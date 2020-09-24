Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и другие анонсы.

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Сбербанк провёл первую конференцию с презентацией новых продуктов «СберКонф». На ней компания представила ребрендинг, новый внешний вид офисов, банкоматы, устройства экосистемы и единую подписку на сервисы. TJ собрал главное с мероприятия.

Новое название и логотип

Сбербанк представил новый логотип и объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться просто Сбер.

Для фирменного знака Сбера мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей, и создании возможностей и комфорта для них. Мы остались зелёным финансовым брендом, но добавили немного разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента. Герман Греф глава Сбербанка

Новый формат отделений и банкоматы

В презентации поучаствовал народный артист Михаил Боярский, который «так долго ходит в Сбербанк, что по привычке называет его сберкассой». Компания вместе с ним объявила об изменении внешних видов офисов. Они станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть. «Никаких барьеров, никаких стёкол», — пояснили в компании.

«Теперь это не просто место, куда люди приходят сделать вклад, снять наличные или получить консультацию или взять кредит. Это место, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.

На конференции показали, как оплатить кофе в отделении с помощью смартфона с SberPay, за безопасность в котором отвечает дочерняя компания банка Bi.Zone. «Кстати, улыбкой тоже скоро можно будет оплатить все покупки в Сбере», — отмечается в компании.

Ещё одним изменением стали новые банкоматы с возможностью управления голосом и тачскриином. Для этого Сбер собирает биометрические данные при выдаче карт. Через новые банкоматы можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.

Голосовые помощники «Салют» с тремя характерами

Сбербанк показал семейство виртуальных ассистентов «Салют» из трёх ассистентов Сбер, Афина и Джой. Каждый из них работает с разным характером, который пользователи могут выбрать под себя. Помощники работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Сбера «Кристофари», который разработали в Nvidia.

Ассистенты отличаются друг по характеру, привычкам и мировоззрению. В Сбере утверждают, что первыми в мире показали голосовых помощников с разным поведением.

Сбер — продвинутый и разбирается в технологиях, любит красивые, сложные аббревиатуры и «лёгок в общении». В компании его называют интровертом и ценителем порядка, который не прочь «подурачиться и поиграть». Его озвучил актёр дубляжа Даниил Щебланов;

Джой — жизнерадостная и с «высоким эмоциональным интеллектом», она помогает решать бытовые вопросы, освобождая время пользователя. «Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы» — так её описали в Сбере. Ассистента озвучила актриса Татьяна Ермилова;

Афина — максимально продуктивная и эффективная, следует правилам и соблюдает порядок во всём, а также систематизирует информацию. Её озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина.

Помощники смогут находить ответы на вопросы пользователей, а также заказывать им еду, записывать к врачу или в салон красоты, переводить деньги и оплачивать связь. Все асисстенты обладают одинаковыми способностями. Для активации ассистента достаточно будет сказать «Салют!».

Мы первыми в мире создали не просто помощника, а целое семейство AI-персонажей, чтобы дать пользователям возможность выбирать, с кем имкомфортнее в данный момент общаться. Ассистентов семейства «Салют» отличает высокий эмоциональный интеллект: благодаря продвинутойдиалоговой платформе каждый персонаж способен поддерживать диалог всвойственной только ему манере/ Константин Круглов гендиректор SberDevices

Семейство ассистентов разработали дочерняя компания Сбера — SberDevices. «Салют» работает благодаря платформе процессинга естественного языка SmartNLP, которая включает в себя речевые технологии.

Вместе с голосовым ассистентом Сбер показал SberMarket — площадку для навыков SmartApps, которые позволят взаимодействовать с помощниками. Добавлять их смогут любые пользователи и компании.

В компании утверждают, что SmartApps для голосовых ассистентов смогут делать даже маленькие бизнесы, в том числе без написания кода. Сбер представил онлайн-инструменты и шаблоны: прямо внутри системы можно будет собрать и протестировать новый навык.

Смартмаркет полностью откроют для сторонних компаний с акцентом на молодых предпринимателей, которые хотят открыть своё дело. «Теперь вы предлагаете свои продукты и услуги как навыки виртуальных ассистентов. А наши ассистенты всегда рядом с людьми».

Существующими Smartapps можно пользоваться уже сейчас. Сбер подчеркнул, что с помощью навыков для голосовых ассистентов бизнес получит доступ к клиентам экосистемы компании

ТВ-приставка, телевизор и «умная» колонка с экраном

Сбербанк показал SberBox — приставку для телевизоров, в которую встроены помощники из семейства «Салют», а также другие сервисы Сбера, в том числе кино, заказ еды, игры и музыка. Цена приставки составит 3490 рублей, один месяц подписки на все сервисы пользователи получат бесплатно.

Компания показала СберПортал — первую в России «умную» колонку с дисплеем, над которой работали инженеры из компании Harmon/Kardon. Для СберПортала разработали широкоугольную камеру, которая фокусируется на пользователе во время видеозвонка: таким образом, можно перемещаться по комнате, но оставаться в центре кадра. Устройством можно управлять не только прикосновениями, но и жестами.

Распознавая пользователя, колонка также выдаёт на экране персонализированную информацию. СберПортал «благодаря сложной микрофонной матрице» способен воспринимать команды на расстоянии даже при включённой музыке, «например, когда готовишь». Представитель компании также рассказал о широких углах обзора экрана.

Сбер рассказал о звуковой системе СберПортала, электронную часть которой разработала сама компания. «Для качественного звука применён японский цифровой процессор», — отметили на презентации. При участии Сберзвука также создали технологию передачи музыки на устройство без потери качества.

Игра на СберПортале с распознаванием жестов в реальном времени

СберПортал назвали первым в России смарт-дисплеем. При этом Facebook ещё в 2018 году показала похожее устройство Portal с похожим набором функций, но без голосового ассистента и акцента на работе со звуком.

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Семейство «Салют» также встроили в телевизоры сторонних компаний. Первым партнёром Сбера стала китайская Honor. Каждый навык, сделанный для голосового ассистента Сбера, автоматически появляется во всех поддерживаемых устройствах, в том числе на ТВ.

СберПрайм — единая подписка на сервисы Сбера

Компания показала подписку сразу на все свои сервисы. Подписка обойдётся в 199 рублей в месяц, первые 30 дней будут бесплатными. Сбер обещает выгоду более 20 тысяч рублей в год.

Подписаться можно на сайте, в приложении и с октября в любом отделении. До конца года годовая подписка обойдётся в 999 рублей, после этого её цена составит 1990 рублей в год, «а возможно и меньше», — говорится в заявлении Сбера.

Какие сервисы вошли в подписку

Okko — до 20 тысяч фильмов бесплатно, на остальные скидка — 15%;

СберЗвук — бесплатный доступ;



СберМаркет — бесплатная доставка продуктов из магазинов;

СберДиск — 30 Гб в облачном хранилище и 20% скидка на дополнительное пространство;

Delivery Club — 10% на 10 заказов в месяц;

Ситимобил — 10% на заказы;

СберМобайл — 15% на услуги связи.

Автоматическое открытие бизнеса, подписка на продукты, образовательная платформа и другие анонсы

Предприниматели смогут рассчитать бизнес-план, взять кредит на бизнес и открыть счёт в банке онлайн, заполнив анкету и приложив паспорт;

Компания также показала СберКласс — сервис для персонализированного обучения детей. Учащиеся смогут совместно решать задания, а учителя получат новый инструмент для автоматизации работы;

В сервисе СберМаркет в 2021 году появится индивидуальная подписка на самые популярные продукты, которые покупают пользователи;

Компания представила сервис для накоплений в приложении Сбер Онлайн. Он позволяет незаметно откладывать с каждой покупки;



СберДиск стал доступн физическим лицам — пользователи смогут загружать до 15 Гб любых файлов и расширить пространство до 100 Гб за 83 рубля в месяц, а до 1 Тб за 249 рублей в месяц, оплачивать подписку можно будет бонусами СберСпасибо.