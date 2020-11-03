В Хабаровске впервые за 116 дней после задержания Сергея Фургала не прошёл митинг в его поддержку Материал редакции
Акции против ареста бывшего губернатора собирали десятки тысяч человек.
3 ноября на площадь Ленина, где традиционно в 20:00 часов по местному времени начиналась акция протеста, пришли только журналисты. Трансляцию вёл YouTube-канал «RusNews».
Журналисты связали несостоявшийся митинг в том числе с погодой: в Хабаровске похолодало и выпал снег. Представитель штаба Алексея Навального Андрей Пастухов рассказал, что 2 ноября было самое малочисленное шествие, на котором сотрудники МВД разогнали протестующих.
Фургала арестовали 10 июля по делу об организации убийств предпринимателей. После этого в Хабаровске каждый день проходили акции в его поддержку, мэр Хабаровска называл их «незаконными». Наиболее масштабные шествия состоялись в июле и августе, ОМОН впервые разогнал протестующих 10 октября.
Великолепный каякер
А кто не кончится за 116 дней без поддержки? Какой крупный город рядом с Хабаровском? Почему не было акций солидарности?
Не было потому что никто не понимал что они требуют и чем им помочь. Просто, протестовали против несправедливости. Хорошо уже что не молча стерпели, на самом деле
я писал про это в июле про Хабаровск, и в августе про Беларусь )
но отхватил только минусов и хуйцов за щеку. Благо, эксперты на тж уверены в чём-то, что происходит только в параллельной вселенной (
Великолепный каякер
А Москва че?
Чет хабаровск заебался наверное москву поддерживать за все время. Прям плечо к плечу два города стояли
В Хабаровске впервые за 116 дней после задержания Сергея Фургала не прошёл митинг
У этого чела на всех есть компромат с 90-ых, на этом вся стабильность и стоит.
Когда там первые заморозки в Белоруссии?
Страстной цвет
@Taktischer Corgi тут твой хлеб забирают
Хабаровск не пережил то, что пережили этим летом Беларусы. Мороз не напугает.
Когда такая страна появится на карте, может и погоду сможешь для неё найти
Чет забыл, не напомнишь, между Динамо и Маяковской какая-то станция есть.. Прям вылетело из головы название..
Оказывается, если не разгонять митинги и протесты - они необязательно закончатся майданом, охренеть!
слито, увы
Итак необычайно много продержались. Если бы о возможности столь долгосрочных шествий заявил бы кто-то до ареста Фургала, другие просто покрутили бы пальцем у виска. А так молодцы, громко заявили о себе. Ну и да, вполне могут вернуться к акциям когда потеплеет, тем более, что уже в сентябре состоятся выборы нового губернатора
Магнитный череп
А добились-то чего?
Того, что на ближайших выборах избиратели не будут послушной и безропотной массой. Они знают, что не одиноки, что немало людей, которым новый ВРИО не указ, и вполне возможно они прокатят его на следующих выборах. И если кто-то, зная это, попытается смухлевать - ему тяжелее будет найти исполнителей и утаить всё в тайне. И потому следующая реакция может быть ещё более массовой и бурной.
очень жалкое зрелище
Великолепный каякер
Почему?
Все было сказано-пересказано тут тысячу раз. Зачем мне повторяться?
То есть ты как бы повторился, а когда тебя спросили, что ты имеешь ввиду, то сказал, что повторяться не хочешь?
TENET
зоебались
Средневековый якорь
Наверно все кругом ныли.
а смысл ходить?
протест сливается
Да и лидерам оппозиции смотрю похуй.
Но я ставлю на то что они ещё выйдут
Холодно. Вам, видимо, тоже нужно готовиться к холодам
Средневековый якорь
В прошлом году зимы не было
ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ЛЮДИ ВСЁ ТАКИ ПРИШЛИ
https://www.youtube.com/watch?v=AgO5YNaKXWw&feature=youtu.be
@Артём Мазанов уточни у них https://t.me/smirusnews
Пока вы все животные повелись на традиционную что там в Украине/Белоруссии наши ребята, которые заслуживали внимания три раза в день, разборы, репортажи, истории конкретных людей - они захлебнулись под ворохом одних и тех же ссылок на Твитер, видео где бежит какой-то белорус и тд. Мне прям горько реально. Я так и знал. И писал здесь. Вы все собаки и не заслуживаете хабаровчан о которых все молчали. Мерзко
Ну, теперь власть примерно поняла, что в итоге можно ожидать от этих воскресников. Ничего, гайки можно и потуже закрутить.