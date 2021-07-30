Путин создал комиссию по историческому просвещению. Возглавит её бывший министр культуры Владимир Мединский Статьи редакции
В состав комиссии войдут представители силовых структур.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Цель создания комиссии — «обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».
Комиссия будет:
- координировать деятельность госорганов и научного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию;
- предупреждать попытки «фальсификации истории»;
- анализировать деятельность иностранных структур, «наносящих ущерб национальным интересам России в исторической сфере»;
- формировать предложения по «информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий»;
- выдвигать идеи проведения просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами и историческими событиями.
Члены организации — представители администрации президента, аппарата Совета безопасности, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки, МИДа и других ведомств. Помимо них в комиссию войдут сотрудники Минпросвещения, Минобнауки, Минцифры, Минюста и МВД, а также Росархива, РАН, общества «Знание» (председатель набсовета — заместитель главы АП Сергей Кириенко), Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.
Руководителем комиссии назначили бывшего министра культуры, помощника президента России Владимира Мединского.
В марте Минпросвещения одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. В 2017 году экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского докторской степени по истории, признав его работу ненаучной. Президиум это решение не поддержал.
Иронично, что человек с плагиатом в диссертации будет заниматься просвещением
Да ладно бы просто плагиат. Он в научной диссертации по истории прямо заявляет, что критерием истинности и достоверности в историческом исследовании является его соответствие интересам России.
ну всё, тушите свет
закрывайте двери на висячий замок
Будем ебаться в темноте
нет, тебя будут ебать историческим просвещением
историческому просвещению
Владимир Мединский
представители силовых структур
Ух ща нам всё про историю нашу расскажут.
Какой глава, такое и просвещение будет
Необходимый алмаз
плешивое?
В 2017 году экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского докторской степени по истории, признав его работу ненаучной
А где историки?
Я так и знал, что подвиг 30 панфиловцев это правда! Осталось разобраться с тем, как нам навязывают план Даллеса
Ну "книги" уже сжигают - закрытие сайтов, запрет на просветительскую деятельность. Здравствуй, рейх
Комиссия по вливанию исторического путинского говна в уши россиян. Я художник, я так вижу.
Комиссия по историческому просвещению.
В составе комиссии — представители МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других силовых ведомств.
Что дальше? Учёные советы из силовиков?