В Румынии появился загадочный обелиск после того, как похожий объект пропал из пустыни Юты Материал редакции
Пока власти не могут объяснить, кто и зачем его установил, в соцсетях считают, что это маркетинговая кампания для научно-фантастического проекта.
Загадочный металлический обелиск появился в Румынии несколько дней спустя после того, как похожий монолит пропал из пустыни в Юте. Находку обнаружили возле города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин построенной в первом веке нашей эры крепости Петродава, сообщает Daily Mail.
18 ноября в пустыне штата Юта обнаружили монолит высотой около трёх метров. Пилот, который заметил объект, предположил, что это работа художника или фаната фильма «2001 год: Космическая одиссея». Хотя местоположение монолита не обнародовали, история быстро привлекла внимание интернет-детективов: сотни пользователей принялись искать подсказки и выдвигать теории.
За сутки пользователи соцсетей смогли определить точное местонахождение объекта и съездить туда на разведку. Они выяснили, что объект сделан из листовой стали, а многие предположили, что это арт-объект. 29 ноября он так же таинственно исчез — власти заявили, что не убирали монолит.
Румынский обелиск отличается от американского — на него нанесены узоры, а высота составляет почти четыре метра. Одна сторона повёрнута к Чахлэу — одно из самых известных румынских гор. Местные жители называют её «Священной».
Румынские власти не знают, кто возвёл объект. Представительница органа по вопросам культуры и исторического наследия Нямца Роксана Жосану отметила, что они начали расследование: «Он находится на частной собственности, но мы всё ещё не знаем, кто его установил. Он расположен в охраняемой местности, на археологической площадке. Прежде чем установить что-либо здесь, необходимо получить разрешение от нашего ведомства, которое должно быть одобрено Министерством культуры».
Румынский обелиск принялись обсуждать в соцсетях: в твиттере иронизируют на тем, что прибытие инопланетян было бы неплохим завершением 2020 года.
Многие скептически отреагировали на румынский объект. Они предположили, что это маркетинговая компания, а также обратили внимание на неровности на монолите.
Снежный нос
Новый сериал на НТВ анонсят, «Ментовский апокалипсис». Когда мир умирал и вокруг царила анархия и беспредел, троица детей в разных уголках мира случайно активировала стеллы и они послали сигнал в другие миры. Это был сигнал для межгалактического убойного отдела. «Аndrey026U7 – активировались стеллы, возможно криминал, по коням!»
Снежный нос
Они вчера пенис украли
Кому не пофиг на монолит из лситовой нержавейки, который явно является очередным перфомансом художника или просто рекламой. Тем более тут видно что узор болгаркой сделан
Монолит.... при этом он сварен через жопу....
Почему вокруг этого столько шума? Ну поставили какие-то чуваки параллелепипед из стали, пиздец тайна из тайн.