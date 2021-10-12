Мессенджер заблокировал канал после многочисленных жалоб на него.

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Telegram заблокировал канал лидера движения «Мужское государство» из-за нарушений правил магазинов Apple и Google. На него было подписано больше 98 тысячи человек.

При попытке открыть канал «Поздняков» с устройства на iOS появляется сообщение: «Канал недоступен на вашем устройстве, поскольку нарушал правила размещения приложений в App Store». Пользователи телефонов на Аndroid видят аналогичное предупреждение: «Этот канал недоступен в приложениях Telegram, загруженных из Google Play».

При этом резервный телеграм-канал, на который подписано более 50 тысяч человек, продолжает функционировать. Продолжает работать и канал, с помощью которого его сторонники координируют рейды.

11 октября Поздняков рассказал, что представители Telegram сообщили ему о грядущей блокировке его канала из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google. Источники «Медиазоны», близкие к Telegram, подтвердили подлинность этого сообщения.

Утром 12 октября канал Позднякова перестал быть общедоступным, он сделал его закрытым.