В Перми активистку оштрафовали после видеообращения к Путину. Горожане просили его помочь сохранить стадион Статьи редакции
Женщине вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.
Мотовилихинский районный суд Перми назначил 20 тысяч рублей штрафа Елене Германовой, которая организовала запись видеообращение к Владимиру Путину. Об этом сама женщина рассказала «МБХ медиа».
Ей вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). По словам активистки, она просила перенести заседание из-за её болезни, но в итоге суд вынес решение без её участия.
«О решении суда я узнала из СМИ, меня никто даже не уведомил. Будем ждать решения по почте и потом обжаловать», — добавила Германова.
24 июня полиция задержала троих местных жителей, которые записывали видеообращение к Путину с просьбой помочь сохранить городской стадион «Молот». На его месте планируется построить жилой квартал и бассейн. Всего в съёмках приняли участие около 20 человек.
В конце июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в настоящий момент проект по застройке бывшего поля УДС «Молот» приостановлен.
Новая статья АПК- "Необоснованное обращение к царю" штраф- вся твоя зарплата, ибо нехуй
Несогласованное. Необходимо заранее подавать заявление на проведение обращения к царю.
Произошла ужасная ошибка
Штраф — за то, что пытаешься привлечь внимание к незаконной деятельности.
Штраф — за то, что обратился к президенту, обратив внимание на его работу.
Штраф — больше, чем зарплата «человека из среднего класса», по словам П.
Решение суда срочно, и даже без судимого — и никак с этим ничего не сделать.
Штраф за всё это, когда выходят ролики про коррупцию на милионы/-арды рублей, и никто усом не ведёт.
Я за демократию и за мирную смену власти, но иногда стойкое ощущение, что «только расстрелы…»
Подводной волк
Всем же известно, что обращение напрямую должно производиться через местные органы власти!
Какое-то лицемерие и лживые обращение. Искреннее обращение к Путину должно начинаться так:
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы умственно отсталый, бесправный скот просим вас... и дальше прошение к царю.
задолбали, все туфли у деда в слюнях
Ей вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления
Надо было крестный ход организовать и в процессе что-нибудь у Путина попросить.
Другой вариант: записать обращение вместе с толпой чеченцев. Толпы чеченцев власть обычно в упор не замечает.
Если записать видеообращение из зума, а участники буду по одному сидеть дома, хватит ли им наглости объявить это нарушением закона? (правовой позитивизм, лол)
Походу нужно обращаться к Меркель/ Байдену/ Макрону , пока за это на бутыль не садят
Тогда помимо штрафа еще и иностранным агентом бы признали
Эти глупости больше не работают, новые законы коснутся каждого. Навальный пытался вам всем помочь, но вы выбрали ему не верить и не выходить за него.
Оль, заголовок чёт не очень. Нейтральный тон не выдержан. Активистка говорит, что это из-за обращения, власти же говорят из-за попытки организовать публичное мероприятие.
Понятное дело, что это все таки из-за обращения, но я бы предложил использовать «после обращения»