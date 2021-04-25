Новости
Даша Лейзаренко

Фото: В Индии сжигают трупы погибших от коронавируса Статьи редакции

В стране началась массовая кремация на фоне вспышки Covid-19.

Фото Sky News

В Индии продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания Covid-19 — свыше 360 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает по три тысячи человек. Общее число заболевших достигло почти 17 миллионов, скончавшихся — 192 тысячи.

По данным Reuters, больницы отказываются принимать пациентов, поскольку закончились койки и кислород. В индийских городах умерших столько, что их тела приходится сжигать прямо на улицах. Работник уличного крематория рассказал The Guardian, всё выглядит так, как будто идет война.

Фото Hindustan Times
Фото Sky News

#новости #индия #covid19

648 просмотров
15 15 комментариев
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f","covid19"], "comments": 15, "likes": 12, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 373149, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 25 Apr 2021 18:15:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ху Эмай

4

Там и до ковида трупы сжигали. Традиция у них такая.

Ответить

Твоего деда дед

Ху
1

Лучше в Ганг

Ответить

Мистер Блондин

Ху
1

А потом шли плавать в свой любимый ганг

Ответить

Мистер Блондин

1

Неужели а этой кучке прутиков сгорает тело? Или они подкидывают дрова?

Ответить

Eugard

Мистер
4

Все кто там бывал, рассказывают про этот пздц - в реку скидывают недосгоревшие трупы, вода грязнее, чем в канализации - и тут же рядом стоят другие умалишенные и совершают омовения в этих священных помоях.

Ответить

common sense

Eugard
2

С другой стороны, для туристов это как портал в другой мир.

Ответить

Большой жёлтый робат

Мистер
3
Ответить

Рпош Ашршщ

1

Жареным мясцом, должно быть, там знатно пахнет

Ответить

Отрицательный мангал

Рпош
2

Как на майских шашлыках 

Ответить

Bad Mother Fucker

Отрицательный
0

чтоб как на шашлыках, надо замариновать 

Ответить

Миша Копейкин

1

Население Индии почти сравнялось с населением Китая. Их разделяют буквально несколько десятков миллионов человек, то есть в ближайшие пару лет Индия должна догнать и перегнать Китай.
А Корона пришла из Китая. Падазрительна

Ответить

Zzzzzzz

Миша
1

Не особо эффективный и очень проблематичный способ сокращать население конкретной страны в таких масштабах.

Да и первое место по населению ничего не даёт, одни проблемы. Китайцы наооборот к сокращению движутся

Ответить

Том Ребо

1

Сезон шашлыков открывается

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Горят костры рябин
Как костры горят обещанья
В день когда в Индии ковид

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Фотки выглядят как скринщоты из игр

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов»
Гендиректор издания отметила, что оно продолжит «абсолютно так же работать в России».
207
Новости
Путин объявил майские праздники непрерывными: дни с 1 по 10 мая будут выходными
Об этом попросил Роспотребнадзор.
424
Интернет
Турист заблудился в калифорнийском лесу. Его точное местонахождение определил энтузиаст по «мыльному» фото ног
Радист-любитель случайно наткнулся в твиттере на снимок, опубликованный полицией, и вычислил координаты по расположению травы и горному рельефу.
154
Популярное за три дня
Новости
Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки
Отказаться от голодовки ему рекомендовали лечащие врачи.
178
Наука
Ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
В NASA считают, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.
83
Интернет
В Небраске сотни людей поучаствовали в «битве Джошей» за право сохранить имя. Победил пятилетний Джош
«Маленькому Джошу» вручили корону и чемпионский пояс.
28
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Большой жёлтый робат

«Зачем?»: Рогозин опроверг…

Anton Golovanov

«Зачем?»: Рогозин опроверг…

Большой жёлтый робат

«Зачем?»: Рогозин опроверг…

Большой жёлтый робат

«Зачем?»: Рогозин опроверг…

Дмитрий Алексеевич

Фото: В Индии сжигают трупы…

Большой жёлтый робат

«Зачем?»: Рогозин опроверг…
null