

Владимир Филатов

Майский
0

А лучше бы гуф

Ответить

nonsense

–1

Телега будет продана Сбербанку (чтобы закрыть дыры от TON) через 3..2..1..

Ответить

Roman Sapon

0

Предвестники аойны в комментах, 
на вас напали

Ответить

Serg

–4

Серьезно, Паш? То что телега стала помойкой для типа анонимных каналов для слива это есть движение России вперёд? Ну такое...
Upd. А до этого было збс? Не понял этих хвалебных слов, равно как и щенячих призывов признать наконец телегу в РФ . Что это, о чем это? Свобода слова улучшилась что-ли? Или какие тектонические сдвиги сейчас наконец произойдут? Выглядит все это как-то странно если не сказать подозрительно

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