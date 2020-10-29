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Аня Бегиашвили
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В Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике. Полиция его задержала Материал редакции

По данным СМИ, он успел обезглавить одну женщину. Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.

132 комментария
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В Ницце возле базилики Нотр-Дам человек, вооружённый ножом, напал на прохожих. Трое из них погибли, несколько получили ранения, сообщает BFM.TV.

Полиция задержала нападавшего, он получил ранения и находится в больнице. По данным издания Nice-Matin, одну из погибших он обезглавил. Le Figaro пишет, что погибли две женщины и один мужчина. Двоих убили прямо в базилике, ещё одна женщина пыталась спрятаться в соседнем кафе, но была убита.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что у нападения есть «признаки теракта». Он распорядился закрыть все храмы и «другие места отправления культа» в городе. Специальный кризисный штаб для расследования инцидента возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.

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#новости #франция #происшествия

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132 комментария
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Иван Сидоров

133

угадайте религию по заголовку 

Ответить

Подозрительный Кот

Иван
19

мирныя релийгия же

Ответить

пиу-пиу

Подозрительный
14

Ну ты посмотри на татар и башкир, разве есть добродушнее и вообще прекраснее люди на планете? 

Ответить

Слава Инженеров

пиу-пиу
4

депутаты на предвыборных плакатах

Ответить

пиу-пиу

Слава
0

Ой ну ты погляди какой пирожочек, К-К-КОМБО.

Ответить

Денис Лапин

пиу-пиу
0

кандидат от партии рывка

Ответить

Шахматный супер_стар

Подозрительный
1
Ответить

Argumenta Ambigua

Подозрительный
0

Самая мирная

Ответить

drama llama

Иван
0

Вот хотел написать, что неправильно судить вот так о религиозных взглядах неизвестного человека только из-за того, что он обезглавил кого-то (как бы это странно не звучал, но это так), но потом увидел, что это опять Франция и засомневался. Чувствую себя как-то омерзительно теперь из-за предрассудков.

Я просто много знаю историю убийц и серийных убийц, чтобы понимать, что между отрезанием частей тела и религиозными убеждениями мало чего общего.

Ответить

Бурный паркур

drama
13

Чувствую себя как-то омерзительно теперь из-за предрассудков.

не кажется ли тебе такой страх не дай бог найти внутри себя согласие с каким-либо предрассудком - это следование еще более лицемерному предрассудку?

Ответить

пиу-пиу

Бурный
4

Ну это же моральная проблема как в Южном парке в серии, где медсестра с мёртвым сиамским близнецом на голове, когда весь город боролся с предрассудками, а по факту борьба и страх перед этими предрассудком было ещё большим предрассудком. 

Ответить

André

drama
4

ну ты вообще гнида угнетающая!
Увидел отрезание головы и сразу подумал, что это сразу муслимская хуемразь, как ты мог (ла)!

Ответить

пиу-пиу

drama
3

 между отрезанием частей тела и религиозными убеждениями мало чего общего.

Ну да, но мы же не про Питер сейчас.

Ответить

Великий звук

drama
1

А с чем у отрезания частей тела больше общего, чем с религиозными убеждениями?

Ответить

André

Великий
1

отрезал тебе крайнюю плоть, проверяй

Ответить

Великий звук

André
2

ты писечный террорист

Ответить

André

Великий
1

я беспонтовый пирожок

Ответить

Великий звук

André
1

каждый из нас - беспонтовый пирожок

Ответить

Евгений Клочков

drama
0

если предрассудок стабильно подверждается каждые две недели - а предрассудок ли это?

Ответить

Мучительный звук

Иван
2

впускают дикарей в свою страну

поощряют смехуечки оскорбительные для дикарей

не могут защитить своих граждан от спровоцированных дикарей

демонизируют правых из-за жесткой позиции по дикарям

будем шутить про ислам, а не импотентов политиков

Ответить

пиу-пиу

Мучительный
0

Это же просто чисто европейская культура. Ты никогда не давал возможность пару дней погостить дальнему родственнику или другу у себя дома, который оказывался не настолько комфортным сожителем и вообще приносил некие проблемы в твоё образ жизни неожиданно?

Посмотри на Японцев, которые чужакам любезны, но личное пространство хуй тебе откроют. И посмотри на южных европейцев которые тебя впервые видя в дом свой пустят и со всеми друзьями познакомят. 

Ответить

Мучительный звук

пиу-пиу
–1

Не понимаю прост, почему левые отказываются защищать религиозные чувства.
По поводу культуры. Ну представь к тебе приехал погостить родственник из ебеней, а твои допкстим дети начинают травить шутки про деревенщин, которые ебут овец. Родственник тебе жалуется, что ему обидно. А ты ему, да поебать, у нас так принято, терпи. Хз чего тут европейского

Ответить

пиу-пиу

Мучительный
1

 почему левые отказываются защищать религиозные чувства.

Вроде как защищают, только в плане культуры. Никто не запрещает носить в себе идеи какие-то и взгляды на жизнь. Никто не запрещает выполнять обряды, которые не покушаются на личное пространство незаинтересованных в этом людей.

Ответить

Мучительный звук

пиу-пиу
0

Не, карикатуры на Мухаммеда - норм. Обмазаться гуталином на тусу - расизм, преступление. Логика пока непонятна эта.

Ответить

пиу-пиу

Мучител…
0

Карикатура не норм. Возможно я столкнусь с религиозным непониманием и двойными стандартами, сказав, что вся эта тема началась не с карикатур, а с отрезания головы.

Если бы голову не отрезали никому, а чувак который оскорбился пошёл в суд и засудил удачно препода, то всё было бы ок. Ну или хотя бы начал интернет движение.

Транслирование карикатур лишь агрессивная контратака. Что-то религиозные общества не спешат извиняться, а кто-то смело оправдывает действия убийцы. Лично для меня не логично, но опять же я не знаю как бороться с такими двойными стандартами от религиозных людей, более того когда эти двойные стандарты стоят кому-то жизни.

Ответить

thetrickster

Мучительный
0

Родственник зарезал детей и взорвал твой дом потом или просто съебал в свой аул?

Ответить

Мучительный звук

thetric…
0

Ну пизда ему, пожизненное. @пиу-пиу как тебе такой размен?

Ответить

пиу-пиу

Мучител…
0

Я бы сжёг ему деревню.

Хмм.

Ответить

Мучительный звук

пиу-пиу
0

Почти по шариату)

Ответить

Оксана Звонова

Иван
0

Это буддист разумеется)

Ответить

Фёдор Крюков

Иван
0

Кстати, хотелось бы узнать, а кто придумал эту фразу-мем про "мирную религию"? Например, мирная религия - это буддизм и все буддистские страны принимали его без войн, это как раз-таки исламисты свою религию навязывали войной. 🙄

Ответить

Ответный пистолет

37

Интересно, какая национальность была у нападавшего 

Ответить

alexferman

Ответный
29

Стопудов японец

Ответить

пиу-пиу

alexferman
14

Он с ножом, а не катаной.
А если бы был бы ниндзя, то его бы не поймали.

Ответить

Нравственный каякер

пиу-пиу
0

Он же не самурай или ронин какой-то, возможно крестьянин сбежал с рисовых полей.

Ответить

пиу-пиу

Нравственный
2

А быть может это девочка яндере тогда.

Ответить

Glan

пиу-пиу
2

Как же хочется яндерочку.

Ответить

Алик Усупов

Glan
0

Что за движ ?

Ответить

Субъективный

Алик
0

Японские школьницы изучали анатомию.

Ответить

Руслан Шекуров

alexferman
0

Японцы вроде угорают по газам типа зарин, заман

https://www.gazeta.ru/science/2020/03/20_a_13014073.shtml

Зариновая атака в Токийском метрополитене
Зари́новая ата́ка в токи́йском метро́ (яп. 地下鉄サリン事件 Тикатэцу сарин дзикэн) — террористический акт…
ru.wikipedia.org
Ответить

Дитковский

Ответный
2

Нужно спросить @Митя Простомолотов

Ответить

alexferman

37

Ставлю на представителей самой мирной и нетеррористической религии

Ответить

Георгий Нажденов

alexferman
0

+

Ответить

Бывший самолет

18

Макарон, зачем ты его спровоцировал? Ты террорист номер 1 штоле?

Ответить

Грузовой каякер

18
Ответить

Евгений Клочков

14

Наверное это был католик. Или протестант, а может быть даже гусит

Мы же наверное никак не можем связать нападение с культурной или религиозной принадлежностью напавшего, да?

Ответить

Ленинский блик

Евгений
8

Буддист же! Они там ТАКОЕ творят в Мьянме, ужас просто!

Ответить

Dennis Naidyuk

Ленинский
0

Сжигают себя! Не говори. Больные на всю голову.))

Ответить

Антон Пострунин

Dennis
0

И ещё устраивают погромы для мусульман. Тру стори. 

Ответить

Огненный холод

Ленинский
0

Ещё они свастики везде рисуют. Понятно все с ними. Сразу понятно, террористы, не то что другая мирная религия с востока.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Евгений
0

Это мог быть пастафарианин!

Ответить

Евгений Клочков

Stanley
2

не, эти по лоукикам в живот спецы

Ответить

саша

Stanley
0

, вооруженный дуршлагом 

Ответить

Да ладно

саша
1

вот такой штукой

Ответить

Многие Петя

Евгений
1

Да, пока что не можем

Ответить

Эмиль Рубанов

Евгений
0

синтоист

Ответить

Неизбежный франт

10

Вопрос в том хватит ли у Макрона политической поддержки и яиц для пересмотра иммиграционной политики.

Ответить

Andrey Voronin

Неизбежный
3

В Японии ислам запретили. В Австралии пригрозили, что будут массовые депортации.
Вот это яйца.
Пересмотр политики это признание собственной ошибки. Не каждый политик (или его партия) готов к такому.

Ответить

Люц Шнайдер

Andrey
0

Даже беглый поиск показал, что это не совсем так. В Японии есть мечети и мусульмане, что уже говорит о том, что ислам как религия там не под запретом, но..

«В Японии официально запрещено призывать людей к Исламу (делать даават). Любой подобный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели – прим. переводчика) может грозить депортацией или даже тюремным заключением».

Ответить

Владимир Земсков

–13

Объясните пожалуйста, стоит ли дальше продолжать потрунивать мусульман, если всевышний для них на столько больная тема и они за это готовы убивать, что собсно и делают?
Ну то есть я том, а верно ли действует европейское общество, подливая масла в огонь ненависти?

Ничью позицию не занимаю, просто интересно стало.

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
31

да
тут либо вы сохраняете свой образ жизни и ценные вещи (в том числе право на смешные картиночки), либо пошагово сдаете свою страну и общество архаике с шариатом 

Ответить

Владимир Земсков

Евгений
–1

То есть убийства и теракты гражданских того стоят?
У меня нет аргументов за и нет аргументов против, я просто задаюсь вопросом, чё вы минусуете.

Ответить

Дмитрий Иванов

Владимир
2

Да, стоят

Ответить

Stanley H. Tweedle

Владимир
3

Да

Ответить

Одинаковый бас

Владимир
3

Да.

Ответить

alexferman

Владимир
2

Да, верно.

Ответить

Илья Пухаев

Владимир
1

А завтра тебе придется надеть паранджу 

Ответить

thetrickster

Владимир
1

Стоит просто уже на все приличия забить и устроить нормальный национализм с выселением всех чернозадых нахуй.

Ответить

Maxim Semenov

Владимир
0

Просто перестать им ВНЖ выдавать во франции.

Ответить

Одинаковый бас

–1

Повторюсь.
Во Франции следует легализовать пытки.
И приговорить подонка к пожизненному лечению электрошоком. Публичному.
Без перерывов на еду сон.
Бить и бить током, бить и бить, пока червь не сойдет с ума и сам себе вены не выгрызет.

Ответить

alexferman

Одинаковый
18

Ты такой же нездоровый на голову, что и фанатичные муслимы

Ответить

Какой Кошмар

Одинаковый
3

Неправильно ты муслимов наказываешь. Такие пытки для них благо, ибо лишь укрепляют веру в аллаха. А пытать нужно как в заводном апельсине, только трансляцией гей-порно и с муххамедом в главной роли.

Ответить

Одинаковый бас

Какой
–1

Можно совместить

Ответить

Всякий татарин

7

Сами виноваты?

Ответить

Bad Mother Fucker

Всякий
0

попробовали бы они проходить мимо мичети!

Ответить

Эмиль Рубанов

4

Как можно оперативно обезглавить человека НОЖОМ на улице, в суматохе? Там валирийская сталь что ли?

Ответить

Комментарий удален

Эмиль Рубанов

Евгений
1

вообще я на самом деле думаю там просто мачете и кривой перевод/репортаж

Ответить

Дмитрий Григорьев

Эмиль
0

мачете

Похоже, мексиканские наркокартели дотянулись.

Ответить

Эмиль Рубанов

Дмитрий
0

ну купить его можно везде

Ответить

aliftin

Эмиль
4
Ответить

Дорожный завод

Эмиль
0

Рука набита

Ответить

Эмиль Рубанов

Дорожный
2

блять да что вы все одинаково шутите)))

Ответить

Дмитрий Григорьев

Эмиль
2

Великие умы мыслят одинаково.

Ответить

Дорожный завод

Эмиль
1

Ну так у них реально скилл работы с ножом

Ответить

Dennis Naidyuk

Эмиль
0

Думаю это не намного тяжелее, чем разрезать курицу на пополам (как я всегда делаю перед запеканием.)

Ответить

Участковый Денис

Dennis
1

Лол блядь.
Чувак ну ты охуеть сравнил.
Сравнивай не с курицей а со свиньей например. Разрежь свиной позвоночник

Ответить

Dennis Naidyuk

Участковый
0

Ну так главное же попасть ножом между позвонков. Значит толщина позвоночника значения не имеет.

Ответить

Участковый Денис

Dennis
1

Ты свинью хоть раз разделывал?
Ладно свинью. Ты хоть раз ДЕРЕВЕНСКУЮ курицу разделывал? А не бройлера двухмесячного из магазина.

Ответить

Эмиль Рубанов

Dennis
0

у курицы нет такой толщины кости как человеческая шея

Ответить

Ваша Закладко

Эмиль
0

там истовый и...т прост

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Alexander Sol.

3

Бля, я по заголовку подумал... нет, не про ислам, а что убийца нёс нож в базилике, типа в растении замаскировал. Ещё подумал, вот так подробности. Мало кофе с утра выпил.

Ответить

John Brain

Alexander
7

Нож где только не спрячешь!

Ответить

Sergey Sergeev

Alexander
0

Я подумал про ростовую куклу. Жесть

Ответить

Катя

0

А тут пишут, что один умер. Кому верить?

Ответить

Дмитрий Григорьев

Катя
12

Если кого-то обезглавили, как минимум один точно умер.

Ответить

Катя

Дмитрий
0

Точно, спасибо

Ответить

Дмитрий Григорьев

Катя
5

Я просто выполняю свою работу, мэм

Ответить

Многие Петя

–15

Не понимаю этих язвительных комментариев с тыканием пальцем в небо на Мухаммеда. Вы ужасны.

Ответить

alexferman

Многие
5

Толстячок)

Ответить

Евгений Клочков

Многие
2

порвалась пешка орлова

Ответить

Многие Петя

Евгений
0

После твоих слов я хочу совершить котицид

Ответить

Dennis Naidyuk

Многие
1

Не трожь котиков.
Я предупредил.

Ответить

Котик Ботик

Dennis
6
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Дмитрий Григорьев

Многие
0

Твоё счастье, что его последователи нечасто умеют в сарказм.

Ответить

Egor Ka

Многие
0

Махмед нивиновен, инфа сотка

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Вахтёр на стороне исламистов, трёт комментарии тихонечко чтоб чеченский хозяин не заметил.

Ответить

миша лисицын

1

А ведь писали что будут байкотировать французские товары. Но нет, не смогли, проще головы резать. Неужели все мусульмане такие?

Ответить

Прежний паркур

1

Жаль

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Прежний
0

Из Башкортостана и Татарстана тоже гнать?

Ответить

Мучительный звук

0

Сколько прошло дней с выебонов Макрона?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Dmitry Yashin

0

Да схуяль ты постоянно пишешь "россиянин чеченского происхождения"? Где он россиянин-то?

Ответить

Илья Пухаев

Dmitry
0

В паспорте

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

Нет.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Dmitry
0

Почему-то вспомнился анекдот про "не был, а бывал".

Ответить

Sergiy Sev

1

нападения были «признаки теракта» - ну какие еще признаки, ну проснулся человек в плохом настроении и вместо хлеба случайно задел прохожую, а она сама виновата, тут человеку плохо значит, а эта все лезла под руку.
Надо простить и извиниться.

Ответить

Андрей Иванов

1

Шлюха Эрдоган оплатил фанатика.Народ Франции столкнулся с абсолютным злом.

Ответить

Georgy Harchenko

1
Ответить

Дорожный завод

–10

Почему русские всегда скатываются в исламофобию и обобщения? Давайте теперь всех русских по вашему любимцу Иосифу Виссарионовичу Джугашвили оценивать? 

Ответить

Dennis Naidyuk

Дорожный
1

Русских. Оценивать по грузину.

Ответить

Дорожный завод

Dennis
–7

Русские считают Сталина своим, грузин они не любят...

Ответить

Игорь И

Дорожный
1

Ты че, мать, за всех говоришь и скатываешься у нас на глазах 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Дорожный
1

ну правильно же судить миллиардный исламский мир по пару тыщ поехавщих фанатиков. которых сложно назвать вообще людьми. не мешай

Ответить

YeezySpace

–8

Жаль, что российские исламоненавистники и нацисты сразу приплетают религию. Провоцируют вражду.

Ответить

Андрей Иванов

YeezySpace
1

Скоро пейзажи Сирии будут на улицах Стамбула.)

Ответить

aliftin

0

Нормально они там приняли питерский челендж. 

Ответить

Сергей Воробьёв

0

злоумышленник )

Ответить

конгруэ́нтный

0

Салам

Ответить

Ваша Закладко

конгруэ́нтный
0

Фэйс

Ответить

kawaiika

0

Просто питерцы развлекаются

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

0

Делаем ставки, когда тренд придёт в Россию.

Ответить

Дмитрий Ханкин

0

Мстят за карикатуру? 

Ответить

Evgeny M

–2

Lets fucking gooo

Ответить
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