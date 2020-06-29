Комментарии
По версии СМИ, российская разведка предлагала боевикам награду. Российские власти отрицают обвинения.
Несколько американских военных погибли из-за предполагаемого сговора российской разведки с талибами, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что данные получены от спецназа США в Афганистане, участвовавшего в допросах боевиков. Эту информацию поручили проверить ЦРУ, и оно её якобы подтвердило. Данные получили власти США, и тогда в марте в Белом доме прошло совещание, на котором обсуждались варианты ответа России, утверждает WP. Что именно решили на нём, неизвестно.
Также неизвестно, сколько именно именно военнослужащих погибли из-за предполагаемой программы, организованной Россией. Газета утверждает, что всего в 2018 году в Афганистане погибли десять военных из США, в 2019 — 16, в 2020 — двое.
По данным WP, власти США предупредили Великобританию о предполагаемом сговоре, но союзников по международной коалиции официально не уведомляли об этом.
Какая мотивация? Какой смысл? И где пруфы. Если смотреть статистику, то если какой-то заговор и был, то с целью УМЕНЬШЕНИЯ потерь, а никак не увеличения
Ещё одна жёлтая газетка
До введения санкций: 3,2,1
Не знаю как там в США, но у нас с Википедией такая же история. Действительно, не очень понятно, почему именно в Европе. Так там тоже не все так просто.
Когда путина приговорят к казни на международном трибунале?
Ну вообще да. Но, к сожалению, ты прав. В любом случае, я не считаю, что это так.
Источник кто? Метамфетамин?
Алый спрей
Источник как бы не был связан с этим, но это конечно не точно Слышь, ты еблан.