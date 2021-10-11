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Новости
Sasha Shambilova

Учительница из Петербурга рассказала о вынужденном увольнении из-за инстаграм-блога о секспросвете Статьи редакции

В профиле, в том числе, рассказывают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия.

Учительница биологии Ольга Щеголёва написала заявление об увольнении из школы при консерватории Римского-Корсакова после давления со стороны администрации. Родителей учеников возмутил блог девушки в инстаграме, посвящённый секспросвету. Об этом она рассказала «Фонтанке».

Щеголёва сообщила, что она пометила аккаунт маркировкой 18+, а также установила возрастной фильтр среди подписчиков. Несмотря на это, родители и администрация сочли, что «не подобает учителю вести такую деятельность», и заставили выбрать — либо работа, либо блог.

Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие.

Ольга Щеголёва
соавтор проекта «Не стыдно»

После подачи заявления девушка закрыла аккаунт. В пресс-службе консерватории Римского-Корсакова подтвердили, что Щеголёва уволилась, но подчеркнули, что она сделала это «по собственному желанию».

Ольга Щеголёва — одна из авторов проекта «Не стыдно», который в основном рассказывает родителям, как говорить о сексе с детьми. Кроме того, в профиле сообщают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия. Также Щеголёва — один из экспертов проекта «Секспросвет 18+», который запустили друзья фемактивистки и секс-блогера Татьяны Никоновой.

#новости #петербург

4214 просмотров
100 100 комментариев
42
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Плотный

Несмотря на это, родители и администрация сочли

что ты не охуел там заниматься СВОИМИ делами в СВОБОДНОЕ от работы время?

Ответить
76
ouxen

учитель это призвание, хотите заниматься своими делами в свободное от работы время - идите в бизнес

Ответить
7
Dmitry Ryleev

Дмитрий Анатольевич, разлогиньтесь

Ответить
4
ouxen

я вам могу сказать только одно

Ответить
1
Актерский самолет

: это все чушь, муть и компот

Ответить
1
Selfish Ledger

Что делать если вся деревня знает что сельский учитель ходит в бардель после уроков. Это его личное дело, дети могут стороной обходить, но слух прошёл по всей деревне.

Ответить
1
Принципиальный кран

видимо лучше за гаражами узнать

Ответить
52
Дмитрий Григорьев

Лучше ничего не говорить, а когда что-то случается, покричать, побухтеть и быстро забыть. Испокон веков так жили, зачем что-то менять.

Ответить
34
Сергей Панфилов

покричать, побухтеть

И закрутить гайки

Ответить
0
ouxen

забить шурупы молотком

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Вбитый шуруп лучше, чем закрученный гвоздь, говаривал когда-то мой бригадир.

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2
ouxen

3, 4?

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Ну это смотря по ситуации. Можно закрутить или "либерала" сыграть. Удобно, в общем, с какой стороны ни посмотри.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Например узнать, что чтобы забеременеть девушка должна кончить
Или что вместо гандона можно использовать целофановый пакет

Ответить
6
Дмитрий Григорьев

Это ты ещё телегонию не упомянул. ред.

Ответить
11
Гуманитарный историк

Каждый раз в голос с "хуиных молекул".

Ответить
3
Рыжий

Пакет работает, кстати

Ответить
3
ouxen

а бычья кишка?

Ответить
1
Андрей Охапкин

Щас в интернете всё есть

Ответить
1
Принципиальный кран

Дык в том и дело что оно в интернете у нее было ..

Ответить
8
ouxen

теперь проблема решена

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Лучше, чем за гаражами, но всё ещё сильно хуже нормального просвещения.

Ответить
1
Гуманитарный историк

родители и администрация сочли, что «не подобает учителю вести такую деятельность»

Какую такую? Рассказывать о сексе? Ну охуеть. Это и в школе бы неплохо рассказывать. И презервативы раздавать, да. Совсем ебанутые.

Ответить
42
Принципиальный кран

Я считаю что таким родителям и такой администрации тоже не стоит вести свою деятельность .

Ответить
15
Стас Фарбер

Какие презервативы? Они же дети, им ещё нельзя!!! Как 18 стукнет, тогда можно!!1!1!
Чтобы больше не слышал от тебя такого бреда!!!!11!!1!

Ответить
3
123

"Родители" возможно громко сказано, достаточно чтобы один настучал и в администрации поставили перед фактом или удаляй или увольняйся.

Ответить
0
Таки Так

Блять, как же это заебло, я смотрю только на то как учитель обучает ребёнка и все мои претензии в его личное время не существуют, а учителям которые фигурировали в последних новостях я бы больше своего ребёнка доверил чем тем помогающим с бюлютня

Ответить
33
ouxen

нужно собрать из них спец школу

Ответить
0
Smaug The Terrible

В прошлый раз написал, что нормальному педагогу не место в современной российской системе образования, и меня заминусовали.
Но я снова напишу, что все эти блюстители морали сами создают мир, где не осталось ни одного нормального учителя, и они вынуждены тратить свои деньги и время на репетиторов.
А нормальным педагогам лучше сразу идти в репетиторы, чтобы сэкономить нервы.
Теперь минусуйте.

Ответить
30
Андрей Охапкин

Что определяет "нормальность" педагога?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Заинтересованность в результатах своего труда

Ответить
18
Андрей Охапкин

Логично. Я ожидал немного другой ответ, что-нибудь про то как важно учить детей шатать скрепы или рассказывать о преступлениях путинского режима.......
Хотя это тоже важно конечно..... ред.

Ответить
1
Smaug The Terrible

Нахуй скрепы. Имха, школа должна быть максимально аполитична (как и арелигиозна), потому что политика это личный выбор каждого человека.

Ответить
11
Рейтгейт

Вот только такого никогда не будет)
Кто за девушку платит – тот ее и танцует. С государственными школами такой же принцип.

Ответить
2
Андрей Охапкин

Нахуй скрепы

Смотря что понимать под скрепами, это вроде термин российской пропаганды? Плохо знаком
школа должна быть максимально аполитична

По факту, а не как в США, с gender studies и critical race theory (сорри за такой пример, не мог не вспомнить, можешь погуглить, если интересно)))) ред.

Ответить
0
Принципиальный кран

Желание дать детям навыки , а не отчитаться начальству о проделанной работе по методикам из 17 века

Ответить
7
ouxen

но это методики проверенные годами

Ответить
0
IHate Snoflakes

Наверное инклюзивный, лояльный к ЛГБТ и БЛМ, умеющий в critical race theory

Ответить
0
Smaug The Terrible

Привет, альтрайт

Ответить
2
Милицейский Гоша

альтрайт чё такое, типа альтернативно одарённый?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Альтернативный правый. Такой чел, который ненавидит все левое, а любого чьи взгляды мягче фашистских называет леваком или куколдом.
Ненавидит БЛМ, ЛГБТ, феминизм, ислам, мигрантов.
При словах "социальная справедливость" улетает на орбиту от выхлопа из горящего пердака.
Изначально было приколом с форчана, чтобы потролить СЖВников в твитторе, но семена упали на благодатную почву, и пранк зашел так далеко, а упоранты так серьезно восприняли идеи, что даже начали совершать терракты.

Ответить
4
Stanley H. Tweedle

Такой чел, для которые обычные правые уже "левые куколды".

Ответить
4
IHate Snoflakes

А ты любишь фемизм и БЛМ? Сделал бы куни фемке или минет негру чтобы искупить вину белых?

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

куни фемке

Как что-то плохое

Ответить
4
IHate Snoflakes

А минет негру тоже хорошо?

Ответить
–1
Славой Жижек

Лимонова бы спросить...

Ответить
2
Stanley H. Tweedle

Ну если это твои сексуальные предпочтения - ничего против не имею

Ответить
1
Smaug The Terrible

Пиздец, логика. Реально, что ни альтернативно правый, то альтернативно разумный.

Ответить
1
New

так где здесь социальная справедливость если мнение фемок учитываются при создании игр и фильмов, а мнение правых нет.
Странно как-то... да? ред.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Мнение правых учитывается, альтернативно правых прост забыли спросить

Ответить
0
New

Мнение правых учитывается - что-то я не заметил.

Ответить
1
Smaug The Terrible

Христианские консерваторы, например, вполне значимая сила.
Но они ж куколды, потому что идут на компромисс с БЛМ и "фемками", да?

Ответить
2
New

еб*ть тебя прорвало.
ахаххах

Ответить
1
IHate Snoflakes

Не А что ты в самом деле так раскукарекался? Как будто БЛМ и фемки последних волн это что-то хорошее

Ответить
0
Smaug The Terrible

А что в них плохого?

Ответить
0
IHate Snoflakes

Я не знаю. Лучше расскажите, что в них хорошего, раз вы не смогли пройти мимо моего коммента и не назвать меня альтрайтом

Ответить
0
Smaug The Terrible

Тогда откуда столько ненависти?

Ответить
0
IHate Snoflakes

А альлефты бывают?

Ответить
0
Славой Жижек

разве что tankies какие-нибудь

Ответить
1
Максим Шпилёв

На ТЖ: если его хейтят родаки и администрация

Ответить
1
ouxen

в репетиторы по секс воспитанию

Ответить
0
Комсомольский месяц

Надеюсь она найдёт другую работу, где сможет продолжать достойный блог

Ответить
15
Гуманитарный историк

Дел ред.

Ответить
1
New

пиши по русский "Удалено"

Ответить
0
Гуманитарный историк

Udaleno ред.

Ответить
4
Честный корабль

Куда дел? Что дел?

Ответить
0
Правый месяц

Ебать, консерваторские бабки тоже охуели в конец.

Ответить
13
ouxen

это члены совета по молодежной политике

Ответить
2
Stanley H. Tweedle

Православные вперёд

Ответить
13
Рыжий

Я правильно понимаю, что в этих новостях рвутся люди 30-35 лет? Т.е те самые, которые "обратите внимание на наше воспитание" и '"будущие мамы, хвастайте телами, парни не бойтесь, обнимите их сзади" и которые кайфовали с поцелуев Тату?

Ответить
10
Принципиальный кран

Консерва вошла в чат

Ответить
3
New

кстати офигеваю с этого...
какое же раньше было свободное телевиденье
это крутили по МТВ
https://www.youtube.com/watch?v=phxQFEH51SE

Ответить
3
Stanley H. Tweedle

Да

Ответить
0
Формальный татарин

Чем старше становится человек тем он консервативнее

Ответить
0
Трансгендолёт

родители и администрация сочли, что «не подобает учителю вести такую деятельность»

Ебать конечно, СОЧЛИ они. Выискались тут святые без греха и с монополией на абсолютную мораль что-то там считать и решать как взрослому человеку жить. Учителю добра, а администрации и родителям говна с лопаты. ред.

Ответить
10
Светский корабль

считать и решать как взрослому человеку жить

Одна из скреп

Ответить
0
Сергей Панфилов

О да, подростковые беременности это же так мило ^_^

Ответить
7
Alexei Kuksin

Никаких абортов. Вдруг потом еще захочешь ребеночка, и не сможешь родить?

Ответить
0
Сложный Валера

В пресс-службе консерватории Римского-Корсакова подтвердили, что Щеголёва уволилась, но подчеркнули, что она сделала это «по собственному желанию».

Подчеркнули? Типо мы не при делах, она сама так захотела? Я таких лицемеров давно не видел.

Ответить
7
alexander alexander

Я с таких новостей в шоке немношк, закончил школу в 2010, у нас были уроки секспросвета, официально. Каким хером все так деградировало? Где были все эти сумасшедшие бабки тогда?

Ответить
5
Формальный татарин

Они были просто помалкивали, но тут правительство взяло курс на традиционные ценности и те почуяли поддержку)

Ответить
0
Сложный Валера

После подачи заявления девушка закрыла аккаунт.

Зря закрыла. Ща бы распиарили её аккаунт и продолжила бы обучать ещё более широкую аудиторию, ещё и деньги бы за это получала.

Ответить
3
ouxen

Несмотря на это, родители и администрация сочли, что «не подобает учителю вести такую деятельность», и заставили выбрать — либо работа, либо блог.

meanwhile in soviet russia ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
3
некипишуй
Ответить
2
Максим Шпилёв

Щеголёва сообщила, что она пометила аккаунт маркировкой 18+, а также установила возрастной фильтр среди подписчиков

Ученики такие: блин, там 18+

Ответить
1
ggg123

Хех, у меня гугл вот недавно запросил скан паспорта на одном из аккаунтов, иначе отказался искать NSFW контент. Акк без подвязанной мобилы был. ред.

Ответить
2
Сергей Панфилов

А схера ли 18+ кстати? Сексом можно заниматься с 16-и, а просвещаться с 18-и?

Ответить
0
Рыжий

Сексом вообще можно с любого возраста заниматься. Вроде нет никакого закона, который запрещает 13летней давать 13летнему

Ответить
2
New

удалено ред.

Ответить
0
Рыжий

не уверен, из-за физических ограничений

Ответить
0
ouxen

Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие.

нежелательный иноагент?

Ответить
1
Государственный пёс_анон

Вместо педсовета секспросвет

Ответить
0
ouxen

педкультпросвет

Ответить
0
daler.k

ХУЛИ ТАМ ОБЪЯСНЯТЬ В СЕКС ПРОСВЕТЕ СУКА? ИМ НАДО ЧТОБЫ В ШКОЛАХ БЫЛ ПРЕДМЕТ С 1-11КЛАСС, И ТАМ БЫ ОБЪЯСНЯЛИ КАК ГАНДОН НАТЯГИВАТЬ НА БАНАН ИЛИ НАДО ПРО ФИСТИНГ РАССКАЗАТЬ В ПЕРВОМ КЛАССЕ, ЕБУЧИЕ ЛИБЕРАСРАЛЫ. РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ КРЕТИНЫ

Ответить
–4
Кровавый Женя

судя по всему ты кретин, и как тогда ты будешь разговаривать со своими детьми?🥴

Ответить
2
Роман Стиханов

Вот тебе и сериал sexual education, российская версия ред.

Ответить
0
Ростислав Шмальц

А инсту то кто нибудь скинет ее? Хотелось бы подписаться

Ответить
0
Андрей Галицкий

новость без фото учительницы, асуждаю

Ответить
0
Smaug The Terrible

А фантазия тебе на что?

Ответить
0
Michael Konovalov

А если бы этот блог вела не учительница, что бы это поменяло?

Ответить
0
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