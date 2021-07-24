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Ольга Щербинина

В Перми активистку оштрафовали после видеообращения к Путину. Горожане просили его помочь сохранить стадион Статьи редакции

Женщине вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.

Мотовилихинский районный суд Перми назначил 20 тысяч рублей штрафа Елене Германовой, которая организовала запись видеообращение к Владимиру Путину. Об этом сама женщина рассказала «МБХ медиа».

Ей вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). По словам активистки, она просила перенести заседание из-за её болезни, но в итоге суд вынес решение без её участия.

«О решении суда я узнала из СМИ, меня никто даже не уведомил. Будем ждать решения по почте и потом обжаловать», — добавила Германова.

24 июня полиция задержала троих местных жителей, которые записывали видеообращение к Путину с просьбой помочь сохранить городской стадион «Молот». На его месте планируется построить жилой квартал и бассейн. Всего в съёмках приняли участие около 20 человек.

В конце июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в настоящий момент проект по застройке бывшего поля УДС «Молот» приостановлен.

#новости #регионы

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groostlan

81

Новая статья АПК- "Необоснованное обращение к царю" штраф- вся твоя зарплата, ибо нехуй

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new_comment

groostlan
4

Несогласованное. Необходимо заранее подавать заявление на проведение обращения к царю.

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IO

33

Произошла ужасная ошибка

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мЕдь

IO
2

Чудовищная!

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Ваша Закладко

мЕдь
0

экспонат очки интеллигентские, около 37 г.

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Никон Макиенко

22

Штраф — за то, что пытаешься привлечь внимание к незаконной деятельности.
Штраф — за то, что обратился к президенту, обратив внимание на его работу.
Штраф — больше, чем зарплата «человека из среднего класса», по словам П.
Решение суда срочно, и даже без судимого — и никак с этим ничего не сделать.
Штраф за всё это, когда выходят ролики про коррупцию на милионы/-арды рублей, и никто усом не ведёт.

Я за демократию и за мирную смену власти, но иногда стойкое ощущение, что «только расстрелы…»

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Alex Nevi

Никон
4

Расстрелов, к сожалению, не будет. Остаётся только ждать пока совки помрут

Ответить

Semen Unban

Alex
19

Дети совков уже продолжают дела родителей. Не дождетесь

Ответить

Рыжий

Alex
1

Лол, из детей новых совков начали делать еще в 90ых. Поколение милениалов совки по сути

Ответить

Alex Nevi

Рыжий
0

И что? Я сам ещё эсэровский, но того режима уже не застал 😑 Ибо детство уже было в 94

Ответить

Рыжий

Alex
5

 Я сам ещё эсэровский

Эсесеровский? Эсеровский это другое, тебе тогда лет 120 должно быть 

Ответить

ouxen

Рыжий
2

он сидел при николае втором кровавом, при керенском тоже сидел

Ответить

Рыжий

ouxen
2

а ты молодец. олд в хорошем смысле 

Ответить

Alex Nevi

Рыжий
0

Форточку открой, ясень пень что сссровский😑

Ответить

Иплувен Максимал

15
Путин заверил, что ни одно обращение на прямую…
Глава государства также поблагодарил слушателей, зрителей и всех участников мероприятия
tass.ru
Ответить

Подводной волк

Иплувен
11

Всем же известно, что обращение напрямую должно производиться через местные органы власти!

Ответить

Smaug The Terrible

Иплувен
7

Путин напиздел. Добро пожаловать в реальность, Нео!

Ответить

Антон Лисин

Иплувен
0

Пиздун

Ответить

Джон Кроули

13

Какое-то лицемерие и лживые обращение. Искреннее обращение к Путину должно начинаться так:

Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы умственно отсталый, бесправный скот просим вас... и дальше прошение к царю.

Ответить

Алексей Горячев

Джон
0

Прощение Царя, не шаришь

Ответить

Подводной волк

9

Срочно нужно ещё одно обращение записать

Ответить

ouxen

8

и потом обжаловать

в том же суде ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

мЕдь

ouxen
0

В российском. 

Ответить

Michael Petrov

7

задолбали, все туфли у деда в слюнях

Ответить

мЕдь

Michael
0

Ой а с жопой что. 

Ответить

Антон Лисин

мЕдь
0

У президента?

Ответить

мЕдь

Антон
0

Ну да.  

Ответить

Р О Б А Т

5

Ну что, как попросили путена?

Ответить

Andrew Muralov

4

Зачем вам стадион, если у вас нет побед? 

Ответить

new_comment

4

 Ей вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления

Надо было крестный ход организовать и в процессе что-нибудь у Путина попросить.
Другой вариант: записать обращение вместе с толпой чеченцев. Толпы чеченцев власть обычно в упор не замечает.

Ответить

Александр Борродач

1

Если записать видеообращение из зума, а участники буду по одному сидеть дома, хватит ли им наглости объявить это нарушением закона? (правовой позитивизм, лол)

Ответить

Александр Кулида

Александр
4

Добавят приписку "с использованием сети интернет"

Ответить

Саша Александров

1

Походу нужно обращаться к Меркель/ Байдену/ Макрону , пока за это на бутыль не садят

Ответить

Алексей Иванов

Саша
3

Тогда помимо штрафа еще и иностранным агентом бы признали

Ответить

Саша Александров

Алексей
1

У бабушек из Омской области прокатило недавно

Ответить

Nike Kolder

0

Эти глупости больше не работают, новые законы коснутся каждого. Навальный пытался вам всем помочь, но вы выбрали ему не верить и не выходить за него.

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Рыжий

Nike
1

 новые законы коснутся каждого

Это же хорошо. Чем больше людей почувствуют бутылку "правосудия" - тем лучше

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Nike Kolder

Рыжий
0

Отчасти согласен... 🙄

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Невозможный огонь

0

@Ольга Щербинина

Оль, заголовок чёт не очень. Нейтральный тон не выдержан. Активистка говорит, что это из-за обращения, власти же говорят из-за попытки организовать публичное мероприятие.

Понятное дело, что это все таки из-за обращения, но я бы предложил использовать «после обращения»

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Aleksandr Dolgikh

0

Ахахаха!!!
А за кого голосовали в Перми на выборах президента?

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