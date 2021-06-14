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Новости
Sasha Shambilova

Похищенная из кризисной квартиры в Дагестане Тарамова отвергла принадлежность к ЛГБТ в интервью госканалу Чечни Статьи редакции

Девушка также рассказала, что её права в семье не нарушаются.

58 58 комментариев
4975 просмотров
Видео ЧГТРК «Грозный»

ЧГТРК «Грозный» опубликовала расследование похищения дочери соратника Ахмата Кадырова Аюба Тарамова, которое включает в себя интервью с Халимат Тарамовой. В нём девушка рассказывает, что не помнит, как оказалась в квартире правозащитников.

Мои права не нарушаются, в кругу семьи, родителей, близких у меня всё хорошо. Нет никакого давления в мою сторону, меня все поддерживают, успокаивают.

Халимат Тарамова

Она также сказала, что не причастна к «организации», под которой в интервью подразумевают ЛГБТ-сообщество.

Я никак не связана с этой организацией. Я возмущена тем, что СМИ пишут обо мне. Это всё не про меня, я считаю неправильным такие слухи пускать, если я в этом никакого участия не принимаю.

Халимат Тарамова

Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации. В расследовании «Грозного» отмечают, что Тарамова зачитывает текст видеообращения с листка.

Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что сотрудники полиции вернули девушку домой, а похитили её «провокаторы», которые «подло, изощрённо попытались спровоцировать, добиться каких-то резонансных новостей». По его словам, «принимаются попытки приписать нам какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было».

#новости #чечня #лгбт

58 58 комментариев
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42
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58 комментариев
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Исполнительный пистолет

86

Короче, три раза писал комментарий и три раза стирал.

Все и так все понимают

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Абсолютный торшер

Исполнительный
21

выводы делайте сами

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Абсолютный
14

Зоибана не хочет на бутылку 

Ответить

Небольшой

Небольш…
18

Кек

Ответить

Исполнительный

Небольш…
2

Ну по поводу сиськи багбира я бы ещё подумал

Ответить

Tural

Исполнительный
8

"держал невидимый плакат с антиправительственными лозунгами"

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Tural
5

вполне логично. если на плакате написано что-то плохое про кого-то, то судить тебя будут за это. а на пустом плакате может подразумеваться что угодно про кого угодно, так что судить тебя надо по совокупности вариаций. а уж если без плаката, да ещё у себя дома сидишь, то вообще непонятно, чего от тебя ждать и что ты можешь выкинуть. так что каждый гражданин – потенциальный враг народа и достоин расстрела, и спасибо моему правительству, что я до сих пор дышу.

(этот пост не является диетическим)

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Михаил Мятный

Исполнительный
0

три раза стирал

Мудро,  извиняться не придётся потом. 

Ответить

Человекоподобный кот

47

аа, ну раз на канале ЧГТРК «Грозный» выходит интервью с девушкой, то да, точно всю правду рассказала в интервью
*за камерами*

Ответить

Небольшой жёлтый робат

34

права в семье не нарушаются
Дефолта не будет 
Платные парковки не выйдут за пределы бульварного кольца
Мировая экономика рухнет при низкой цене на нефть 
И другие охуительные истории

Ответить

Bibba La Bibba

Небольшой
13

Минские самолеты будут летать в Европу 

Ответить

Лев Глебович

Bibba
0

Президент Роиси не сможет переизбираться 

Ответить

Bibba La Bibba

Лев
1

Президент России (этого уже достаточно)

Ответить

Твоего деда дед

Bibba
0

Этого уже давно достаточно, дайте другого

Ответить

Фургон для моей МА

Небольшой
10

Гей порно не на первых местах в статистике Порнхаба по Чечне

Ответить

Макс Романенко

Небольшой
6

Твёрдо и чётко 

Ответить

Ангел Предохранитель

Небольшой
1

Дефолта не будет 

Не говори этих слов, я не хочу 98

Ответить

Трогательный корабль

17

Уважаю русских за то, что они не терпят такого беспредела в своей стране

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Трогательный
6

а чеченцы терпят или нет? 
Прошу прощения за столь критический вопрос. 

Ответить

Vlad F

Дмитрий
7

Ну если за русские деньги, можно и потерпеть

Ответить

Никита Шамсутдинов

Дмитрий
0

Для чеченцев все это — норма

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Никита
0

как и для русских 

Ответить

Никита

Дмитрий
0

Есть разница между терпильной нормой (что я готов вытерпеть) и культурной нормой (что в моей культуре является нормой). Я говорил о культурной норме. 

В русской культуре (как и в любой европейской) женщина не является объектом фурнитуры. Так что нет, происходящее — не норма. И терпеть такое в своей стране — позор. 

Ответить

Soviet Pooh

Никита
3
Ответить

AZP

Трогательный
0

Так это в Чечне, а не в России.

Ответить

Ирина Любимая

12

Очень красивая

Ответить

Vlad F

Ирина
11

Отбой, она не имеет отношения к ЛГБТ

Ответить

Церковный крюк

15

Пока она на радарах блогосферы есть надежда, что ничего страшного более этой ситуации пока не случится,
страшно будет, когда инфоповод остынет и она пропадет из инфополя в неизвестном направлении,
хотя, предположения, что там сейчас творится за закрытыми дверями, уже нагоняют ужас и безнадегу

Ответить

Романелло Кивогенс

10

Один в один прямо Беларусь.

Ответить

Алан Бабицкий

Романелло
2

Даже цвета значка и надписей те же

Ответить

Астралопетух

10

Интересно, что сама она стоит, пока четыре хуя греют жопы на мягком. Достойные манеры традиционалистского общества.

Ответить

Коллективный вентилятор

9

Орнули всей редакцией

Ответить

Stanley H. Tweedle

6

Госканал ИГИЛ выглядел бы примерно так

Ответить

Виталий Куликов

–24

Найс переобулась, удачи там правозащитниням которые её приняли червей не покормить.

Ответить

Церковный крюк

Виталий
15

переобулась или ее переобули?

Ответить

Церковный крюк

Церковный
8

скорее всего предварительно оставив синяков на стопах

Ответить

Виталий Куликов

Церковный
–18

Передули. И так всё понятно было изначально, что её найдут и что максимум что ей от папеньки светит это лишение новых игрушек на годик, да и то вряд ли.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Пусть моргнет 2 раза, если её держат под прицелом 

Ответить

Bibba La Bibba

Небольшой
5

западных санкций. Иначе как объяснить, что на неё было оказано такое давление?

Ответить

aliftin

3

Почему на видео эти черти сидят, а девушка стоит? Как минимум это уже говорит об отношении к женщинам на Кавказе многое. 

Ответить

AZP

aliftin
1

Потому что женщина на Кавказе - вещь.

Ответить

Дядя Серёжа

2

Зараза гомосексуализма не коснулась правоверной Чечни, машалла!

Ответить

Alexander Personazhe

Дядя
4

Маршмелла.

Ответить

Лев Глебович

3

Мы недооценили ЛГБТ инструкторов из НАТО. Видимо их происки 

А если серьезно, то скорее всего, чтобы доказать, что она не лесбуха, ее сейчас быстро выдадут замуж за какого нибудь Макбека

Ответить

AZP

Лев
0

Не за какого-нибудь, а за уважаемого человека.

Ответить

Лев Глебович

AZP
0

Понятное дело, дон

Ответить

Яня

Лев
0

Что-то мне подсказывает, что она от замужества и сбежала. Лечение хуем от этих ваших ЛГБТ

Ответить

Вера Елизарова

3

Ещё бы она что-то другое сказала, на федеральном канале Чеченской Республики. 

Ответить

Имя Фамилия

2

Привет от Протосевича.

Ответить

Марина Волченкова

1

Бедняга, а что она ещё скажет? Все все понимают, сделать ничего нельзя.
Но удивляет активистка той квартиры в Дагестане. Молчание—золото. Ради пиара трещат повсюду, подставляя Интихуатана несчастных.

Ответить

Emil

1

Жесть, от таких роликов просто мороз по коже...

Ответить

Anton Zakharikhin

0

Ш

Ответить

Опытный Филипп

Anton
0

турмуйте

Ответить

Дефицитный Сервелат

Опытный
0

отседова

Ответить

Опытный Филипп

0

я хочу умереть

Ответить

Яня

0

Бедняга, видно как она напряжена: закрытая поза, глаза бегают. На полном видео она один раз делает полуулыбку, скорее всего от нервов, так они несколько раз вырезали этот фрагмент и вставили, чтоб казалось, что она улыбается постоянно

И да, даже не дали присесть

Ответить

Алексей Логачев

–8

Всё хуйня, какая-то девочка неизвестная, ЛГБТ-неЛГБТ, не понятно, не интересно. 
Чечня, давай такое же со Стивеном Сигалом! Хочу с ним посмотреть извинения какие-нибудь, пускай расскажет про процветающую Чечню хотя бы, не знаю! Ну обкатали формат, прикольный, народ смотрит, давайте уже выходить из вот этого бюджетного формата! 

Ответить

Лев Глебович

Алексей
0

Тебе тут не рады, пошел отсюда

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