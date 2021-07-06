Бирюзовая колонка «для романтиков», красная — для тех, «кто не боится сложных вызовов», а розовая — «для мечтателей».

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Здесь и далее — фото «Яндекса»

«Яндекс» расширил линейку умных устройств с «Алисой» и представил новую колонку «Станцию Лайт» в шести цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, жёлтый, бежевый и розовый. Об этом компания рассказала TJ.

Каждому цвету соответствует определённое поведение «Алисы» и её «музыкальный вкус» — голосовой помощник в том числе будет включать разные песни по запросу «включи свою любимую музыку».

Бирюзовая колонка для романтиков, и «Алиса» в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь «Алиса» более дерзкая. Розовая «Станция Лайт» для мечтателей, поэтому в ней «Алиса» верит в волшебство. Сергей Мельник руководитель направления умных устройств «Яндекса»

Стоимость «Станции Лайт» — 3990 рублей. У ритейлеров уже можно купить колонки фиолетового и бирюзового цвета. Предзаказ на остальные цвета — жёлтый, красный, розовый и бежевый — откроется 22 июля.

В «Станции Лайт» доступны все основные функции «Алисы». Колонку также можно объединить в мультирум с другими устройствами. Мощность звука — 5 Вт (в выпущенной в 2019 году «Станции Мини» — 3 Вт), она работает от сети, есть четыре микрофона и Bluetooth, блок питания подключается через Type-C.