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Артём Мазанов
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Пара из Сент-Луиса использовала завирусившийся снимок в праздничных открытках. Фотограф прислал им счёт на 1500 долларов Материал редакции

В ответ пара подала на фотографа в суд, заявив, что он проник на частную территорию.

49 комментариев
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Фотокорреспондент United Press International (UPI) Уильям Гринблатт заявил, что ему не нужны деньги, он хочет защитить свои авторские права как фотографа. Об этом пишет PetaPixel.

Будучи юристами, они должны знать законы об авторских правах. Видимо, они считают, что им не нужно их соблюдать.

Уильям Гринблатт
фотокорреспондент United Press International

В письме супругам от 28 сентября Гринблатт заявил, что продаёт снимки, а не раздаёт бесплатно. Марк Макклоски ответил, что фотограф «вошёл в их район и украл фотографию».

7 ноября стало известно, что супруги подали на фотографа и United Press International в суд. Они считают, что Гринблатт проник на частную территорию, а его снимок способствовал их «значительному национальному признанию и позору».

28 июня Макклоски с порога своего дома наставили огнестрельное оружие на протестующих, которые ворвались на частную улицу. Женщина направила на толпу пистолет, а мужчина — полуавтоматическую винтовку AR-15.

Что известно о «Бонни и Клайде из Сент-Луиса…
Посмотрели на инцидент с обеих сторон дискуссии — а заодно узнали побольше о супругах, ставшими…
tjournal.ru

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49 комментариев
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Руслан Астратов

55

Фотограф уебан и хуеплёт.

Нарушение права на неприкосновенность частной жизни никто не отменял. 

Если он действительно осуществлял фотосьемку, находясь на их участке, без их разрешения, штраф в итоге придётся платить ему.

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Сергей Королевский

Руслан
–18

Он находился не на их участке, а на общественной территории-дороге

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Партийный Петя

Сергей
33

конкретно эта дорога была частная и за воротами 

Ответить

Алиса Барышман

Партийный
12

как-то быстро люди об этом забыли

Ответить

TROPPIE

Алиса
2

Блмщики даже признавать не хотели, так как они попали туда выломав ворота.

Ответить

Алиса Барышман

TROPPIE
1

Самое смешное, что даже в новостях это тоже было как private subdivision road или сокращали до private subdivision в про-BLMных(но даже в такой формулировке это явно даёт понять, что дорога тоже частная)

Ответить

Сергей Королевский

Партийный
–15

Нет

Ответить

Партийный Петя

Сергей
18

что нет? 
улица - Портленд-плейс, особнячок на картинке (ворота кстати можно справа увидеть) 

http://bigoldhouses.blogspot.com/2014/08/oz-in-st-louis.html

Ответить

Алиса Барышман

Сергей
7

*плохого человека* (евпочя) ответ

Law Insider
Sample Contracts and Business Agreements
www.lawinsider.com
Ответить

Партийный Петя

Алиса
0

а я все видел

Ответить

Алиса Барышман

Партийн…
0
Ответить

Партийный Петя

Алиса
0
Ответить

Любопытный динозавр

Руслан
–1

Зафиксировано, что он стоял на их территории во время съемки? Может он в километре находился и у него охуенный зум.

Ответить

TROPPIE

Любопытный
5

Территория полностью закрытая. Погромщики выломали ворота и зашли на приватную дорогу. Законы штата позволяют открывать огонь даже в таком случае на нарушителей. Фотограф делал фотографию с дороги, незаконно туда проникнув (без приглашения). По этому суд его скорее всего нагнет.

Ответить

Любопытный динозавр

TROPPIE
–7

Это всё ещё одна точка зрения. В суде может прозвучать совсем иная, не менее здравая.

Ответить

TROPPIE

Любопытный
4

Какая точка зрения, если есть законы, которые четко пишут что trespassing нивелирует все ваши потуги. Вы не можете требовать деньги за незаконные вещи.

Есть private & public property. Угадайте почему папарацци делают фотографии только в публичных местах.

Ответить

Любопытный

TROPPIE
0

Такая точка зрения, что вдруг окажется, что юридически эта улица не является частной собственностью и ворота там вообще незаконные. Или что фотограф стоял за воротами. Или что в этом штате не запрещена фотосъёмка на частной собственности, если об этом не было предупреждено заранее. Множество каких-то нюансов, для разбора которых и нужен суд, на который тебе и другим комментаторам в общем-то плевать. Ты не за правовое общество, а за толпу крестьян с факелами и вилами.

Ответить

Романелло Кивогенс

TROPPIE
1

Законы штата позволяют открывать огонь даже в таком случае на нарушителей. 

Чушь, простите. 

Ответить

Михаил Зеленин

Любопытный
2

Суд разберется

Ответить

Любопытный динозавр

Михаил
–3

Не российский, так что есть шанс.

Ответить

Eugene Podosenov

Любопытный
10
Ответить

Кирилл Половинкин

13

Типичные леваки, пытаются заработать там, где невозможно, а сами орут про бесплатную экономику 

Ответить

Sam Lowry

Кирилл
3

Почему ты решил, что фотограф левак? 

Ответить

Кирилл Половинкин

Sam
21

Он бежал к BLMщикам попросить их покинуть территорию, но его фотоаппарат сам нацелился на данную пару, сфотографировав их

Ответить

Sam Lowry

Кирилл
6

Не, без своего совкового сарказма и язвы ответь: почему ты решил, что фотограф-стрингер, то есть представитель самой отвязнейшей и беспринципнейшец группы журналистов, делающих всё ради быстрых денег - левак?

Ответить

Кирилл Половинкин

Sam
–1

Да, тебя устраивает этот ответ? 

Ответить

Sam Lowry

Кирилл
2

Что да? Чувак-частный предприниматель, получающий сверхдоход от скандальных фото, добытых серым путём - левак? 

Ответить

Кирилл

Sam
5

Этот фотограф состоит в Salvation Army, основная идеология основателя данной организации была: "However, Booth was not departing from his spiritual convictions to set up a socialist or communist society or sub-class, supported by people forced to finance his plans; Booth's ultimate aim was to get people "saved."

Достаточно убедительно? 

Ответить

Неверный блик

Sam
0

Предстввь себе да. Чувак постоянно стремящийся срубить побольше бабла любыми способами, может искренне считать что проклятые капиталисты у него всё украли.

Ответить

Алиса Барышман

Sam
0

Да и кмк на этих вскукареках про 1500 он просто хайпует

Ответить

Sam Lowry

Sam
1

Или в твоём розовом мире капиталисты друг друга не опрокидывают?

Ответить

Комплексный

Sam
1

Есть только чёрное и белое, хватит задавать неудобные вопросы

Ответить

allah213

1

Нихуя не понял...

Ответить

Непонятный чувак

allah213
1

Как-то раз фотограф сделал снимок этой пары и сей фотография стала популярной.
В итоге пара из Сент-Луиса стала использовать эту популярную фотографию в своих открытках.
А фотограф решил отстоять авторские права на эту фотографию, которая разлетелась по всему миру

Ответить

Комплексный холод

Непонятный
25

В ответ пара сказала, ну раз ты пёс выебываешься, и хочешь взять с нас деньги,за наше фото, сделанное без нашего разрешения, на нашей территории, то заплати нам за то что ты проник без нашего разрешения на нашу территорию где сделал фото с нами, без нашего разрешения и запретил нам использовать это фото

Ответить

Непонятный чувак

Комплексный
7

Справедливо

Ответить

Партийный Петя

allah213
6

кароч
та пара, которая выходила из особняка с пушками перед проходящими мимо БЛМ-щиками, использовала фотку с собой в качестве открытки

фотку это в свое время сделал корреспондент

и теперь он, узнав про эту открытку, требует с них денег

а пара в ответочку ему иск за то что он тогда проник на частную территорию

Ответить

Информационный велосипед

allah213
0

присоединяюсь к поздравлениям 

Ответить

Евгений Мартынов

0

Любопытно, какому позору-то? Или это мнение протестующих обезъян?

Ответить

Alexey Snooker

Евгений
7

Или это мнение протестующих обезъян?

Да.
А еще леваки их пытались посадить, в частности прокурор_ка Кимберли Гарднер

Ответить

Евгений Мартынов

Alexey
3

Надеюсь, она хотя бы инвалид-трансгендер?

Ответить

Василий Лебедев

Евгений
1

Цвета кожи для диверсити уже недостаточно? Скоро и негров, если они здоровы и натуралы, начнут щемить.

Ответить

Kir Kirsky

Василий
2

Да вроде уже

CNN.com
Joe Biden says voters "ain't black" if they support Trump

Ответить

Василий Лебедев

Kir
1

Выписан из негров!

Ответить

Греческий огонь

Alexey
0

Чем история закончилась? Или ещё не закончилась и суды будут?

Ответить

Комплексный холод

Евгений
0

Это фигура речи в юриспруденции

Ответить

Рог Кирилл

3

Даде интересно, кто победит: фотограф или семья юристов?

Ответить

Дмитрий Уткин

0

Заголовок просто «гениальный», понял что к чему только с четвёртого прочтения. Автор - тупица.

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

Даже если фотограф не проникал на их территорию - они не давали ему права себя фотографировать и тем более распространять фотографии себя

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