Рассмотрение апелляции начнется не ранее ноября, а сам процесс может затянуться на годы.

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Кадр из пародийного ролика Epic Games на рекламу Apple 1984 года

Apple обжаловала решение Калифорнийского окружного суда по спору с разработчиком игр Epic Games, обязывающее компанию позволить разработчикам добавлять в приложения ссылки на альтернативные платёжные системы. Текст апелляции доступен на сайте суда.

Согласно решению суда от 10 сентября 2021 года, Apple должна внести изменения в App Store до 9 декабря 2021 года. Компания попросила суд приостановить это требование до окончания апелляционных разбирательств. По мнению Apple, отсрочка позволит «защитить потребителей и платформу», пока компания работает над юридическими, технологическими и экономическими вопросами.

Будет разумнее дождаться рассмотрения апелляционных жалоб, прежде чем требовать от Apple внесения каких-либо изменений в App Store. [...] Внесение изменений к 9 декабря может иметь непредвиденные последствия для пользователей и самой платформы в целом. из жалобы Apple

Компания считает, что ссылки на альтернативные способы оплаты «нарушат бизнес-модель» магазина приложений, а также установленный баланс между разработчиками и потребителями, созданный в App Store. Apple объяснила, что не разрешает такие ссылки, так как они «создают потенциальные угрозы» для безопасности пользователей.

По словам Apple, она не сможет быть уверена, что платежные страницы разработчиков соответствуют требованиям безопасности, а пользователи получат то, за что заплатили.

Ссылки и кнопки на альтернативные механизмы оплаты сопряжены с риском. Пользователи, которые переходят по таким ссылкам внутри приложения, ожидают, что предоставляемые ими персональные и платежные данные будут защищены. Но разработчики могут попытаться воспользоваться доверием пользователей, обмануть их, предоставив их данные вредоносной платформе. из жалобы Apple

Apple обратила внимание, что после судебного решения по иску Epic Games, популярная среди бизнес-клиентов платёжная система Paddle предложила собственный механизм для оплаты покупок в приложениях. Она заявила, что клиенты смогут получать деньги с клиентов без необходимости платить комиссию App Store в 15-30%. За транзакции до 10 долларов платформа будет брать 10%, а свыше этой суммы — 5% плюс 50 центов с транзакции.

Apple заявила, что уже достигла соглашение с другими разработчиками, которые выдвинули такие же претензии, как и Epic Games — в деле «Кэмерон и другие против Apple». Компания тогда разрешила разработчикам общаться с пользователями вне своих приложений по поводу альтернативных вариантов оплаты, используя информацию, полученную внутри приложения (например, адрес электронной почты). «Как и прежде, разработчики не должны платить Apple комиссию за любые покупки пользователей, сделанные вне рамок приложения или App Store», — уточняла тогда компания. Но в этом решении не говорилось о разрешении добавлять ссылки на альтернативные способы оплаты.

Компания из Купертино также уточнила, что требование внести изменения в App Store даже не отразится на Epic Games, «потому что у неё больше нет учётной записи разработчика или как-либо работающих приложений в App Store».