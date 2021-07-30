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Новости
Яна Ломакина

Путин создал комиссию по историческому просвещению. Возглавит её бывший министр культуры Владимир Мединский Статьи редакции

В состав комиссии войдут представители силовых структур.

34 34 комментария
608 просмотров

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Цель создания комиссии — «обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

Комиссия будет:

  • координировать деятельность госорганов и научного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию;
  • предупреждать попытки «фальсификации истории»;
  • анализировать деятельность иностранных структур, «наносящих ущерб национальным интересам России в исторической сфере»;
  • формировать предложения по «информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий»;
  • выдвигать идеи проведения просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами и историческими событиями.

Члены организации — представители администрации президента, аппарата Совета безопасности, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки, МИДа и других ведомств. Помимо них в комиссию войдут сотрудники Минпросвещения, Минобнауки, Минцифры, Минюста и МВД, а также Росархива, РАН, общества «Знание» (председатель набсовета — заместитель главы АП Сергей Кириенко), Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

Руководителем комиссии назначили бывшего министра культуры, помощника президента России Владимира Мединского.

В марте Минпросвещения одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. В 2017 году экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского докторской степени по истории, признав его работу ненаучной. Президиум это решение не поддержал.

#новости #история #образование #мединский

34 34 комментария
2
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34 комментария
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Luchano Spaguetti

21

Какой нахуй Мединский? Почему не Понасенков? 

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Pyrrhula Pyrrhula

10

Иронично, что человек с плагиатом в диссертации будет заниматься просвещением

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Anton Golovanov

Pyrrhula
10

Да ладно бы просто плагиат. Он в научной диссертации по истории прямо заявляет, что критерием истинности и достоверности в историческом исследовании является его соответствие интересам России.

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Andrew Muralov

Anton
0
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Леха

8

Наканецта в учебниках всю правду-матку напишут об американцах и украинцах 

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Bad Mother Fucker

2

ну всё, тушите свет

закрывайте двери на висячий замок

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Единственный жар

Bad
0

Будем ебаться в темноте

Ответить

Bad Mother Fucker

Единственный
0

нет, тебя будут ебать историческим просвещением

Ответить

Единственный жар

Bad
0

Историческим хуем неизвестного партизана

Ответить

мЕдь

2

историческому просвещению

Владимир Мединский

представители силовых структур

Ух ща нам всё про историю нашу расскажут.

Ответить

aliftin

2

Название отличное. Лучше было бы только "комиссия правильной истории". 

Ответить

Иван Белов

2

Какой глава, такое и просвещение будет

Ответить

Необходимый алмаз

Иван
0

плешивое?

Ответить

Иван Белов

Необходимый
0

В 2017 году экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского докторской степени по истории, признав его работу ненаучной

Ответить

Андрей Рядькин

2

насыщенная пятница 

Ответить

Antony Divnich

2

Без маэстро это просто дешевка а не организация

Ответить

Федя Прозоров

1

А где историки?

Ответить

мЕдь

Федя
0

Мединского знаешь?

Ответить

мЕдь

мЕдь
1

Так вот и он не историк. 

Ответить

Егор Ниглов

0

Я так и знал, что подвиг 30 панфиловцев это правда! Осталось разобраться с тем, как нам навязывают план Даллеса 

Ответить

Щячло Попячтса

0

Когда же это всё закончится то блядь.

Ответить

Bkmz Иванов

0

Ну "книги" уже сжигают - закрытие сайтов, запрет на просветительскую деятельность. Здравствуй, рейх

Ответить

Трансгендолёт

0

Угу, нам не нужны честные, нам нужны лояльные.

Ответить

Konstantin Wirz

0

Только мразь может критиковать комиссию по историческому просвещению (с)

Ответить

ну и в чем он не прав

0

будем активнее изучать наследие предков!

Ответить

Джон Кроули

0

Комиссия по вливанию исторического путинского говна в уши россиян. Я художник, я так вижу. 

Ответить

Добрый микроскоп

0

Чего мелочиться? Комиссия какая-то... Давно пора создать Министерство Правды.

Ответить

Больной ящик

0

Маразм крепчал

Ответить

Ключевой Никита

0

Абсолютно библейская история. Фарисеи вместо праведников

Ответить

Exorcist

0

недолго была закопана

Ответить

Кредитный Кирилл

0

Пизда

Ответить

Нужен Ответ

Кредитный
0

НET

Ответить

Darth Felus

0

Комиссия по историческому просвещению.

В составе комиссии — представители МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других силовых ведомств.

Что дальше? Учёные советы из силовиков?

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Блестящий корабль

0

В путинской России многие слова употребляются в прямо противоположном исходному значении, например, патриот, иностранный агент, просвещение.

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