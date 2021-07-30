В состав комиссии войдут представители силовых структур.

608 просмотров

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Цель создания комиссии — «обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

Комиссия будет:

координировать деятельность госорганов и научного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению и образованию;

предупреждать попытки «фальсификации истории»;



анализировать деятельность иностранных структур, «наносящих ущерб национальным интересам России в исторической сфере»;



формировать предложения по «информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий»;



выдвигать идеи проведения просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами и историческими событиями.



Члены организации — представители администрации президента, аппарата Совета безопасности, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки, МИДа и других ведомств. Помимо них в комиссию войдут сотрудники Минпросвещения, Минобнауки, Минцифры, Минюста и МВД, а также Росархива, РАН, общества «Знание» (председатель набсовета — заместитель главы АП Сергей Кириенко), Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

Руководителем комиссии назначили бывшего министра культуры, помощника президента России Владимира Мединского.