Девушка также рассказала, что её права в семье не нарушаются.

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Видео ЧГТРК «Грозный»

ЧГТРК «Грозный» опубликовала расследование похищения дочери соратника Ахмата Кадырова Аюба Тарамова, которое включает в себя интервью с Халимат Тарамовой. В нём девушка рассказывает, что не помнит, как оказалась в квартире правозащитников.

Мои права не нарушаются, в кругу семьи, родителей, близких у меня всё хорошо. Нет никакого давления в мою сторону, меня все поддерживают, успокаивают. Халимат Тарамова

Она также сказала, что не причастна к «организации», под которой в интервью подразумевают ЛГБТ-сообщество.

Я никак не связана с этой организацией. Я возмущена тем, что СМИ пишут обо мне. Это всё не про меня, я считаю неправильным такие слухи пускать, если я в этом никакого участия не принимаю. Халимат Тарамова

Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации. В расследовании «Грозного» отмечают, что Тарамова зачитывает текст видеообращения с листка.

Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.