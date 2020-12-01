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Новости
Ольга Щербинина
1090

В Германии с вершины горы пропала двухметровая статуя пениса Материал редакции

Полиция проводит расследование.

31 комментарий
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Немецкая полиция начала расследование исчезновения со склона горы в Баварии фаллической скульптуры. По данным местных СМИ, она пропала на выходных, пишет Би-би-си.

Теперь от объекта остались лишь пень и щепки. При этом в полиции не уверены, что будут делать, если найдут виновных.

«Мы не знаем, является ли это уголовным преступлением или нет», — сказал представитель полиции Хольгер Стабик. По его словам, будет сложно определить, кто может быть пострадавшей стороной по делу, так как у статуи нет владельца. Мэр близлежащего Реттенберга Николаус Вайссинджер назвал исчезновение скульптуры «позором».

Деревянная скульптура появилась на горе Грюнтен в немецкой Баварии около четырёх лет назад. Кто её установил и как им удалось затащить такой тяжёлый объект на это место, никто не знает. По одной из теорий, это сделали жители Реттенберга в честь празднования 1 мая. Статую в шутку прозвали «майским деревом».

СМИ обратили внимание на скульптуру в ноябре, когда она упала. После этого местные жители провели кампанию в соцсетях и вернули объект на место. Деревянная фигура стала местной достопримечательностью, причём особых возмущений у местных жителей не вызывала.

#новости #германия

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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31 комментарий
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Роман Чубар

4

Хоспаде, члены пропадают, обелиски появляются, шо происходит?

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Научно-Технический Денис

Роман
3

Dreams come true

Ответить

Danil Oputin

Роман
0

Обелиски тоже пропадают

Ответить

alexferman

2

*остроумный коммент про хер с горы*

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Elijah Garrison

alexferman
0

Захожу, думаю кто же напишет этот шаблонный коммент. И ничуть не удивился, когда увидел что его автор тот, кто в каждом посте уличает окружающих в умственной неполноценности. 😂

Ответить

alexferman

Elijah
0

Охлади пукан и перестань бегать за мной рваться, не выставляй себя более убогим чем ты есть

Ответить

Elijah Garrison

alexfer…
0

Мне нравится смотреть как ты рвёшься )

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Ozabot

2

Ох уж эти проблемы развитых стран...

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Ленинский браслет

Ozabot
0

Для местных жителей это равносильно кастрации!

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serguun42

2

Это должно быть как-то связано

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tjournal.ru
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Grave Digger

0

Знаю, чья мамка его украла 😉

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alexferman

Grave
4

Зачем ты пост распубликовал? порвался?

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aliftin

alexferman
1

Про пирог и брата? Тоже интересно.

Ответить

alexferman

aliftin
2

И правда, расплакался: https://tjournal.ru/u/330785-grave-digger/243251

Ответить

aliftin

alexfer…
0

Да уж. 

Ответить

Grave Digger

aliftin
0

А какая должна быть реакция на прямые оскорбления?

Ответить

alexferman

Grave
3

"Маааам, ну чо они??!"

Ответить

aliftin

Grave
2

Ты 15 минут назад пошутил про мать и огромный деревянный член. И после этого ты кого-то добавляешь в чёрный список за то что оскорбили тебя? Тебе хоть в лицо это сказали, а не как ты за спиной. Если имеешь желание оскорблять других, то будь готов тоже получить немного говна в лица, а не прятаться за чёрными списками. 

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Grave Digger

aliftin
0

Это абстрактное оскорбление, а есть прямые. Бывают шуточные оскорбления в контексте темы, а бывают с целью задеть и оскорбить.

Ответить

Существенный бас

Grave
2

мы не одобряем М-травлю

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Святой Абдужаббор

1

Воруют все что плохо стоит 

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Военный браслет

0

Мне кажется или это уже было?
А нет, тогда была новость об огромном упавшем пенисе где-то в горах

Ответить

Ольга Щербинина

Военный
1

он и падал. а теперь пропал

Ответить

Военный браслет

Ольга
0

Ага, дочитывать статьи до конца это не моё

Ответить

Президентский диод

0

Он просто устал стоять без дела.

Ответить

Роман Андронов

0

Новости, которые мы заслужили.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

блядь, вы заебали

Ответить

Andrey Frolov

0

https://twitter.com/userpig/status/1141316302763712512

Белкин @userpig
Фраза 'Хуй украл и в жопе спрятал' начинает играть в вашей голове на мотив песни из 'Черепашек-ниндзя'

Через
3
2
1
Ответить

Ленинский браслет

0

Сразу говорю: это не я!

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rossoshmap

0

Стоит статуя совсем без хуя... 

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Maksytoff

0

Ждём премьеру на бангокам!

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