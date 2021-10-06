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Новости
Сергей Исенеков

Microsoft в честь выхода Windows 11 сделала своё мороженое и бесплатно раздала его в Нью-Йорке Статьи редакции

Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.

20 20 комментариев
2875 просмотров
The Verge

Microsoft совместно с с компанией Mikey Likes It Ice Cream к выходу Windows выпустила своё мороженое под названием Bloomberry. Его внешний вид напоминает версию обоев под названием Bloom, пишет The Verge.

Мороженое с черничным вкусом раздают бесплатно в кафе Mikey Likes It Ice Cream в Ист-Вилладже и Гарлеме, пока их запасы не закончатся. Bloomberry представлен в двух видах: в рожке и картонном стаканчике.

The Verge

Раздача десерта — не единственный способ, которым Microsoft отпраздновала выпуск Windows 11. Обои Bloom также украсили рекламные экраны на Таймс-сквер.

Katie Anderson @AndeKat101
Windows 11 release is Times Square-official 🏙

5 октября компания Microsoft выпустила Windows 11. Пользователи прошлой версии могут бесплатно загрузить новую систему в Центре обновлений. Среди нововведений операционной системы — упрощённый интерфейс, новый магазин приложений Windows Store и улучшение производительности и многозадачности.

#новости #windows11 #microsoft

20 20 комментариев
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22
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WED CR.ST.

Со вкусом блюскрина?

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16
Воинский Данила

на тж как-то круче- толстовки раздают обычно 

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1
Рыночный Паша

Майкрософт хоть по-настоящему раздает

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13
Реальный турник

Их кто-то получает?

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1
Воинский Данила

ходят слухи, что все у  Зоибаны в итоге..

Ответить
4
Металлургический томагавк_два

ЗОИБИСЬ

Ответить
4
Кузькин отец

Лев Николаич (Толстой) в гробу перевернулся?

Ответить
0
Ху Эмай

отсылает к стандартным обоям

прочитал к стандартным Сбоям

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4
Единый Паша

 Его внешний вид напоминает версию обоев под названием Bloom

У Виндоуса были обои с Блум? 

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2
Воинский Данила
Ответить
4
Ilya Tazikov

Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.

Прочитал: "к стандартным сбоям"

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1
FUNGAME

Фризыыы... ред.

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0
Кирилл Терентьев

Со вкусом чипирования?

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1
Semen Semenov

Почему продавец черный?

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0
Михаил Михалыч

Он не черный, он голубой

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1
Сальвадор Лемонес

загнивают

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0
Михаил Михалыч

Был же нормальный windows xp...а потом бац бац бац!

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0
Илья Гераськин

Раздача десерта — не единственный способ, которым Microsoft отпраздновала выпуск Windows 11. Обои Bloom также украсили рекламные экраны на Таймс-сквер.

Та этом телевизоре кроме рекламы виндовс больше особо ничего и не показывают. 24*7

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0
Российский будильник

Как-то неаппетитно выглядит

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0
Richie Vell
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