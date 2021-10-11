На чиновника, назвавшего красноярцев «кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», завели административное дело об оскорблении Статьи редакции
Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Прокуратура постановила возбудить административное дело об оскорблении против советника красноярского вице-губернатора Андрея Агафонова, сообщает «Тайга.Инфо».
Чиновник в посте в фейсбуке назвал «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» местных жителей, жалующихся на задымлённость в регионе. Прокуратура региона постановила провести лингвистическую экспертизу сообщения. Если она подтвердит, что в посте были оскорбления, Агафонова привлекут к ответственности. Наказание — штраф до 100 тысяч рублей.
Агафонов 12 августа осудил жителей за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Пользователи критиковали спортсмена за то, что он не заметил в городе смог от лесных пожаров в Якутии. «Я почитал комменты в инстаграме Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? [...] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов в своём фейсбуке.
После возмущения в соцсетях пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц.
Я надеялся на более развёрнутый ответ с отсылками на более фундаментальные истины. Но ок.
У твоего заявления есть ряд уязвимостей. Во-первых, это может быть не очевидно, но "поливать говном народ" и "работать на благо народа" вовсе не противоречивые вещи. Поливать говном может быть частью "работы на благо народа". Например, поливание говном части народа, например, плохо работающих бригадиров, может повысить благо народа.
Во-вторых, совсем не раскрыто почему именно увольнение является адекватной мерой на поливание говном, а не, например, дисциплинарное замечание или любое другое наказание.
В-третьих, опять же не раскрыто почему вообще наказание должно быть. Если другие слова не от чиновника, независимо от того что сказано, и не зависимо от вреда которые они нанесли, например благу народа, заявляются как вообще исключающие наказание, то почему конкретно чиновник является исключением? Ты просто заявляешь - вот чиновник исключение из правила. Вообще не корректируя изначальное правило, и не формулируя более общее правило. Вроде "За слова не применимо никакое наказание кроме увольнения - и вот почему". Или "За слова не применимо никакое наказание, но к чиновникам возможно применение наказания в виде увольнения".
В-четвёртых. Кто решает что чиновник заслуживает увольнения? Раз его судить нельзя, у него нет права защищаться, а обвинение не обязано педанитчно доказывать его вину. Какие-то внесудебные репрессии неквалифицированными работниками.