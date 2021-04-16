Злоумышленники начали рассылать им письма с угрозами деанонимизации.

Письма содержат следующий текст: «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха. А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, адреса, телефоны. Дальше мы продадим вашу базу рекламным компаниям». Об этом пишет Znak.com.

Директор ФБК Иван Жданов подтвердил подлинность базы. «Она [база] соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», — заявил он.

«Для рассылки по электронным почтам мы используем сторонние сервисы, поскольку при работе с большим количеством электронных почт невозможно избежать использование сторонних сервисов. В данном случае мы используем сервис рассылки mailgun.com. Сейчас мы проводим расследование и запрашиваем информацию у Mailgun о работе с базой», — говорится в сообщении команды Навального.

Жданов подчеркнул, что слитая база содержит исключительно электронные адреса, без фамилий, имён или каких-либо уточняющих данных. Он извинился перед сторонниками и предложил просто отправлять письма в спам.

23 марта соратники Навального объявили, что планируют провести митинг с требованием освободить его. По их словам, это будет «принципиально другой митинг, о котором будут знать все». Дату объявят после того, как 500 тысяч заявят о готовности выйти на улицы. К 16 апреля на сайте «Свободу Навальному!» зарегистрировались 438 тысяч человек.