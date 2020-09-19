«Никто не останется анонимным»: телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные тысячи сотрудников белорусского МВД Материал редакции
Это стало реакцией на действия милиции в Минске.
Телеграм-канал Nexta Live опубликовал список с данными 1003 сотрудников МВД Белоруссии. В нём указаны ФИО, даты рождения, город проживания, места службы и звания.
«При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — предупредил телеграм-канал. Администраторы также попросили помощи в развитии базы у подписчиков. Они призвали делиться информацией, «если вам известны факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники)».
12 сентября Nexta Live объявил «народный дедлайн» — 9 октября, день инаугурации Лукашенко. Там обратились к чиновникам и силовикам и предложили три способа «показать, что вы служите стране и народу, а не узурпатору» — публично потребовать новых выборов в соцсетях или СМИ, уволиться в знак протеста или связаться с администраторами канала и, назвав своё имя и место работы, заявить о непризнании президента.
19 сентября в Минске прошёл «Блестящий марш». Правозащитный центр «Вясна» сообщил о 217 задержанных участниках.
Финансовый блик
Собрались однажды жук, гук, пыш и рак
пиздец и ни одной Дыни
Напомнило имена русских полководцев и командиров в Medieval 2 Total War, до сих пор «Командир Заяц» оттуда помню
А где лось?
Вот же он, рядом с мухой
Я тоже обалдел, потом понял, что это очень экзотическая сортировка массива фамилий - по длине букв в ней)
Nexta, если слышишь, возьмите меня к себе! Я умею рандомайзером
телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные тысячи сотрудников белорусского МВД
Молодцы! А то некоторые гестаповцы решили, что маски защитят их от народного гнева
Как же я ЛЮБЛЮ БТС, вот они слева направо: Жук, Чонгук, Рак, Пыщ Пищ, Шаг, Юнги Люблю вас.
И дальше что?
Можно посмеяться над белорусскими фамилиями
почему?
Так-то зашквар смеяться над фамилией или именем человека
Потому что подавляющее большинство людей не выбирает себе имен и фамилий, а пользуется теми, которые им дали, не спрашивая их мнения
По идее должна последовать реакция соседей/знакомых этих самых расшифрованных. Когда тебе отказываются продавать парацетамол в аптеке, а соседи обставляют машину пакетами с мусором - невольно задумаешься "а правильно ли я живу"
Проблема в том, что их соседи внезапно менты
Им квартиры там дает государство за выслугу лет и выдает в одном доме, как правило. Может быть так, что в одной новостройке живут практически только бывшие/нынешние силовики и их семьи. Знаю, поскольку есть знакомые в Беларуси, которые в таком доме живут.
Даже офицеры живут в служебных домах. А если получают льготное свое жилье, то обычно это дом чисто силовиков (там не только милиция)
Таракан жуками командует))
Унылая база, телефонов нет, даже по фану написать какую-то угрозу нет возможности.
Даты рождения и города есть, это практически 100% идентификация для соседей
и что это даст-то? соседи здороваться не будут? думаешь людям которые пытают и убивают своих же сограждан не похуй на общественное ПОРИЦАНИЕ?
проблема в том, что этими сведениями никто не пользуется по назначению, за всё время всего четыре машины сожгли
Интересно, а почему некоторые строки выделены красным? 91 и 97, 911 и 912
Одно дело выкладывать данные тех, кто нарушил закон. Другое, выкладывать данные просто всех..
да, но нельзя же так! Что дальше - судить тех, кто выполнял преступные приказы? а, стоп
Одно дело задерживать агрессивных протестующих и тех, кто нарушил закон. Другое дело паковать всех подряд.
связаться с администраторами канала и, назвав своё имя и место работы, заявить о непризнании президента.
так победим!
"Администраторы также попросили помощи в развитии базы у подписчиков помощи." 🤣🤣🤣
Хуйня какая-то, просто имена, обещали же ломать страницы им и любовниц женам сливать и переписки с маленькими мальчиками публиковать.