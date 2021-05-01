В Индии зафиксировали восьмой в апреле суточный мировой антирекорд заражения коронавирусом — 400 тысяч человек Статьи редакции
Страна находится на втором месте в мире по общему числу выявленных случаев коронавируса.
Число новых заболевших в Индии уже десятый день подряд превышает 300 тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 19,1 миллиона. Об этом сообщил Минздрав страны.
Число связанных с коронавирусом смертей возросло за сутки до 211 тысячи человек. Индия остается на четвёртом месте в мире по числу смертей от Covid-19.
Начиная с 1 марта в Индии растёт число подтверждённых случаев Covid-19. С 22 апреля суточный прирост заболеваемости бьёт мировые рекорды ежедневно. 27 апреля Россия начала тестировать пассажиров из Индии на Covid-19 в аэропорту.
Тесты появились
Не, там реально лучше было. Сейчас полный коллапс здравоохранения.
Зато праздники хорошо отпраздновали. Берите с них пример на этих майских.
Вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор
Кагор
Страна, которая быстрее всех получит коллективный иммунитет без каких либо прививок
Половина страны
как это еще зеленые на них не наехали, это если пол страны спалить, это сколько кислорода надо сжечь