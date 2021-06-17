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Новости
Артём Мазанов

Госдума обязала крупные IT-компании открывать представительства в России — это назвали законом о «приземлении» Статьи редакции

Под действие закона могут подпасть Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Telegram.

45 45 комментариев
928 просмотров

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года открывать филиалы или представительства в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Компании также будут должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Требования распространяются на компании, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц. Они должны будут установить «одну из предлагаемых» Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационным ресурсом из РФ.

Если компании не выполнят требования, к ним могут применить «меры понуждения»:

  • Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;
  • Исключение из выдачи поисковиков;
  • Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян;
  • Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;
  • Запрет на сбор и передачу персональных данных;
  • Частичная и полная блокировка на территории России.

По словам авторов закона, зарубежные компании часто не выполняют российские законы, а наказать их нельзя — у них нет местных филиалов.

Перечень иностранных интернет-компаний в РФ разместят на официальном сайте Роскомнадзора. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что под действие закона попадают Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.

О том, что правительство запланировало обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги, «Коммерсантъ» рассказал 18 марта. Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков. Документ внесли в Госдуму 21 мая.

Документ приняли в первом чтении 1 июня.

#новости #право

45 45 комментариев
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45 комментариев
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Николай Божен

10

Россия на следующий день после блокировки википедии:

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Вера Елизарова

Николай
0

Россия после блокировки всех иностранных сервисов 

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Украденная жизнь

8

а наказать их нельзя — у них нет местных филиалов

Вот она боль Хинштейна.

Ответить

Товарищ Колбасный

Украденная
7

А главное некуда, некуда, сука, придти с обыском! Вот это главная боль.

Ответить

Государственный самолет

Товарищ
1

А у них такие классные макбуки!

Ответить

Алексей Егоров

9

Чебурнета не будет, компании от дурости ГосДуры просто сами с рынка постепенно свалят.

Ответить

Проектный коктейль

6
Ответить

Проектный коктейль

2

Омон тешится, наконец-то будет где рандомные обыски и изъятия техники проводить

Ответить

Иван Грозный

Проектный
3

Степаныч, го в гугел. У нас бумага для принтера кончилась

Ответить

Иван Грозный

Иван
1

"пошеруди в гугле" 
ке ке ке

Ответить

Вера Елизарова

Проектный
0

Лут зато нафармят. Я в Скайриме так тоже делала)

Ответить

Тупой кавалер

2

Это же сколько рабочих мест для фсбшников

Ответить

Тупой кавалер

Тупой
2

Блин, какой Путин крутой президент

Ответить

Мистер Блондин

2

Идея для стартапа: зарегистрировать все крупные компании на адрес массовой регистрации в какой нибудь подсобке в промзоне

Ответить

Владислав Тихонов

1

На самом деле во многих странах, в том числе западной Европы, есть требование об открытии представительства международных it-компаний

Ответить

Федя Прозоров

Владислав
1

Тут плевать на эти факты

Ответить

Smaug The Terrible

Федя
0

Прошу предоставить факты на оплевание

Ответить

Федя Прозоров

Smaug
0

Тьфу на тебя

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

И фотка Усманова на фоне

Ответить

Smaug The

Федя
0

Я не факт :(

Ответить

Государственный самолет

1

Это они замедлили Твиттер и такие: вао, мы щас всех нагнём!

Ответить

Smaug The Terrible

1

Если компании не выполнят требования, к ним могут применить «меры понуждения»:

Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;

Исключение из выдачи поисковиков;

Уважаемый Гугол, не могли бы Вы пометить себя у себя в поисковике, как неисполняющего законодательство РФ. Заранее спасибо

Ответить

Хозяйственный блик

Smaug
0

Кнопка поиска по неисполняющим законодательство РФ.

Ответить

Максим Ростокин

0

Отлично, может приравняют аккаунт к собственности пользователя и перестанут банить без объяснения причин 

Ответить

Smaug The Terrible

Максим
1

А с чего это аккаунт должен быть твоей собственностью?

Ответить

Медленный рубин

Максим
0

аккаунт к собственности пользователя

Нет, будет государственной собственностью

Ответить

Небесный браслет

Максим
0

заставят только через госуслуги аккаунты создавать

Ответить

Недостаточный космос

0

Устроюсь в ютуб. Забаню ваномаса.

Ответить

Тупой кавалер

Недостаточный
0

Нет

Ответить

Недостаточный космос

Тупой
0

Че, у него там медом намазано что ли?

Ответить

Тупой кавалер

Недоста…
0

Не устроишься

Ответить

Недостаточный

Тупой
1

Ваномас, не рвись

Ответить

Smaug The Terrible

0

Совершат ли планы госдумы жесткое приземление, мы скоро выясним

Ответить

Недостаточный космос

0

Круто

А ООО «ФейсБУК» будет плотить нологи только с выручки полученной в РФ или от всей в мире?)

Ответить

Медленный рубин

Недостаточный
0

ООО с уставным капиталом в 10к)

Ответить

Соколов Андрей

0

Интересно выдадут залупу на воротник или хуй защеку положат

Ответить

Небесный браслет

0

они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц

т.е. тележка сносит для россиян регистрацию по телефону и никакого более представительства не требуется

Ответить

Andrey Laur

Небесный
0

Телеграм давно заблокирован. Каким образом ты получил к нему доступ будешь объяснять в прокуратуре.

Ответить

Медленный рубин

Andrey
0

Вообще-то уже давно разблокирован

Ответить

Адмирал Ламбер

Andrey
0

С каких пор он заблокирован?

Ответить

Alexandr Blokhin

0

То есть, ФБ и ИГРА с 1 января могут заблокировать? В т. ч. и для рекламодателей?

Ответить

Федя Прозоров

Alexandr
0

Нет. 

Ответить

Колючий колос

0

Наконец-то эти инфопомойки забанят нахуй. Сколько можно наживаться на наивности российских людей?

Ответить

Morpheus

0

Дуров хуй положит и на это, ибо все эти представительства нужны, чтобы  оказывать давление со стороны нашего правительства. Интересно, что сделают другие it-гиганты??

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Колючий колос

Morpheus
–1

Дуров, Дуров. О Паша, ты мой герой. Хочю от тибя дитей *шершавый звук*

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