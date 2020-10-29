В Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике. Полиция его задержала Материал редакции
По данным СМИ, он успел обезглавить одну женщину. Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.
В Ницце возле базилики Нотр-Дам человек, вооружённый ножом, напал на прохожих. Трое из них погибли, несколько получили ранения, сообщает BFM.TV.
Полиция задержала нападавшего, он получил ранения и находится в больнице. По данным издания Nice-Matin, одну из погибших он обезглавил. Le Figaro пишет, что погибли две женщины и один мужчина. Двоих убили прямо в базилике, ещё одна женщина пыталась спрятаться в соседнем кафе, но была убита.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что у нападения есть «признаки теракта». Он распорядился закрыть все храмы и «другие места отправления культа» в городе. Специальный кризисный штаб для расследования инцидента возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.
угадайте религию по заголовку
мирныя релийгия же
Ну ты посмотри на татар и башкир, разве есть добродушнее и вообще прекраснее люди на планете?
депутаты на предвыборных плакатах
Вот хотел написать, что неправильно судить вот так о религиозных взглядах неизвестного человека только из-за того, что он обезглавил кого-то (как бы это странно не звучал, но это так), но потом увидел, что это опять Франция и засомневался. Чувствую себя как-то омерзительно теперь из-за предрассудков.
Я просто много знаю историю убийц и серийных убийц, чтобы понимать, что между отрезанием частей тела и религиозными убеждениями мало чего общего.
Бурный паркур
Чувствую себя как-то омерзительно теперь из-за предрассудков.
не кажется ли тебе такой страх не дай бог найти внутри себя согласие с каким-либо предрассудком - это следование еще более лицемерному предрассудку?
Великий звук
А с чем у отрезания частей тела больше общего, чем с религиозными убеждениями?
если предрассудок стабильно подверждается каждые две недели - а предрассудок ли это?
Мучительный звук
впускают дикарей в свою страну
поощряют смехуечки оскорбительные для дикарей
не могут защитить своих граждан от спровоцированных дикарей
демонизируют правых из-за жесткой позиции по дикарям
будем шутить про ислам, а не импотентов политиков
Это же просто чисто европейская культура. Ты никогда не давал возможность пару дней погостить дальнему родственнику или другу у себя дома, который оказывался не настолько комфортным сожителем и вообще приносил некие проблемы в твоё образ жизни неожиданно?
Посмотри на Японцев, которые чужакам любезны, но личное пространство хуй тебе откроют. И посмотри на южных европейцев которые тебя впервые видя в дом свой пустят и со всеми друзьями познакомят.
Не понимаю прост, почему левые отказываются защищать религиозные чувства.
По поводу культуры. Ну представь к тебе приехал погостить родственник из ебеней, а твои допкстим дети начинают травить шутки про деревенщин, которые ебут овец. Родственник тебе жалуется, что ему обидно. А ты ему, да поебать, у нас так принято, терпи. Хз чего тут европейского
почему левые отказываются защищать религиозные чувства.
Вроде как защищают, только в плане культуры. Никто не запрещает носить в себе идеи какие-то и взгляды на жизнь. Никто не запрещает выполнять обряды, которые не покушаются на личное пространство незаинтересованных в этом людей.
Не, карикатуры на Мухаммеда - норм. Обмазаться гуталином на тусу - расизм, преступление. Логика пока непонятна эта.
Карикатура не норм. Возможно я столкнусь с религиозным непониманием и двойными стандартами, сказав, что вся эта тема началась не с карикатур, а с отрезания головы.
Если бы голову не отрезали никому, а чувак который оскорбился пошёл в суд и засудил удачно препода, то всё было бы ок. Ну или хотя бы начал интернет движение.
Транслирование карикатур лишь агрессивная контратака. Что-то религиозные общества не спешат извиняться, а кто-то смело оправдывает действия убийцы. Лично для меня не логично, но опять же я не знаю как бороться с такими двойными стандартами от религиозных людей, более того когда эти двойные стандарты стоят кому-то жизни.
Родственник зарезал детей и взорвал твой дом потом или просто съебал в свой аул?
Кстати, хотелось бы узнать, а кто придумал эту фразу-мем про "мирную религию"? Например, мирная религия - это буддизм и все буддистские страны принимали его без войн, это как раз-таки исламисты свою религию навязывали войной. 🙄
Стопудов японец
Он с ножом, а не катаной.
А если бы был бы ниндзя, то его бы не поймали.
Нравственный каякер
Он же не самурай или ронин какой-то, возможно крестьянин сбежал с рисовых полей.
А быть может это девочка яндере тогда.
Что за движ ?
Японцы вроде угорают по газам типа зарин, заман
Ставлю на представителей самой мирной и нетеррористической религии
Наверное это был католик. Или протестант, а может быть даже гусит
Мы же наверное никак не можем связать нападение с культурной или религиозной принадлежностью напавшего, да?
Ленинский блик
Буддист же! Они там ТАКОЕ творят в Мьянме, ужас просто!
Сжигают себя! Не говори. Больные на всю голову.))
Огненный холод
Ещё они свастики везде рисуют. Понятно все с ними. Сразу понятно, террористы, не то что другая мирная религия с востока.
Это мог быть пастафарианин!
В Японии ислам запретили. В Австралии пригрозили, что будут массовые депортации.
Вот это яйца.
Пересмотр политики это признание собственной ошибки. Не каждый политик (или его партия) готов к такому.
Даже беглый поиск показал, что это не совсем так. В Японии есть мечети и мусульмане, что уже говорит о том, что ислам как религия там не под запретом, но..
«В Японии официально запрещено призывать людей к Исламу (делать даават). Любой подобный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели – прим. переводчика) может грозить депортацией или даже тюремным заключением».
Объясните пожалуйста, стоит ли дальше продолжать потрунивать мусульман, если всевышний для них на столько больная тема и они за это готовы убивать, что собсно и делают?
Ну то есть я том, а верно ли действует европейское общество, подливая масла в огонь ненависти?
Ничью позицию не занимаю, просто интересно стало.
да
тут либо вы сохраняете свой образ жизни и ценные вещи (в том числе право на смешные картиночки), либо пошагово сдаете свою страну и общество архаике с шариатом
То есть убийства и теракты гражданских того стоят?
У меня нет аргументов за и нет аргументов против, я просто задаюсь вопросом, чё вы минусуете.
Стоит просто уже на все приличия забить и устроить нормальный национализм с выселением всех чернозадых нахуй.
Неправильно ты муслимов наказываешь. Такие пытки для них благо, ибо лишь укрепляют веру в аллаха. А пытать нужно как в заводном апельсине, только трансляцией гей-порно и с муххамедом в главной роли.
Как можно оперативно обезглавить человека НОЖОМ на улице, в суматохе? Там валирийская сталь что ли?
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вообще я на самом деле думаю там просто мачете и кривой перевод/репортаж
мачете
Похоже, мексиканские наркокартели дотянулись.
Рука набита
блять да что вы все одинаково шутите)))
Думаю это не намного тяжелее, чем разрезать курицу на пополам (как я всегда делаю перед запеканием.)
Лол блядь.
Чувак ну ты охуеть сравнил.
Сравнивай не с курицей а со свиньей например. Разрежь свиной позвоночник
Ну так главное же попасть ножом между позвонков. Значит толщина позвоночника значения не имеет.
Ты свинью хоть раз разделывал?
Ладно свинью. Ты хоть раз ДЕРЕВЕНСКУЮ курицу разделывал? А не бройлера двухмесячного из магазина.
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Бля, я по заголовку подумал... нет, не про ислам, а что убийца нёс нож в базилике, типа в растении замаскировал. Ещё подумал, вот так подробности. Мало кофе с утра выпил.
А тут пишут, что один умер. Кому верить?
Если кого-то обезглавили, как минимум один точно умер.
порвалась пешка орлова
После твоих слов я хочу совершить котицид
Не трожь котиков.
Я предупредил.
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Вахтёр на стороне исламистов, трёт комментарии тихонечко чтоб чеченский хозяин не заметил.
А ведь писали что будут байкотировать французские товары. Но нет, не смогли, проще головы резать. Неужели все мусульмане такие?
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Да схуяль ты постоянно пишешь "россиянин чеченского происхождения"? Где он россиянин-то?
В паспорте
Нет.
нападения были «признаки теракта» - ну какие еще признаки, ну проснулся человек в плохом настроении и вместо хлеба случайно задел прохожую, а она сама виновата, тут человеку плохо значит, а эта все лезла под руку.
Надо простить и извиниться.
Русских. Оценивать по грузину.
ну правильно же судить миллиардный исламский мир по пару тыщ поехавщих фанатиков. которых сложно назвать вообще людьми. не мешай
Жаль, что российские исламоненавистники и нацисты сразу приплетают религию. Провоцируют вражду.
Салам