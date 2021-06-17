Под действие закона могут подпасть Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Telegram.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года открывать филиалы или представительства в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Компании также будут должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Требования распространяются на компании, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц. Они должны будут установить «одну из предлагаемых» Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационным ресурсом из РФ.

Если компании не выполнят требования, к ним могут применить «меры понуждения»:

Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;

Исключение из выдачи поисковиков;

Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян;

Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;

Запрет на сбор и передачу персональных данных;



Частичная и полная блокировка на территории России.



По словам авторов закона, зарубежные компании часто не выполняют российские законы, а наказать их нельзя — у них нет местных филиалов.

Перечень иностранных интернет-компаний в РФ разместят на официальном сайте Роскомнадзора. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что под действие закона попадают Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.

О том, что правительство запланировало обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги, «Коммерсантъ» рассказал 18 марта. Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков. Документ внесли в Госдуму 21 мая.