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Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» представил «Станцию Лайт» — шесть разноцветных колонок с разным поведением «Алисы» Статьи редакции

Бирюзовая колонка «для романтиков», красная — для тех, «кто не боится сложных вызовов», а розовая — «для мечтателей».

90 90 комментариев
3230 просмотров
Здесь и далее — фото «Яндекса»

«Яндекс» расширил линейку умных устройств с «Алисой» и представил новую колонку «Станцию Лайт» в шести цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, жёлтый, бежевый и розовый. Об этом компания рассказала TJ.

Каждому цвету соответствует определённое поведение «Алисы» и её «музыкальный вкус» — голосовой помощник в том числе будет включать разные песни по запросу «включи свою любимую музыку».

Бирюзовая колонка для романтиков, и «Алиса» в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь «Алиса» более дерзкая. Розовая «Станция Лайт» для мечтателей, поэтому в ней «Алиса» верит в волшебство.

Сергей Мельник

руководитель направления умных устройств «Яндекса»

Стоимость «Станции Лайт» — 3990 рублей. У ритейлеров уже можно купить колонки фиолетового и бирюзового цвета. Предзаказ на остальные цвета — жёлтый, красный, розовый и бежевый — откроется 22 июля.

В «Станции Лайт» доступны все основные функции «Алисы». Колонку также можно объединить в мультирум с другими устройствами. Мощность звука — 5 Вт (в выпущенной в 2019 году «Станции Мини» — 3 Вт), она работает от сети, есть четыре микрофона и Bluetooth, блок питания подключается через Type-C.

«Яндекс» выпустил первую «умную» колонку с «Алисой» в 2018 году. Спустя год компания представила компактную «Станцию Мини», а в 2020 году показала «Станцию Макс» с LED-экраном и улучшенным звуком.

#новости #яндекс

90 90 комментариев
5
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мЕдь

36

Бирюзовая колонка «для романтиков», красная — для тех, «кто не боится сложных вызовов», а розовая — «для мечтателей».

Ответить

Alex Blake

мЕдь
4

Ох уж эти маркетологи, вечно какую то дичь напишут. 
Кстати, что такое «сложные вызовы»?

Ответить

Антигравитационный торт

Alex
19

«сложные вызовы»?

Дозвонится в техподдержку 

Ответить

Производственный

Антигра…
3

Сначала ещё более сложный квест - просто найти форму обратной связи Яндекса, продираясь через лабиринты вопросов и ссылок на справку, которые ни разу не отвечают на твой вопрос. А когда всё-таки дойдёшь до формы - вот тогда ждёшь месяцами ответа

Ответить

Антигравитационн

Произво…
1

пиши гневные коменты, мне тут отвечали на ТЖ, не шутка

Ответить

Производственный

Антигра…
1

Уже пришли сюда маркетологи Яндекса. Нахваливают одинаковыми комментами.

Ответить

Амир Хачмахов

Произво…
1

Всегда есть VC ру, где можно написать гневный пост

Ответить

Артём Мазанов

Произво…
0

А зачем до нее доходить, если можно сразу открывать ссылку с ней....
https://yandex.ru/support/connect-forms/common/feedback.html

Служба поддержки - Яндекс.Формы. Справка
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в Справке, напишите нам.
yandex.ru
Ответить

Производственный

Артём
0

Это форма обратной связи конкретно для Яндекс-форм

Ответить

Артём Мазанов

Произво…
0

Ну я как пример скинул друг. Тебе для чего надо конкретно?

Ответить

Производст

Артём
0

Ну например по вебмастеру я блуждал в справке довольно долго, пока удалось выйти на форму.
Ещё где-то, уже не припомню.
Возможно, на новых сервисах, где ещё важна обратная связь, там проще с этим. А вот поиск, веб-мастер, и другие, там жесть полная

Ответить

Артём

Произво…
1

Ну не знаю как раньше, но щас у поиска самая последняя ссылка это как раз обратная связь

Ответить

Производст

Артём
0

Возможно что-то поменялось с тех времён, когда я ломал мозг в поисках этой формы

Ответить

Известный фонарь

Alex
3

не пизди на Принцессу Пеночку!!!!

Ответить

Целый

Известн…
1

предлагаю переименовать ее в крестьянку Пеночку, нефиг тут господ разводить

Ответить

Andrew Muralov

17

Колонка для тех кто считает, что в совке было лучше. 

Ответить

Ваша Закладко

Andrew
4

стильный промдизайн проверенный через время и внимание к деталям

Ответить

Argumenta Ambigua

7

А где черный цвет? Да да, та что для реалистов

Ответить

Р О Б А Т

Argumenta
6

Расистов

Ответить

Известный фонарь

Р
3

Онанистов

Ответить

Р О Б А Т

Известн…
4

Ослистов

Ответить

Argumenta

Известн…
2

Партикуляристов

Ответить

Ваша Закладко

Argumen…
0

конвенционалов

Ответить

Argumenta

Ваша
0

бурильщиков

Ответить

Argumenta Ambigua

Р
2

Бля, как же я забыл, Чекистов

Ответить

Ваша Закладко

Argumenta
3

для ру блм в честь пушкина

Ответить

Argumenta Ambigua

Ваша
0

не успели к юбилею увы

Ответить

Производственный завод

6

Как продать своё говно, которое никто не покупает? Покрасить говно в трендовый цвет

Нет, Яндекс. Это работает не так

Ответить

FOX

Производственный
3

хихи - пишет маковод 🦊

Ответить

Производственный завод

FOX
3

Сравнил божественный Эппл с говноедским Яндексом

Ответить

Argumenta

Произво…
2

Не сотвори себе кумира

Ответить

Производственный

Argumen…
2

Я его купил

Ответить

Argumenta

Произво…
2

омг, купцы вошли в храм

Ответить

Евгений Майер

Производственный
1

По сравнению с мини тут мощность как минимум увеличена, так что это не просто покрас. Тем не менее все равно хуй поймешь, зачем нужна еще одна колонка в том же ценовом диапазоне.

Ответить

Производственный завод

Евгений
1

Тем более ломающееся глючное говно.
Была у меня она. Через пару месяцев я ей отрубил питание, так достала своими глюками и своими ночными криками «повторите, я вас не поняла»

Ответить

Р О Б А Т

Произво…
1

Болтал во сне, небось 

Ответить

Производственный

Р
0

Если бы. Тогда бы было не так стремно

Ответить

Р О Б А Т

Произво…
0

Я б на твоём месте позвал экзорциста

Ответить

Евгений Майер

Произво…
0

Даже не знаю, я дарил сестре мини на новый год - она не жаловалась, хотя тут скорее дело в редком обращении.
Друг один тоже Алису гоняет больше года - все норм.
В любом случае, как по мне, подобные устройства пока что не особо полезны, я просто не могу им найти практического применения. Почти все, что предлагает Алиса, я могу узнать либо сделать самостоятельно быстрее.

Ответить

Производственный

Евгений
2

Я ее связал с моим умным домом и было удобно, дочка говорит «Алиса, спокойной ночи», и в комнате выключается свет, включается ночник, она тебе отвечает «закрывай глазки и спи».
Либо с утра просыпаешься в хорошем настроении, говоришь «включи мой плейлист» и кайфуешь. Но вот ее бесячие глюки вынесли мне мозг

Ответить

Ваша Закладко

Производственный
0

норм утп - там же разный ии
а зелёный банчок точно засунет распылитель для аромы в новую 

Ответить

Антигравитационный торт

6

Никто еще не спрашивал чем от мини отличается?

Ответить

Р О Б А Т

5

Спутник станция лайт

Ответить

Р О Б А Т

4

А никто не знает, в чем отличие от мини? 👀

Ответить

Михаил Зинчук

Р
3

в названии точно есть отличие

Ответить

Some Dude

1

https://казань.победа-63.рф/catalog/audiotehnika/kolonki/kolonka-alisa-mini-2074000686951/
забирайте кому надо. вроде доставка есть по регионам в нужный город)

Ответить

Maxim Donika

Some
8

Домен выглядит очень надежно)

Ответить

Some Dude

Maxim
2

федеральная сеть ломбардов же

Ответить

Рустем Лантас

Some
0

Как ты узнаешь, может она по подписке залочена? Если так, то это кирпич

Ответить

Some Dude

Рустем
1

https://победа-63.рф/catalog/search/?k=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81&q=20&s=new&c=&cg=0&a=0
приходи, смотри. или звони и заебывай продаванов. просто я вчера смотрел что есть по колонкам, видел яндекс-хуйню за 1900, вспомнил, решил поделиться. все

Ответить

FOX

2

чем отличается от мини?

Ответить

Проклятый Влад

0

И чем она отличается от мини?

Ответить

Производственный завод

Проклятый
5

Это лгбтк версия.

Ответить

Argumenta Ambigua

Производственный
2

но без плюса, мы же в России

Ответить

Производственный

Argumen…
2

Плюс - это же отдельная платная подписка от Яндекса

Ответить

Argumenta

Произво…
2

Бинго, кинопоиск получит лишь избранный

Ответить

Andrew Muralov

Производственный
2

С Вкусвиллиссой.

Ответить

Производственный

Andrew
2

Звучит как имя мистрессы

Ответить

Антигравитационный торт

Проклятый
2

цветами совсем что ли

Ответить

Yandex.Support

Проклятый
0

Здравствуйте! Станция Лайт — это самый доступный продукт в линейке умных колонок Яндекса. Колонка отличается ярким дизайном. Она впервые представлена сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Мощность звука в Станции Лайт — 5 Вт, для сравнения в Станции Мини — 3 Вт. Станцию Лайт можно взять в дополнение к другим колонкам с Алисой, чтобы объединить их в мультирум и наслаждаться музыкой по всему дому. Внутри живет Алиса, которая сохранила все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.

Ответить

Федя Прозоров

Yandex.Support
0

Почему нельзя было разукрасить мини и назвать их "мини", а не "лайт"? Нейминг, будто это ещё более урезанная версия станции. Хотя, может так и есть, раз ничего не говорят о "терменвоксе" в "лайт"-версии

Ответить

Производственный

Федя
1

Вот как раз этот терменвокс у меня и заглючил в первую очередь. Посреди ночи начал пиликать вверх-вниз, я чуть не обосрался

Ответить

Федя Прозоров

Произво…
1

Бля, реально барабашка у тебя дома живёт

Ответить

Stepan Barkov

Проклятый
0

Нет AUX.

Ответить

Артём Нечепуренко

0

Подскажите, а в чем разница с обычной Мини помимо отличий в мощности и цены? В чем подвох?

Ответить

Stepan Barkov

Артём
3

Нет AUX

Ответить

Антигравитационный торт

Stepan
9
Ответить

Антигравитационный торт

Артём
2

Тут лекция для колхозников, проходите

Ответить

Артём Нечепуренко

Артём
0

Окей, добавлю от себя: помимо отсутствия AUX, убрали датчик, по которому ты регулирует громкость. Теперь четыре кнопки на лицевой части: + и - громкость, пауза/стоп и отключение микрофона

Ответить

Stepan Barkov

Артём
0

Имхо, по этому поводу не стоит печалиться. Функция на оригинальной Мини забавная, но не более.

Ответить

Yandex.Support

Артём
0

Здравствуйте! Станция Лайт — это самый доступный продукт в линейке умных колонок Яндекса. Колонка отличается ярким дизайном. Она впервые представлена сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Станцию Лайт можно взять в дополнение к другим колонкам с Алисой, чтобы объединить их в мультирум и наслаждаться музыкой по всему дому. Внутри живет Алиса, которая сохранила все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.

Ответить

Известный фонарь

1

Вопрос к тем, кто разбирается, это сильно дороже такой же по характеристикам, но не от Яндекс?

Ответить

Антигравитационный торт

Известный
0

От mail хочешь?

Ответить

Известный фонарь

Антигравитацион…
1

только если со встроенным впн для Украины

Ответить

Антигравитационн

Известн…
0

Алиса говорит на мове?

Ответить

Р О Б А Т

Антигра…
2

Размовляет*

Ответить

Антигравитационн

Р
2

Балакает

Ответить

Mareg Tebiev

Антигра…
1

ботает тогда уж

Ответить

Федя Прозоров

1

@Дамир Камалетдинов  Когда обзор? Поддержка Яндекса не может вразумительно ответить на вопрос об отличиях от мини и пишет только о цветах и звуке

Ответить

Производственный завод

Федя
0

Здравствуйте! Станция Лайт — это самый доступный продукт в линейке умных колонок Яндекса. Колонка отличается ярким дизайном. Она впервые представлена сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Станцию Лайт можно взять в дополнение к другим колонкам с Алисой, чтобы объединить их в мультирум и наслаждаться музыкой по всему дому. Внутри живет Алиса, которая сохранила все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.

Ответить

Федя Прозоров

Производственный
1

Здравствуйте! Ваш комментарий — это самый доступный продукт в линейке умных комментариев TJ. Комментарий отличается ярким дизайном. Он впервые представлен сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Ваш комментарий можно взять в дополнение к другим комментариям с Димочкой, чтобы объединить их в мультисрум и наслаждаться набросами по всему дому. Внутри живет Димочка, который сохранил все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.

Ответить

Владимир Климов

Федя
0

Отличие есть- новая защищает ваш дом от коронавируса.

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
0

Это чё, СПУТНИК лайт?

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

А можно пепси зеро?

Ответить

Zakhar Zakharov

1

как я понимаю, идею подсмотрели у сбер-помощника (или как его там), который меняет образ общения в зависимости от выбранного характера.

Ответить

Производственный завод

Zakhar
0

У сбера просто обязан присутствовать один персонаж - урка с зоны

Ответить

Самсон Безмятежный

0

Вот нет, чтобы автономную без электросети сделать как у JBL - так они просто краски меняют😅

Ответить

Владимир Климов

Самсон
0

есть же автономные. 

Ответить

Самсон Безмятежный

Владимир
0

Это какая модель работает на аккумуляторе?)

Ответить

Владимир Климов

Самсон
0

начиная от ирбис, заканчивая JBL

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