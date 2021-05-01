Страна находится на втором месте в мире по общему числу выявленных случаев коронавируса.

Коронавирусная больница в Индии Фото EPA-EFE

Число новых заболевших в Индии уже десятый день подряд превышает 300 тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 19,1 миллиона. Об этом сообщил Минздрав страны.

Число связанных с коронавирусом смертей возросло за сутки до 211 тысячи человек. Индия остается на четвёртом месте в мире по числу смертей от Covid-19.

Начиная с 1 марта в Индии растёт число подтверждённых случаев Covid-19. С 22 апреля суточный прирост заболеваемости бьёт мировые рекорды ежедневно. 27 апреля Россия начала тестировать пассажиров из Индии на Covid-19 в аэропорту.