В профиле, в том числе, рассказывают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия.

Учительница биологии Ольга Щеголёва написала заявление об увольнении из школы при консерватории Римского-Корсакова после давления со стороны администрации. Родителей учеников возмутил блог девушки в инстаграме, посвящённый секспросвету. Об этом она рассказала «Фонтанке».

Щеголёва сообщила, что она пометила аккаунт маркировкой 18+, а также установила возрастной фильтр среди подписчиков. Несмотря на это, родители и администрация сочли, что «не подобает учителю вести такую деятельность», и заставили выбрать — либо работа, либо блог.

Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие. Ольга Щеголёва соавтор проекта «Не стыдно»

После подачи заявления девушка закрыла аккаунт. В пресс-службе консерватории Римского-Корсакова подтвердили, что Щеголёва уволилась, но подчеркнули, что она сделала это «по собственному желанию».

Ольга Щеголёва — одна из авторов проекта «Не стыдно», который в основном рассказывает родителям, как говорить о сексе с детьми. Кроме того, в профиле сообщают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия. Также Щеголёва — один из экспертов проекта «Секспросвет 18+», который запустили друзья фемактивистки и секс-блогера Татьяны Никоновой.