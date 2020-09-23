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Артём Мазанов
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Кто не признал Лукашенко президентом Белоруссии. В одной картинке Материал редакции

23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко, после чего европейские страны напомнили о нелегитимности итогов выборов.

29 комментариев
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23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Церемония не анонсировалась, а государственное телевидение не вело её прямой эфир. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов на выборах.

После этой инаугурации ряд европейских стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии:

  • Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия не признает Лукашенко президентом и после инаугурации. «Лукашенко и его аппарат власти должны прекратить использовать жестокое насилие против мирных демонстрантов», — заявил он;
  • Глава МИД Дании Йеппе Кофод сообщил, что Лукашенко подтвердил свою нелегитимность такой инаугурацией;
  • Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс тоже считает, что тайная инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом. «Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения», — добавил он.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не признает Лукашенко законным президентом Белоруссии, церемония инаугурации ситуации не изменит;
  • МИД Польши считает, что президент, «избранный на недемократических выборах», не может быть легитимным, даже после принесения присяги;
  • Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко «не имеет легитимности на управление его страной», а также «несёт ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми»;
  • Глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал инаугурацию Лукашенко незаконной. Он считает, что выборы в Беларуси «не были ни свободными, ни справедливыми»;
  • Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что тайная инаугурация «идёт вразрез со всеми принципами демократии». «Лукашенко явно лишился своего мандата», — добавил он.

Сразу после объявления результатов президентских выборов в Белорусии главы 27 стран Евросоюза не признали итоги выборов. Они договорились ввести санкции в отношении Белоруссии. С таким же заявлением выступили Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония. Среди стран, признавших итоги выборов — Россия, Китай, Турция, Сирия, Казахстан и Киргизия.

#белоруссия #политика

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Отрицательный бинокль

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Жалкая пародия на медузу

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Артём Мазанов

Отрицательный
11

Ты будешь первым, кого я внесу в чс

Ответить

Отрицательный бинокль

Артём
3

Я думал мы друзья

Ответить

Артём Мазанов

Отрицательный
14

Друзья так не поступают! 

Ответить

Harold Peterson

Артём
1

воу, драма

Ответить

Иван Сидоров

Артём
2

жаль

Ответить

Сутенер

9

Спасибо, без картинки бы мне стало скучно и я бы умер

Ответить

Иностранный единорожек88

6

Список стран, которые прекратили сотрудничество с РБ после отказа от легитимации:
1.

Ответить

solawind

4

Что у них там сегодня на улицах? Если это триггером для более активных действий не станет, тогда видимо уже ничего не станет

Ответить

Nastya Kogalymskaya

solawind
3
Ответить

Abram Dikoy

solawind
1

Пока только начинается

Ответить

Владислав Обломов

solawind
1

Уже начали водить хороводы, говорят скоро подвезут прицеп с цветами. Я пытаюсь объяснить толпе как надо действовать по методикам аналитиков ТЖ, но никто не реагирует - только лезут обниматься. Похоже всё...

Ответить

Населенный Гоша

4

Зачем на картинке столько пустого места? Дорисовывать будете?

Ответить

Симпатичный Слава

3

@Павленко и дизайн 

Ответить

Игорь Валерьевич

0

Удивительно, что Эстония отреагировала в этом году.

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Яня

Игорь
2

О, шутки про медлительных прибалтов, актуалочка

Ответить

Игорь Валерьевич

Яня
1

Ну а как же без классики

Ответить

YeezySpace

1

А зачем ещё раз не признавать, если после выборов уже раз не признали?

Ответить

Евгений Мартынов

0

Ладно.

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Тайная инаугурация латентного президента

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Андрей Рядькин

0

Все ждут ноября, когда нынешний срок закончится и тогда уже начнут наезжать и официально признают Тихановскую

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Бурный Мика

0

Align left center

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Rusty Nail

0

Lukashenko Inc.

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Сергей Морозов

0

Дания смотрится лишней

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Alex Nevi

Сергей
0

hvorfor

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Сергей Морозов

Alex
0

Никогда не была под каблуком совкового сапога

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Сергей Морозов

Сергей
0

С чуббакой в ЗВ так же говорят

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Украденная жизнь

0

А что по этому поводу говорит Юрий Лоза?

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Иван Клюхин

0

После Германии и Дании можно не читать: на мнение остальных из списка всем давно насрать.

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