Он подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну переписки остаётся главным принципом мессенджера во всех странах.

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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера на территории России и рассказал, что после этого поменяется для пользователей «на практике».

Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением – и надеюсь, что оно долгосрочно. Павел Дуров

Он пояснил, что сейчас должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram, станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram. По его словам, это приведёт к росту числа участников каналов и чатов.

Дуров подчеркнул, что в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах. По мнению основателя мессенджера, разблокировка «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов». Он также поблагодарил россиян, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.

Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере. Павел Дуров

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram. Мессенджер заблокировали в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства Telegram передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему был доступен пользователям.

В конце апреля 2020 года депутаты от «Справедливой России» сообщили, что подготовили законопроект о разблокировке Telegram. Его внесли в Госдуму 15 июня. Авторы документа указывали, что хотя мессенджер и заблокирован в России, его можно свободно использовать на территории страны.