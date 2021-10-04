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Новости
Сергей Исенеков

В российском Spotify появились подкасты — спустя более чем год после запуска в стране Статьи редакции

В комментарии TJ пресс-служба Spotify подтвердила, что подкасты «действительно теперь доступны в России».

39 39 комментариев
1450 просмотров
Скриншот TJ

Днём 4 октября пользователи Spotify из России заметили, что в разделе «Поиск» приложения стримингового сервиса появились подкасты. Их запуск TJ подтвердили в пресс-службе компании.

В разделе доступны как русскоязычные подкасты, так и зарубежные. Среди русскоязычных студий представлены проекты студий «Либо/Либо», «Завтракаст», Red Barn, Disgusting Men и другие.

Подкасты представлены в нескольких категориях — образование, юмор, истории, спорт и отдых, музыка, игры, реальные криминальные истории, бизнес и технологии, здоровье и образ жизни и искусство и развлечения.

Хотя раздел подкастов появился в мобильном приложении и веб-версии сервиса, найти его в десктоптном приложении пока не удалось. При возникновении ошибки с надписью «Cсылку нельзя открыть на устройстве» необходимо несколько раз закрыть приложение, после чего эпизоды подкастов будут доступны для воспроизведения.

Скриншот TJ

15 июля 2020 года Spotify официально запустился в России. Представители компании заявляли, что на ранних этапах работы сервиса в стране не будет представлен раздел «Подкасты». Тогда они говорили, что компания «обязательно представит подкасты российским пользователям, когда будет к этому готова».

#новости #spotify #подкасты

Спасибо за наводку Tecno Art
39 39 комментариев
18
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39 комментариев
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Pa Chu

А когда у них появится удобный пользовательский интерфейс, не пишут?

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5
Израильский файл

Тогда же, когда на десктопе с электрона уйдут (спойлер: никогда)

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5
капитан ильич

Господи, отмени пожалуйста электрон!

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5
Pa Chu

ребят, не пора ли для меня, неуча вонючего, немного разжевать и рассказать на языке детсадовцев, что за электрон такой?

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0
Израильский файл

Фреймворк, позволяющий писать десктопные приложения с использованием веб-технологий (js и тд).
Считай мини-хром

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3
Pa Chu

А чем плох, если, опять же, объяснять несведущему? Че он, не дает возможностей каких-то, ресурсов машины жрет больше положенного или что?

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0
othige9iz relay.firefox.com

второе

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4
Pa Chu

Ясно-понятно. Спасибо. Люблю, когда на хер не посылают сразу.

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2
Информационный дым

браузер с одной страницей

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0
Pa Chu

понял, спасибо

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0
Литературный магнит

Походу, потому Хром и плох, то что быстр, но занимает всю память компа.

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1
othige9iz relay.firefox.com

Был даже видос, где на Мак Про со 192 ГБ ОЗУ Хром смог все сожрать

УПД. 1.5 ТБ ОЗУ. ред.

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1
Литературный магнит

Да как так-то?
7000 вкладок открыл кто-то?
И, почему его разрабы не могут научить его свопить? ред.

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0
Pa Chu

господь всемогущий, это примерно как я и холодильник по ночам...

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0
Израильский файл

Ждёт ресурсы, лагает (попробуй поресайзить окошко), выглядит обычно как говно, выбивающееся из общего оформления системы

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1
Pa Chu

ок, спс
у меня вот товарищ не раз отмечал, что десктопный спотифай подрезан в части функционала по сравнению с мобильным. Вероятно, это тоже проистекает из тех же обстоятельств

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0
ziggy stardust

Што? Чем подрезан?

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0
Pa Chu

Слушай, сходу не скажу, честно говоря. Я не запомнил, на что конкретно он жаловался, но в целом примерно в этом духе высказывался. Могу потом уточнить - отпишусь здесь тогда.

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0
Pa Chu

слишком сложно для моего понимания, но взаимный лайк не ебануть не имею права

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0
Ян Фёдоров

строго говоря, spotify на Chromium Embedded Framework, написан. я так понял, это чуть лучше электрона.

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0
Неожиданный ящик

При попытке открыть подкаст кидает ошибку

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3
Собака соседа

Обновлять сегодня ночью будем

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0
Alexey Gladyshev

Перелогиньтесь и заработает ред.

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0
Израильский файл

Лучше бы субтитры добавили

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0
othige9iz relay.firefox.com

Они слова песен не через ачько не могут прикрутить, а ты целые субтитры захотел

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2
Израильский файл

Ну слова песен я и имел ввиду)

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1
ɔɥǝloʍǝǝʞ

В том-то и дело, что могут и уже года 2 от гениуса в других странах отказались. Тексты песен и canvas... Скучаю по Филиппинам

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0
Таинственный рак

Даже американцам пока не добавили. Только на тесте. С лета были, а на днях убрали.

Реализовано очень круто и удобно.

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1
Andy Rorsha

О, это хорошо.

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0
Evil Pechenka

Уверен, ещё будет их расцвет.

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0
othige9iz relay.firefox.com

Поправьте опечатку.
Правильно либо "Завтракаст", либо "Завтракккаст"

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0
othige9iz relay.firefox.com

Наконец-то.
Слушать я их там, конечно, не буду.

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0
Таинственный рак

Подкастов русских очень много (наверное все). Но в разделах пока единицы.
Поэтому ищем нужный ручками через поиск.

Listening is everything
Spotify is all the music you’ll ever need.
open.spotify.com
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0
Фантастический пёс_анон

Хм. Незначительно.

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0
Должный клуб
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0
Alexander Personazhe

Если кому интересно - в Украине ещё ніт. :(

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0
123

Ну наконец-то, приходилось спотифай-эклюзив подкасты через впн запускать 

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0
Алексей Иванов

Объединять подкасты и музыку в одно приложение из-за того, что и то и другое в аудио формате - ну такое себе
Еще бы аудиокниги и рингтоны для телефона туда засунули

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–2
ɔɥǝloʍǝǝʞ

У них крепкая шведская партнерка со сторитейлом. Ждем каталог Икеи в виде плейлиста...

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0
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