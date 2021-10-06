Microsoft в честь выхода Windows 11 сделала своё мороженое и бесплатно раздала его в Нью-Йорке Статьи редакции
Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.
Microsoft совместно с с компанией Mikey Likes It Ice Cream к выходу Windows выпустила своё мороженое под названием Bloomberry. Его внешний вид напоминает версию обоев под названием Bloom, пишет The Verge.
Мороженое с черничным вкусом раздают бесплатно в кафе Mikey Likes It Ice Cream в Ист-Вилладже и Гарлеме, пока их запасы не закончатся. Bloomberry представлен в двух видах: в рожке и картонном стаканчике.
Раздача десерта — не единственный способ, которым Microsoft отпраздновала выпуск Windows 11. Обои Bloom также украсили рекламные экраны на Таймс-сквер.
5 октября компания Microsoft выпустила Windows 11. Пользователи прошлой версии могут бесплатно загрузить новую систему в Центре обновлений. Среди нововведений операционной системы — упрощённый интерфейс, новый магазин приложений Windows Store и улучшение производительности и многозадачности.