«При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — предупредил телеграм-канал. Администраторы также попросили помощи в развитии базы у подписчиков. Они призвали делиться информацией, «если вам известны факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники)».

12 сентября Nexta Live объявил «народный дедлайн» — 9 октября, день инаугурации Лукашенко. Там обратились к чиновникам и силовикам и предложили три способа «показать, что вы служите стране и народу, а не узурпатору» — публично потребовать новых выборов в соцсетях или СМИ, уволиться в знак протеста или связаться с администраторами канала и, назвав своё имя и место работы, заявить о непризнании президента.