В интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» Статьи редакции
Злоумышленники начали рассылать им письма с угрозами деанонимизации.
Письма содержат следующий текст: «Продолжайте участвовать в движухах супер-айтишника Волкова, и мы продолжим получать о вас новые данные, ха-ха. А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, адреса, телефоны. Дальше мы продадим вашу базу рекламным компаниям». Об этом пишет Znak.com.
Директор ФБК Иван Жданов подтвердил подлинность базы. «Она [база] соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», — заявил он.
«Для рассылки по электронным почтам мы используем сторонние сервисы, поскольку при работе с большим количеством электронных почт невозможно избежать использование сторонних сервисов. В данном случае мы используем сервис рассылки mailgun.com. Сейчас мы проводим расследование и запрашиваем информацию у Mailgun о работе с базой», — говорится в сообщении команды Навального.
Жданов подчеркнул, что слитая база содержит исключительно электронные адреса, без фамилий, имён или каких-либо уточняющих данных. Он извинился перед сторонниками и предложил просто отправлять письма в спам.
23 марта соратники Навального объявили, что планируют провести митинг с требованием освободить его. По их словам, это будет «принципиально другой митинг, о котором будут знать все». Дату объявят после того, как 500 тысяч заявят о готовности выйти на улицы. К 16 апреля на сайте «Свободу Навальному!» зарегистрировались 438 тысяч человек.
Они еще и фотки потом сделают, через секретный пиксель в экране.
Кремлевский татарин
опять не дрочить? Переждать волну охоты?
Будущий Никита
Хоть дрочи, хоть не дрочи, а видеокарты скупили, чтобы сделать твой дипфейк реалистичнее
Стонкс
Там есть твоя почта?
Ну норм конечно сайт сделали.
Хотя хз зачем было свое мыло обычное указывать там при регистрации, если можно специальное для этих нужд сделать
Ну всё, сейчас призывная кампания побьет все рекорды. Там на Новой земле место то всем хватит?
Тоже мне база. Спарсенные с инторнета емейлы
Там как бы совпадают даты и время регистрации точно, у тех, кто попался. Но и мусора много в ней, в форму регистрации много спама попало. В базе много почтовиков в стиле putin-xxxx, и в ней реги только до первого апреля включительно. Потом исправли проблему, видимо.
А за упоминание слива в чатах ФБК тебя банят :)
КОГДА РУССКИЕ ТЕРПИЛЫ ПЕРЕСТАНУТ ТЕРПЕТЬ ВЕСЬ ЭТОТ ПРОИЗВОЛ???
Дело Орлова живёт
Скучаю
@Вахтёр давай амнистию, как Илюхеру
Экономический спрей
Когда станут великомученниками, как ты.
Кремлевский татарин
Блять, этот диалог был уже в другой ветке, не надо так делать, у меня флешбеки с 1986 идут
Нет конечно, например, мы с ним вместе проверяли кандидатов на навальность, если заболевание подтверждалось, то после испытательного срока выкидывали гадин без оплаты на улицу))
Так это же круто! Правильно, увольнять надо — зачем людям мешать найти нормальных адекватных работодателей, а не работать на тех, которым непозволительно иметь сотрудников, которые имеют право на выбор.
И что у людей в головах? Один раб сливает другого, который на господина косой взгляд обронил. Ну жалко таких рабов.
Арбитражный
Он вообще сам небось на митинг пойдет
С камерой в руке
Да вот, надо говорить с ними, а то придут адекваты, увидят этот танец безумия и почувствуют себя одиноко. А так чётко видно — кто тролль, а кто нет.
Помашем ручкой адекватным людям (привет!) и также помашем ручкой остаткам разумности продавать себя таким образом (бай бай). Тролли, хватит сидеть на заднице и страдать херней — в интернете полно работы созидательной!
Там, кстати, дофига почт на корпоративных доменах. Не самые умные люди, раз рабочую почту в личных целях используют.
через много лет будут гордиться быть в этом списке
На зоне привилегии особые будут?
да, зоне свободной от путина
Кремлевский
Зона свободная от Путина - это так вы прекрасную Россию будущего представляете?
кто вы? я один тут.
Путинизм - зараза, нет путина - есть развитие. Значит создастся прекрасная Россия
Ты только начальнику лагеря такое не говори
Согл, когда установят добрый и справедливый режим Алексея Навального, ко всем кто не в этом списке будут применяться определенного рода санкции и ограничения ))
Пфф, и что? Если человек готов выйти на улицу, то ему вообще посрать, что его адрес в базе митингующих засветится. К тому же, в этом есть даже свой плюс, теперь те, кто ради интереса регистрируются, но не собираются идти на митинг, подумают прежде чем заявку кинуть. Конверсия из базы в митинг в итоге будет выше.
Стоп, если база подлинная, то и инфа про 70% ботов - тоже?
Участковый американец
В базе данные по 2 апреля, 530к записей, из них 80к без подтверждения.
Сейчас на сайте 430к висит.
Можно по новостям проследить сколько было 2 апреля и сделать выводы
Кремлевский татарин
*строится*
Я белорус и вот что вам скажу.
Всё это херня, суета. главное, чтобы картошка уродила.
500 тысяч заявят о готовности выйти на улицы.
Выходите, дурачки, зарабатываете себе сроки, пока Волков и прочие Ждановы будут в Европе сидеть.
Пф, какие-то жалкие лошки базу почт собрали, а выставляют это как элитную победу. Коленные вставатели из подворотен — они такие, да.