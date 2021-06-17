Госдума обязала крупные IT-компании открывать представительства в России — это назвали законом о «приземлении» Статьи редакции
Под действие закона могут подпасть Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Telegram.
Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года открывать филиалы или представительства в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Компании также будут должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
Требования распространяются на компании, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц. Они должны будут установить «одну из предлагаемых» Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационным ресурсом из РФ.
Если компании не выполнят требования, к ним могут применить «меры понуждения»:
- Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;
- Исключение из выдачи поисковиков;
- Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян;
- Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;
- Запрет на сбор и передачу персональных данных;
- Частичная и полная блокировка на территории России.
По словам авторов закона, зарубежные компании часто не выполняют российские законы, а наказать их нельзя — у них нет местных филиалов.
Перечень иностранных интернет-компаний в РФ разместят на официальном сайте Роскомнадзора. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что под действие закона попадают Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
О том, что правительство запланировало обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги, «Коммерсантъ» рассказал 18 марта. Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков. Документ внесли в Госдуму 21 мая.
Документ приняли в первом чтении 1 июня.
Россия на следующий день после блокировки википедии:
а наказать их нельзя — у них нет местных филиалов
Вот она боль Хинштейна.
А главное некуда, некуда, сука, придти с обыском! Вот это главная боль.
Чебурнета не будет, компании от дурости ГосДуры просто сами с рынка постепенно свалят.
Степаныч, го в гугел. У нас бумага для принтера кончилась
Идея для стартапа: зарегистрировать все крупные компании на адрес массовой регистрации в какой нибудь подсобке в промзоне
На самом деле во многих странах, в том числе западной Европы, есть требование об открытии представительства международных it-компаний
Тут плевать на эти факты
Прошу предоставить факты на оплевание
Тьфу на тебя
Если компании не выполнят требования, к ним могут применить «меры понуждения»:
Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;
Исключение из выдачи поисковиков;
Уважаемый Гугол, не могли бы Вы пометить себя у себя в поисковике, как неисполняющего законодательство РФ. Заранее спасибо
Отлично, может приравняют аккаунт к собственности пользователя и перестанут банить без объяснения причин
Медленный рубин
аккаунт к собственности пользователя
Нет, будет государственной собственностью
Тупой кавалер
Нет
они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц
т.е. тележка сносит для россиян регистрацию по телефону и никакого более представительства не требуется
Телеграм давно заблокирован. Каким образом ты получил к нему доступ будешь объяснять в прокуратуре.
То есть, ФБ и ИГРА с 1 января могут заблокировать? В т. ч. и для рекламодателей?