Предпринимателей за это наказывать не будут.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации. Сергей Миронов уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

За невыполнение этих требований власти будут штрафовать бизнес: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.