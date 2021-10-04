В комментарии TJ пресс-служба Spotify подтвердила, что подкасты «действительно теперь доступны в России».

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Скриншот TJ



Днём 4 октября пользователи Spotify из России заметили, что в разделе «Поиск» приложения стримингового сервиса появились подкасты. Их запуск TJ подтвердили в пресс-службе компании.

В разделе доступны как русскоязычные подкасты, так и зарубежные. Среди русскоязычных студий представлены проекты студий «Либо/Либо», «Завтракаст», Red Barn, Disgusting Men и другие.

Подкасты представлены в нескольких категориях — образование, юмор, истории, спорт и отдых, музыка, игры, реальные криминальные истории, бизнес и технологии, здоровье и образ жизни и искусство и развлечения.

Хотя раздел подкастов появился в мобильном приложении и веб-версии сервиса, найти его в десктоптном приложении пока не удалось. При возникновении ошибки с надписью «Cсылку нельзя открыть на устройстве» необходимо несколько раз закрыть приложение, после чего эпизоды подкастов будут доступны для воспроизведения.

Скриншот TJ

