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Артём Мазанов
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В Хабаровске впервые за 116 дней после задержания Сергея Фургала не прошёл митинг в его поддержку Материал редакции

Акции против ареста бывшего губернатора собирали десятки тысяч человек.

51 комментарий
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3 ноября на площадь Ленина, где традиционно в 20:00 часов по местному времени начиналась акция протеста, пришли только журналисты. Трансляцию вёл YouTube-канал «RusNews».

Журналисты связали несостоявшийся митинг в том числе с погодой: в Хабаровске похолодало и выпал снег. Представитель штаба Алексея Навального Андрей Пастухов рассказал, что 2 ноября было самое малочисленное шествие, на котором сотрудники МВД разогнали протестующих.

Думаю, это и стало «последней каплей» Хабаровского протеста.

Андрей Пастухов
представитель штаба Алексея Навального

Фургала арестовали 10 июля по делу об организации убийств предпринимателей. После этого в Хабаровске каждый день проходили акции в его поддержку, мэр Хабаровска называл их «незаконными». Наиболее масштабные шествия состоялись в июле и августе, ОМОН впервые разогнал протестующих 10 октября.

Акция в поддержку Фургала 25 июля 

#новости #делофургала

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51 комментарий
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Служащий пистолет

18

Кончились, жаль.

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Великолепный каякер

Служащий
14

А кто не кончится за 116 дней без поддержки? Какой крупный город рядом с Хабаровском? Почему не было акций солидарности?

Ответить

solawind

Великолепный
4

Не было потому что никто не понимал что они требуют и чем им помочь. Просто, протестовали против несправедливости. Хорошо уже что не молча стерпели, на самом деле

Ответить

Dmitry Shiryaev

solawind
0

я писал про это в июле про Хабаровск, и в августе про Беларусь )
но отхватил только минусов и хуйцов за щеку. Благо, эксперты на тж уверены в чём-то, что происходит только в параллельной вселенной (

Ответить

Великолепный каякер

Великолепный
1

А Москва че?

Ответить

сироп от щекотки

Великолепный
3

Чет хабаровск заебался наверное москву поддерживать за все время. Прям плечо к плечу два города стояли

Ответить

Eugard

Великолепный
2

МСК - не Россия.

Ответить

alexferman

Великолепный
0

Почему не было акций солидарности?

Были же, но малочисленные

Ответить

Taktischer Corgi

9

 В Хабаровске впервые за 116 дней после задержания Сергея Фургала не прошёл митинг

Ответить

Eugard

Taktischer
2

У этого чела на всех есть компромат с 90-ых, на этом вся стабильность и стоит.

Ответить

thetrickster

Eugard
0

Компот?

Ответить

Eugard

thetrickster
0

Компост.

Ответить

пепси

2

F

Ответить

Кирилл

пепси
11
Ответить

Люц Шнайдер

3

Когда там первые заморозки в Белоруссии?

Ответить

пепси

Люц
5

* Беларуси 

Ответить

Страстной цвет

пепси
5

@Taktischer Corgi тут твой хлеб забирают

Ответить

Taktischer Corgi

Страстной
3

этого хлеба хватит на всех

Ответить

Eugard

пепси
2

В Рэспубліке Беларусь, любимой, синеглазой, которую не отдают.

Ответить

Паша Сасковец

Люц
1

Хабаровск не пережил то, что пережили этим летом Беларусы. Мороз не напугает.

Ответить

Metalcoreman

Люц
–1

Когда такая страна появится на карте, может и погоду сможешь для неё найти

Ответить

сироп от щекотки

Metalcoreman
1

Чет забыл, не напомнишь, между Динамо и Маяковской какая-то станция есть.. Прям вылетело из головы название..

Ответить

Достаточный космос

Люц
0

Никогда

Ответить

alexferman

4

Оказывается, если не разгонять митинги и протесты - они необязательно закончатся майданом, охренеть!

Ответить

Дарья Гременкова

0

слито, увы

Ответить

solawind

Дарья
8

Да тут не было какой то цели конструктивной изначально чтоб было что слить.

Ответить

Романелло Кивогенс

Дарья
4

Итак необычайно много продержались.  Если бы о возможности столь долгосрочных шествий заявил бы кто-то до ареста Фургала, другие просто покрутили бы пальцем у виска. А так молодцы, громко заявили о себе. Ну и да, вполне могут вернуться к акциям когда потеплеет, тем более, что уже в сентябре состоятся выборы нового губернатора

Ответить

Магнитный череп

Романелло
0

А добились-то чего?

Ответить

alexferman

Магнитный
0

+50 к гражданскому обществу и умению консолидироваться

Ответить

Романелло Кивогенс

Магнитный
0

Того, что на ближайших выборах избиратели не будут послушной и безропотной массой. Они знают, что не одиноки, что немало людей, которым новый ВРИО не указ, и вполне возможно они прокатят его на следующих выборах. И если кто-то, зная это, попытается смухлевать  - ему тяжелее будет найти исполнителей и утаить всё в тайне. И потому следующая реакция может быть ещё более массовой и бурной. 

Ответить

пепси

–12

очень жалкое зрелище

Ответить

Великолепный каякер

пепси
1

Почему?

Ответить

пепси

Великолепный
0

Все было сказано-пересказано тут тысячу раз. Зачем мне повторяться?

Ответить

Eugene Panfilov

пепси
12

То есть ты как бы повторился, а когда тебя спросили, что ты имеешь ввиду, то сказал, что повторяться не хочешь?

TENET

Ответить

пепси

Eugene
1

ИНВЕРСИЯ БЛЯТЬ

Ответить

Eugene Panfilov

пепси
–1

Инверсии ЛАЙК

Ответить

Средневековый якорь

0

Ну если их там не гонял последние разы, то странно что не вышли

Ответить

пепси

Средневековый
0

зоебались

Ответить

Средневековый якорь

пепси
1

Наверно все кругом ныли.
а смысл ходить?

протест сливается 

Да и лидерам оппозиции смотрю похуй.

Но я ставлю на то что они ещё выйдут

Ответить

пепси

Средневековый
1

Выйдут иииииииииииииииииииии

и выйдут ещё раз

Ответить

Алексей Акулов

Средневековый
0

Холодно. Вам, видимо, тоже нужно готовиться к холодам

Ответить

Средневековый якорь

Алексей
0

В прошлом году зимы не было

Ответить

Алексей Акулов

Средневековый
0

Кстати, да. Но хз что будет в этом

Ответить

A big purple banana 🍆

0

а они че каждый день выходили? я думал только по субботам

Ответить

Илюхер XXX

0

россия и россияне

Ответить

Средневековый якорь

0

ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ЛЮДИ ВСЁ ТАКИ ПРИШЛИ

https://www.youtube.com/watch?v=AgO5YNaKXWw&feature=youtu.be
@Артём Мазанов  уточни у них  https://t.me/smirusnews

Ответить

миша лисицын

0

Пока вы все животные повелись на традиционную что там в Украине/Белоруссии наши ребята, которые заслуживали внимания три раза в день, разборы, репортажи, истории конкретных людей - они захлебнулись под ворохом одних и тех же ссылок на Твитер, видео где бежит какой-то белорус и тд. Мне прям горько реально. Я так и знал. И писал здесь. Вы все собаки и не заслуживаете хабаровчан о которых все молчали. Мерзко

Ответить

Имя Фамилия

0

Ну, теперь власть примерно поняла, что в итоге можно ожидать от этих воскресников. Ничего, гайки можно и потуже закрутить.

Ответить

Румпельштильцхен

0

А как же мы теперь попкорн кушать будем?...

Ответить

Mikki Rurk

0

Грустно все это

Ответить

Зарегистрировался только что

0

холодно стало на улице просто

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