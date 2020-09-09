Фото: Белорусские женщины сопротивляются задержанию на акции солидарности с Марией Колесниковой Материал редакции
Участниц демонстрации задерживали люди в камуфляже без опознавательных знаков.
8 сентября белорусские женщины вышли на акцию солидарности с членом президиума Координационного совета Белоруссии Марией Колесниковой, которая пропала утром 7 сентября. Женщины собрались у минского Комаровского рынка и встали в сцепку, поскольку начались задержания — их проводили люди в штатском и в балаклавах.
Утром 7 сентября Колесникову увезли люди в масках. На следующий день госагентство «Белта» сообщило о задержании оппозиционерки на границе с Украиной. По данным СМИ, её задержали после того, как она порвала паспорт, чтобы пограничники не пропустили её на территорию страны.
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Aleksey Paschenko
Я вот недавно задумался.
Абсолютно любой человек в современной Беларуси может надеть кепку, маску и похитить средь бела дня любого другого человека. И даже если рядом будут стоять менты, никто ничего не сделает. Это пздц, я считаю.
MetalcoremanAleksey
этой хуйне много лет. им высшим ментам постоянно задают эти вопросы. пару лет назад был случай, когда несколько таких упырей из тралика попытались человека вырвать. получили пиздюлей от всего салона, т.к. люди были уверены, что гопники какие-то, а потом этих людей судили.
Благоприятный дым
Ну в данном случае, как говорится, пусть лучше 12 судят, чем 6 несут.
Проблема только в том, что в постсоветских лагерных парашах у рабов нет оружия, поэтому они не могут с этим оружием отбиваться от неизвестных бандитов. Если бы оружие было - то с десяток таких бандитов пристрелили бы, и сразу бы появились и опознавательные знаки, и жетоны, и документы. Впрочем, именно для этого оружия и нет; настоящее работающее государство начинается с права каждого человека защищать себя.
MetalcoremanБлагоприятный
полностью поддерживаю это право на вооружение народа. америкосы красавцы в этом плане
Боевой томагавк_два
бляяяяя :(
Легкий чувак
Да и в целом до "обычных" преступлений никому особенно не будет дела. Наверняка уже активизировались какие-нибудь поехавшие маньячки, почувствовавшие тренд.
Благоприятный дым
Так и в России уже то же самое. Знаков тоже теперь нет никаких.
То есть реально людей просто неизвестные бандиты в масках и камуфляже могут среди бела дня скрутить и увезти куда угодно, и государство этому не препятствует.
Технически ни в РФ, ни в Белоруссии уже государства нет, это территории под контролем разных банд.
Вертер РоботAleksey
Не может, главные преступники сейчас - это милиция. Криминальные круги настолько тесно связаны с милицией, что стучит там каждый второй и любое преступление раскрывается в течении нескольких часов. Абсолютно любое, даже кража курицы на базаре. Ментов настолько много, что часто они сами толкают людей на преступления ради "палок", потому как "законники" исправно платят.
Никита СуховAleksey
Зато абсолютно любой оппозиционер прочтет мораль, что "низя опускаться до их уровня и отвечать насилием на насилием".
В самом деле, есть много поз, которыми можно ответить на насилие непонятного говна без опознавательных знаков.
Легкий чувак
Участниц демонстрации задерживали люди в камуфляже без опознавательных знаков
Так это ж наверное те самые интервенты, от которых лукашеску обещал защищать страну. Где же его вертолёт, когда он так нужен?
Даша ЛейзаренкоЛегкий
некоторые вообще в гражданском.....
Легкий чувак
Я бы проверил, не одеты ли они в одежду чешских или польских брендов. С точки зрения гражданской сознательности, безусловно, следует большими группами людей задерживать таких индивидов, снимать с них маски, фотографировать лица и публиковать их в реплаях к твитам посольств этих стран. Пускай посмотрят, что их наёмники вытворяют!
Бесплатный Даниль
Весомый аргумент против любого задержания
пепсиБесплатный
реклама вспомнилась
Ler Ler
а если женщины наденут такие же чёрные маски ?????
Zakhar ZakharovLer
станут пусси райотом по-белорусски