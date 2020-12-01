Полиция проводит расследование.

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Немецкая полиция начала расследование исчезновения со склона горы в Баварии фаллической скульптуры. По данным местных СМИ, она пропала на выходных, пишет Би-би-си.

Теперь от объекта остались лишь пень и щепки. При этом в полиции не уверены, что будут делать, если найдут виновных.

«Мы не знаем, является ли это уголовным преступлением или нет», — сказал представитель полиции Хольгер Стабик. По его словам, будет сложно определить, кто может быть пострадавшей стороной по делу, так как у статуи нет владельца. Мэр близлежащего Реттенберга Николаус Вайссинджер назвал исчезновение скульптуры «позором».

Деревянная скульптура появилась на горе Грюнтен в немецкой Баварии около четырёх лет назад. Кто её установил и как им удалось затащить такой тяжёлый объект на это место, никто не знает. По одной из теорий, это сделали жители Реттенберга в честь празднования 1 мая. Статую в шутку прозвали «майским деревом».

СМИ обратили внимание на скульптуру в ноябре, когда она упала. После этого местные жители провели кампанию в соцсетях и вернули объект на место. Деревянная фигура стала местной достопримечательностью, причём особых возмущений у местных жителей не вызывала.