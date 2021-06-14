Похищенная из кризисной квартиры в Дагестане Тарамова отвергла принадлежность к ЛГБТ в интервью госканалу Чечни Статьи редакции
Девушка также рассказала, что её права в семье не нарушаются.
ЧГТРК «Грозный» опубликовала расследование похищения дочери соратника Ахмата Кадырова Аюба Тарамова, которое включает в себя интервью с Халимат Тарамовой. В нём девушка рассказывает, что не помнит, как оказалась в квартире правозащитников.
Она также сказала, что не причастна к «организации», под которой в интервью подразумевают ЛГБТ-сообщество.
Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации. В расследовании «Грозного» отмечают, что Тарамова зачитывает текст видеообращения с листка.
Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.
Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что сотрудники полиции вернули девушку домой, а похитили её «провокаторы», которые «подло, изощрённо попытались спровоцировать, добиться каких-то резонансных новостей». По его словам, «принимаются попытки приписать нам какие-то меньшинства, которых в Чеченской республике в принципе не может быть, никогда не было».
Абсолютный торшер
выводы делайте сами
Зоибана не хочет на бутылку
"держал невидимый плакат с антиправительственными лозунгами"
вполне логично. если на плакате написано что-то плохое про кого-то, то судить тебя будут за это. а на пустом плакате может подразумеваться что угодно про кого угодно, так что судить тебя надо по совокупности вариаций. а уж если без плаката, да ещё у себя дома сидишь, то вообще непонятно, чего от тебя ждать и что ты можешь выкинуть. так что каждый гражданин – потенциальный враг народа и достоин расстрела, и спасибо моему правительству, что я до сих пор дышу.
(этот пост не является диетическим)
аа, ну раз на канале ЧГТРК «Грозный» выходит интервью с девушкой, то да, точно всю правду рассказала в интервью
*за камерами*
права в семье не нарушаются
Дефолта не будет
Платные парковки не выйдут за пределы бульварного кольца
Мировая экономика рухнет при низкой цене на нефть
И другие охуительные истории
Минские самолеты будут летать в Европу
Президент Роиси не сможет переизбираться
Президент России (этого уже достаточно)
Гей порно не на первых местах в статистике Порнхаба по Чечне
а чеченцы терпят или нет?
Прошу прощения за столь критический вопрос.
Для чеченцев все это — норма
как и для русских
Есть разница между терпильной нормой (что я готов вытерпеть) и культурной нормой (что в моей культуре является нормой). Я говорил о культурной норме.
В русской культуре (как и в любой европейской) женщина не является объектом фурнитуры. Так что нет, происходящее — не норма. И терпеть такое в своей стране — позор.
Очень красивая
Пока она на радарах блогосферы есть надежда, что ничего страшного более этой ситуации пока не случится,
страшно будет, когда инфоповод остынет и она пропадет из инфополя в неизвестном направлении,
хотя, предположения, что там сейчас творится за закрытыми дверями, уже нагоняют ужас и безнадегу
Один в один прямо Беларусь.
Интересно, что сама она стоит, пока четыре хуя греют жопы на мягком. Достойные манеры традиционалистского общества.
Найс переобулась, удачи там правозащитниням которые её приняли червей не покормить.
Церковный крюк
переобулась или ее переобули?
Передули. И так всё понятно было изначально, что её найдут и что максимум что ей от папеньки светит это лишение новых игрушек на годик, да и то вряд ли.
Пусть моргнет 2 раза, если её держат под прицелом
западных санкций. Иначе как объяснить, что на неё было оказано такое давление?
Почему на видео эти черти сидят, а девушка стоит? Как минимум это уже говорит об отношении к женщинам на Кавказе многое.
Зараза гомосексуализма не коснулась правоверной Чечни, машалла!
Мы недооценили ЛГБТ инструкторов из НАТО. Видимо их происки
А если серьезно, то скорее всего, чтобы доказать, что она не лесбуха, ее сейчас быстро выдадут замуж за какого нибудь Макбека
Ещё бы она что-то другое сказала, на федеральном канале Чеченской Республики.
Бедняга, а что она ещё скажет? Все все понимают, сделать ничего нельзя.
Но удивляет активистка той квартиры в Дагестане. Молчание—золото. Ради пиара трещат повсюду, подставляя Интихуатана несчастных.
Ш
Бедняга, видно как она напряжена: закрытая поза, глаза бегают. На полном видео она один раз делает полуулыбку, скорее всего от нервов, так они несколько раз вырезали этот фрагмент и вставили, чтоб казалось, что она улыбается постоянно
И да, даже не дали присесть
Всё хуйня, какая-то девочка неизвестная, ЛГБТ-неЛГБТ, не понятно, не интересно.
Чечня, давай такое же со Стивеном Сигалом! Хочу с ним посмотреть извинения какие-нибудь, пускай расскажет про процветающую Чечню хотя бы, не знаю! Ну обкатали формат, прикольный, народ смотрит, давайте уже выходить из вот этого бюджетного формата!