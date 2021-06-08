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Новости
Sasha Shambilova

«Миру не плевать»: дочь Навального выступила на вручении премии мужества политику в Женеве Статьи редакции

Алексей Навальный попросил её посвятить эту награду всем политзаключённым в России и Белоруссии.

73 73 комментария
3712 просмотров

Дарья Навальная рассказала, что получить премию мужества — большая честь не только для её отца, но и для всех, кто поддерживает его. Девушка поблагодарила за поддержку семьи и сторонников политзаключённых, отметив, как важна их поддержка тем, «кто сражается за свободу».

Я хочу сказать «привет и спасибо» не только политзаключённым, но и их детям, семьям и друзьям. Ваша поддержка очень важна, вы заслуживаете всех похвал просто за то, что вы рядом.

Дарья Навальная
дочь Алексея Навального

Она отметила, что ей грустно, поскольку выступать с речью и получать эту награду должен был сам Алексей, который сидит в тюрьме, «потому что он не умер, когда этого захотели российские власти». В конце речи дочь политика призвала граждан продолжать защищать свои права и свободы.

Полная речь Дарьи Навальной на церемонии вручения:

Когда мой отец узнал, что он получит награду мужества в Женеве и что меня пригласили получить её от его имени, он написал мне письмо из тюрьмы: «Даша, я должен сказать тебе две очень важные вещи. Первое и самое главное: пожалуйста, не облажайся на своём первом публичном выступлении. И второе: не забудь сказать, что я невероятно горд получить эту награду».

Это большая честь для моего отца и для всех, кто поддерживает его. Это важный жест признания, и это означает, что миру не плевать. Я говорю это и как гордая дочь, и как гражданин России, обеспокоенный крушением демократии в своей стране: я Дарья Навальная, дочь Алексея Навального — одного из главных политических противников Путина, который провёл всю жизнь, сражаясь с коррупцией и защищая права и свободы людей, например, свободу слова, политического выражения, право на протесты и участие в выборах — всех столь важных вещей, которых, к сожалению, не хватает в России.

Моего отца неоднократно арестовывали по ложным обвинениям, его преследовали, задерживали, устраивали облавы и атаковали. В августе 2020 он был отравлен военным нервно-паралитическим веществом «Новичок». Я помню, как узнала об этом. Я проснулась, проверила телефон, как обычно, и увидела много уведомлений из твиттера. Все говорили о моём отце и об экстренной посадке самолета. Он получал угрозы и раньше, но в этот раз всё было по-другому, поскольку он впал в кому. Мама хотела, чтобы его отвезли за границу для получения подходящей медицинской помощи, но доктора и чиновники не отпускали его из госпиталя в Омске.

Когда это происходило, я вспомнила время, когда мне было 10 лет, а моему брату было три года, и в нашу квартиру впервые с обыском пришли полицейские. Смятение, страх, тревога и беспомощность, которую я ощутила, переполняли меня. Я помню, что родители очень переживали за нас, они не хотели пускать полицейских в детскую — но что они могли поделать? К счастью, полиция тогда не была настолько опытной в том, что касается проведения обысков в каждом месте, куда ступала нога моего отца. Лучший план, который пришёл мне в голову в 10 лет, — спрятать ноутбук под майку и штаны. Я думаю, этим небольшим действием я помогла родителям сфокусироваться на более важных вещах вместо переживания из-за моей домашней работы на ноутбуке.

Когда я приехала к отцу в больницу после отравления, я знала, что лучшее, что я могу сделать для его поддержки, — это оставить переживания за дверью и просто быть с ним. Мы смотрели вместе Netflix, говорили об учёбе, он задавал миллионы вопросов о моих занятиях и друзьях, и он всегда просил меня остаться подольше. Вот почему я хочу сказать «привет и спасибо» не только политзаключённым и активистам, но и их детям, семьям и друзьям. Ваша поддержка очень важна, вы заслуживаете всех похвал просто за то, что вы рядом.

В своём письме папа попросил меня посвятить эту награду всем политическим заключённым России и Беларуси. Он написал: «Большинство из них находятся в гораздо более тяжёлой ситуации, чем я, потому что они не такие известные, но они должны знать, что они не одиноки и не забыты. Мы должны помнить тех, кто сражается за нашу свободу, и мы должны поддерживать их близких».

Я не буду лгать. Насколько бы увлекательно не было для меня выступать с этой речью, мне грустно, что я получаю эту награду. Вы должны были смотреть на моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что верит и потому что он не умер, когда этого захотели российские власти.

Все эти годы он показывал людям у власти, которые эту власть эксплуатируют, что так продолжаться не будет: нас – большинство, мы – граждане – будем решать, кто будет управлять нашей страной и как долго, и мы будем защищать наши права и свободы. В завершение я бы хотела процитировать слова моего отца: «Россия заслуживает быть свободной и счастливой. И она будет». И я тоже в это верю. Спасибо!

Дарья Навальная
Полная речь Дарьи Навальной

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров. Навальный прекратил голодовку 23 апреля.

Также на политика заведено ещё три уголовных дела: о хищении пожертвований в ФБК, «создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и оскорблении судьи.

#новости #навальный

73 73 комментария
78
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73 комментария
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Виталий Куликов

57

Миру не плевать

Алексей Навальный находится в тюрьме 140 дней

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Предметный глобус

Виталий
41

Нахождение Навального в тюрьме – национальный позор всего русского народа

Ответить

Виталий Куликов

Предметный
2

Возможно, но факта нахождения Навального в тюрьме это не меняет.

Ответить

Кирилл Вселенский

Предметный
–1

@Дон Бот 

Ответить

Дон Бот

Предметный
–1

Нахождение Навального в тюрьме – национальный ДОН позор всего русского народа

Ответить

Антон Лисин

Дон
0

Палец в верх забыл 

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alexferman

Предметный
0

И приговор всех россиян к расстрелу

Ответить

Безумный Макс

Виталий
7

Действительно, когда будут бомбить ВОРОНЕЖ??????

Ответить

Виталий Куликов

Безумный
4

Обязательно бахнут, но не сейчас.

Ответить

Дон Бот

Виталий
3

Обязательно бахнут, но ДОН не сейчас.

Ответить

Безумный Макс

Виталий
–1

Сообщение удалено

Ответить

Дон Бот

Безумный
6

Сообщение удалено ДОН

Ответить

умный человек

Безумный
0

@Дон Бот

Ответить

Isa

Виталий
2

А что он должен сделать, мир ?

Ответить

Виталий Куликов

Isa
–1

Это риторический вопрос?

Ответить

Isa

Виталий
0

Нет, что должен сделать мир ?

Ответить

Виталий Куликов

Isa
0

Можно сделать многое, как минимум санкции накидывать условный "мир" умеет могёт.
А так бочку, хуи уже пососали.

Ответить

Бюджетный спрей

Виталий
0

Вовсе не условый мир Серверную Корею обложил санкциям уже лет 20 назад чуть ли не полностью и что поменялось ?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Виталий
0

я бы не стал злить деда с ядерной кнопкой 

Ответить

Bkmz Иванов

Виталий
0

Это сарказм такой?

Ответить

Виталий Куликов

Bkmz
1

Оргазм

Ответить

Саша Фанкар

Виталий
1

Гордон, ты?

Ответить

Дон Бот

Саша
1

Гордон, ты? ДОН

Ответить

Виталий Куликов

Саша
0

Не я

Ответить

умный человек

Саша
–2

@Дон Бот

Ответить

Bkmz Иванов

Виталий
0

ЯсноПонятно

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

@Vitaly Re чё сказать то хотел?

Ответить

Денис Фадеев

Виталий
0

Где противоречие?

Ответить

Крошечный клуб

23

мир обеспокоен

Ответить

Порфирьевич

Крошечный
1

мир обеспокоен и обращается к водной стихии. А издревле считалось, что простые люди тоже кое-чего стоят, и птицы — тоже. Но почему-то их гнезда оказывались похожими на сучья, а птицы в конце концов подыхали. Крокодилу казалось, что, раз его так корежит от каждого сквозняка, сам он должен меняться каким-то таинственным образом, хотя и не понимал, как именно.

Ответить

Азамат Багатов

Порфирьевич
1
Ответить

Андрей Охапкин

Крошечный
1

Поддержим лайками😔

Ответить

Азамат Багатов

Крошечный
0

@Порфирьевич 

Ответить

Zero-one-one

1

Она продолжит дело отца? 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
2

Не понял с чего вы порвались. Ну ладно

Ответить

Предметный глобус

Zero-one-one
5

Я запрещаю тебе писать

Ответить

Zero-one-one

Предмет…
–1

Чё вас порвало? У вас чё 500 хромосом?Какой-то скрытый смысл нашли? 

Ответить

Bkmz Иванов

Zero-on…
4

Это лемминги, как их Дыня называет, они не умеют в думать и читать, плюсуют и минусуют по инстинкту

Ответить

Предметный

Zero-on…
0

Не пизди

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Предметный

Предмет…
0

В этом треде

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AZP

Zero-one-one
1

Сядет 

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Zero-one-one

AZP
0

Куда? 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Zero-one-one
0

слышь, не смей такое про мать писать! 

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
0

Какую? 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Zero-on…
0

ЛЮБУЮ!!!!

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
0

У тебя красивая мать? 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Zero-on…
1
Ответить

user user

4

Это, конечно, замечательно, но как это поможет всем полит заключённым в общем и Навальному в частности? От этих премий жертвам ни холодно ни жарко

Ответить

Денис Лапин

user
0

Туалет может обклеить, вдруг там камеры есть скрытые

Ответить

Дмитрий Кораблёв

user
0

А как ещё поддерживать демократические ценности?) Именно так. Это одна из идей, почему в США или ещё где-то должны ценить то, что имеют. 

Ответить

Софья Павлышко

4

Самовнушение. Миру, к сожалению, плевать. И странно было думать, что будет по-другому.

Ответить

Натуральный месяц

0

Почему кому-то есть дело до чьих-то детей? Воспринимать и слушать человека не за его заслуги, а только потому, что его родитель кто-то известный. Ай донт гет ит

Ответить

Alexander Pankov

Натуральный
10

Так она в данном случае говорит ЗА отца, а не просто потому что она его дочь

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

0

Не только миру плевать, но и большинству россиян

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

фцвфыв
3

Выйдет он не раньше ухода текущего президента

Ответить

Долгосрочный цветок

фцвфыв
2

Никогда получается?

Ответить

Имя Фамилия

0

Я/МЫ Женева!

Ответить

Semen Unban

1

По комментариям непонятно это ТЖ или 2Ч

Ответить

Максим Рычков

Semen
2

Так это смежные структуры.

Ответить

Semen Unban

Максим
0

Вот оно как

Ответить

Азамат Багатов

Максим
0

Я бы даже сказал, контингент, в целом, тот же.

Ответить

Учащийся Абдужаббор

1
Ответить

Степан Анейчик

–2

ДОЧЬ

МУЖЕСТВА

ДОЧЬ

МУЖЕСТВА

Ответить

Madegghead

0

А что у нее на подбородке слева?

Ответить

Ответный химик

Madegghead
0

родимое пятно

Ответить

Madegghead

Ответный
2

родимое пятно появилось только в этом году? А я думал оно с рождения должно быть.
Раньше то его не было.

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

Madeggh…
5

Открою вам тайну. Родимые пятна появляются в течении всей жизни и даже большие

Ответить

Морс Вишневый

Madeggh…
2

Летом запросто может выскочить пигментация. Со мной пару раз случалось то же самое

Ответить

Андрей Ионов

Madeggh…
0

она похоже вообще без макияжа на видео

Ответить

Ответный химик

Madeggh…
0

Всегда было просто прикрывала, загугли "родимое пятно Даша Навальная" 
вот тебе ее фото 6 летней давности https://www.instagram.com/p/7SayFswQES/

Ответить

Дон Бот

Madegghead
0

А что у нее ДОН на подбородке слева?

Ответить

умный человек

Madegghead
–1

@Дон Бот

Ответить

Argumenta Ambigua

0

по внешности она явно не в родителей, у красивых людей такое случается

Ответить
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