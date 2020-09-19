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Ольга Щербинина
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«Никто не останется анонимным»: телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные тысячи сотрудников белорусского МВД Материал редакции

Это стало реакцией на действия милиции в Минске.

55 комментариев
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Телеграм-канал Nexta Live опубликовал список с данными 1003 сотрудников МВД Белоруссии. В нём указаны ФИО, даты рождения, город проживания, места службы и звания.

«При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — предупредил телеграм-канал. Администраторы также попросили помощи в развитии базы у подписчиков. Они призвали делиться информацией, «если вам известны факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники)».

12 сентября Nexta Live объявил «народный дедлайн» — 9 октября, день инаугурации Лукашенко. Там обратились к чиновникам и силовикам и предложили три способа «показать, что вы служите стране и народу, а не узурпатору» — публично потребовать новых выборов в соцсетях или СМИ, уволиться в знак протеста или связаться с администраторами канала и, назвав своё имя и место работы, заявить о непризнании президента.

Те, кто проигнорируют требования народа и останутся в системе, пытающейся его подавлять, станут национальным предателями. Мы продолжим выкладывать в общий доступ все данные о людях, которые служат преступному режиму.

Nexta Live

19 сентября в Минске прошёл «Блестящий марш». Правозащитный центр «Вясна» сообщил о 217 задержанных участниках.

#новости #белоруссия

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55 комментариев
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Финансовый блик

21

Че у них блять с фамилиями? 

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Финансовый блик

Финансовый
54

Собрались однажды жук, гук, пыш и рак 

Ответить

Элементарный рак

Финансовый
7

пиздец и ни одной Дыни

Ответить

Зарегистрировался только что

Элементарный
3

и ни одного Орлова

Ответить

Andre Macareno

Финансовый
4

Напомнило имена русских полководцев и командиров в Medieval 2 Total War, до сих пор «Командир Заяц» оттуда помню

Ответить

solawind

Финансовый
4

Жук, кот, рак и батька. Сюжет басни Крылова прям

Ответить

Нижний интернет

Финансовый
4

ПИЩ-ПЫШ ЖЫВТОНЕ ЧОЧО УПЯЧКА

Ответить

Zero-one-one

Финансовый
1

А где лось? 

Ответить

Евгений Шухов

Zero-one-one
9

Вот же он, рядом с мухой

Ответить

Zero-one-one

Евгений
0

Ооооо

Ответить

Ху Эмай

Zero-one-one
1

он пожарный
https://www.youtube.com/user/MrMasterJlo/featured

Ответить

Элементарный рак

Финансовый
1

есть ли там Чук и Гек?

Ответить

Глеб Савчик

Финансовый
1

Я тоже обалдел, потом понял, что это очень экзотическая сортировка массива фамилий - по длине букв в ней) 
Nexta, если слышишь, возьмите меня к себе! Я умею рандомайзером

Ответить

Antony Divnich

Финансовый
0

Это же хоббиты

Ответить

Сергей Королевский

Финансовый
0

телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные тысячи сотрудников белорусского МВД

Молодцы! А то некоторые гестаповцы решили, что маски защитят их от народного гнева

Ответить

Рома Шульц

17

Как же я ЛЮБЛЮ БТС, вот они слева направо: Жук, Чонгук, Рак, Пыщ Пищ, Шаг, Юнги Люблю вас.

Ответить

YeezySpace

3

И дальше что?

Ответить

Евгений Шухов

YeezySpace
19

Можно посмеяться над белорусскими фамилиями

Ответить

Рыжий

Евгений
1

На самом деле нельзя

Ответить

Элементарный рак

Рыжий
1

почему?

Ответить

Рыжий

Элементарный
1

Так-то зашквар смеяться над фамилией или именем человека

Ответить

Элементарный рак

Рыжий
4

((((

Ответить

ouxen

Рыжий
3

у тебя нет души

Ответить

Giorno Giovanna

Рыжий
0

У русских вон Винокуров вино курит, а у англичан Drinkwater воду пьет.

Ответить

Огромный

Giorno
1

Он ещё и бухает

Ответить

Bad Mother Fucker

Элементарный
1

Потому что подавляющее большинство людей не выбирает себе имен и фамилий, а пользуется теми, которые им дали, не спрашивая их мнения

Ответить

Рыжий

YeezySpace
6

По идее должна последовать реакция соседей/знакомых этих самых расшифрованных. Когда тебе отказываются продавать парацетамол в аптеке, а соседи обставляют машину пакетами с мусором - невольно задумаешься "а правильно ли я живу"

Ответить

Иван Иванович

Рыжий
7

Проблема в том, что их соседи внезапно менты

Ответить

Рыжий

Иван
1

Это почему так? Я не знаю насчет Беларуси, но в России какой-нибудь полковник полиции или лейтенант живет в обычном многоквартирном доме (или в частном доме). Даже большинство чиновников живет в обычных условиях

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Рыжий
0

Им квартиры там дает государство за выслугу лет и выдает в одном доме, как правило. Может быть так, что в одной новостройке живут практически только бывшие/нынешние силовики и их семьи. Знаю, поскольку есть знакомые в Беларуси, которые в таком доме живут.

Ответить

Иван Иванович

Рыжий
0

Даже офицеры живут в служебных домах. А если получают льготное свое жилье, то обычно это дом чисто силовиков (там не только милиция)

Ответить

Akk Fr

Рыжий
–4

Думаю , что 90% из этого списка обычные сотрудники , не имеющие к протестам никого отношения, сидящие из-за этих протестов по 13 часов на работе.Думаю , что поступать , как вы описали, будут только коечные уроды или глупцы

Ответить

Рыжий

Akk
0

Звания почитайте и года рождения) 
 Думаю , что поступать , как вы описали, будут только коечные уроды или глупцы

Так-то такие действия это основа протестов в Беларуси. И не забывайте, кто был лучшими партизанами в годы ВОВ

Ответить

solawind

Akk
0

Так то 90% сотрудников немецких концлагерей просто учёт евреев вели и никого лично не сжигали, за что судили?

Ответить

Аристарх Знаменский

4

Ну теперь держитесь

Ответить

Dmitry Sursin

4

Таракан жуками командует))

Ответить

Сергей Королевский

Dmitry
0

Навозными причём

Ответить

YeezySpace

0

Унылая база, телефонов нет, даже по фану написать какую-то угрозу нет возможности.

Ответить

solawind

YeezySpace
3

Даты рождения и города есть, это практически 100% идентификация для соседей

Ответить

Nastya Kogalymskaya

solawind
0

и что это даст-то? соседи здороваться не будут? думаешь людям которые пытают и убивают своих же сограждан не похуй на общественное ПОРИЦАНИЕ?

Ответить

solawind

Nastya
2

https://lenta.ru/news/2020/09/19/car/

https://ria-m.tv/news/208844/mest_partizanov_v_belarusi_sojgli_mashinyi_silovikov_razgonyavshih_protestuyuschih_foto.html

Ответить

Максим Абрамчик

Nastya
0

Да. 

Ответить

Lee

YeezySpace
2

У "особых" личностей есть все: от телефона до прописки

Ответить

Илюхер XXX

0

проблема в том, что этими сведениями никто не пользуется по назначению, за всё время всего четыре машины сожгли

Ответить

Рыжий

0

Интересно, а почему некоторые строки выделены красным? 91 и 97, 911 и 912 

Ответить

solawind

Рыжий
1

Может те кого опознали за участие в разгонах?

Ответить

Рыжий

solawind
0

Из 1001 человека только 4 опознали? Да и вроде сама эта "база" состоит из опознанных, которых Нексте присылали люди (если ничего не путаю)

Ответить

solawind

Рыжий
4

Нет, это просто база служащих. Слитая кадровиком или сотрудником министерства с доступом. 4 из 1000 опознали как раз звучит реалистично , большинство же просто мусорские кабинетные служащие, остальные в масках

Ответить

Максим Шпилёв

0

Одно дело выкладывать данные тех, кто нарушил закон. Другое, выкладывать данные просто всех..

Ответить

solawind

Максим
0

Если структуры МВД работают против народа и конституции, вероятно они все нарушили закон?

Ответить

Bad Mother Fucker

solawind
1

да, но нельзя же так! Что дальше - судить тех, кто выполнял преступные приказы? а, стоп

Ответить

YeezySpace

Максим
0

Одно дело задерживать агрессивных протестующих и тех, кто нарушил закон. Другое дело паковать всех подряд.

Ответить

ouxen

0

связаться с администраторами канала и, назвав своё имя и место работы, заявить о непризнании президента.

так победим!

Ответить

Максим Костюков

0

"Администраторы также попросили помощи в развитии базы у подписчиков помощи." 🤣🤣🤣

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Дмитрий Дмитриев

0

Хуйня какая-то, просто имена, обещали же ломать страницы им и любовниц женам сливать и переписки с маленькими мальчиками публиковать.

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