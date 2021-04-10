Жителям Великобритании не понравилось, что пятничный эфир корпорации заполнился одной темой.

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AP

Зрители «Би-би-си» пожаловались на засилье новостей в эфире о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. На это обратили внимание Independent, Reuters и другие СМИ.

На сайте «Би-би-си» есть раздел, в котором редакция реагирует на жалобы от зрителей. Там появилось заявление, согласно которому корпорация «слишком много» рассказывает о трагедии. К моменту написания этой заметки служба удалила публикацию, но пост сохранился в кэше.

Заявление «Би-би-си» о жалобах Скриншот TJ

9 апреля, после сообщения Букингемского дворца о смерти Филиппа, «Би-би-си» отменила многие запланированные программы и полностью изменила сетку вещания своих телеканалов. Например, из слотов в прайм-тайм убрали финал кулинарного шоу «МастерШеф» (MasterChef) и выходящую с 60-х годов программу «Садоводы» (Gardeners). На их месте вышли передачи, посвящённые принцу. Также полностью на его обсуждение переключились радиостанции «Би-би-си». Фактически весь пятничный вечер заполнился программами на одну тему.

«Би-би-си» финансируется за счёт лицензионного сбора с домохозяйств, который обязателен для всех, у кого дома есть телевизор.

Смерть принца Филиппа — это главная тема последних дней не только для «Би-би-си», но и для других ведущих британских медиа, в том числе The Guardian и The Times.

