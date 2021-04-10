«Би-би-си» получила от зрителей жалобы на слишком подробное освещение смерти принца Филиппа Статьи редакции
Жителям Великобритании не понравилось, что пятничный эфир корпорации заполнился одной темой.
Зрители «Би-би-си» пожаловались на засилье новостей в эфире о смерти принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. На это обратили внимание Independent, Reuters и другие СМИ.
На сайте «Би-би-си» есть раздел, в котором редакция реагирует на жалобы от зрителей. Там появилось заявление, согласно которому корпорация «слишком много» рассказывает о трагедии. К моменту написания этой заметки служба удалила публикацию, но пост сохранился в кэше.
9 апреля, после сообщения Букингемского дворца о смерти Филиппа, «Би-би-си» отменила многие запланированные программы и полностью изменила сетку вещания своих телеканалов. Например, из слотов в прайм-тайм убрали финал кулинарного шоу «МастерШеф» (MasterChef) и выходящую с 60-х годов программу «Садоводы» (Gardeners). На их месте вышли передачи, посвящённые принцу. Также полностью на его обсуждение переключились радиостанции «Би-би-си». Фактически весь пятничный вечер заполнился программами на одну тему.
- «Би-би-си» финансируется за счёт лицензионного сбора с домохозяйств, который обязателен для всех, у кого дома есть телевизор.
- Смерть принца Филиппа — это главная тема последних дней не только для «Би-би-си», но и для других ведущих британских медиа, в том числе The Guardian и The Times.
Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В течение восьми дней до его похорон, которые состоятся 17 апреля, в Великобритании действует национальный траур. По желанию Филиппа мероприятие пройдёт в статусе не государственных, а королевских похорон. Из США на них прилетит принц Гарри, тогда как его жена Меган Маркл останется дома, судя по официальному объяснению, по совету врача.
Меня вообще удивляет, что монархов, до сих пор, любят.
Ну, честно - их предки были самовлюбленными маньяками, которые прошли через кучу мерзких интриг и инцеста.
Давно их всех надо разжаловать.
Противоположный коктейль
их предки были самовлюбленными маньяками, которые прошли через кучу мерзких интриг и инцеста.
За это и любим.
Нормальные монархи давно перешли на самоокупаемость и роли в политике (почти) не играют
роли в политике (почти) не играют
Это для плебса, до сих пор ходят расследования что бабка очень даже вмешивается в политику.
Как это и было всегда. А за непопулярные решения отдувается текущий менеджер. Отличный способ поддерживать любовь народа и рейтинги.
"Самоокупаемость" = "жить за счёт награбленного ранее".
Надо у них отобрать всё имущество и привилегии, тогда и посмотрим, смогут ли они быть "окупаемыми" при нынешнем образе жизни.
посмотрел бы я на тебя, если бы до сих пор крупнейшим собственником земли России оставались Романовы
Зеленый жар
В Англии есть челы которые жестко ненавидят монархию, вплоть до зависти к нашим событиям 17ого
при виде всей этой монархии, почему то вспоминается серия южного парка про аристократов
https://www.youtube.com/watch?v=nCEV9zclxNI
«Первый канал» получил от зрителей жалобы на слишком подробное освещение смерти Путина в эфире.
3 новости?
ему три пуша страдания приносят
Прочный череп
То есть, пуш в стиле «незаурядный чел, проживший незаурядную жизнь» - это нормальная тема?
Вроде любители разрешать уведомления от сайтов и должны страдать? Для этого же ведь все сделано.
C ббс все понятно, они ж британские, но что с ТЖ? Почему так много принца Филиппа?
В РФ всё очень предсказуемо: Путин, силовики, Навальный, всё хуже и хуже. Это удручает. А тут: королевская семья, роскошный быт, драма длиной в жизнь, циничные шуточки. Погружает в другую реальность.
У нас наверно вчера весь эфир первого и канала россия были про "смотрите, они в своей Европе ветерана не уберегли".
на всю жизнь в голове остались названия населённых пунктов Ачхой-Мартан, Хасавюрт. И ничего! Выросли же нормальными людьми!
Ну вообще имеют право, раз платят телевизионный налог или что-то такое.
Кому слать жалобы на Россию 1?
Совсем охерели!
BLM, ЛГБТ и радфем из каждой дыры им ок, а Великий Человек не ок!
По-моему, иметь монархию, даже декоративную — это плохо,
так как идёт некоторое одобрение потомков людей, которые насильственным путём удерживали власть.
Хочется, чтобы как можно скорее Британия и другие страны отказались от любых форм монархии.
Чтобы смерть этого человека вообще никак не влияла бы на сетки вещания каналов.
насильственным путём удерживали власть
Свидетели коммунизма подтянулись. Почитайте «Левиафана» Т. Гоббса для общего развития (и понимания, почему ваша фраза звучит очень наивно). Хотя я понимаю, конечно, что совет "почитать" и комментатор-нормис на TJ — две несовместимые вещи.
хочется, чтобы как можно скорее страны отказались от любых форм монархии
Будто бы Британия из-за наличия номинальной монархии как-то страдает.
Один отзыв на сайте BBC.
TJ: срочно в номер! Британцы против освещения смерти членов королевской семьи!
А по факту новость вообще ни о чём, такие инфоповоды можно хоть каждый день находить.
Ну у них и зрители.
Хорошо, что хоть с одним мы все согласны - что Юлик и Кузьма хорошие!