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Новости
Даша Лейзаренко
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В Румынии появился загадочный обелиск после того, как похожий объект пропал из пустыни Юты Материал редакции

Пока власти не могут объяснить, кто и зачем его установил, в соцсетях считают, что это маркетинговая кампания для научно-фантастического проекта.

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Загадочный металлический обелиск появился в Румынии несколько дней спустя после того, как похожий монолит пропал из пустыни в Юте. Находку обнаружили возле города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин построенной в первом веке нашей эры крепости Петродава, сообщает Daily Mail.

18 ноября в пустыне штата Юта обнаружили монолит высотой около трёх метров. Пилот, который заметил объект, предположил, что это работа художника или фаната фильма «2001 год: Космическая одиссея». Хотя местоположение монолита не обнародовали, история быстро привлекла внимание интернет-детективов: сотни пользователей принялись искать подсказки и выдвигать теории.

Монолит в Юте 

За сутки пользователи соцсетей смогли определить точное местонахождение объекта и съездить туда на разведку. Они выяснили, что объект сделан из листовой стали, а многие предположили, что это арт-объект. 29 ноября он так же таинственно исчез — власти заявили, что не убирали монолит.

Румынский обелиск отличается от американского — на него нанесены узоры, а высота составляет почти четыре метра. Одна сторона повёрнута к Чахлэу — одно из самых известных румынских гор. Местные жители называют её «Священной».

Румынские власти не знают, кто возвёл объект. Представительница органа по вопросам культуры и исторического наследия Нямца Роксана Жосану отметила, что они начали расследование: «Он находится на частной собственности, но мы всё ещё не знаем, кто его установил. Он расположен в охраняемой местности, на археологической площадке. Прежде чем установить что-либо здесь, необходимо получить разрешение от нашего ведомства, которое должно быть одобрено Министерством культуры».

Румынский обелиск принялись обсуждать в соцсетях: в твиттере иронизируют на тем, что прибытие инопланетян было бы неплохим завершением 2020 года.

Dom2K🏀🎄🎁 @Dom_2k
The 2020 finale ✍ https://twitter.com/NorbertElekes/status/1333505466933121024
Финал 2020-го
Rita Panahi @RitaPanahi
It’s happening.
https://trib.al/JJOB01x
Началось
Patrick Monahan @pattymo
Great, we blew our chance and now the aliens are working with Dracula https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198
Потрясающе, мы упустили свой шанс, и теперь пришельцы сотрудничают с Дракулой
9GAG @9GAG
*The X-Files theme intensifies*
https://9gag.com/gag/apG4bY9/sc/hot?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=link_post
*Тема из «Секретных материалов» усиливается*

Многие скептически отреагировали на румынский объект. Они предположили, что это маркетинговая компания, а также обратили внимание на неровности на монолите.

Nathan Bernhardt @jonbernhardt
can we just cut to the end of this marketing campaign already https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198
Давайте уже закончим эту маркетинговую кампанию
Fred Delicious @Fred_Delicious
This is either an elaborate marketing campaign, or the apocalypse. hopefully the latter https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198
Это либо продуманная маркетинговая кампания, либо начало апокалипсиса. Надеюсь, последнее
Scott Wampler™ @ScottWamplerBMD
mark my words, this is gonna turn out to be viral marketing for some godforsaken Hulu original series https://twitter.com/NorbertElekes/status/1333505466933121024
Запомните мои слова, это окажется маркетингом для какого-нибудь забытого богом сериала Hulu
rone’s gamblin corner @_rone
People freaking out like this is aliens when it’s obviously like an art instillation promoting a Kanye release or something https://twitter.com/disclosetv/status/1333484643354632198
Люди сходят с ума, как будто это инопланетяне, хотя на самом деле это инсталляция к новому релизу Канье или что-то подобное
Claudia Rojas 😷 @Panterita
Utah's monolith has visible screws and seams, Romania's looks like a sad art project with awful welding skills and some sort of texture clearly made with a sander typically seen on every apartment door in Bushwick. Aliens, please improve your buffering technique. Score 👽👽⚪⚪⚪ https://t.co/SloeLr4YQJ
У монолита из Юты были заметные неровности, а румынский выглядит как унылый арт-проект, который ужасно сварили. Такую текстуру явно сделали с помощью шлифовального станка — это можно можно увидеть на каждой двери в квартиру в Бушуике. Инопланетяне, пожалуйста, научитесь полировать

#новости #соцсети #тайны #румыния

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30 комментариев
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Опасный колос

30

Монолит, блядь, из листовой стали. Журналисты вообще ебанулись.

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Даша Лейзаренко

Опасный
4

поправила  

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Опасный колос

Даша
3

Да если б дело было только в тебе.
Все эти столбы "монолитом" называют, что звучало круче. А по сути говно из листового металла на заклёпках и точечной сварке.

Ответить

Тактический

Опасный
0

ТЫ НИЧЕВО НЕ ПОНИМАЕШЬ В ИСКУССТВЕ ГЛУПЫЙ!!!!

Ответить

Ze Katze

Опасный
2

Да им похуй вообще.

Ответить

Lion St

8

На самом деле и в России он появился, просто его сдали в лом

Ответить

Президентский диод

5

Понятно, всё это окажется, либо каким-то вонючим маркетинговым ходом, либо Бэнкси опять рофлит. 

Ответить

Снежный нос

Президентский
4

Новый сериал на НТВ анонсят, «Ментовский апокалипсис». Когда мир умирал и вокруг царила анархия и беспредел, троица детей в разных уголках мира случайно активировала стеллы и они послали сигнал в другие миры. Это был сигнал для межгалактического убойного отдела. «Аndrey026U7 – активировались стеллы, возможно криминал, по коням!»

Ответить

Существенный бас

4

цыгане, ваш ход

Ответить

Снежный нос

Существенный
0

Они вчера пенис украли

Ответить

Пространственный Даниль

Снежный
1

Сочувствую

Ответить

Внутренний Слава

Простра…
0

Да ему же безразлично

Ответить

Существенный бас

Снежный
0

чей

Ответить

Александр Starый

2
Ответить

Anonumous V

2

Кому не пофиг на монолит из лситовой нержавейки, который явно является очередным перфомансом художника или просто рекламой. Тем более тут видно что узор болгаркой сделан

Ответить

Roman Levkovych

1

жалкая подделка

Ответить

Роман Яремчук

1

Монолит.... при этом он сварен через жопу.... 

Ответить

Ленинский браслет

Роман
0

Заказывали работу у местной конторы.

Ответить

Nikita Zubkov

1

Почему вокруг этого столько шума? Ну поставили какие-то чуваки параллелепипед из стали, пиздец тайна из тайн. 

Ответить

Иван Грозный

0

космическая одиссея 2020

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Типичный нос

0

Уууу, ска, Дэвид Линч, не баламуть

Ответить

Даша Лейзаренко

Типичный
0

недавно подтвердили, что он начал снимать сериал для нетфликса....

Ответить

Типичный нос

Даша
0
Ответить

Богдан Пухальский

0

опять володька что - то затеял..

Ответить

Mmmax

0
Ответить

Вова А.

0
Ответить

Вова А.

Вова
0

Осталось ещё 2

Ответить

Roma Dmitriev

0

сериал по мотивам космической одиссеи?

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Просто Тимуррр

0

Обнаружил деревянный монолит в России. Не благодарите.

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Андрей Кнорозов

0

Теперь будем каждый день такие новости читать

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