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Sasha Shambilova

Московских работников, отказавшихся от вакцинации, отстранят без выплат. Власти одобрили предложение бизнеса Статьи редакции

Предпринимателей за это наказывать не будут.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации.

Сергей Миронов
уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

За невыполнение этих требований власти будут штрафовать бизнес: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца.

#новости #коронавирус #вакцинация #covid19 #москва

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103 103 комментария
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103 комментария
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Дизайнер Павленко

–10

И правильно. Нехрен подвергать жизнь других людей опасности. Антиваксам на это право никто не давал

Ответить

Фейхтвангер

Дизайнер
13

Так пусть эти другие и прививаются. В чём проблема.

Ответить

МистерПаркет

Фейхтвангер
7

Привиться должны все, а не только "другие".

Ответить

Фейхтвангер

МистерП…
10

Пусть сначала эту вакцину одобрит ВОЗ

Ответить

МистерПаркет

Фейхтва…
10

А когда одобрит, какое оправдание будет следующее по списку?

Ответить

Фейхтвангер

МистерП…
9

Никакого. Пойду и привьюсь. 
Если практически за год её так и не признали, зато одобрили аж две китайские, я, пожалуй, поостерегусь.

Ответить

Андрей Лузин

Фейхтва…
5

Да потому что исследования были проведены с некоторыми отклонениями, типичный русский авось. Некоторые страны уже свои исследования проводят (Аргентина, например) и они уже говорят о том, что все хорошо.
Скорее всего щас бюрократические проволочки остались

Ответить

Фейхтванге

Андрей
2

Я только читал, что после своих исследований Словакия прекратила закупку Спутника.

Ответить

Андрей

Фейхтва…
0

Словаки почему-то исследований венгров ждали. И спутник там все таки уже одобрен. Новость от 7 июня:

https://www.bbc.com/russian/features-57140832

Ответить

Anton

Фейхтва…
0

Это отмазка чтобы не прививку не делать. Известное издание Ланцет подтвердило эффективность нашей вакцины

Ответить

Vlad

Андрей
0

СКОРЕЕ ВСЕГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

АРГЕНТИНА

НУ ВОТ ЕЩЕ ДЕНЕК И ТОЧНО ОДОБРЯТ

Ответить

Alex Macher

Фейхтва…
3

Уже инфы достаточно, как и привитых в нормальных странах этой вакциной.

Ответить

Vlad

Alex
0

нормальные страны

индонезия и аргентина

Ответить

Игорь Рачук

МистерП…
0

Грёбаный воз прогнулся! Посмотрю пока на привитых. Может начнут загибаться.

Ответить

Ангел Предохранитель

Фейхтвангер
5

В том, что мы не скоро выйдем из ковидного кризиса, пока колличество привитых не будет выше среднего кол,ва населения россии

Ответить

Dr.Bezega

Ангел
–12

Лол, кто 'мы'? Какой кризис. Койки невостребованные стоят. 

Ответить

Елена Скрэтова

Ангел
0

привитые тоже болеют

Ответить

walkindizaster

Елена
0

в легкой форме, все весь сыр бор и ограничения только из-за нагрузки на больницы и мед. персонал

Ответить

Елена Скрэтова

walkind…
0

Непривитые в большинстве тоже дома болеют. В этом и весь сыр бор.

Ответить

Андрей Лузин

Фейхтвангер
1

Чтоб вирус никогда не закончился, вспышки и еже с ними связанное опять повторялось?

Ответить

Фейхтвангер

Андрей
–2

Если почитать инфу о индийском штамме в Великобритании за последние дни, то можно узнать, что 40% госпитализированных привиты. 
Так что ничего не уйдёт.

Ответить

Андрей Лузин

Фейхтва…
4

Угу, сколько там новых случаев в Китае и Израиле?
У них то как раз все ушло. У Китая был свой способ, а Израиль этого вакцинацией добился

Ответить

Фейхтвангер

Андрей
–1

Прости, но верить китайской статистике ещё безрассуднее, чем нашей. С таким же успехом можно фиксиков за реальных чуваков принимать.
Ок, про Израиль спорить не буду, но ещё слишком рано, чтобы что-то говорить, пусть немного времени пройдёт.

Ответить

Vasya Pupkin

Фейхтва…
1

До чего же банально - если статистика не в мою пользу, то это неправильная статистика

Ответить

Сергей Касулин

Фейхтва…
0

у меня есть подозрение, что из тех 40% привитых большинство получили только первый компонент или не дождались 2-3 недели или сколько там нужно после второй прививки. в данный момент у них 40 млн получили первый компонент, 30 млн второй. к примеру в Израиле соотношение такое: 5,5 млн и 5,1 млн

Ответить

Рыжий

Дизайнер
12

Ну и кстати правильно пишут - если ты боишься, что тебя кто-то заразит - это ты должен привиться, а не все вокруг

Ответить

Chef

Рыжий
0

я привился модерной, а ты?

Ответить

Рыжий

Chef
7

А я буду максимально избегать прививки насколько это возможно

Ответить

Андрей Лузин

Рыжий
–2

Расскажи почему

Ответить

Рыжий

Андрей
2

Страшно. Страшно что нам врут и в этот раз. 
Поэтому для себя считаю реалистичным вариант избирательно выполнять рекомендации для снижения вероятности заражения (отбрасывая совсем уж тупые) и не прививаться ближайшее время

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Рыжий
1

я бы понял, если бы ты был бабкой, без интернета, но ты вроде не бабка и интернет у тебя есть. В мире достаточно инфы о спутнике и побочках. Чаты приввишхися, где делают независимые тесты до и после прививки, чтобы оценить эффективность, рассказывают и делятся все инфой (например, если заболел после прививки) и прочее.

И даже хикки может заболеть, это никак не спасет)
А поблчки 100% легче проходят, чем легкая форма ковида.

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

 И даже хикки может заболеть

Ну я вот еще держусь. Там сейчас делают вакцину российскую от Дельты (индийской модификации). Пару итераций может еще продержусь

У меня есть стратегия и я ее придерживаюсь (с)

Ответить

Chef

Рыжий
–7

хрена у тебя зависть играет, понимаю

Ответить

Рыжий

Chef
0

Зависть в чем? Я типа хикка, работать могу удаленно, по клубам не тусуюсь, вместо спортзала турнички на улицах. Мне-то нафига прививаться?

Ответить

Chef

Рыжий
–1

я в голливуд спокойно сгонял, тур по юниверсал пикчерс по вакционной карте

Ответить

Рыжий

Chef
1

Красава. Только я и до ковида никуда не гонял

Ответить

Chef

Рыжий
–1

видимо, не в ковиде проблема :)

Ответить

Рыжий

Chef
6

У меня проблем нет. Бесят нелогичность и пиздежь

Ответить

Chef

Рыжий
–1

предлагаю попробовать Кимчи

Ответить

Chef

Chef
–4

теплаков, че рвешься?

Ответить

N1kolay

Chef
0

Странный  ты, Бегаешь минусы ставишь) Добра мил человек!

Ответить

Alexander Personazhe

Рыжий
1

Все боятся, что их кто-то заразит. А чем больший процент людей в обществе будет привит, тем меньше риск заражения для каждого. Так что прививать нужно всех, а не только «тех, кто боится».

Ответить

Лысина Арика

Дизайнер
3

Принуждение к вакцинации это такая хуйня. Особенно в нашей стране, где власти постоянно прощупывают, что можно запретить или ужесточить. Мы встаём на очень скользкий путь/

Ответить

Леня Голубцов

Лысина
4

Садимся на очень длинную бутылку 

Ответить

Лысина Арика

Леня
0

И не переставали/

Ответить

Роман Новиков

Лысина
1

Не встаём, а давно встали

Ответить

Иван Прохоров

Дизайнер
0

те, кто боится заражения, могут себе персональный локдаун устроить. Кто мешает?

Ответить

Медленный рубин

Иван
3

Могут ещё и вакцинироваться, ведь она поможет

Ответить

Рыжий

Дизайнер
1

Полтора года можно было, а теперь нельзя. Вот это прикол

Ответить

Вибромассажер с нежными ушками

Дизайнер
1

Массовые мероприятия в москве 12 июня одобряют этот комментарий.

Ответить

Вибромассажер с нежными ушками

Вибромассажер
0

Как нам надо, так мы толпу соберём, нам похуй, а как с людьми обычными поступать, так всех по жопе и без средств к существованию.

Ответить

Елена Скрэтова

Вибромассажер
0

В церкви и на мероприятиях ЕР заразиться невозможно, очевидно же

Ответить

Andrew Muralov

Дизайнер
0

Пускай отстраняет всех. Будет новая программа Готовим с Сергеем Мироновым. 

Ответить

Ник Хартман

Дизайнер
0

Ты заразен после вакцинации

Ответить

Vlad

Дизайнер
0

Не верят спутнику = антиваксы. Яснопонятно, лахта

Ответить

Dmitry Dubov

Дизайнер
0

Каким образом это подвергает жизнь других опасности,поясни?

Ответить

Сергей Ахрем

6

ах как весело было смеяться над антипрививочниками
а теперь строем прививаться ,от забора до обеда)

Ответить

Невероятный браслет

Сергей
0

Только для сферы услуг, остальные дальше смеются

Ответить

Сергей Ахрем

Невероятный
6

в Москве процентов 40 населения в сфере услуг ,а может и больше

Ответить

Невероятный

Сергей
0

И что? Я же не про проценты говорил, а про то, что остальные и дальше смеются.

Ответить

Сергей Ахрем

Невероя…
2

и до них доберутся

Ответить

Невероятный

Сергей
0

Это Россия, тут можно купить что угодно. Например, паспорт привитого

Ответить

Сергей Ахрем

Невероя…
1

особенно когда 37% живут в постоянной экономии

Ответить

Невероятны

Сергей
0

У них и помимо этого проблем хватает

Ответить

Сергей

Невероя…
1

ну теперь добавилось ещё

Ответить

Невероятны

Сергей
0

Ну так и ладно, пусть эти 37% с ними и разбираются. 

Ответить

Сергей

Невероя…
0

только что-то становится всё больше тех ,которым не до смеха

Ответить

Andrey Cherepanov

Сергей
0

А схуяли это должно быть принудительно? Хочешь прививайся, хочешь нет. Вот ты привился, ходи не выебывайся.

Ответить

Леня Голубцов

6

 Власти одобрили предложение бизнеса

Это че за бизнес такой? 

Ответить

Невероятный браслет

Леня
3

Тот, который пиздюлей за тупые постановления получать не хочет

Ответить

Chef

Леня
2

набиулина

Ответить

Рыжий

Chef
2

Наибулина же

Ответить

Chef

Рыжий
2

наебулина

Ответить

Semyon Bochkaryov

5

А на каком, извините, законном основании?
Власти в своем репертуаре - вместо принятия закона (пусть кривого или косого) они дают инструкцию, что избирательно не будут штрафовать за его нарушение.

Ответить

Советский велосипед

1

вот тебе и длительные выходные
сейчас предприниматели отыграются)0

Ответить

Леня Голубцов

Советский
7

Никто не уходил на них кроме бюджетососущих 

Ответить

Тайный супер_стар

Леня
1

Бюджетники тоже не все уходили.

Ответить

Сырой татарин

2

Власти одобрили предложение бизнеса

Ответить

Roman Trifonov

0

Пусть отстраняют сколько влезет, уволить все равно будет геморно. И будет человек лишнюю ставку занимать годами. 

Ответить

Невероятный браслет

Roman
3

Так без выплаты зп же, пусть занимает сколько влезет. 

Ответить

Экспертный яд

Невероятный
1

А работать кто будет и решать проблемы работодателя?
Ведь уволить по статье его нельзя, а ставка будет занята.

Ответить

Ваша Закладко

1

а что шавер(ур)мисты на это?

Ответить

Антон Лисин

1

Где Путин. Он любит говорить , что с оплатой дни 

Ответить

Артём Лерман

0

Да нету доверия Пупкину и нашей медицине, по этому не прививаются 

Ответить

Chef

0

шестерки прогнулись перед семерками

Ответить

Медленный рубин

0

https://tjournal.ru/moscow/397922-v-moskve-obyavlyayutsya-letnie-kanikuly?comment=5751507

В Москве объявляются летние каникулы — Москва на…
Для непривитых работников.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Медленный
0
Ответить

Dr.Bezega

0

А что Титов? 

Ответить

LR

0

У меня в глазах пестрит от этих ковидных новостей

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Штош, можно купить левую бумажку

Ответить

ouxen

Небольшой
0

удобно

Ответить

Артем Ляховец

0

И месяца не прошло.

Ответить

Вибромассажер с нежными ушками

0

Тех кого отправляли на "нерабочие дни" до этого, оставляли без зарплаты или путин поручал выплачивать зарплаты в обычном режиме? Кто в курсе?
За не выплату зарплат наказывали?

Ответить

Цветной цвет

0

Охуеннте предложение от предпринимателей, от авторов охуенных историй в стиле Терешковой 

Ответить

ouxen

0

уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве

кем?

Ответить

Медленный рубин

ouxen
0

Народом

Ответить

ouxen

Медленный
0

На каком основании

Ответить

Медленный рубин

ouxen
0

На основании гласа народного

Ответить

Сергей Леонов

0

Жена работает в бюджете, в спорте. У них сделали все просто: все сдают на антитела, у кого нет, тот прививается до 15 августа. После 15 августа кто не привился отстраняют от работы, 3 пропуска - увольнение. 

Ответить

Владимир

Сергей
0

Интересно как они себе это представляют. Вот я пришёл на работу, а они меня не пускают что ли? Директор грудью встанет перед моим кабинетом и такой, я тебя не допущу к работе, ты непривитый!

Ответить

Сергей Леонов

Владимир
0

Вот сам не понимаю, как это будет происходить, на каком основании будет отстранение.

Ответить

ouxen

0

похуй, лишь бы в гулаг не садили

Ответить

Елена Скрэтова

0

Класненько. А признанные миром вакцины так и не завезли...

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