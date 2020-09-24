Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения, банкоматы, устройства и подписку. Главное с конференции компании Материал редакции
Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и другие анонсы.
Сбербанк провёл первую конференцию с презентацией новых продуктов «СберКонф». На ней компания представила ребрендинг, новый внешний вид офисов, банкоматы, устройства экосистемы и единую подписку на сервисы. TJ собрал главное с мероприятия.
Новое название и логотип
Сбербанк представил новый логотип и объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться просто Сбер.
Новый формат отделений и банкоматы
В презентации поучаствовал народный артист Михаил Боярский, который «так долго ходит в Сбербанк, что по привычке называет его сберкассой». Компания вместе с ним объявила об изменении внешних видов офисов. Они станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть. «Никаких барьеров, никаких стёкол», — пояснили в компании.
«Теперь это не просто место, куда люди приходят сделать вклад, снять наличные или получить консультацию или взять кредит. Это место, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.
На конференции показали, как оплатить кофе в отделении с помощью смартфона с SberPay, за безопасность в котором отвечает дочерняя компания банка Bi.Zone. «Кстати, улыбкой тоже скоро можно будет оплатить все покупки в Сбере», — отмечается в компании.
Ещё одним изменением стали новые банкоматы с возможностью управления голосом и тачскриином. Для этого Сбер собирает биометрические данные при выдаче карт. Через новые банкоматы можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.
Голосовые помощники «Салют» с тремя характерами
Сбербанк показал семейство виртуальных ассистентов «Салют» из трёх ассистентов Сбер, Афина и Джой. Каждый из них работает с разным характером, который пользователи могут выбрать под себя. Помощники работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Сбера «Кристофари», который разработали в Nvidia.
Ассистенты отличаются друг по характеру, привычкам и мировоззрению. В Сбере утверждают, что первыми в мире показали голосовых помощников с разным поведением.
- Сбер — продвинутый и разбирается в технологиях, любит красивые, сложные аббревиатуры и «лёгок в общении». В компании его называют интровертом и ценителем порядка, который не прочь «подурачиться и поиграть». Его озвучил актёр дубляжа Даниил Щебланов;
- Джой — жизнерадостная и с «высоким эмоциональным интеллектом», она помогает решать бытовые вопросы, освобождая время пользователя. «Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы» — так её описали в Сбере. Ассистента озвучила актриса Татьяна Ермилова;
- Афина — максимально продуктивная и эффективная, следует правилам и соблюдает порядок во всём, а также систематизирует информацию. Её озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина.
Помощники смогут находить ответы на вопросы пользователей, а также заказывать им еду, записывать к врачу или в салон красоты, переводить деньги и оплачивать связь. Все асисстенты обладают одинаковыми способностями. Для активации ассистента достаточно будет сказать «Салют!».
Семейство ассистентов разработали дочерняя компания Сбера — SberDevices. «Салют» работает благодаря платформе процессинга естественного языка SmartNLP, которая включает в себя речевые технологии.
Вместе с голосовым ассистентом Сбер показал SberMarket — площадку для навыков SmartApps, которые позволят взаимодействовать с помощниками. Добавлять их смогут любые пользователи и компании.
Смартмаркет полностью откроют для сторонних компаний с акцентом на молодых предпринимателей, которые хотят открыть своё дело. «Теперь вы предлагаете свои продукты и услуги как навыки виртуальных ассистентов. А наши ассистенты всегда рядом с людьми».
Существующими Smartapps можно пользоваться уже сейчас. Сбер подчеркнул, что с помощью навыков для голосовых ассистентов бизнес получит доступ к клиентам экосистемы компании
ТВ-приставка, телевизор и «умная» колонка с экраном
Сбербанк показал SberBox — приставку для телевизоров, в которую встроены помощники из семейства «Салют», а также другие сервисы Сбера, в том числе кино, заказ еды, игры и музыка. Цена приставки составит 3490 рублей, один месяц подписки на все сервисы пользователи получат бесплатно.
Компания показала СберПортал — первую в России «умную» колонку с дисплеем, над которой работали инженеры из компании Harmon/Kardon. Для СберПортала разработали широкоугольную камеру, которая фокусируется на пользователе во время видеозвонка: таким образом, можно перемещаться по комнате, но оставаться в центре кадра. Устройством можно управлять не только прикосновениями, но и жестами.
Распознавая пользователя, колонка также выдаёт на экране персонализированную информацию. СберПортал «благодаря сложной микрофонной матрице» способен воспринимать команды на расстоянии даже при включённой музыке, «например, когда готовишь». Представитель компании также рассказал о широких углах обзора экрана.
Сбер рассказал о звуковой системе СберПортала, электронную часть которой разработала сама компания. «Для качественного звука применён японский цифровой процессор», — отметили на презентации. При участии Сберзвука также создали технологию передачи музыки на устройство без потери качества.
СберПортал назвали первым в России смарт-дисплеем. При этом Facebook ещё в 2018 году показала похожее устройство Portal с похожим набором функций, но без голосового ассистента и акцента на работе со звуком.
Семейство «Салют» также встроили в телевизоры сторонних компаний. Первым партнёром Сбера стала китайская Honor. Каждый навык, сделанный для голосового ассистента Сбера, автоматически появляется во всех поддерживаемых устройствах, в том числе на ТВ.
СберПрайм — единая подписка на сервисы Сбера
Компания показала подписку сразу на все свои сервисы. Подписка обойдётся в 199 рублей в месяц, первые 30 дней будут бесплатными. Сбер обещает выгоду более 20 тысяч рублей в год.
Подписаться можно на сайте, в приложении и с октября в любом отделении. До конца года годовая подписка обойдётся в 999 рублей, после этого её цена составит 1990 рублей в год, «а возможно и меньше», — говорится в заявлении Сбера.
Какие сервисы вошли в подписку
- Okko — до 20 тысяч фильмов бесплатно, на остальные скидка — 15%;
- СберЗвук — бесплатный доступ;
- СберМаркет — бесплатная доставка продуктов из магазинов;
- СберДиск — 30 Гб в облачном хранилище и 20% скидка на дополнительное пространство;
- Delivery Club — 10% на 10 заказов в месяц;
- Ситимобил — 10% на заказы;
- СберМобайл — 15% на услуги связи.
Автоматическое открытие бизнеса, подписка на продукты, образовательная платформа и другие анонсы
- Предприниматели смогут рассчитать бизнес-план, взять кредит на бизнес и открыть счёт в банке онлайн, заполнив анкету и приложив паспорт;
- Компания также показала СберКласс — сервис для персонализированного обучения детей. Учащиеся смогут совместно решать задания, а учителя получат новый инструмент для автоматизации работы;
- В сервисе СберМаркет в 2021 году появится индивидуальная подписка на самые популярные продукты, которые покупают пользователи;
- Компания представила сервис для накоплений в приложении Сбер Онлайн. Он позволяет незаметно откладывать с каждой покупки;
- СберДиск стал доступн физическим лицам — пользователи смогут загружать до 15 Гб любых файлов и расширить пространство до 100 Гб за 83 рубля в месяц, а до 1 Тб за 249 рублей в месяц, оплачивать подписку можно будет бонусами СберСпасибо.
Своровать деньги пенсионеров и оьнулить все накопительные счета - «мы не имеем отношения к банку СССР»
2020й год - мы самый старый банк в стране со 150 летней историей.
Здесь уместен мем с собаками, но некогда делать 😀
Да, да кто то уже делал
Жаль современные дети не умеют читать и не могут осознать кто у кого и как "своровал", и при чем тут сбер, когда виновато во всем правительство.
Жаль, что современные старпёры так зашорены что во всём винят правительство, трампа, путина etc. и прочие классические мантры
Не Павлов виноват, а СССР. У моей бабушки было 2-3 рублей в банке, которые сгорели за наносекунду. Но сгорели они не из-за Павлова или еще кого-то, а сгорели они в тот момент, когда она их зарабатывала. Машина , например, стоила значительно дешевле 2-3к рублей, но купить они ее не могли. Еды сверх нормы они купить не могли, одежду хорошего качества они купить не могли, квартиру или дом, купить не могли. Деньги был подкреплены ничем, не было столько товаров и услуг, чтоб эти деньги хоть что-то стоили, это была бумага. И реформы лишь показали истинную стоимость этих бумаг.
Хомо советикусы должны страдать: любили Брежнева, любите и сгоревшие вклады.
Невероятная вымученность сквозит из каждой секунды этой презентации. Греф увидел стримы презентаций американских компаний и решил, что может такое же сделать. Но как обычно получилась убого наигранная и бездарно написанная хуйня уровня выпуска новостей на федеральном ТВ.
Вместо сценариев практического применения функций показывают хуйню, которая скорее провоцирует забрать остатки средств из этого банка, чем чему-то радоваться. Какой новый мир, нахуй - это банк, блядь, я туда если и пойду, то только для крупной валютной операции или для снятия налички в сумме, которой не может быть в банкомате.
А ваш ведущий только что гордо заявил, что у них даже кассы нет, зато можно кофе попить. Это какой-то пиздец.
Блядь, у меня паралич от кринжа, не могу закрыть вкладку, спасите.
Слава б-гу, на сегменте с Валерией стало так невыносимо от ультракринжа, что открылось второе дыхание и рывком закрыл.
Вьетнамские флешбеки перед глазами на всю жизнь останутся, конечно.
ctrl+w
бывает помогает в такой ситуации, бро
Честно признаться я в ахуе
Интересно, чья идея была сделать из отделений «место для общения и работы». Это же какой-то пиздец, не?
Интересный кран
На самом деле нет. Если абстрагироваться от безобразных ведущих и гостей, неестественно ведущих себя в кадре и выжимающих из себя бездарно написанный для них текст, то в презентации достаточно здравых идей.
1. Если современный банк работает нормально и его сервисы надёжно защищены, то в абсолютном большинстве случаев у клиента вообще не должно быть никакой потребности в посещении офиса банка.
2. Если клиент всё-таки идёт в банк, то скорее всего ему необходимо провести важную операцию с существенной суммой денег, которую нельзя снять в банкомате и/или боязно (или тоже нельзя) просто перекидывать кому-то по кускам.
Обычно речь идёт о сделках с недвижимостью, иным крупным имуществом и транспортом. Сделать из офисов удобное место для финала переговоров по таким сделкам, закрепления их условий, оформления документов и их завершения - вполне себе хорошая, годная идея.
К сожалению, сценарий презентации писал конченый мудак, поэтому вместо того, чтобы просто нанять 3-4 хороших актёров и показать их в житейских ситуациях типа "Саша продаёт квартиру", "Маша покупает автомобиль" и ещё паре десятков аналогичных, нам показывали ультракринж с нахуй-никому-не-нужными говнозвёздами, репутация которых варьируется от резко отрицательной до никакой вообще.
самый кринж это зачем то он пригласил Боярского сняться в этой презентации
Интересный кран
на фоне валерии и собственно первого ведущего он вполне ок смотрелся ещё.
Греф посмотрел ролик про пельмени боярские! И тут понеслось....
Привет из 2007го!
Так какая целевая аудитория, такие и приглашённые знаменитости.
Кого из звать надо было, чтобы пенсионерка из Тулы узнала? Федука? Хамали и Наваи? Полный состав ЧБД (с Чапаряном)?
Не понимаю, почему все бугуртят. Ну поменяли и поменяли. Зато сколько сейчас рекламщики подзаработают. Этот сектор итак загибается, так хоть сбер им подкинет на похороны.
Лично мне не нравится, что рынок стал слишком монополизированным и неповротливым. А монополия это всегда плохо.
Вот раньше Сбер был просто банком, а теперь поглотили 2GIS, Яндекс.Деньги. Создали свою мобильную связь, продают бургеры в своих отделениях, запустили музыкальный стриминговый сервис.
Ничего хорошего в этом не вижу, раньше были маленькие ламповые самостоятельные компании, а теперь один большой неповоротливый монстр.
Вот от этого я бомблю.
До тех пор, пока монстры не начинают душить конкурентов своим доминирующим положением, он очень себе даже успешные и хорошие компании. Dont be evil и всё такое.
Беда в том, что очень быстро почти все начинают в разной степени злоупотреблять - удушая конкуренцию просто потому что могут и это несложно в их положении. Но тут уже всё зависит от того как работают антимонопольщики в данном конкретном рынке.
Это всё пидорский Китай со своим WeChat и пидорские руководители компаний, которые готовы во всем подражать китайцам и класть хуй на сервис.
Есть олигополия, а это технополия (трейдмарк регистред). Хотели киберпанка, ну вот держите :) hi-tech low life как говорится
Так а где монополия получается? Сбер забрал яндекс деньги, так у яндекса Тинькофф теперь. Музыкальный сервис я вообще не верю, что у них взлетит, смотря, сколько у них конкурентов. Почти на каждый их сервис есть ответ как минимум у яндекса. Если они будут как два кусающихся гиганта а-ля Sony и Microsoft, то все в итоге может быть вполне неплохо.
Сколько ? Кому он подкинет ?
Одному агенству он закажет и все, а тысячи других продолжат загибаться 🤷🏼♂️
Оригинальный украинец
А крупное агенство найдет сотню субподрядчиков, сотня субподрядчиков заплатит тысяче блогеров и десятку рекламных сетей. И вот у всей этой пиздобратии есть деньги еще на полгода существования
Поддержка бизнеса по средствам нерационального использования средств и кумовства
Уютный месяц
На праздник!
Напряженный Валера
рекламщики то загибаются?
Как же он загибается и откуда такие прогнозы? 😁
Как минимум моя и десяток подобных контор за последний год закрылось.
у сбера много дочек :D так что там мало кому перепадёт. Чего стоит один сбер тек
Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них.
Обожаю такие объяснения в дизайне простых элементов типа кружочков и галочек. Вот смотрю на них, и прям сразу вижу, что авторы хотели мне сказать про целеустремлённость и сфокусированность.. а, блять, погодите, нет. Просто кружочек с галочкой.
Правильный остаток на сбере такой:
Или вовсе
У Вас нищенский Айфон, я думаю на других картах такой же баланс.
В знак протеста против Сбера я заблокировал свою карту. В выходные пойду закрывать счёт.
Тем временем участники СберКонфа внимательно слушают
Владимир Владимирович как на фото попал?
Два кофе пожалуйста
Напились и спят
онлайн же обычно делали
ебать кринж
МЫ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ КОМПАНИЯ, ПЕРВЫЙ БАНК С УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
@
А ВОТ БОЯРСКИЙ В ШЛЯПЕ ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ
Система быстрых переводов «Конь Дартаньяна»
Срочный хичхакер
Голосовой помощник Каналья
Чувствительный коктейль
Система длинных займов "Член коня Д'Артаньяна"
какой черт перед запятой поставил пробел?
Чувствительный коктейль
бляя, рендерить все заново
Довольный месяц
Прям так и вижу, как в деревне пенсионер заходит в сбер, а там модный серый офис с кафе.
Будет очень смешно, если у них будут кофейни с ценами уровня Старбакса.
Когнитивный диссонанс в глазах бабули, которая пришла в Сбер получать свои 6000 рублей пенсии, и видит, как рядом Нюрка продаёт кофе за 400 рублей.
Напряженный Валера
Вообще сложно представить общественное пространство, где бабки сражаются с банкоматами в неравной битве, а рядом хипстеры допивают своё смузи)
Ты же в банки приходишь, что бы почиллить)
Еще и теней от людей нет
Они вампиры, поэтому усатый потерял сознание когда у него кровь брали)
лааан, это кажется прививка была
Предметный коктейль
Зато боярский в воздухе летает. В каком банке ещё ты такой ебанариум повидаешь
Как за 10-15 лет из охуенного логотипа сделать стандартную невзрачную иконку
«Через новые банкоматы так же можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.»
Теперь к тормозящим бабушкам и дедушкам добавятся молодые люди, заказывающие такси и билеты по 30 минут. А тебе нужно просто снять/закинуть денег за 3 минуты.
Тогда зачем этот функционал в терминале?
Или послушать музыку и подкасты.
включить свой любимый плейлист с басами пока снимаешь бабосики
как вы заебали, хейтеры. что не новость так за уши притянутый коммент лишь бы накинуть
Актеры у которых нет оскара конечно, но действительно прикольно обновляются
p.s я просто в шоке как все льют только негатив, сбер всё правильно сделал что обновился и стал IT компанией, конкуренция это круто яндекс против сбера, две крутых экосистемы
p.s.s в России самая развитая IT сфера, гордитесь епта, а не нойте
Чувствительный коктейль
от того, что на фоне убогого зеленого экрана они там заливают про будущее, в их отделениях не станет меньше пенсионеров, бесконечных очередей, псевдовежливых работников, перестанут блочить карты, перестанут звонить "сотрудники службы безопасности сбербанка"
а после каких изменений должно стать меньше пенсионеров?))
я вообще имел ввиду, что все их изменения это удобно очень
имеется ввиду что все в одном месте, ты не знаешь что это значит чтоли?
привет тинькофф
Эх, представляю как у таких терминалов стоят очереди из бабулек, пытающихся оплатить жкх
че за баба на тинькове нарисована?
Такая ебала пиздец. Цирк сделали из банка, раскраски на которые всем похуй. Когда я прихожу в банк, я хочу серьезности, уверенности что мои бабки не проебут циркачи.
Господи какие же вы все уебаны тупорылые
Чувствительный коктейль
Стараемся успевать за тобой
Ты лайкнул мой твит, в котором я проясняю свою позицию
Деанон
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Близкий Валера
фетиш на длинные ноги, норм
А будет сберкальянная? Или сбербершоп?
В сбербершопе обязан работать сбербербер и иметь собаку сбербернара.
Они станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть...
Инновации, редизайн, идут в ногу со временем. А как автоматически подключить своих клиентов к БСП - хуёв, запрячем ещё в настройки подальше чтобы не нашли. Внутри сбера по номеру телефона - без проблем. А остальные пусть дальше мозги ебут: "не, у меня не сбер, мне нужен номер твоей карты". Свинота
"Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека."
Им бы вместо новых офисов выделить старые в отдельную дочку для бабушек, а самим двигаться в сторону полного онлайна, раз уж они решили стать "технологической компанией". Это и главному акционеру выгодно, ведь тогда будет меньше налички
Как верно написали выше, все смотрят презы западных гигантов и хотят открыть свои магазины аля Апсторы. Карго...
Это место общения, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.
"Где оформляли карту туда и идите" - новые технологии.
Чувствительный коктейль
Не, теперь СберКурьер при помощи СберЛогистики поедет на СберГироскутере в то отделение Сбера и привезет все нужные для работы бумаги и личные дела в текущее отделение.
Как же наигранно. Будто они впервые ассистента видят.