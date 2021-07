{"items":[{"comment_id":5985776,"subsite_id":245417,"user_id":119825,"type":"comment_add","id":5985776,"hash":"7994a79980925a895159d8cecf701e4e","date":1627152250,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/413768-v-seti-pishut-o-slivah-iz-umnogo-golosovaniya-komanda-navalnogo-vidit-krayne-nizkie-peresecheniya-s-bazoy-glavnoe?comment=5985776","text":"\u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0432\u044b\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0438 \u043e\u0437\u0432\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0435 \u043d\u0430 \u044e\u0442\u0443\u0431\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":119825,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/119825-ippolit-vorobyaninov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed329400-baff-4438-b042-2761a3f36675\/","name":"\u0418\u043f\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442 \u0412\u043e\u0440\u043e\u0431\u044c\u044f\u043d\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413768,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/413768-v-seti-pishut-o-slivah-iz-umnogo-golosovaniya-komanda-navalnogo-vidit-krayne-nizkie-peresecheniya-s-bazoy-glavnoe","title":"\u0412 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u043e \u00ab\u0441\u043b\u0438\u0432\u0430\u0445\u00bb \u0438\u0437 \u00ab\u0423\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u00ab\u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985777,"subsite_id":245416,"user_id":408458,"type":"comment_add","id":5985777,"hash":"430862198e4f8ed925c6a85cbf6c3539","date":1627152252,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki?comment=5985777","text":"\u041d\u0430 \u043b\u0435\u0442\u043e \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u0441 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u0438\u0432\u043e\u0439, \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/408458-ivanov-oleg","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50bbe2cd-177f-508b-b601-d8d91746c126\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432 \u041e\u043b\u0435\u0433","isVerified":false},"content":{"id":414701,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki","title":"\u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043b\u043e\u0443\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0440 SkyUp \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0431\u043e\u0440\u0442\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u0446: \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u0443\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044e\u0431\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985779,"subsite_id":255087,"user_id":114411,"type":"comment_add","id":5985779,"hash":"2a16e79eda03d6549af5e02e19d55442","date":1627152291,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/414644-rossiyskiy-thekvondist-vyigral-bronzu-na-olimpiade-v-tokio?comment=5985779","text":"\u042d\u0442\u0438\u043c \u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b\u043e\u043c \u0410\u0440\u0442\u0430\u043c\u043e\u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0431\u044b\u043b \u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":114411,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/114411-mihail-artamonov","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/c8\/90\/6a\/18ecf3da6df758.jpg","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0410\u0440\u0442\u0430\u043c\u043e\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":414644,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/414644-rossiyskiy-thekvondist-vyigral-bronzu-na-olimpiade-v-tokio","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0445\u044d\u043a\u0432\u043e\u043d\u0434\u0438\u0441\u0442 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u0443 \u043d\u0430 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0435 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985780,"subsite_id":245416,"user_id":265561,"type":"comment_add","id":5985780,"hash":"c21b2ab15a358f157807bbccce3afa14","date":1627152301,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki?comment=5985780","text":"\u0420\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u0435\u0435 \u0442\u0440\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":265561,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/265561-f-pee-z-doo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6edc7a0-d137-5535-89cf-ec6297f60a47\/","name":"F pee Z doo","isVerified":false},"content":{"id":414701,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki","title":"\u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043b\u043e\u0443\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0440 SkyUp \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0431\u043e\u0440\u0442\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u0446: \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u0443\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044e\u0431\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985785,"subsite_id":245416,"user_id":408458,"type":"comment_add","id":5985785,"hash":"91bf517aca552d927bd2a5b8603835a7","date":1627152322,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki?comment=5985785","text":"\u0411\u0435\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u043a \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 600 \u043a\u043c, \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0430\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f. \u0425\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0431\u0435\u0433\u0430\u0442\u044c \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/408458-ivanov-oleg","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50bbe2cd-177f-508b-b601-d8d91746c126\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432 \u041e\u043b\u0435\u0433","isVerified":false},"content":{"id":414701,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki","title":"\u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043b\u043e\u0443\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0440 SkyUp \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0431\u043e\u0440\u0442\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u0446: \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u0443\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044e\u0431\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985787,"subsite_id":245416,"user_id":265561,"type":"comment_add","id":5985787,"hash":"e203faf0166038ff7b2fc9e796d7d714","date":1627152361,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki?comment=5985787","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5d9243b4-12d3-5ebf-a58e-a260eb6fd48d\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":265561,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/265561-f-pee-z-doo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6edc7a0-d137-5535-89cf-ec6297f60a47\/","name":"F pee Z doo","isVerified":false},"content":{"id":414701,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki","title":"\u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043b\u043e\u0443\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0440 SkyUp \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0431\u043e\u0440\u0442\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u0446: \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u0443\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044e\u0431\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985790,"subsite_id":246497,"user_id":350064,"type":"comment_add","id":5985790,"hash":"b1e450b1931d2a13ad776fedd621c69c","date":1627152391,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/414739?comment=5985790","text":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u0432 \u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f: \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a - \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043f\u0440\u0435\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u043d \u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0443 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u043e \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u0441 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439(\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u043b \u0432 \u0430\u0440\u043c\u0438\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0421\u0421\u0421\u0420), \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u0435 \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438-\u043f\u0440\u0435\u0434\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u0438\u0442\u0434 - \u043d\u0443 \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0434\u0430\u0435\u0442 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e(\u0430 \u0435\u043c\u0443 \u0447\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435\u0439 - \u0442\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435, \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0432 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445 \u043f\u043e\u0434 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0433\u043e\u043c \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d, \u043d\u0443 \u043a\u0430\u043a \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u0434\u0438\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u043d\u0440 \u0438 \u043b\u043d\u0440), \u0442\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0440\u0434\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442.

\u042f \u043c\u043e\u0433\u0443, \u043d\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d, \u044f \u0442\u0430\u043c \u0443\u0436\u0435 8 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b \u0438 \u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0442\u0443\u0434\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u044e.

\u041d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0447\u0443\u0436\u043e\u0439, \u043f\u0440\u0438\u0448\u0435\u043b\u0435\u0446 \u0438\u0437 \u0421\u0421\u0421\u0420, \u0442\u043e \u043e\u043d \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432 \u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0434\u0438\u043d \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442. \u041b\u0438\u0431\u043e \u0420\u0424 - \u043b\u0438\u0431\u043e \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0439 \u044d\u043a\u0437\u0430\u043c\u0435\u043d \u043d\u0430 \u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0439\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430.

\u042d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0434\u043b\u0438\u0432\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430, \u044f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0415\u0421 \u0442\u0430\u043a \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0432\u0435\u0437\u0434\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":350064,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/350064-eugard","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db9ea692-85a8-52c3-b964-641ba6051846\/","name":"Eugard","isVerified":false},"content":{"id":414739,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/414739","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985793,"subsite_id":255087,"user_id":332416,"type":"comment_add","id":5985793,"hash":"b7c378543fe83f81abb565570e23f735","date":1627152408,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/414644-rossiyskiy-thekvondist-vyigral-bronzu-na-olimpiade-v-tokio?comment=5985793","text":"\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e, lean \u0438 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0433\u043b\u0435\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0430, \u043d\u043e \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":332416,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/332416-vasha-zakladko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b8bb8760-5f0f-5e48-ae41-b734ebac032f\/","name":"\u0412\u0430\u0448\u0430 \u0417\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":414644,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/414644-rossiyskiy-thekvondist-vyigral-bronzu-na-olimpiade-v-tokio","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0445\u044d\u043a\u0432\u043e\u043d\u0434\u0438\u0441\u0442 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u0443 \u043d\u0430 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0435 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985794,"subsite_id":245416,"user_id":408458,"type":"comment_add","id":5985794,"hash":"972e51727dab750e387c0139a1a3d3c1","date":1627152445,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki?comment=5985794","text":"\u0414\u043e\u043c\u0430 \u0431\u043e\u0441\u0438\u043a\u043e\u043c \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/408458-ivanov-oleg","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50bbe2cd-177f-508b-b601-d8d91746c126\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432 \u041e\u043b\u0435\u0433","isVerified":false},"content":{"id":414701,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/414701-ukrainskiy-loukoster-skyup-smenil-formu-bortprovodnic-krossovki-vmesto-tufel-bryuki-vmesto-yubki","title":"\u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043b\u043e\u0443\u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0440 SkyUp \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0431\u043e\u0440\u0442\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u0446: \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u0443\u0444\u0435\u043b\u044c, \u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044e\u0431\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985795,"subsite_id":255087,"user_id":332416,"type":"comment_add","id":5985795,"hash":"c01e1800bfdcc6c7cc3ef3d05047e5aa","date":1627152454,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/414644-rossiyskiy-thekvondist-vyigral-bronzu-na-olimpiade-v-tokio?comment=5985795","text":"\u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0441\u0441\u0438\u0438\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":332416,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/332416-vasha-zakladko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b8bb8760-5f0f-5e48-ae41-b734ebac032f\/","name":"\u0412\u0430\u0448\u0430 \u0417\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":414644,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/414644-rossiyskiy-thekvondist-vyigral-bronzu-na-olimpiade-v-tokio","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0445\u044d\u043a\u0432\u043e\u043d\u0434\u0438\u0441\u0442 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u0443 \u043d\u0430 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0435 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985796,"subsite_id":246497,"user_id":405999,"type":"comment_add","id":5985796,"hash":"e4cd8be8701c0bcd25b24d4295240952","date":1627152484,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/414739?comment=5985796","text":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d, \u0437\u0432\u0443\u0447\u0438\u0442 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0434\u043b\u0438\u0432\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":405999,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/405999-nikolay-nikolaevich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ec7e05c0-99e3-923f-1c5e-aa7dc44434e3\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":414739,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/414739","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985798,"subsite_id":244395,"user_id":405329,"type":"comment_add","id":5985798,"hash":"f051bef5a1729829fead0705abd3c43b","date":1627152509,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/moscow\/414793?comment=5985798","text":"\u041f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0430. \u0416\u0438\u0432\u0443 \u0432 \u043c\u0443\u0440\u0430\u0432\u0435\u0439\u043d\u0438\u043a\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u043c\u043d\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0441\u043d\u043e\u043f\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u0449\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435, \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0448\u044c \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c \u0443\u0436\u0430\u0441\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0430\u043d\u044c\u044f\u043a\u043e\u0432 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u043d\u0447\u043e \u0441 \u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044f\u0441\u044c \u043a \u043f\u043e\u0431\u0435\u0433\u0443 \u0431\u043b\u044f\u0442\u044c\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":405329,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/405329-eugene","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6b92052f-ea12-5244-b4a3-77e973cde981\/","name":"Eugene","isVerified":false},"content":{"id":414793,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/moscow\/414793","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5985799,"subsite_id":246497,"user_id":121144,"type":"comment_add","id":5985799,"hash":"feed17cc26a86b62d5188642db6e990c","date":1627152527,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/414717?comment=5985799","text":"\u0422\u0430\u043c \u0436\u0435 \u0433\u043e\u0440\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c? \u0412\u043e\u0442 \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0442\u0430\u043c \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u043d\u044c\u043a\u043e \u0441\u043d\u0435\u0433 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":121144,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/121144-sergey-pal","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/67204afb-1a8b-0565-ef6a-fe0a853f47dd\/","name":"Sergey Pal","isVerified":false},"content":{"id":414717,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/414717","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false}]}