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Артём Мазанов

В Индии зафиксировали восьмой в апреле суточный мировой антирекорд заражения коронавирусом — 400 тысяч человек Статьи редакции

Страна находится на втором месте в мире по общему числу выявленных случаев коронавируса.

Коронавирусная больница в Индии Фото EPA-EFE

Число новых заболевших в Индии уже десятый день подряд превышает 300 тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 19,1 миллиона. Об этом сообщил Минздрав страны.

Число связанных с коронавирусом смертей возросло за сутки до 211 тысячи человек. Индия остается на четвёртом месте в мире по числу смертей от Covid-19.

Начиная с 1 марта в Индии растёт число подтверждённых случаев Covid-19. С 22 апреля суточный прирост заболеваемости бьёт мировые рекорды ежедневно. 27 апреля Россия начала тестировать пассажиров из Индии на Covid-19 в аэропорту.

#новости #covid19 #индия

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Деревенский Даниль

7

Удивительно, что это страна миллиардник за все предыдущее время не отличились какими-то резкими ростами(по крайней мере в новостях так не мелькала), а сейчас выстрелило

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Вадим Кондратьев

Деревенский
20

Тесты появились

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Igor Chvalun

Вадим
0

Не, там реально лучше было. Сейчас полный коллапс здравоохранения.

Ответить

Дизайнер

Igor
1

Было лучше, потому что тесты никто не делал

Ответить

Владимир Филатов

Деревенский
0

наверно всё дело в новом штамме, который у них появился

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Eugene Tackleberry

Деревенский
0

Там вроде жёсткий локдаун был. Нарушителей палками били

Ответить

Marhal_New _Arleana

9

Зато праздники хорошо отпраздновали. Берите с них пример на этих майских.

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Marhal_New _Arleana

Marhal_New
–1

Порвался, жаль.

Ответить

Корпоративный американец

Marhal_New
0

Да ладно, этот штамм к нам осенью придёт не раньше)

Ответить

С H А P Р i Е

7

Вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор

Ответить

Дмитрий Алексеевич

С
3

Кагор

Ответить

Корпоративный американец

Дмитрий
0

Мурашки по коже побежали

Ответить

Весёлый Никита

5

Вот кто медленно запрягает, но быстро едет

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Структурный фитиль

4
Ответить

Adir Hartmann

2

Шашлычники подъехали 

Ответить

Woody Johnson

1

Страна, которая быстрее всех получит коллективный иммунитет без каких либо прививок

Ответить

tooheavymental

Woody
3

Половина страны

Ответить

Woody Johnson

tooheavymental
1

как это еще зеленые на них не наехали, это если пол страны спалить, это сколько кислорода надо сжечь 

Ответить

Предстоящий Данила

0

Ожидаемо

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Вадим Кондратьев

0

F

Ответить

Sergey Michko

0

неужели палками разгонять не помогает

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AZP

0

Отправьте им вагон Спутника

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Максим Энкель

0

Обратите внимание, что людей там привилось больше чем население России.

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