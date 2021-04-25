В Индии продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания Covid-19 — свыше 360 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает по три тысячи человек. Общее число заболевших достигло почти 17 миллионов, скончавшихся — 192 тысячи.