В Германии с вершины горы пропала двухметровая статуя пениса Материал редакции
Полиция проводит расследование.
Немецкая полиция начала расследование исчезновения со склона горы в Баварии фаллической скульптуры. По данным местных СМИ, она пропала на выходных, пишет Би-би-си.
Теперь от объекта остались лишь пень и щепки. При этом в полиции не уверены, что будут делать, если найдут виновных.
«Мы не знаем, является ли это уголовным преступлением или нет», — сказал представитель полиции Хольгер Стабик. По его словам, будет сложно определить, кто может быть пострадавшей стороной по делу, так как у статуи нет владельца. Мэр близлежащего Реттенберга Николаус Вайссинджер назвал исчезновение скульптуры «позором».
Деревянная скульптура появилась на горе Грюнтен в немецкой Баварии около четырёх лет назад. Кто её установил и как им удалось затащить такой тяжёлый объект на это место, никто не знает. По одной из теорий, это сделали жители Реттенберга в честь празднования 1 мая. Статую в шутку прозвали «майским деревом».
СМИ обратили внимание на скульптуру в ноябре, когда она упала. После этого местные жители провели кампанию в соцсетях и вернули объект на место. Деревянная фигура стала местной достопримечательностью, причём особых возмущений у местных жителей не вызывала.
Хоспаде, члены пропадают, обелиски появляются, шо происходит?
*остроумный коммент про хер с горы*
Захожу, думаю кто же напишет этот шаблонный коммент. И ничуть не удивился, когда увидел что его автор тот, кто в каждом посте уличает окружающих в умственной неполноценности. 😂
Охлади пукан и перестань бегать за мной рваться, не выставляй себя более убогим чем ты есть
Ох уж эти проблемы развитых стран...
Это должно быть как-то связано
Знаю, чья мамка его украла 😉
Зачем ты пост распубликовал? порвался?
Про пирог и брата? Тоже интересно.
И правда, расплакался: https://tjournal.ru/u/330785-grave-digger/243251
А какая должна быть реакция на прямые оскорбления?
Ты 15 минут назад пошутил про мать и огромный деревянный член. И после этого ты кого-то добавляешь в чёрный список за то что оскорбили тебя? Тебе хоть в лицо это сказали, а не как ты за спиной. Если имеешь желание оскорблять других, то будь готов тоже получить немного говна в лица, а не прятаться за чёрными списками.
Это абстрактное оскорбление, а есть прямые. Бывают шуточные оскорбления в контексте темы, а бывают с целью задеть и оскорбить.
Через
3
2
1