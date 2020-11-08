Пара из Сент-Луиса использовала завирусившийся снимок в праздничных открытках. Фотограф прислал им счёт на 1500 долларов Материал редакции
В ответ пара подала на фотографа в суд, заявив, что он проник на частную территорию.
Фотокорреспондент United Press International (UPI) Уильям Гринблатт заявил, что ему не нужны деньги, он хочет защитить свои авторские права как фотографа. Об этом пишет PetaPixel.
В письме супругам от 28 сентября Гринблатт заявил, что продаёт снимки, а не раздаёт бесплатно. Марк Макклоски ответил, что фотограф «вошёл в их район и украл фотографию».
7 ноября стало известно, что супруги подали на фотографа и United Press International в суд. Они считают, что Гринблатт проник на частную территорию, а его снимок способствовал их «значительному национальному признанию и позору».
28 июня Макклоски с порога своего дома наставили огнестрельное оружие на протестующих, которые ворвались на частную улицу. Женщина направила на толпу пистолет, а мужчина — полуавтоматическую винтовку AR-15.
Фотограф уебан и хуеплёт.
Нарушение права на неприкосновенность частной жизни никто не отменял.
Если он действительно осуществлял фотосьемку, находясь на их участке, без их разрешения, штраф в итоге придётся платить ему.
Он находился не на их участке, а на общественной территории-дороге
конкретно эта дорога была частная и за воротами
как-то быстро люди об этом забыли
Самое смешное, что даже в новостях это тоже было как private subdivision road или сокращали до private subdivision в про-BLMных(но даже в такой формулировке это явно даёт понять, что дорога тоже частная)
Нет
что нет?
улица - Портленд-плейс, особнячок на картинке (ворота кстати можно справа увидеть)
http://bigoldhouses.blogspot.com/2014/08/oz-in-st-louis.html
*плохого человека* (евпочя) ответ
а я все видел
Любопытный динозавр
Зафиксировано, что он стоял на их территории во время съемки? Может он в километре находился и у него охуенный зум.
Территория полностью закрытая. Погромщики выломали ворота и зашли на приватную дорогу. Законы штата позволяют открывать огонь даже в таком случае на нарушителей. Фотограф делал фотографию с дороги, незаконно туда проникнув (без приглашения). По этому суд его скорее всего нагнет.
Любопытный динозавр
Это всё ещё одна точка зрения. В суде может прозвучать совсем иная, не менее здравая.
Какая точка зрения, если есть законы, которые четко пишут что trespassing нивелирует все ваши потуги. Вы не можете требовать деньги за незаконные вещи.
Есть private & public property. Угадайте почему папарацци делают фотографии только в публичных местах.
Любопытный
Такая точка зрения, что вдруг окажется, что юридически эта улица не является частной собственностью и ворота там вообще незаконные. Или что фотограф стоял за воротами. Или что в этом штате не запрещена фотосъёмка на частной собственности, если об этом не было предупреждено заранее. Множество каких-то нюансов, для разбора которых и нужен суд, на который тебе и другим комментаторам в общем-то плевать. Ты не за правовое общество, а за толпу крестьян с факелами и вилами.
Законы штата позволяют открывать огонь даже в таком случае на нарушителей.
Чушь, простите.
Суд разберется
Любопытный динозавр
Не российский, так что есть шанс.
Типичные леваки, пытаются заработать там, где невозможно, а сами орут про бесплатную экономику
Он бежал к BLMщикам попросить их покинуть территорию, но его фотоаппарат сам нацелился на данную пару, сфотографировав их
Да, тебя устраивает этот ответ?
Этот фотограф состоит в Salvation Army, основная идеология основателя данной организации была: "However, Booth was not departing from his spiritual convictions to set up a socialist or communist society or sub-class, supported by people forced to finance his plans; Booth's ultimate aim was to get people "saved."
Достаточно убедительно?
Неверный блик
Предстввь себе да. Чувак постоянно стремящийся срубить побольше бабла любыми способами, может искренне считать что проклятые капиталисты у него всё украли.
Нихуя не понял...
Непонятный чувак
Как-то раз фотограф сделал снимок этой пары и сей фотография стала популярной.
В итоге пара из Сент-Луиса стала использовать эту популярную фотографию в своих открытках.
А фотограф решил отстоять авторские права на эту фотографию, которая разлетелась по всему миру
Комплексный холод
В ответ пара сказала, ну раз ты пёс выебываешься, и хочешь взять с нас деньги,за наше фото, сделанное без нашего разрешения, на нашей территории, то заплати нам за то что ты проник без нашего разрешения на нашу территорию где сделал фото с нами, без нашего разрешения и запретил нам использовать это фото
Партийный Петя
кароч
та пара, которая выходила из особняка с пушками перед проходящими мимо БЛМ-щиками, использовала фотку с собой в качестве открытки
фотку это в свое время сделал корреспондент
и теперь он, узнав про эту открытку, требует с них денег
а пара в ответочку ему иск за то что он тогда проник на частную территорию
Любопытно, какому позору-то? Или это мнение протестующих обезъян?
Или это мнение протестующих обезъян?
Да.
А еще леваки их пытались посадить, в частности прокурор_ка Кимберли Гарднер
Надеюсь, она хотя бы инвалид-трансгендер?
Цвета кожи для диверсити уже недостаточно? Скоро и негров, если они здоровы и натуралы, начнут щемить.
Да вроде уже
CNN.com
Joe Biden says voters "ain't black" if they support Trump
Заголовок просто «гениальный», понял что к чему только с четвёртого прочтения. Автор - тупица.
Даже если фотограф не проникал на их территорию - они не давали ему права себя фотографировать и тем более распространять фотографии себя