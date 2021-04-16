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Ольга Щербинина

В интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» Статьи редакции

Злоумышленники начали рассылать им письма с угрозами деанонимизации.

Письма содержат следующий текст: «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха. А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, адреса, телефоны. Дальше мы продадим вашу базу рекламным компаниям». Об этом пишет Znak.com.

Директор ФБК Иван Жданов подтвердил подлинность базы. «Она [база] соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», — заявил он.

«Для рассылки по электронным почтам мы используем сторонние сервисы, поскольку при работе с большим количеством электронных почт невозможно избежать использование сторонних сервисов. В данном случае мы используем сервис рассылки mailgun.com. Сейчас мы проводим расследование и запрашиваем информацию у Mailgun о работе с базой», — говорится в сообщении команды Навального.

Жданов подчеркнул, что слитая база содержит исключительно электронные адреса, без фамилий, имён или каких-либо уточняющих данных. Он извинился перед сторонниками и предложил просто отправлять письма в спам.

23 марта соратники Навального объявили, что планируют провести митинг с требованием освободить его. По их словам, это будет «принципиально другой митинг, о котором будут знать все». Дату объявят после того, как 500 тысяч заявят о готовности выйти на улицы. К 16 апреля на сайте «Свободу Навальному!» зарегистрировались 438 тысяч человек.

#новости #сливы #навальный

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сироп от щекотки

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А.. Вот это повод поволноваться! Не то что там слитые данные из банков

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Ху Эмай

14

Они еще и фотки потом сделают, через секретный пиксель в экране.

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Кремлевский татарин

Ху
1

опять не дрочить? Переждать волну охоты? 

Ответить

Ху Эмай

Кремлевский
0

Не дрочить

Ответить

Будущий Никита

Кремлевский
0

Хоть дрочи, хоть не дрочи, а видеокарты скупили, чтобы сделать твой дипфейк реалистичнее

Ответить

Участковый американец

11

Кому они продавать собрались, если слили её?

Ответить

🐙

Участковый
2

Стонкс

Ответить

Участковый американец

🐙
1

Там есть твоя почта?

Ответить

🐙

Участко…
1

Нет, я же хохол

Ответить

Кремлевский

🐙
2

Если украинец называет себя хохлом это значит что он ******

Ответить

🐙

Кремлев…
2

Хохол

Ответить

🐙

Кремлев…
2

И ты хохол 

Ответить

Участковый

🐙
1

Ладно, там по паттерну твоей почты много совпадений

Ответить

Арбитражный будильник

Участковый
0

Другой башне

Ответить

🐙

5

Ну норм конечно сайт сделали.
Хотя хз зачем было свое мыло обычное указывать там при регистрации, если можно специальное для этих нужд сделать

Ответить

Дикий ихтиандр

🐙
10

Не нужно вызывающе одеваться, ты сама виновата

Ответить

🐙

Дикий
1

Если живёшь в такой стране, надо ж как-то обезопасить себя

Ответить

Кремлевский

🐙
0

Единственный вариант обезопасить себя в такой стране, это уехать из нее 

Ответить

kruzzenstern

7

Ну всё, сейчас призывная кампания побьет все рекорды. Там на Новой земле место то всем хватит?

Ответить

Дмитрий Федоров

kruzzenstern
–1

+15₽

Ответить

Mykola Petiukh

7

Тоже мне база. Спарсенные с инторнета емейлы

Ответить

Alex Macher

Mykola
2

Там как бы совпадают даты и время регистрации точно, у тех, кто попался. Но и мусора много в ней, в форму регистрации много спама попало.  В базе много почтовиков в стиле putin-xxxx, и в ней реги только до первого апреля включительно. Потом исправли проблему, видимо. 

А за упоминание слива в чатах ФБК тебя банят :)

Ответить

Великомученик

6

КОГДА РУССКИЕ ТЕРПИЛЫ ПЕРЕСТАНУТ ТЕРПЕТЬ ВЕСЬ ЭТОТ ПРОИЗВОЛ???

Ответить

🐙

Великомученик
1

Дело Орлова живёт
Скучаю
@Вахтёр давай амнистию, как Илюхеру

Ответить

Великомученик

🐙
3

когда разбанять дмитрия ГОВНОВА???

Ответить

Экономический спрей

Великомученик
1

Когда станут великомученниками, как ты.

Ответить

Кремлевский татарин

Экономический
0

Блять, этот диалог был уже в другой ветке, не надо так делать, у меня флешбеки с 1986 идут 

Ответить

Дикий ихтиандр

–2

Собираюсь проверить базу на почты наших сотрудников, и скинуть начальнику список провинившихся, а вы будете?

Ответить

🐙

Дикий
10

Добавь, что начальник сам идёт на митинг и всем из списка даст премию

Ответить

Дикий ихтиандр

🐙
–5

Нет конечно, например, мы с ним вместе проверяли кандидатов на навальность, если заболевание подтверждалось, то после испытательного срока выкидывали гадин без оплаты на улицу))

Ответить

Rapture

Дикий
3

Так это же круто! Правильно, увольнять надо — зачем людям мешать найти нормальных адекватных работодателей, а не работать на тех, которым непозволительно иметь сотрудников, которые имеют право на выбор.

И что у людей в головах? Один раб сливает другого, который на господина косой взгляд обронил. Ну жалко таких рабов. 

Ответить

🐙

Rapture
2

Зачем ты разговариваешь с троллем?
Он вообще сам небось на митинг пойдет

Ответить

Арбитражный

🐙
1

Он вообще сам небось на митинг пойдет

С камерой в руке

Ответить

Дикий ихтиандр

Арбитра…
0

Все так, нашим потомкам будет полезно посмотреть военную хронику

Ответить

Rapture

🐙
0

Да вот, надо говорить с ними, а то придут адекваты, увидят этот танец безумия и почувствуют себя одиноко. А так чётко видно — кто тролль, а кто нет.

Помашем ручкой адекватным людям (привет!) и также помашем ручкой остаткам разумности продавать себя таким образом (бай бай). Тролли, хватит сидеть на заднице и страдать херней — в интернете полно работы созидательной! 

Ответить

Будущий Никита

Дикий
1

Опять жестишь

Ответить

🐙

Дикий
0
Ответить

new_comment

🐙
0

+ У начальника была путёвка в Турцию на майские.

Ответить

🐙

Дикий
3

Ты так пишешь, потому что твою почту слили. Пытаешься скрыть слезы. Жди ответного гудка.

Ответить

Участковый американец

🐙
5

Бип-боп

Ответить

🐙

🐙
1

Пытаюсь реабилитировать тебя в глазах авторитетных местных комментаторов.

Ответить

Alex Macher

Дикий
0

Там, кстати, дофига почт на корпоративных доменах. Не самые умные люди, раз рабочую почту в личных целях используют.

Ответить

Андрей Рядькин

4

через много лет будут гордиться быть в этом списке 

Ответить

Дикий ихтиандр

Андрей
1

На зоне привилегии особые будут?

Ответить

Андрей Рядькин

Дикий
1

да, зоне свободной от путина

Ответить

Кремлевский

Андрей
0

Зона свободная от Путина - это так вы прекрасную Россию будущего представляете? 

Ответить

Андрей Рядькин

Кремлев…
1

кто вы? я один тут.
Путинизм - зараза, нет путина - есть развитие. Значит создастся прекрасная Россия

Ответить

Дикий ихтиандр

Андрей
0

Ты только начальнику лагеря такое не говори

Ответить

Андрей Рядькин

Дикий
0
Ответить

Mykola Petiukh

Андрей
1

Смешно

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

Согл, когда установят добрый и справедливый режим Алексея Навального, ко всем кто не в этом списке будут применяться определенного рода санкции и ограничения ))

Ответить

Синицын Максим

4

Пфф, и что? Если человек готов выйти на улицу, то ему вообще посрать, что его адрес в базе митингующих засветится. К тому же, в этом есть даже свой плюс, теперь те, кто ради интереса регистрируются, но не собираются идти на митинг, подумают прежде чем заявку кинуть. Конверсия из базы в митинг в итоге будет выше.

Ответить

Будущий Никита

4

Такие деанонщики давно в спаме пылятся

Ответить

Ден

3

Лучше бы ключи для порнхаба рассылали

Ответить

Vadim Nemnasev

2

Стоп, если база подлинная, то и инфа про 70% ботов - тоже?

Ответить

Участковый американец

Vadim
0

В базе данные по 2 апреля, 530к записей, из них 80к без подтверждения.
Сейчас на сайте 430к висит.
Можно по новостям проследить сколько было 2 апреля и сделать выводы

Ответить

Кремлевский татарин

1

КиберГУЛАГ на очереди 

Ответить

Кремлевский татарин

Кремлевский
1

*строится*

Ответить

Большой жёлтый робат

Кремлевский
1

*кродеться*

Ответить

Бюджетный бас

1

Слыште, а где заявление о том, что там половина юзеров - боты? В прошлом сообщении, которое потерли жто было сказано

Ответить

Photuum

1

Я белорус и вот что вам скажу.
Всё это херня, суета. главное, чтобы картошка уродила.

Ответить

AZP

–2

500 тысяч заявят о готовности выйти на улицы.

Выходите, дурачки, зарабатываете себе сроки, пока Волков и прочие Ждановы будут в Европе сидеть.

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Ээээээ! Навальный!

Ответить

AZP

0

ФБК эту базу и слили.

Ответить

Роман Новиков

0

Пф, какие-то жалкие лошки базу почт собрали, а выставляют это как элитную победу. Коленные вставатели из подворотен — они такие, да.

Ответить

Rapture

0

Мне теперь особенно захотелось зарегистрироваться, чтобы мне поугрожали =) 

Ответить

Кремлевский татарин

Rapture
0

позвони сразу на горячую линию фсб

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