Чиновник в посте в фейсбуке назвал «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» местных жителей, жалующихся на задымлённость в регионе. Прокуратура региона постановила провести лингвистическую экспертизу сообщения. Если она подтвердит, что в посте были оскорбления, Агафонова привлекут к ответственности. Наказание — штраф до 100 тысяч рублей.

Агафонов 12 августа осудил жителей за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Пользователи критиковали спортсмена за то, что он не заметил в городе смог от лесных пожаров в Якутии. «Я почитал комменты в инстаграме Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? [...] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов в своём фейсбуке.