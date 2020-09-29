Netflix в России поднял возрастной рейтинг нескольких детских проектов до 18+ Материал редакции
Их исключили из детского раздела сервиса.
Российский сегмент Netflix исключил несколько мультсериалов из детского раздела и поднял их возрастной рейтинг до 18+. Внимание на это обратил внимание активист Михаил Самин.
Из категории For Kids исключили проекты «Кипо и эра чудесных зверей», «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Принц-дракон» и «Вселенная Стивена», пишет «Мир фантастики».
Эти мультсериалы не показываются в поиске, если пользоваться детским аккаунтом, но их можно найти с обычного профиля. У всех проектов стоит маркировка 18+. Обычно в таких случая при начале воспроизведения появляется плашка с объяснением, из-за чего выставлен рейтинг, но в случае этих мультфильмов такого нет. Например, «Ши-Ра и непобедимые принцессы» в разных странах предлагается смотреть в возрасте от шести до 12 лет, в Сингапуре — с 18 лет.
При этом кукольный сериал «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» сохранил в России рейтинг 7+, несмотря на наличие второстепенных ЛГБТ-персонажей. Рейтинг сериалов «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Проклятая» подняли с 16+ до 18+.
С 15 октября Netflix переведёт расчёты с пользователями из России в рубли. Анонс запуска российской версии стриминга появился в начале сентября. Развивать сервис Netflix будет совместно с Национальной медиа группой, управляющей РЕН-ТВ, «Пятым каналом», владеющей долей Первого канала и «СТС Медиа».
Лучше бы переводами занялись
Больше половины контента не на русском 🤷🏻♂️🤔
Стыдно не знать английский в 21 веке.
Смотреть в оригинале в разы лучше
Каждый смотрит так, как ему удобно. Не нужно что-то навязывать остальным
иностранные фильмы, которые не на английском, не смотрите, получается?
Их можно с субтитрами смотреть. С русскими или английскими, какие есть. Многие, конечно, напишут, что не успевают и читать сабы и смотреть видео, но если скот только по слогам читает и не владеет навыком скорочтения, то это только его проблемы.
Лунный Артем
Согласен. Тут всякое отребье и прочие ущербы говорят, мол в 2k20 надо знать английский в совершенстве, настолько блять хорошо, чтобы понимать сленг, специальную лексику и игру слов. Или, на крайний случай, всё время, вместо просмотра контента, концентрироваться на двух строках текста, по сути занимаясь не просмотром, а чтением. Советы просто супер охуенные. У меня тоже есть для таких людей один совет: пожрите говна
НМГ как раз обещали сделать перевод бОльшей части контента нетфликса, когда официально объявляли о сделке
«Развивать сервис Netflix будет совместно с Национальной медиа группой, управляющей РЕН-ТВ, «Пятым каналом», владеющей долей Первого канала и «СТС Медиа» - ясно, хуета
Лучше напишите, что у половины проектов Netflix нет субтитров, не говоря уже об озвучке)
И не забудьте указать про стоимость подписки в РФ.
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Чел, и ты туда. Нравится оригинал, так смотри, оригинальную озвучку никуда не денут
Steven Universe лучший мультсериал ever! Его должен посмотреть каждый, я считаю. Правда мелкие многого не поймут, сезон-эпилог особенно. Но многим классным и полезным вещам все равно смогут научиться
почему вообще Нетфликс доступен в России, там же сразу закрыть должны по всем сериалам которые идут
Громадный кран
Сервис доступен с 18 лет.
Нет, там есть детские профили, на которых определенный контент не доступен
Боже, ну вот кто их просил. Работали бы себе дальше из-за границы, 800 рублей платят явно не за российский сапог на этом сервисе