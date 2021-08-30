МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание комика Идрака Мирзализаде в России. Он обязан покинуть страну Статьи редакции
Ведомство считает, что комик будет «угрожать общественному порядку».
МВД заявило, что Идрак Мирзализаде (гражданин Белоруссии с видом на жительство в РФ) на шоу «Разгоны» допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Об этом сообщается на сайте ведомства.
МВД пока не уведомляло Мирзализаде об этом в установленном порядке, но пообещало сделать. Согласно закону, гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, обязан выехать из РФ в установленном порядке. В противном случае, будет депортация.
Основания для получения такого статуса:
- Нарушил правила пересечения границы;
- Сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели пребывания в России;
- Привлекался два и более раз к административной ответственности в течение трёх лет;
- Не выехал из России до истечения 30 суток со дня окончания срока временного пребывания, если не было исключительных обстоятельств;
- Участвовал в деятельности организации, которая признана в России нежелательной;
- Участвовал в деятельности организации, которая признана в России экстремистской или террористической.
Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.
В августе комика арестовали на 10 суток.
Хорошо там у кого-то пригорело от обосраного матраса. Видимо прямо в нерв попал
так сказать по больному
Тем временем:
Паблик мужское государство: *существует*
А что с ним сделать то?
Депортировать?
На facebook?
Давайте будем уважать права инцелов на нахождение среди себе подобных
В конце концов они и знакомиться друг с другом где то должны, может в дальнейшем это перерастет в серьезные чувства
Чел, расслабься и не нагнетай, сейчас не 37 год - что хочешь, то и говори, тем более в Интернете. Чёрный воронок за тобой завтра не приедет.
Спустя 10 лет
Наша Раша выходила в другой стране
почему все говорят только про матрас? самая жесткая часть была про "великую нацию", где он говорит, что понимает, почему, например, французы могут считать себя великой нацией, а россияне - нет. в этой части даже шуток не было, просто прямое оскорбление. это, конечно, не повод объявлять войну человеку, но меня лично задело это высказывание. поэтому мотивы МВД понятны, хоть и разделять их сложно.
если бы вы слушали ушами, а не жопой, то услышали пару моментов данной шутке. например, после "французы великая нация" следует фраза "я понимаю, если бы достоевский на меня так посмотрел, он написал преступление и наказание, а это какой-то русский павел, который смотрит на меня с презрением".
всё это в сумме нам даёт следующую картину: национализм, как сказал идрак, в любом проявлении — херово. и ни вам, ни тому русскому павлу, ни кому-либо ещё не дано права смотреть с презрением на человека, который выглядит не как вы.
но лучше, естественно, послушать пару слов, оскорбиться и ущемиться, не зная ни контекста и не желая совершенно понимать, о чём говорят люди и какую проблему они поднимают :) ред.
Добро пожаловать на ТЖ, тут пользователи не умеют отделять Россию, русских от Плешивой Моли и прочих Сечиных. Тут априори: в Росии кто Президент?- Путин, он говно (не поспоришь), ну значит и вся страна говно тоже ( а вот с этим я не согласен)
Начнём с того, что официально Россия — это многонациональное государство (по конституции), поэтому нации "россияне" даже не сложилось. Чему тут обижаться?
Ебануться. Депортируют в Беларусь гниды
В настоящий демократический рай, в отличии от вашего… ред.
Я из Беларуси. Так где рай, я не понял?
Я тоже из Беларуси. Да вот здесь, за окнами ред.
трёхпроцентник штоле?
Блядь... а похож? 😒 ред.
ну пока не скажешь, что это сарказм был или метаирония :)
Ну, вообще, о сарказме или метаиронии не принято оъявлять)
По моему все очевидно было
За окнами сизо?
Ебануться. Депортируют в Беларусь гниды
да, подберут ред.
Fucking slaves, get your ass back here!
Пускай приезжает в Украину. На границе скажет "пострадал от путинского режима" - и будет прав.
Прямо сайт МВД откроет и покажет. ред.
Смеюсь, что в комментариях даже есть те, кто его поддерживает и пишут такие "пиздец".
Чеж вы распереживались так, вы уже ведь обосрались
Идракбека жалко им
Свою жёппу жалко: если такие меры за такую хуйню применяют, то что будет за комменты на TJ?
Выслать из страны за шутку - это пока что не расстрел за анекдот, но уже где-то очень близко.
А с Хованским еще лучше получается - там человека и вовсе хотят посадить по статье, которая появилась спустя ГОДЫ после его проступка. А закон вообще-то обратной силы не имеет. Но для Хованского почему-то имеет.
То, что русские срут на матрасы — это тайна? Это же секрет полишинеля ред.
Получается, что пошутивший про матрас — это не ок.
А совершающие нападения на людей средь бела дня в Москве — это ок.
В интересное время живем.
Написал, и не просто пизданул, еще и видос нашел с камер видеонаблюдения.
Ты как бы понимаешь, что его не избили, а дали просто по лицу? Тем более после просьбы извиниться. Он же мужчина, должен за словами следить. Я против ареста, высылки тем более - не приемлю цензуру.
Так! Давайте не будем преждевременно вопить.
Может, ему сейчас очень сильно повезло!
Мы ведь не знаем, что нас тут ожидает!
Смерть и кремация. Кремация в лучшем случае.
Кремация в лучшем случае
Ну... это если "смерть" сначала!
Ну давайте ещё законы математики в России применять, вообще ничего православного не останется.
Государство имеет право выдворять из страны граждан других государств, в чем проблема?
Но ведь как комик они нифига не смешной. И шуткой это не назвать, скорее оскорбление.
Хз как можно не хотеть свалить из этой хуйни подальше. ред.
Вна Украине можно. Но ему придётся мову изучать. Не будет же он в Киеве по-русски стендапить
С херали? За фотки с укр тянками не травят
Я про эту историю
https://sportrg.ru/2021/08/09/ukrainskuiu-sportsmenku-vyzvali-v-minoborony-iz-za-foto-s-rossijskoj-chempionkoj.html
Вроде на tj тоже писали про неё, её там травить начали в интернете за эту фотку
Если бы я сказал тоже самое в Китае про китайцев, я бы через неделю сам купил билет и уехал. Чувак реально перегнул, сам понимает.
Хочешь гнать на русских, православных, будь готов получить ответку.
Я бы посмотрела на реакцию т.н. прогрессивной общественности, если бы он сказал про украинцев или армян/
За подобные шутки обычно русские ребята по 282 статье уезжают. Крайне удивлён, что стрелочка повернулась. Хочется аплодировать решению МВД стоя! :) Идраку, однозначно, на своей родине будет безопаснее. :)))
«пожизненно нежелательно» пребывание другого комика, очень не смешно уже от 20+ лет шуточек ред.
Зато теперь не придётся каждый раз проверять свой матрас на предмет коричневых пятен. ред.
Политтехнологии из каменного века. Как сделать ноунейма жертвой цензуры/режима и растиражировать то, что хотел бы сокрыть.
Так, а 37 год через 16 лет. А началось все такое в 32-м.
Пятилетка за три года сама себя не сделает.
Ну вот доносы уже включились по полной. Как тогда. Пока правда только для политических работают. Но думаю, когда политических не останется, возьмутся за бытовуху.
Уверен в Украине он будет звездой
Так, а с русскими комиками что делать? Опять плана нет.
Куда деть Долгополова?
он сам уехал
Так он давно приехал.