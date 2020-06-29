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Новости
Алексей Боржонов
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WP: из-за предполагаемого сговора России с талибами погибли несколько американских военных Материал редакции

По версии СМИ, российская разведка предлагала боевикам награду. Российские власти отрицают обвинения.

14 комментариев
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Несколько американских военных погибли из-за предполагаемого сговора российской разведки с талибами, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что данные получены от спецназа США в Афганистане, участвовавшего в допросах боевиков. Эту информацию поручили проверить ЦРУ, и оно её якобы подтвердило. Данные получили власти США, и тогда в марте в Белом доме прошло совещание, на котором обсуждались варианты ответа России, утверждает WP. Что именно решили на нём, неизвестно.

Также неизвестно, сколько именно именно военнослужащих погибли из-за предполагаемой программы, организованной Россией. Газета утверждает, что всего в 2018 году в Афганистане погибли десять военных из США, в 2019 — 16, в 2020 — двое.

По данным WP, власти США предупредили Великобританию о предполагаемом сговоре, но союзников по международной коалиции официально не уведомляли об этом.

  • Информация о награде боевикам появилась в The New York Times 26 июня. По данным издания, российская военная разведка предлагала деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе из США.
  • При этом в публикации издания не говорилось, совершили боевики убийства или нет;
  • Дональд Трамп назвал «заказной» статью NYT. Разведка США, по его словам, признала данные недостоверными;
  • В российском МИД данные NYT также назвали «незатейливым вбросом».

#новости #сша

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14 комментариев
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Андрей Рядькин

7

верю им как RT 

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sf

6

ах, эта типография от бога

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Кирилл Журавлёв

4

Какая мотивация? Какой смысл? И где пруфы. Если смотреть статистику, то если какой-то заговор и был, то с целью УМЕНЬШЕНИЯ потерь, а никак не увеличения

Ответить

Semen Semenov

2

Ещё одна жёлтая газетка

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Max Belkov

Semen
1

Все газетёнки желтые когда плохо пишут про рашку. 

Ответить

Max Belkov

0

До введения санкций: 3,2,1

Ответить

Алый спрей

Max
Нейротекст
2

Нам эти санкции только на пользу.

Ответить

умный человек

Нейротекст
0

Не знаю как там в США, но у нас с Википедией такая же история. Действительно, не очень понятно, почему именно в Европе. Так там тоже не все так просто.

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Freon

0

Когда путина приговорят к казни на международном трибунале?

Ответить

Василий Лебедев

Freon
Нейротекст
0

Ну вообще да. Но, к сожалению, ты прав. В любом случае, я не считаю, что это так.

Ответить

Алый спрей

Freon
Нейротекст
0

Ровно в том момент, когда в России будет нестабильность.

Ответить

Ze Katze

0

Источник кто? Метамфетамин? 

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Алый спрей

Ze
Нейротекст
1

Источник как бы не был связан с этим, но это конечно не точно Слышь, ты еблан.

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Илья Максименко

0

А чего не написали про то, что сам Талибан назвал это вбросом?

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