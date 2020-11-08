В ответ пара подала на фотографа в суд, заявив, что он проник на частную территорию.

В закладки

Фотокорреспондент United Press International (UPI) Уильям Гринблатт заявил, что ему не нужны деньги, он хочет защитить свои авторские права как фотографа. Об этом пишет PetaPixel.

Будучи юристами, они должны знать законы об авторских правах. Видимо, они считают, что им не нужно их соблюдать. Уильям Гринблатт фотокорреспондент United Press International

В письме супругам от 28 сентября Гринблатт заявил, что продаёт снимки, а не раздаёт бесплатно. Марк Макклоски ответил, что фотограф «вошёл в их район и украл фотографию».

7 ноября стало известно, что супруги подали на фотографа и United Press International в суд. Они считают, что Гринблатт проник на частную территорию, а его снимок способствовал их «значительному национальному признанию и позору».

28 июня Макклоски с порога своего дома наставили огнестрельное оружие на протестующих, которые ворвались на частную улицу. Женщина направила на толпу пистолет, а мужчина — полуавтоматическую винтовку AR-15.