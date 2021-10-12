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Новости
Сергей Исенеков

Telegram заблокировал канал «Мужского государства» за нарушение правил магазинов Apple и Google Статьи редакции

Мессенджер заблокировал канал после многочисленных жалоб на него.

41 41 комментарий
1189 просмотров

Telegram заблокировал канал лидера движения «Мужское государство» из-за нарушений правил магазинов Apple и Google. На него было подписано больше 98 тысячи человек.

При попытке открыть канал «Поздняков» с устройства на iOS появляется сообщение: «Канал недоступен на вашем устройстве, поскольку нарушал правила размещения приложений в App Store». Пользователи телефонов на Аndroid видят аналогичное предупреждение: «Этот канал недоступен в приложениях Telegram, загруженных из Google Play».

При этом резервный телеграм-канал, на который подписано более 50 тысяч человек, продолжает функционировать. Продолжает работать и канал, с помощью которого его сторонники координируют рейды.

11 октября Поздняков рассказал, что представители Telegram сообщили ему о грядущей блокировке его канала из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google. Источники «Медиазоны», близкие к Telegram, подтвердили подлинность этого сообщения.

Утром 12 октября канал Позднякова перестал быть общедоступным, он сделал его закрытым.

#новости #мужскоегосударство #поздняков #telegram

Статья дополняется
41 41 комментарий
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rustyrazor

Telegram заблокировал телеграм-канал «Мужского государства»

Было бы странно и неожиданно, если бы Telegram заблокировал YouTube-канал Мужского Государства.

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17
Честный кран

А нехрен было на Вятский квас гнать!

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8
Дмитрий Алексеенков
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1
Торговый браслет

Видимо Пашкины ценности не нарушал канал, раз он так оправдался

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4
Золотой звук

да не, всё правильно сделал

если банить в соответствии со своими ценностями, то это бесконечный путь в никуда, а тут он ясно дал понять, что, как и в случае с УГ, зависит от экосистемы

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3
Торговый браслет

И рыбку съел и на хуй сел получается что ли?

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0
Золотой звук

нет, он показал, что выступает за свободу слова вне зависимости от своих взглядов, а в этом случае все к счастью зависело не от него (а в случае с УГ - к сожалению)

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1
Золотой звук

главное в его позиции — свобода слова на максимум, а не нравственность и мораль))

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0
конгруэ́нтный

пашка не цензор ебать

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0
Александр Гароев

Понятно, теперь админ мг, который восхвалял Дурова будет говорить, что левачки заслали ему деньги ред.

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1
Торговый браслет

Нет, он подлизал ему, поблагодарив что тот сделал все что мог, и понимает что блокировка не вина Дурова

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4
Совершенный холод

соратники, создал чат "МГ" на тж, присоединяйтесь

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2
Федя Прозоров

В феминизме меня забанили, поэтому к вам присоединиться не смогу

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0
Федя Прозоров

Я же правильно понял, что в МГ входят преимущественно бабы? ред.

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1
Практический цветок

Все. У мижиков отобрали государство. Теперь будут как цыгане.

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2
Владислав Недзвецкий

Даешь на его месте теперь мужское государство с настоящим мужским жестким сексом.

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1
Игорь Беляков

♂slap♂

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1
Владислав Недзвецкий
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–1
Arthur Zugrov

Какой стыд, что Паша прикрывается правилами App Store, зато у Телеги в отношении таких вещей правила отсутствуют.

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0
Смешной велосипед

Есть Telegram на Android вне Google Play.

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1
Михаил Ромайкин

Удобно же, не надо свои правила создавать

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0
Острый яд

Земля стекловатой, как грится

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1
Tannim

Ну забанили и забанили. Че бубнеть то

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1
Vyacheslav Khristolyubov

Пашка скрутил-таки Гачифюрера

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1
Alex Blake

Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло

Ответить
0
Александр Гароев

Прикинь просыпается, а написать в канал ничего не может

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2
Arthur Zugrov

Так он же открестился от него, я, говорит, к нему отношения не имею.

Ответить
0
Alex Blake

Качки тоже плачут

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0
Pavel Melikhov

Неужели

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0
Маленький микроскоп

Failed state

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0
Лмао
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0
Миша

Проверьте, пожалуйста, в версия не из гуглплея и мак аппстора работает? Ну там с десктоп версии, скачанной с сайта и тд, грузится? Просто интересно, не использует ли Паша двойные стандарты

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0
Владимир Филатов

проверь и нам напишешь

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0
Михаил Ромайкин

Ну и? Пол канала на резерв ушли, оставшаяся половина - амёбы и боты

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0
Дмитрий Маркин

Для Дурова опаснее УГ, чем МГ, как мы поняли в этом году.

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0
Федя Прозоров

Нравится, как телеграм перенес всю ответственность за блокировку на американские компании

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0
Широкий холод

Паша никогда не отличался наличием яйчишек.

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0
Федя Прозоров

Потому что кастрат

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0
Selfish Ledger

В Телеге есть другое МГ и в нем 40 тысяч. Я все это время был подписан на левое МГ.

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0
cxzcz

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0
artemykairyak

Какое вообще магазам дело до позднякова? что за пиздеж

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–1
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