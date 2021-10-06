Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.

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The Verge



Microsoft совместно с с компанией Mikey Likes It Ice Cream к выходу Windows выпустила своё мороженое под названием Bloomberry. Его внешний вид напоминает версию обоев под названием Bloom, пишет The Verge.

Мороженое с черничным вкусом раздают бесплатно в кафе Mikey Likes It Ice Cream в Ист-Вилладже и Гарлеме, пока их запасы не закончатся. Bloomberry представлен в двух видах: в рожке и картонном стаканчике.

The Verge



Раздача десерта — не единственный способ, которым Microsoft отпраздновала выпуск Windows 11. Обои Bloom также украсили рекламные экраны на Таймс-сквер.

Katie Anderson @AndeKat101 Windows 11 release is Times Square-official 🏙