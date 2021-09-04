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Новости
Sasha Shambilova

Reuters: Google заблокировал аккаунты афганского правительства из-за угрозы преследования талибами Статьи редакции

Как сообщил Reuters бывший госслужащий, «Талибан»* планирует получить доступ к личным данным и переписке с помощью электронных почт правительства.

8 8 комментариев
984 просмотров
Фото AP

Google временно заблокировала учётные записи электронной почты сотрудников афганского правительства, поскольку «Талибан»* пытается получить доступ к личным данным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, не подтвердила блокировку аккаунтов изданию. Однако при этом сообщила, что «принимает временные меры для защиты соответствующих учётных записей».

О блокировке Reuters сообщил бывший госслужащий Афганистана. По словам источника, в августе талибы приказали ему сохранить все данные его ведомства на сервере. Он отказался и теперь вынужден скрываться.

Если я сделаю это, то они получат доступ к данным и официальным сообщениям предыдущего руководства министерства.

Источник Reuters

По данным Reuters, аккаунты Google есть у 20 правительственных органов Афганистана. В их числе — министерство финансов, высшего образования и службы протокола президента. Часть данных для взлома «Талибан»* получил в том числе и с помощью аппаратуры с биометрической информацией афганцев, работавших с США. Её захватили в августе.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид объявил об амнистии всем, кто сражался против боевиков. Он пообещал, что от действий движения никто не пострадает.

Однако верят им немногие. The New York Times со ссылкой на документ Норвежского центра глобального анализа для ООН сообщила, что после захвата Кабула боевики начали разыскивать сотрудничавших с США и НАТО граждан Афганистана. Группировка проверяет адреса местных жителей по списку и угрожает семьям тех, кого не смогли найти.

19 августа боевики «Талибана»* убили родственника журналиста издания Deutsche Welle. Другого тяжело ранили. Талибы разыскивали самого журналиста, но он уже находится в Германии. Они также насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.

История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века #google

8 8 комментариев
8
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Давний паук например

11

А аккаунты талибов не заблокировали. Логично.

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Давний

Рыжий

0

Ну так сейчас талибы это официальная власть, а правительство Афганистана теперь террористы, которые пытаются захватить власть в стране. Всё ж логично (нет)

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Давний

Semen Semenov

–2

Ну это же не Трамп, а обычная запрещённая организация.

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Владимир Филатов

3

Блокируют всех, только не террористов (привет, Трамп).

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TJaba

2

Интересно, как у талибов с IT?

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TJaba

TJaba

0
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TJaba

Роман Александров

0

На аутсорсе у них китайцы и пакистанцы

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Роман

Алексей Клыков

0

как говорится, деньги не пахнут?

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