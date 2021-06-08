«Миру не плевать»: дочь Навального выступила на вручении премии мужества политику в Женеве Статьи редакции
Алексей Навальный попросил её посвятить эту награду всем политзаключённым в России и Белоруссии.
Дарья Навальная рассказала, что получить премию мужества — большая честь не только для её отца, но и для всех, кто поддерживает его. Девушка поблагодарила за поддержку семьи и сторонников политзаключённых, отметив, как важна их поддержка тем, «кто сражается за свободу».
Она отметила, что ей грустно, поскольку выступать с речью и получать эту награду должен был сам Алексей, который сидит в тюрьме, «потому что он не умер, когда этого захотели российские власти». В конце речи дочь политика призвала граждан продолжать защищать свои права и свободы.
Полная речь Дарьи Навальной на церемонии вручения:
2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров. Навальный прекратил голодовку 23 апреля.
Также на политика заведено ещё три уголовных дела: о хищении пожертвований в ФБК, «создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и оскорблении судьи.
Миру не плевать
Алексей Навальный находится в тюрьме 140 дней
Предметный глобус
Нахождение Навального в тюрьме – национальный позор всего русского народа
Возможно, но факта нахождения Навального в тюрьме это не меняет.
Нахождение Навального в тюрьме – национальный ДОН позор всего русского народа
Действительно, когда будут бомбить ВОРОНЕЖ??????
Обязательно бахнут, но не сейчас.
Это риторический вопрос?
Можно сделать многое, как минимум санкции накидывать условный "мир" умеет могёт.
А так бочку, хуи уже пососали.
Бюджетный спрей
Вовсе не условый мир Серверную Корею обложил санкциям уже лет 20 назад чуть ли не полностью и что поменялось ?
Это сарказм такой?
Оргазм
Гордон, ты?
мир обеспокоен и обращается к водной стихии. А издревле считалось, что простые люди тоже кое-чего стоят, и птицы — тоже. Но почему-то их гнезда оказывались похожими на сучья, а птицы в конце концов подыхали. Крокодилу казалось, что, раз его так корежит от каждого сквозняка, сам он должен меняться каким-то таинственным образом, хотя и не понимал, как именно.
Она продолжит дело отца?
Не понял с чего вы порвались. Ну ладно
Предметный глобус
Я запрещаю тебе писать
Чё вас порвало? У вас чё 500 хромосом?Какой-то скрытый смысл нашли?
Это лемминги, как их Дыня называет, они не умеют в думать и читать, плюсуют и минусуют по инстинкту
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Сядет
слышь, не смей такое про мать писать!
Какую?
ЛЮБУЮ!!!!
Это, конечно, замечательно, но как это поможет всем полит заключённым в общем и Навальному в частности? От этих премий жертвам ни холодно ни жарко
А как ещё поддерживать демократические ценности?) Именно так. Это одна из идей, почему в США или ещё где-то должны ценить то, что имеют.
Самовнушение. Миру, к сожалению, плевать. И странно было думать, что будет по-другому.
Так она в данном случае говорит ЗА отца, а не просто потому что она его дочь
Не только миру плевать, но и большинству россиян
Выйдет он не раньше ухода текущего президента
По комментариям непонятно это ТЖ или 2Ч
Так это смежные структуры.
А что у нее на подбородке слева?
Ответный химик
родимое пятно
родимое пятно появилось только в этом году? А я думал оно с рождения должно быть.
Раньше то его не было.
Открою вам тайну. Родимые пятна появляются в течении всей жизни и даже большие
Летом запросто может выскочить пигментация. Со мной пару раз случалось то же самое
Ответный химик
Всегда было просто прикрывала, загугли "родимое пятно Даша Навальная"
вот тебе ее фото 6 летней давности https://www.instagram.com/p/7SayFswQES/