Ведомство считает, что комик будет «угрожать общественному порядку».

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Идрак Мирзализаде Кадр из репортажа «Редакции»

МВД заявило, что Идрак Мирзализаде (гражданин Белоруссии с видом на жительство в РФ) на шоу «Разгоны» допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц МВД

МВД пока не уведомляло Мирзализаде об этом в установленном порядке, но пообещало сделать. Согласно закону, гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, обязан выехать из РФ в установленном порядке. В противном случае, будет депортация.

Основания для получения такого статуса:

Нарушил правила пересечения границы; Сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели пребывания в России; Привлекался два и более раз к административной ответственности в течение трёх лет; Не выехал из России до истечения 30 суток со дня окончания срока временного пребывания, если не было исключительных обстоятельств; Участвовал в деятельности организации, которая признана в России нежелательной; Участвовал в деятельности организации, которая признана в России экстремистской или террористической.

Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.