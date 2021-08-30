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Новости
Артём Мазанов

МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание комика Идрака Мирзализаде в России. Он обязан покинуть страну Статьи редакции

Ведомство считает, что комик будет «угрожать общественному порядку».

209 209 комментариев
12 086 просмотров
Идрак Мирзализаде Кадр из репортажа «Редакции»

МВД заявило, что Идрак Мирзализаде (гражданин Белоруссии с видом на жительство в РФ) на шоу «Разгоны» допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц

МВД

МВД пока не уведомляло Мирзализаде об этом в установленном порядке, но пообещало сделать. Согласно закону, гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, обязан выехать из РФ в установленном порядке. В противном случае, будет депортация.

Основания для получения такого статуса:

  1. Нарушил правила пересечения границы;
  2. Сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели пребывания в России;
  3. Привлекался два и более раз к административной ответственности в течение трёх лет;
  4. Не выехал из России до истечения 30 суток со дня окончания срока временного пребывания, если не было исключительных обстоятельств;
  5. Участвовал в деятельности организации, которая признана в России нежелательной;
  6. Участвовал в деятельности организации, которая признана в России экстремистской или террористической.

Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.

В августе комика арестовали на 10 суток.

#новости #право

209 209 комментариев
1
124
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209 комментариев
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Рпош Ашршщ

170

Хорошо там у кого-то пригорело от обосраного матраса. Видимо прямо в нерв попал

Ответить
Рпош

Игорь Рачук

83

Пришлось даже встать с матраса и поработать! 

Ответить
Рпош

Национальный микрофон

1

так сказать по больному

Ответить
Национальный

Dzmitry Dubrovin

11

Так сказать по большому

Ответить
Рпош

Rafael A

1

Вахтер не дремлет

Ответить
Рпош

Михаил Бочаров

0

Это был матрас Владимира Путина!

Ответить
Рпош

Nikita Resh

0

-

Ответить

Руденко Сергей

110

Тем временем:

Паблик мужское государство: *существует*

Ответить
Руденко

Alexander Revan

1

А что с ним сделать то?

Ответить
Alexander

Игорь Самарин

9

Депортировать?

Ответить
Игорь

Alexander Revan

9

На facebook?

Ответить
Alexand…

Игорь Самарин

22

В Одноклассники

Ответить
Игорь

Alexander Revan

8

Это слишком жестоко.

Ответить
Игорь

Robutt

12

Депардьировать

Ответить
Alexander

Достойный файл

2

Максимально: написать гневный комментарий под роликом.

Ответить
Руденко

Александр Добриневский

0

Давайте будем уважать права инцелов на нахождение среди себе подобных
В конце концов они и знакомиться друг с другом где то должны, может в дальнейшем это перерастет в серьезные чувства

Ответить
Александр

MightyStan

0

Что такое инцел?

Ответить
MightyS…

DarkFire

1

аутцел наоборот 

Ответить
Руденко

Андрей Охапкин

1

Где существует?

Ответить

Плотный ящик

82

Лол.
Новая формулировка "Враг народа"

Ответить
Плотный

Огромный кран

13

Чел, расслабься и не нагнетай, сейчас не 37 год - что хочешь, то и говори, тем более в Интернете. Чёрный воронок за тобой завтра не приедет.

Ответить
Огромный

Мутный дым

7

ловко ты это придумал

Ответить
Мутный

K.A.

0

Я даже сначала не понял!

Ответить
Плотный

Александр Федоров

0

Ого, я даже ранее такого не слышал, вот этот новый уровень эволюции

Ответить

Крепкий турник

66

то есть шоу Наша Раша не разжигала межнациональную рознь и пропаганду стереотипов про русских и таджиков..ага, ну да

Ответить
Крепкий

Рыжий

9

Насчёт русских и таджиков хз, а вот учителя обиделись 

Ответить
Рыжий

Bulat Akhmetshin

17

Спустя 10 лет

Ответить
Bulat

Rabbit 99

8

Когда разрешили (дали отмашку) тогда и обиделись

Ответить
Bulat

Рыжий

5

Лучше поздно, чем никогда =)

Ответить
Рыжий

Вчерашний Женя

1

Лол

Ответить
Bulat

Закомплексованна

3

Кстати все уже давно забыли про этот образ учительницы, но видимо те у кого подогрело не в курсе про эффект Стрейзанд

Ответить
Крепкий

Дмитрий Зубков

8

Наша Раша выходила в другой стране

Ответить
Дмитрий

Федя Прозоров

4

В России Медведева

Ответить
Крепкий

Dr Serj

0

От таджиков кстати не раз прилетало.

И ноты от МИДа были, и фильм яйца судьбы запрещали в Таджикистане, и говорили, что таджики избили Галустяна.

И в Нашей Раше потом долгое время не было Джамшута. ред.

Ответить

Непростой Валера

42

Хясе
Вот это я понимаю советский опыт

Ответить

Витя О.

16

почему все говорят только про матрас? самая жесткая часть была про "великую нацию", где он говорит, что понимает, почему, например, французы могут считать себя великой нацией, а россияне - нет. в этой части даже шуток не было, просто прямое оскорбление. это, конечно, не повод объявлять войну человеку, но меня лично задело это высказывание. поэтому мотивы МВД понятны, хоть и разделять их сложно. 

Ответить
Витя

dvrkwl

9

если бы вы слушали ушами, а не жопой, то услышали пару моментов данной шутке. например, после "французы великая нация" следует фраза "я понимаю, если бы достоевский на меня так посмотрел, он написал преступление и наказание, а это какой-то русский павел, который смотрит на меня с презрением". 

всё это в сумме нам даёт следующую картину: национализм, как сказал идрак, в любом проявлении — херово. и ни вам, ни тому русскому павлу, ни кому-либо ещё не дано права смотреть с презрением на человека, который выглядит не как вы. 

но лучше, естественно, послушать пару слов, оскорбиться и ущемиться, не зная ни контекста и не желая совершенно понимать, о чём говорят люди и какую проблему они поднимают :)  ред.

Ответить
Витя

MightyStan

3

Добро пожаловать на ТЖ, тут пользователи не умеют отделять Россию, русских от Плешивой Моли и прочих Сечиных. Тут априори: в Росии кто Президент?- Путин, он говно (не поспоришь), ну значит и вся страна говно тоже ( а вот с этим я не согласен)

Ответить
Витя

Федя Прозоров

–11

Начнём с того, что официально Россия — это многонациональное государство (по конституции), поэтому нации "россияне" даже не сложилось. Чему тут обижаться?

Ответить
Федя

Toxo

1

Тебе в голову насрали

Ответить

Комментарий удален

Витя

Степан Анейчик

1

это был сарказм лол

Ответить

Metalcoreman

20

Ебануться. Депортируют в Беларусь гниды

Ответить
Metalcoreman

Легкий татарин

27

В настоящий демократический рай, в отличии от вашего… ред.

Ответить
Легкий

Metalcoreman

6

Я из Беларуси. Так где рай, я не понял?

Ответить
Metalco…

Легкий татарин

10

Я тоже из Беларуси. Да вот здесь, за окнами ред.

Ответить
Легкий

Metalcoreman

1

трёхпроцентник штоле?

Ответить
Metalco…

Легкий татарин

0

Блядь... а похож? 😒 ред.

Ответить
Легкий

Metalcoreman

3

ну пока не скажешь, что это сарказм был или метаирония :)

Ответить
Metalco…

Легкий

24

Ну, вообще, о сарказме или метаиронии не принято оъявлять)

Ответить
Легкий

Metalcorem

1

трехпроцентники и не объявляют :)

Ответить
Легкий

Павел

0

Я тут понял, что если ты скажешь что это метаирония то окажешься человеком, поддерживающим Лукашенко, это уже метаирония над метаиронией какая то

Ответить
Metalco…

Plan 🇧&🇨

3

э, беларусы, вы еще обувь снимите и на лавочке постойте друг напротив друга! 

Ответить
Plan

Metalcorem

0

а ты из тех, кто борется против мебели, когда тебе что-то не нравится?

Ответить
Metalco…

FaroucheMn

1

По моему все очевидно было

Ответить
Farouch…

Metalcorem

0

да я уже понял, что мой стендап не удался :)

Ответить
Metalco…

Тимур Адмиев

0

Походу у тебя с головой проблемы раз ты иронию не понимаешь. 

Ответить
Легкий

Аяз Умбатов

0

За окнами сизо?

Ответить
Аяз

Легкий татарин

0

Да

СИЗО - Сытые иностранные закрытые организации

Ответить
Легкий

AZP

0

У тебя за окнами картофельное поле.

Ответить
Metalco…

AZP

1

Если есть на свете рай, то это Краснодарский край.

Ответить
Metalcoreman

AnDyLawless

1

 Ебануться. Депортируют в Беларусь гниды

да, подберут ред.

Ответить
AnDyLawless

MadRat96

0

Fucking slaves, get your ass back here!

Ответить
MadRat96

Необычный цвет

0

я здесь, звали?!

Ответить
Metalcoreman

AZP

0

Пускай приезжает в Украину. На границе скажет "пострадал от путинского режима" - и будет прав.
Прямо сайт МВД откроет и покажет. ред.

Ответить

Достойный файл

23

признано угрожающим общественному порядку

Да всем давно похуй, а многим даже изначально было похуй, ещё больше людей не в курсе этой "юморной" сценки, а так же дохуя людей, не знающих об этом шоу и о данном персонаже.

Ответить
Достойный

Andy Rorsha

4

Звёздочки на погонах сами себя не обмоют.

Ответить
Достойный

Джей Альв

1

В точку. Ни его, ни это шоу не знаю)
Блокнули бы тех кто реально заслужил.

Ответить

Amentessa

21

"Пожизненно нежелательный" 

Отличное название для нового сольника Идрака

Ответить

Виталий Горбачев

16

Пиздец.

Ответить

Savage Steel

–53

Смеюсь, что в комментариях даже есть те, кто его поддерживает и пишут такие "пиздец".
Чеж вы распереживались так, вы уже ведь обосрались

Ответить
Savage

Metalcoreman

5

это нервное, пройдёт

Ответить
Savage

Zero-one-one

–3

Идракбека жалко им

Ответить
Zero-one-one

Достойный файл

2

Свою жёппу жалко: если такие меры за такую хуйню применяют, то что будет за комменты на TJ?

Ответить
Savage

Федя Прозоров

2

Я румын, я не сру на матрасы

Ответить
Savage

Достойный файл

1

Когда они пришли за...

Ответить

Екатерина Кузнецова

11

бля чиво

Ответить

Алексей Нимандов

11

Выслать из страны за шутку - это пока что не расстрел за анекдот, но уже где-то очень близко. 

Ответить
Алексей

Рыжий

3

Как всё просто получается. Выслать из страны за штуку, за надпись на стене 6 лет тюрьмы...

Ответить
Рыжий

Алексей Нимандов

3

А с Хованским еще лучше получается - там человека и вовсе хотят посадить по статье, которая появилась спустя ГОДЫ после его проступка. А закон вообще-то обратной силы не имеет. Но для Хованского почему-то имеет. 

Ответить
Алексей

Рыжий

0

 А закон вообще-то обратной силы не имеет

Кто-то не читал про продолжающееся преступление. Тема, которая уже больше 10 лет подвергает "репрессиям" людей

Ответить

Руководящий вентилятор

11

На самом деле его депортируют за разглашение государственной тайны.

Ответить
Руководящий

Федя Прозоров

0

То, что русские срут на матрасы — это тайна? Это же секрет полишинеля  ред.

Ответить
Федя

Руководящий

0

секрет полишинеля

Ответить

Anton Zakharikhin

11

Выдворение из страны в 2021 комика...

Ответить

Kirill Beerlove

10

Получается, что пошутивший про матрас — это не ок.
А совершающие нападения на людей средь бела дня в Москве — это ок. 

В интересное время живем.

Ответить
Kirill

Рыжий

–8

 А совершающие нападения на людей средь бела дня в Москве — это ок

А он заявление написал или просто пизданул, что на него якобы напали?
p.s я объебался, там было развитие ситуации и с видосом и с заявлением  ред.

Ответить
Рыжий

Kirill Beerlove

6

Написал, и не просто пизданул, еще и видос нашел с камер видеонаблюдения.

Ответить
Kirill

Рыжий

0

А, ну тогда я пизданул. Не слышал про эту историю кроме того, что он рассказал на сольнике (после Разгонов)

Ответить
Рыжий

Аркадий Соколов

1

че порвался?

Ответить
Аркадий

Рыжий

0

Порвались минусующие =)

Ответить
Рыжий

Мутный дым

3

просто хуйню сморозил, потому что не знал, что было видео с нападением

Ответить
Мутный

Рыжий

0

С этим не спорю

Ответить
Kirill

MightyStan

0

Ты как бы понимаешь, что его не избили, а дали просто по лицу? Тем более после просьбы извиниться. Он же мужчина, должен за словами следить. Я против ареста, высылки тем более - не приемлю цензуру. 

Ответить

Игорь Рачук

9

Так! Давайте не будем преждевременно вопить. 
Может, ему сейчас очень сильно повезло! 
Мы ведь не знаем, что нас тут ожидает! 

Ответить
Игорь

Andy Rorsha

4

Смерть и кремация. Кремация в лучшем случае.

Ответить
Andy

Игорь Рачук

2

 Кремация в лучшем случае

Ну... это если "смерть" сначала! 

Ответить
Игорь

Andy Rorsha

1

Ну давайте ещё законы математики в России применять, вообще ничего православного не останется.

Ответить
Игорь

Сергей Алексеев

0

Живьем

Ответить
Игорь

Robutt

1

Срёшь на матрас... Эээ, зришь в корень! 

Ответить

Трансгендолёт

4

Государство имеет право выдворять из страны граждан других государств, в чем проблема?

Ответить
Трансгендолёт

Alex Volkov

9

В обосновании.

Ответить

Драматический кавалер

5

его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку

Он будто сам на матрасы срёт.

Ответить
Драматический

Драматический кавалер

12

Срёт пока тут только МВД.

Ответить
Драматический

Игорь Рачук

2

Хуже! Говорит!!! Что кто-то на них срёт! 

Ответить
Драматический

AZP

0

Попёрдывает

Ответить

Semen Semenov

4

Но ведь как комик они нифига не смешной. И шуткой это не назвать, скорее оскорбление. 

Ответить
Semen

Rabbit 99

0

А такие шутники на таком только и держатся. У всех в компании дворовой такой шутничок был, с оскорбительными шуточками до первых пэсдюлей, а потом включалась программа "я же пошутил"
Ну вот и прилетело по классике.

Ответить
Rabbit

Рыжий

1

Как Хованский выразился про современный российский стендап - "гопницкие шуточки с задней парты"

Ответить
Рыжий

Rabbit 99

–1

Хайпонуть хотел. К успеху шел, неполучилось

Ответить

Михаил Никитин

7

Хз как можно не хотеть свалить из этой хуйни подальше. ред.

Ответить
Михаил

Сергей Алексеев

2

Ну свалить в Беларусь, я бы не назвал "вариантом по лучше".

Ответить
Михаил

Rabbit 99

3

Ему здесь денюшку платят. В Азербайжане он никому не упал

Ответить
Михаил

Рыжий

0

Только куда валить? Уже даже в Украине нельзя пиздеть что вздумается

Ответить
Рыжий

Ruslan Albitsky

1

Вна Украине можно. Но ему придётся мову изучать. Не будет же он в Киеве по-русски стендапить

Ответить
Рыжий

Кирилл

0

Можно из россии пиздеть на украину

Ответить
Кирилл

Рыжий

1

И из Украины на Россию. А вот из Украины на Украину - нельзя. Даже фотка в обнимку с россиянкой уже пиздос, травят за такое 

Ответить
Рыжий

Федя Прозоров

0

Это же ненормально

Ответить
Рыжий

Последствия

0

С херали? За фотки с укр тянками не травят

Ответить
Последс…

Рыжий

0

Я про эту историю 
https://sportrg.ru/2021/08/09/ukrainskuiu-sportsmenku-vyzvali-v-minoborony-iz-za-foto-s-rossijskoj-chempionkoj.html
Вроде на tj тоже писали про неё, её там травить начали в интернете за эту фотку 

Ответить

Сумасшедший бас

3

Советский опыт? Так ведь весь так называемый цивилизованный мир живет в такой же парадигме. Приехал в гости, имей совесть, веди себя прилично.

Ответить

Максим Манчестер

–5

Если бы я сказал тоже самое в Китае про китайцев, я бы через неделю сам купил билет и уехал. Чувак реально перегнул, сам понимает.

Ответить
Максим

Рыжий

2

 Чувак реально перегнул, сам понимает

Понимал бы - записал бы извинения (как тот же Азамат про якутов когда пошутил) и всё

Ответить
Максим

Аркадий Соколов

0

и че

Ответить

Саша

–14

Хочешь гнать на русских, православных, будь готов получить ответку.
Я бы посмотрела на реакцию т.н. прогрессивной общественности, если бы он сказал про украинцев или армян/

Ответить

Вадим Зуев

5

За подобные шутки обычно русские ребята по 282 статье уезжают. Крайне удивлён, что стрелочка повернулась. Хочется аплодировать решению МВД стоя! :) Идраку, однозначно, на своей родине будет безопаснее. :)))

Ответить
Вадим

Рыжий

0

Вроде как он беларус по документам. Так что насчёт безопаснее это хз...Придётся тщательно выбирать цвета в одежде

Ответить

конгруэ́нтный

4

Ахуеть
ебанутые ебать просто пиздец 

Ответить

Мутный дым

3

так он отсидел своё, что это за пируэт? ред.

Ответить
Мутный

Андрей Рядькин

1

В Белоруссии это не отсидел

Ответить

Легкий татарин

3

Пиздец ребят плющит) 

Ответить

Руководящий вентилятор

3

Постановление мвд заканчивается словами "Ну вылитый усама бин ладен билят!" 

Ответить

Robutt

3

«пожизненно нежелательно» пребывание другого комика, очень не смешно уже от 20+ лет шуточек ред.

Ответить
Robutt

Robutt

0
Шоу Путина — Офтоп на TJ
Порой, когда я читаю новости вроде вчерашней про допрос о граммар-наци, мне кажется, что вся…
tjournal.ru
Ответить

Danil Oputin

3

Фантастика. Когда думаешь, что хуже уже не будет

Ответить

Люц Шнайдер

3

Зато теперь не придётся каждый раз проверять свой матрас на предмет коричневых пятен. ред.

Ответить

Andrey Svetlov

1

Политтехнологии из каменного века. Как сделать ноунейма жертвой цензуры/режима и растиражировать то, что хотел бы сокрыть.

Ответить
Andrey

Антигравитационный торт

3

Все забудут уже завтра 

Ответить

Andy Rorsha

2

Так, а 37 год через 16 лет. А началось все такое в 32-м.

Ответить
Andy

Polina Malahova

0

Пятилетка за три года сама себя не сделает.

Ответить
Polina

Andy Rorsha

1

Ну вот доносы уже включились по полной. Как тогда. Пока правда только для политических работают. Но думаю, когда политических не останется, возьмутся за бытовуху.

Ответить

Борат Сагдиев

2

Надо апелляцию подавать, чё за хуйня.

Ответить

Cерьёзный Валера

2

Матрас wins!

Ответить

Мразь

2

Вовремя я, конечно, билет на его концерт купил

Ответить

Андрей Заварзин

2

Вот уже высылать начали, правильной дорогой идём

Ответить

Закрытый щит

2

Стрелочка повернулась.

Теперь может ехать к великим французам рассматривать их матрасы

Ответить

Справедливый дым

2

Меня интересует только законодательная сторона, давно у нас можно сочинять любого рода формулировки и признавать ими неугодных людей от имени всей страны просто потому что есть погоны и потому что можем?

Ответить
Справедливый

Артём Бушуев

0

ст. 25.10 ФЗ О порядке выезда из РФ.

Ответить

Максим Манчестер

1

Уверен в Украине он будет звездой

Ответить
Максим

Rabbit 99

–5

Нахуй он тут не нужон. Пускай возвращается туда откуда приехал

Ответить

Andy Rorsha

1

Так, а с русскими комиками что делать? Опять плана нет.

Ответить
Andy

Федя Прозоров

2

Куда деть Долгополова?

Ответить
Федя

Metalcoreman

2

он сам уехал

Ответить
Metalco…

Борат Сагдиев

2

Так он давно приехал.

Ответить
Борат

Metalcoreman

4

так он после того ещё раз уехал

Ответить
Metalco…

Борат Сагдиев

4

Ёбана.

Ответить
Борат