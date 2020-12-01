Пока власти не могут объяснить, кто и зачем его установил, в соцсетях считают, что это маркетинговая кампания для научно-фантастического проекта.

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Загадочный металлический обелиск появился в Румынии несколько дней спустя после того, как похожий монолит пропал из пустыни в Юте. Находку обнаружили возле города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин построенной в первом веке нашей эры крепости Петродава, сообщает Daily Mail.

18 ноября в пустыне штата Юта обнаружили монолит высотой около трёх метров. Пилот, который заметил объект, предположил, что это работа художника или фаната фильма «2001 год: Космическая одиссея». Хотя местоположение монолита не обнародовали, история быстро привлекла внимание интернет-детективов: сотни пользователей принялись искать подсказки и выдвигать теории.

Монолит в Юте

За сутки пользователи соцсетей смогли определить точное местонахождение объекта и съездить туда на разведку. Они выяснили, что объект сделан из листовой стали, а многие предположили, что это арт-объект. 29 ноября он так же таинственно исчез — власти заявили, что не убирали монолит.

Румынский обелиск отличается от американского — на него нанесены узоры, а высота составляет почти четыре метра. Одна сторона повёрнута к Чахлэу — одно из самых известных румынских гор. Местные жители называют её «Священной».

Румынские власти не знают, кто возвёл объект. Представительница органа по вопросам культуры и исторического наследия Нямца Роксана Жосану отметила, что они начали расследование: «Он находится на частной собственности, но мы всё ещё не знаем, кто его установил. Он расположен в охраняемой местности, на археологической площадке. Прежде чем установить что-либо здесь, необходимо получить разрешение от нашего ведомства, которое должно быть одобрено Министерством культуры».

Румынский обелиск принялись обсуждать в соцсетях: в твиттере иронизируют на тем, что прибытие инопланетян было бы неплохим завершением 2020 года.

Patrick Monahan @pattymo Great, we blew our chance and now the aliens are working with Dracula https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198 Потрясающе, мы упустили свой шанс, и теперь пришельцы сотрудничают с Дракулой

Многие скептически отреагировали на румынский объект. Они предположили, что это маркетинговая компания, а также обратили внимание на неровности на монолите.

Nathan Bernhardt @jonbernhardt can we just cut to the end of this marketing campaign already https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198 Давайте уже закончим эту маркетинговую кампанию

Fred Delicious @Fred_Delicious This is either an elaborate marketing campaign, or the apocalypse. hopefully the latter https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198 Это либо продуманная маркетинговая кампания, либо начало апокалипсиса. Надеюсь, последнее

Scott Wampler™ @ScottWamplerBMD mark my words, this is gonna turn out to be viral marketing for some godforsaken Hulu original series https://twitter.com/NorbertElekes/status/1333505466933121024 Запомните мои слова, это окажется маркетингом для какого-нибудь забытого богом сериала Hulu

rone’s gamblin corner @_rone People freaking out like this is aliens when it’s obviously like an art instillation promoting a Kanye release or something https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198 Люди сходят с ума, как будто это инопланетяне, хотя на самом деле это инсталляция к новому релизу Канье или что-то подобное

Claudia Rojas 😷 @Panterita Utah's monolith has visible screws and seams, Romania's looks like a sad art project with awful welding skills and some sort of texture clearly made with a sander typically seen on every apartment door in Bushwick. Aliens, please improve your buffering technique. Score 👽👽⚪⚪⚪ https://t.co/SloeLr4YQJ [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EoGUGDTXMAkq7Q6.jpg","width":1152,"height":1152}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EoGUGPDXUAABwih.jpg","width":1152,"height":597}}}] У монолита из Юты были заметные неровности, а румынский выглядит как унылый арт-проект, который ужасно сварили. Такую текстуру явно сделали с помощью шлифовального станка — это можно можно увидеть на каждой двери в квартиру в Бушуике. Инопланетяне, пожалуйста, научитесь полировать