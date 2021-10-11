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Новости
Яна Ломакина

На чиновника, назвавшего красноярцев «кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», завели административное дело об оскорблении Статьи редакции

Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.

34 34 комментария
1215 просмотров

Прокуратура постановила возбудить административное дело об оскорблении против советника красноярского вице-губернатора Андрея Агафонова, сообщает «Тайга.Инфо».

Чиновник в посте в фейсбуке назвал «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» местных жителей, жалующихся на задымлённость в регионе. Прокуратура региона постановила провести лингвистическую экспертизу сообщения. Если она подтвердит, что в посте были оскорбления, Агафонова привлекут к ответственности. Наказание — штраф до 100 тысяч рублей.

Сообщение чиновника в фейсбуке Скриншот телеграм-канала «Борус»

Агафонов 12 августа осудил жителей за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Пользователи критиковали спортсмена за то, что он не заметил в городе смог от лесных пожаров в Якутии. «Я почитал комменты в инстаграме Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? [...] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов в своём фейсбуке.

После возмущения в соцсетях пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц.

#новости #соцсети

34 34 комментария
12
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1-Up

100к для чинуш не деньги, да и перекладывают из одного кармана в другой, смешно

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7
некипишуй

расстрелять, да?

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0
1-Up

красноярцев

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2
Милый хичхакер

100к

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5
Vladislav Pauls
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1
Французский файл

Пропорциональный штраф тут хорошо бы зашёл

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0
некипишуй

пропорциональный чему? что решит штраф? изменит сознание чиновника и поставит его на путь истинный?такие должны уходить как непригодные для общественной деятельности люди.

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0
Стеклянный единорожек88

Дело не в деньгах, тут должна быть справедливость! Он плюнул на всех красноярцев этим своим высказыванием, хорошо бы суд разрешил каждому красноярцу поступить с ним так же в ответ.

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0
Сложный Валера

За слова судить нельзя!

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2
некипишуй

судить нет, а увольнять - да

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7
Сложный Валера

Обоснуй

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0
некипишуй

задача чиновника работать на благо народа, а не поливать его говном

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4
Сложный Валера

Я надеялся на более развёрнутый ответ с отсылками на более фундаментальные истины. Но ок.
У твоего заявления есть ряд уязвимостей. Во-первых, это может быть не очевидно, но "поливать говном народ" и "работать на благо народа" вовсе не противоречивые вещи. Поливать говном может быть частью "работы на благо народа". Например, поливание говном части народа, например, плохо работающих бригадиров, может повысить благо народа.
Во-вторых, совсем не раскрыто почему именно увольнение является адекватной мерой на поливание говном, а не, например, дисциплинарное замечание или любое другое наказание.
В-третьих, опять же не раскрыто почему вообще наказание должно быть. Если другие слова не от чиновника, независимо от того что сказано, и не зависимо от вреда которые они нанесли, например благу народа, заявляются как вообще исключающие наказание, то почему конкретно чиновник является исключением? Ты просто заявляешь - вот чиновник исключение из правила. Вообще не корректируя изначальное правило, и не формулируя более общее правило. Вроде "За слова не применимо никакое наказание кроме увольнения - и вот почему". Или "За слова не применимо никакое наказание, но к чиновникам возможно применение наказания в виде увольнения".
В-четвёртых. Кто решает что чиновник заслуживает увольнения? Раз его судить нельзя, у него нет права защищаться, а обвинение не обязано педанитчно доказывать его вину. Какие-то внесудебные репрессии неквалифицированными работниками.

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3
некипишуй

ты реально думаешь я буду читать такую простыню на сраном ТЖ в 2021 году? учись выражать мысли кратко.

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0
Сложный Валера

Окей, не вижу причин больше тратить на тебя время. Добро пожаловать в чс

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0
Андрей Охапкин

Что за неуважение к собеседнику...

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0
Маленький кран

поливание говном чиновника как показатель его работы, чем активнее, тем хуже работает

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0
Andrew Sychev

Всё так, стрелочка не переворвачивается

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0
Сложный Валера

Или чиновника можно?

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1
Трансгендолёт

Нельзя, если это шутка или стендап.
Ну и в целом нельзя, конечно.

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2
Милый хичхакер

Судить я бы не стал. Просто уволил бы нахуй без возможности занимать руководящий пост в дальнейшем. ред.

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2
1-Up

@Либертарианство мы запутались

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0
Вооруженный хичхакер

Ты не очень умный, да?

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0
Антон Лисин

За правду и сразу жаловаться

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4
Российский корабль

А достаточно было сказать, что "бог наградил русских большим терпением, а вы его позорите своим поведением"

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2
Иван Грозный

челядь совсем распоясалась
боярин должен быть отмщен!

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1
Милый хичхакер

Наказание — штраф до 100 тысяч рублей

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1
некипишуй

"до"!!!!

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0
Леонид Гудимов

А если матрас оскорбил бы, то признали бы его нежелательным на территории России. Странно что ещё никто этого не написал

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1
Vladislav Pauls

Если простой Человек так высказался про чинушу Судили бы Уголовным судом и ещё бы штраф и моральную компенсацию(сотни тысяч или лямов рубасов)

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0
Стас Фарбер

Поправки работают, строго и по делу!

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0
Очередной диод

Наказание — штраф до 100 тысяч рублей.

Бедняшка… Придется кредит брать, наверное.

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0
Michael Konovalov

Точно, это вообще не русские. Они обычно терпят.

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0
Государственный пёс_анон

Это было оценочное суждение ред.

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