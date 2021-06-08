Когда мой отец узнал, что он получит награду мужества в Женеве и что меня пригласили получить её от его имени, он написал мне письмо из тюрьмы: «Даша, я должен сказать тебе две очень важные вещи. Первое и самое главное: пожалуйста, не облажайся на своём первом публичном выступлении. И второе: не забудь сказать, что я невероятно горд получить эту награду».

Это большая честь для моего отца и для всех, кто поддерживает его. Это важный жест признания, и это означает, что миру не плевать. Я говорю это и как гордая дочь, и как гражданин России, обеспокоенный крушением демократии в своей стране: я Дарья Навальная, дочь Алексея Навального — одного из главных политических противников Путина, который провёл всю жизнь, сражаясь с коррупцией и защищая права и свободы людей, например, свободу слова, политического выражения, право на протесты и участие в выборах — всех столь важных вещей, которых, к сожалению, не хватает в России.

Моего отца неоднократно арестовывали по ложным обвинениям, его преследовали, задерживали, устраивали облавы и атаковали. В августе 2020 он был отравлен военным нервно-паралитическим веществом «Новичок». Я помню, как узнала об этом. Я проснулась, проверила телефон, как обычно, и увидела много уведомлений из твиттера. Все говорили о моём отце и об экстренной посадке самолета. Он получал угрозы и раньше, но в этот раз всё было по-другому, поскольку он впал в кому. Мама хотела, чтобы его отвезли за границу для получения подходящей медицинской помощи, но доктора и чиновники не отпускали его из госпиталя в Омске.

Когда это происходило, я вспомнила время, когда мне было 10 лет, а моему брату было три года, и в нашу квартиру впервые с обыском пришли полицейские. Смятение, страх, тревога и беспомощность, которую я ощутила, переполняли меня. Я помню, что родители очень переживали за нас, они не хотели пускать полицейских в детскую — но что они могли поделать? К счастью, полиция тогда не была настолько опытной в том, что касается проведения обысков в каждом месте, куда ступала нога моего отца. Лучший план, который пришёл мне в голову в 10 лет, — спрятать ноутбук под майку и штаны. Я думаю, этим небольшим действием я помогла родителям сфокусироваться на более важных вещах вместо переживания из-за моей домашней работы на ноутбуке.

Когда я приехала к отцу в больницу после отравления, я знала, что лучшее, что я могу сделать для его поддержки, — это оставить переживания за дверью и просто быть с ним. Мы смотрели вместе Netflix, говорили об учёбе, он задавал миллионы вопросов о моих занятиях и друзьях, и он всегда просил меня остаться подольше. Вот почему я хочу сказать «привет и спасибо» не только политзаключённым и активистам, но и их детям, семьям и друзьям. Ваша поддержка очень важна, вы заслуживаете всех похвал просто за то, что вы рядом.

В своём письме папа попросил меня посвятить эту награду всем политическим заключённым России и Беларуси. Он написал: «Большинство из них находятся в гораздо более тяжёлой ситуации, чем я, потому что они не такие известные, но они должны знать, что они не одиноки и не забыты. Мы должны помнить тех, кто сражается за нашу свободу, и мы должны поддерживать их близких».

Я не буду лгать. Насколько бы увлекательно не было для меня выступать с этой речью, мне грустно, что я получаю эту награду. Вы должны были смотреть на моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что верит и потому что он не умер, когда этого захотели российские власти.

Все эти годы он показывал людям у власти, которые эту власть эксплуатируют, что так продолжаться не будет: нас – большинство, мы – граждане – будем решать, кто будет управлять нашей страной и как долго, и мы будем защищать наши права и свободы. В завершение я бы хотела процитировать слова моего отца: «Россия заслуживает быть свободной и счастливой. И она будет». И я тоже в это верю. Спасибо!