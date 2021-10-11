Учительница из Петербурга рассказала о вынужденном увольнении из-за инстаграм-блога о секспросвете Статьи редакции
В профиле, в том числе, рассказывают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия.
Учительница биологии Ольга Щеголёва написала заявление об увольнении из школы при консерватории Римского-Корсакова после давления со стороны администрации. Родителей учеников возмутил блог девушки в инстаграме, посвящённый секспросвету. Об этом она рассказала «Фонтанке».
Щеголёва сообщила, что она пометила аккаунт маркировкой 18+, а также установила возрастной фильтр среди подписчиков. Несмотря на это, родители и администрация сочли, что «не подобает учителю вести такую деятельность», и заставили выбрать — либо работа, либо блог.
После подачи заявления девушка закрыла аккаунт. В пресс-службе консерватории Римского-Корсакова подтвердили, что Щеголёва уволилась, но подчеркнули, что она сделала это «по собственному желанию».
Ольга Щеголёва — одна из авторов проекта «Не стыдно», который в основном рассказывает родителям, как говорить о сексе с детьми. Кроме того, в профиле сообщают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия. Также Щеголёва — один из экспертов проекта «Секспросвет 18+», который запустили друзья фемактивистки и секс-блогера Татьяны Никоновой.
В прошлый раз написал, что нормальному педагогу не место в современной российской системе образования, и меня заминусовали.
Но я снова напишу, что все эти блюстители морали сами создают мир, где не осталось ни одного нормального учителя, и они вынуждены тратить свои деньги и время на репетиторов.
А нормальным педагогам лучше сразу идти в репетиторы, чтобы сэкономить нервы.
Теперь минусуйте.
Альтернативный правый. Такой чел, который ненавидит все левое, а любого чьи взгляды мягче фашистских называет леваком или куколдом.
Ненавидит БЛМ, ЛГБТ, феминизм, ислам, мигрантов.
При словах "социальная справедливость" улетает на орбиту от выхлопа из горящего пердака.
Изначально было приколом с форчана, чтобы потролить СЖВников в твитторе, но семена упали на благодатную почву, и пранк зашел так далеко, а упоранты так серьезно восприняли идеи, что даже начали совершать терракты.
кстати офигеваю с этого...
какое же раньше было свободное телевиденье
это крутили по МТВ
https://www.youtube.com/watch?v=phxQFEH51SE
родители и администрация сочли, что «не подобает учителю вести такую деятельность»
Ебать конечно, СОЧЛИ они. Выискались тут святые без греха и с монополией на абсолютную мораль что-то там считать и решать как взрослому человеку жить. Учителю добра, а администрации и родителям говна с лопаты. ред.