Московских работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат. Власти одобрили предложение бизнеса Статьи редакции
Предпринимателей за это наказывать не будут.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.
За невыполнение этих требований власти будут штрафовать бизнес: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.
И правильно. Нехрен подвергать жизнь других людей опасности. Антиваксам на это право никто не давал
Так пусть эти другие и прививаются. В чём проблема.
Привиться должны все, а не только "другие".
Пусть сначала эту вакцину одобрит ВОЗ
А когда одобрит, какое оправдание будет следующее по списку?
Никакого. Пойду и привьюсь.
Если практически за год её так и не признали, зато одобрили аж две китайские, я, пожалуй, поостерегусь.
Да потому что исследования были проведены с некоторыми отклонениями, типичный русский авось. Некоторые страны уже свои исследования проводят (Аргентина, например) и они уже говорят о том, что все хорошо.
Скорее всего щас бюрократические проволочки остались
Я только читал, что после своих исследований Словакия прекратила закупку Спутника.
Словаки почему-то исследований венгров ждали. И спутник там все таки уже одобрен. Новость от 7 июня:
Уже инфы достаточно, как и привитых в нормальных странах этой вакциной.
Грёбаный воз прогнулся! Посмотрю пока на привитых. Может начнут загибаться.
В том, что мы не скоро выйдем из ковидного кризиса, пока колличество привитых не будет выше среднего кол,ва населения россии
привитые тоже болеют
в легкой форме, все весь сыр бор и ограничения только из-за нагрузки на больницы и мед. персонал
Непривитые в большинстве тоже дома болеют. В этом и весь сыр бор.
Чтоб вирус никогда не закончился, вспышки и еже с ними связанное опять повторялось?
Если почитать инфу о индийском штамме в Великобритании за последние дни, то можно узнать, что 40% госпитализированных привиты.
Так что ничего не уйдёт.
Угу, сколько там новых случаев в Китае и Израиле?
У них то как раз все ушло. У Китая был свой способ, а Израиль этого вакцинацией добился
Прости, но верить китайской статистике ещё безрассуднее, чем нашей. С таким же успехом можно фиксиков за реальных чуваков принимать.
Ок, про Израиль спорить не буду, но ещё слишком рано, чтобы что-то говорить, пусть немного времени пройдёт.
До чего же банально - если статистика не в мою пользу, то это неправильная статистика
у меня есть подозрение, что из тех 40% привитых большинство получили только первый компонент или не дождались 2-3 недели или сколько там нужно после второй прививки. в данный момент у них 40 млн получили первый компонент, 30 млн второй. к примеру в Израиле соотношение такое: 5,5 млн и 5,1 млн
Расскажи почему
я бы понял, если бы ты был бабкой, без интернета, но ты вроде не бабка и интернет у тебя есть. В мире достаточно инфы о спутнике и побочках. Чаты приввишхися, где делают независимые тесты до и после прививки, чтобы оценить эффективность, рассказывают и делятся все инфой (например, если заболел после прививки) и прочее.
И даже хикки может заболеть, это никак не спасет)
А поблчки 100% легче проходят, чем легкая форма ковида.
Все боятся, что их кто-то заразит. А чем больший процент людей в обществе будет привит, тем меньше риск заражения для каждого. Так что прививать нужно всех, а не только «тех, кто боится».
Принуждение к вакцинации это такая хуйня. Особенно в нашей стране, где власти постоянно прощупывают, что можно запретить или ужесточить. Мы встаём на очень скользкий путь/
Садимся на очень длинную бутылку
те, кто боится заражения, могут себе персональный локдаун устроить. Кто мешает?
Массовые мероприятия в москве 12 июня одобряют этот комментарий.
Как нам надо, так мы толпу соберём, нам похуй, а как с людьми обычными поступать, так всех по жопе и без средств к существованию.
В церкви и на мероприятиях ЕР заразиться невозможно, очевидно же
Пускай отстраняет всех. Будет новая программа Готовим с Сергеем Мироновым.
ах как весело было смеяться над антипрививочниками
а теперь строем прививаться ,от забора до обеда)
Невероятный браслет
Только для сферы услуг, остальные дальше смеются
в Москве процентов 40 населения в сфере услуг ,а может и больше
И что? Я же не про проценты говорил, а про то, что остальные и дальше смеются.
и до них доберутся
Это Россия, тут можно купить что угодно. Например, паспорт привитого
особенно когда 37% живут в постоянной экономии
А схуяли это должно быть принудительно? Хочешь прививайся, хочешь нет. Вот ты привился, ходи не выебывайся.
Власти одобрили предложение бизнеса
Это че за бизнес такой?
А на каком, извините, законном основании?
Власти в своем репертуаре - вместо принятия закона (пусть кривого или косого) они дают инструкцию, что избирательно не будут штрафовать за его нарушение.
Никто не уходил на них кроме бюджетососущих
Пусть отстраняют сколько влезет, уволить все равно будет геморно. И будет человек лишнюю ставку занимать годами.
Невероятный браслет
Так без выплаты зп же, пусть занимает сколько влезет.
Экспертный яд
А работать кто будет и решать проблемы работодателя?
Ведь уволить по статье его нельзя, а ставка будет занята.
Штош, можно купить левую бумажку
Тех кого отправляли на "нерабочие дни" до этого, оставляли без зарплаты или путин поручал выплачивать зарплаты в обычном режиме? Кто в курсе?
За не выплату зарплат наказывали?
уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве
кем?
Жена работает в бюджете, в спорте. У них сделали все просто: все сдают на антитела, у кого нет, тот прививается до 15 августа. После 15 августа кто не привился отстраняют от работы, 3 пропуска - увольнение.
Вот сам не понимаю, как это будет происходить, на каком основании будет отстранение.