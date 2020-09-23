Кто не признал Лукашенко президентом Белоруссии. В одной картинке Материал редакции
23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко, после чего европейские страны напомнили о нелегитимности итогов выборов.
23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Церемония не анонсировалась, а государственное телевидение не вело её прямой эфир. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов на выборах.
После этой инаугурации ряд европейских стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии:
- Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия не признает Лукашенко президентом и после инаугурации. «Лукашенко и его аппарат власти должны прекратить использовать жестокое насилие против мирных демонстрантов», — заявил он;
- Глава МИД Дании Йеппе Кофод сообщил, что Лукашенко подтвердил свою нелегитимность такой инаугурацией;
- Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс тоже считает, что тайная инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом. «Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения», — добавил он.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не признает Лукашенко законным президентом Белоруссии, церемония инаугурации ситуации не изменит;
- МИД Польши считает, что президент, «избранный на недемократических выборах», не может быть легитимным, даже после принесения присяги;
- Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко «не имеет легитимности на управление его страной», а также «несёт ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми»;
- Глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал инаугурацию Лукашенко незаконной. Он считает, что выборы в Беларуси «не были ни свободными, ни справедливыми»;
- Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что тайная инаугурация «идёт вразрез со всеми принципами демократии». «Лукашенко явно лишился своего мандата», — добавил он.
Сразу после объявления результатов президентских выборов в Белорусии главы 27 стран Евросоюза не признали итоги выборов. Они договорились ввести санкции в отношении Белоруссии. С таким же заявлением выступили Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония. Среди стран, признавших итоги выборов — Россия, Китай, Турция, Сирия, Казахстан и Киргизия.
Отрицательный бинокль
Я думал мы друзья
Что у них там сегодня на улицах? Если это триггером для более активных действий не станет, тогда видимо уже ничего не станет
Уже начали водить хороводы, говорят скоро подвезут прицеп с цветами. Я пытаюсь объяснить толпе как надо действовать по методикам аналитиков ТЖ, но никто не реагирует - только лезут обниматься. Похоже всё...
Удивительно, что Эстония отреагировала в этом году.
Все ждут ноября, когда нынешний срок закончится и тогда уже начнут наезжать и официально признают Тихановскую
Дания смотрится лишней
Никогда не была под каблуком совкового сапога
После Германии и Дании можно не читать: на мнение остальных из списка всем давно насрать.