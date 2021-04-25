Фото: В Индии сжигают трупы погибших от коронавируса Статьи редакции
В стране началась массовая кремация на фоне вспышки Covid-19.
В Индии продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания Covid-19 — свыше 360 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает по три тысячи человек. Общее число заболевших достигло почти 17 миллионов, скончавшихся — 192 тысячи.
По данным Reuters, больницы отказываются принимать пациентов, поскольку закончились койки и кислород. В индийских городах умерших столько, что их тела приходится сжигать прямо на улицах. Работник уличного крематория рассказал The Guardian, всё выглядит так, как будто идет война.
Там и до ковида трупы сжигали. Традиция у них такая.
Неужели а этой кучке прутиков сгорает тело? Или они подкидывают дрова?
Жареным мясцом, должно быть, там знатно пахнет
Отрицательный мангал
Как на майских шашлыках
Население Индии почти сравнялось с населением Китая. Их разделяют буквально несколько десятков миллионов человек, то есть в ближайшие пару лет Индия должна догнать и перегнать Китай.
А Корона пришла из Китая. Падазрительна
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