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Новости
Сергей Звезда

«Би-би-си» получила от зрителей жалобы на слишком подробное освещение смерти принца Филиппа Статьи редакции

Жителям Великобритании не понравилось, что пятничный эфир корпорации заполнился одной темой.

71 71 комментарий
7893 просмотров
AP

Зрители «Би-би-си» пожаловались на засилье новостей в эфире о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. На это обратили внимание Independent, Reuters и другие СМИ.

На сайте «Би-би-си» есть раздел, в котором редакция реагирует на жалобы от зрителей. Там появилось заявление, согласно которому корпорация «слишком много» рассказывает о трагедии. К моменту написания этой заметки служба удалила публикацию, но пост сохранился в кэше.

Заявление «Би-би-си» о жалобах Скриншот TJ

9 апреля, после сообщения Букингемского дворца о смерти Филиппа, «Би-би-си» отменила многие запланированные программы и полностью изменила сетку вещания своих телеканалов. Например, из слотов в прайм-тайм убрали финал кулинарного шоу «МастерШеф» (MasterChef) и выходящую с 60-х годов программу «Садоводы» (Gardeners). На их месте вышли передачи, посвящённые принцу. Также полностью на его обсуждение переключились радиостанции «Би-би-си». Фактически весь пятничный вечер заполнился программами на одну тему.

  • «Би-би-си» финансируется за счёт лицензионного сбора с домохозяйств, который обязателен для всех, у кого дома есть телевизор.
  • Смерть принца Филиппа — это главная тема последних дней не только для «Би-би-си», но и для других ведущих британских медиа, в том числе The Guardian и The Times.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В течение восьми дней до его похорон, которые состоятся 17 апреля, в Великобритании действует национальный траур. По желанию Филиппа мероприятие пройдёт в статусе не государственных, а королевских похорон. Из США на них прилетит принц Гарри, тогда как его жена Меган Маркл останется дома, судя по официальному объяснению, по совету врача.

#новости #великобритания

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29

Меня вообще удивляет, что монархов, до сих пор, любят.
Ну, честно - их предки были самовлюбленными маньяками, которые прошли через кучу мерзких интриг и инцеста.

Давно их всех надо разжаловать. 

Ответить

Противоположный коктейль

Рассылка
81

их предки были самовлюбленными маньяками, которые прошли через кучу мерзких интриг и инцеста.

За это и любим. 

Ответить

Tural

Противоположный
3

не он, поэтому бесится)

Ответить

Весёлый Хамелеон

Рассылка
9

Нормальные монархи давно перешли на самоокупаемость и роли в политике (почти) не играют

Ответить

Darth Felus

Весёлый
17

роли в политике (почти) не играют

Это для плебса, до сих пор ходят расследования что бабка очень даже вмешивается в политику.

Ответить

Dmitri

Darth
2

Как это и было всегда. А за непопулярные решения отдувается текущий менеджер. Отличный способ поддерживать любовь народа и рейтинги.

The Queen has more power over British law than…
Now we know that the mysterious ‘Queen’s consent’ is more than just a procedural formality, it…
www.theguardian.com
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Алексей Иванов

Весёлый
4

"Самоокупаемость" = "жить за счёт награбленного ранее".
Надо у них отобрать всё имущество и привилегии, тогда и посмотрим, смогут ли они быть "окупаемыми" при нынешнем образе жизни.

Ответить

EZ-MN

Алексей
9

отобрать и поделить, понятно...

Ответить

Николай Иванов

EZ-MN
1

посмотрел бы я на тебя, если бы до сих пор крупнейшим собственником земли России оставались Романовы

Ответить

EZ-MN

Николай
3

Действительно, страшно подумать, где бы я был, если б не Ротенберги.

Ответить

Даниил

Алексей
0

Их предки оказались более талантливыми и успешными, чем твои.

Ответить

T:ema

Весёлый
2

Достаточно глянуть на то, сколько законопроектов дворец завораживает и не подписывает. Много.

Ответить

Маринеску

T:ema
9

 завораживает

Она еще и ведьма

Ответить

ouxen

Весёлый
0

хороший бизнес

Ответить

Зеленый жар

Рассылка
4

В Англии есть челы которые жестко ненавидят монархию, вплоть до зависти к нашим событиям 17ого

Ответить

Κύριλλος

Зеленый
7

Эти челы - ирландцы)))

Ответить

Зеленый жар

Κύριλλος
3

 не просто так Англия написал, я именно про англичан, то шо шотландцы и ирландцы зуб точат - даже не обсуждается хах

Ответить

ouxen

Рассылка
3

рыбья память + ничему не учит, особенно у нас

Ответить

Сергей Дворниченко

Рассылка
–1

при виде всей этой монархии, почему то вспоминается серия южного парка про аристократов
https://www.youtube.com/watch?v=nCEV9zclxNI

Ответить

walkindizaster

Сергей
1

я не понял

Ответить

Буржуазный Женя

walkind…
1

я тоже

Ответить

imevän munaa

Рассылка
1

так это ТРАДИЦИИ 

Ответить

Имя Фамилия

Рассылка
0

Так можно сказать про любого человека из рода человеческого.

Ответить

Дмитрий Иванов

Рассылка
0

Ловите пролетария

Ответить

imevän munaa

31

«Первый канал» получил от зрителей жалобы на слишком подробное освещение смерти Путина в эфире. 

Ответить

alexferman

imevän
21

ВЕК БЫ СМОТРЕЛ

Ответить

ouxen

imevän
14

зря хрюкаете

Ответить

некипишуй

imevän
4

примерно такие же жалобы как критик тут

Ответить

Прочный череп

15

Бля они даже меня заебали

Ответить

ouxen

Прочный
0

заурядный, и жизенка заурядная

Ответить

🐙

ouxen
7

про тебя понятно, а что про принца?

Ответить

Андрей Рядькин

Прочный
0

3 новости?

Ответить

Максим Елизаров

Андрей
1

https://www.bbc.com/russian

Ответить

Андрей Рядькин

Максим
0

ему три пуша страдания приносят

Ответить

Прочный череп

Андрей
0

То есть, пуш в стиле «незаурядный чел, проживший незаурядную жизнь» - это нормальная тема?

Ответить

Андрей Рядькин

Прочный
3

да. Это Британская вещательная корпорация

Ответить

Зеленый жар

Максим
–1

Помер максим и хер с ним

Ответить

Кристобаль Фейра

Прочный
0

Они у TJ научились.)

Ответить

Nick Rosenberg

Прочный
0

Вроде любители разрешать уведомления от сайтов и должны страдать? Для этого же ведь все сделано.

Ответить

🐙

8

C ббс все понятно, они ж британские, но что с ТЖ? Почему так много принца Филиппа?

Ответить

Κύριλλος

🐙
8

так паста с ббс же!

Ответить

Evil Pechenka

🐙
1

В РФ всё очень предсказуемо: Путин, силовики, Навальный, всё хуже и хуже. Это удручает. А тут: королевская семья, роскошный быт, драма длиной в жизнь, циничные шуточки. Погружает в другую реальность. 

Ответить

bb8

Evil
0

dfg go cv

Ответить

Evil Pechenka

bb8
0

У пользователей TJ? За счёт силы фантазии, конечно. 😊

Ответить

Сергей Звезда

🐙
0

Эээ, где много? Мы точно один TJ читаем?

Ответить

aliftin

–2

У нас наверно вчера весь эфир первого и канала россия были про "смотрите, они в своей Европе ветерана не уберегли". 

Ответить

ouxen

aliftin
6

приплетаешь рашку + вов

Ответить

aliftin

ouxen
3

Почему бы и нет. 

Ответить

ouxen

aliftin
0

🤝

Ответить

Географический колос

6

Мы в детстве смотрели сводки из Чечни и милицейские хроники 24/7 с оторванными головами и кишками. А современное Твиттер-поколение одну смерть выдержать не может

Ответить

George Morozenko

Географический
0

на всю жизнь в голове остались названия населённых пунктов Ачхой-Мартан, Хасавюрт. И ничего! Выросли же нормальными людьми!

Ответить

Весёлый Хамелеон

6

Ну вообще имеют право, раз платят телевизионный налог или что-то такое.
Кому слать жалобы на Россию 1?

Ответить

T:ema

Весёлый
0

Так налог платят, чтобы рекламы не было и честная журналистика была.. типа..

Ответить

Плоский ГОСТ

4

Такое раз в 99 лет бывает, что им не нравится?

Ответить

Зеленый жар

Плоский
0

Финал любимого шоу важнее смерти деда

Ответить

KSA

1

Совсем охерели!
BLM, ЛГБТ и радфем из каждой дыры им ок, а Великий Человек не ок!

Ответить

ouxen

KSA
4

что за радфем?
знаю только радскорпионов

Ответить

KSA

ouxen
0

Это бабы, которым не дают мужики, но не лесбиянки

Ответить

Cерьёзный Валера

ouxen
0

Радикальные феминистки.

Ответить

🐙

Cерьёзн…
2

радиоактивные феминистки

Ответить

Алексей Иванов

0

По-моему, иметь монархию, даже декоративную — это плохо,
так как идёт некоторое одобрение потомков людей, которые насильственным путём удерживали власть.
Хочется, чтобы как можно скорее Британия и другие страны отказались от любых форм монархии.
Чтобы смерть этого человека вообще никак не влияла бы на сетки вещания каналов.

Ответить

Директор интернета

Алексей
0

 насильственным путём удерживали власть

Свидетели коммунизма подтянулись. Почитайте «Левиафана» Т. Гоббса для общего развития (и понимания, почему ваша фраза звучит очень наивно). Хотя я понимаю, конечно, что совет "почитать" и комментатор-нормис на TJ — две несовместимые вещи.

хочется, чтобы как можно скорее страны отказались от любых форм монархии

Будто бы Британия из-за наличия номинальной монархии как-то страдает.

Ответить

Кристобаль Фейра

2

Один отзыв на сайте BBC.
TJ: срочно в номер! Британцы против освещения смерти членов королевской семьи!

А по факту новость вообще ни о чём, такие инфоповоды можно хоть каждый день находить.

Ответить

ouxen

1

я тоже возмущен, какого хера?

Ответить

Рыночный татарин

0

А вот если пыня покинет этот мир, что будет на первом канале?

Ответить

Кирилл Вселенский

Рыночный
3

Развенчание культа личности

Ответить

Рыночный татарин

Кирилл
0

Я думал будет так

Ответить

Буржуазный Женя

Рыночный
1

Будут лизать жопу новому президенту

Ответить

Κύριλλος

Рыночный
1

Лебединое Озеро будет. Или что там кооператив Озеро закажет

Ответить

Беременна в 16

0

Ну у них и зрители.
Хорошо, что хоть с одним мы все согласны - что Юлик и Кузьма хорошие!

Ответить

Mykola Petiukh

–1

Надо так

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