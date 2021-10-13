Актёр, сыгравший капитана Кирка в «Звёздном пути», слетал в космос на корабле Джеффа Безоса Статьи редакции
90-летний Уильям Шетнер — самый пожилой астронавт в истории.
Вместе с актёром, сыгравшим главную роль в сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966-1969), в космос на суборбитальном корабле New Shepard отправились вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз.
Члены экипажа проходили подготовку к полёту всего в течение нескольких дней. Корабль будет управляться с Земли.
Второй полёт New Shepard продлился около 11 минут. Капсула поднялась над линией Кармана в 100 километров, что считается границей космоса. После этого она успешно вернулась на Землю.
Blue Origin подтвердила данные СМИ о полёте Шетнера в начале октября. Актёр отметил, что «давно знает о космосе», и заявил, что «воспользуется случаем, чтобы увидеть его своими глазами». «Какое чудо», — добавил он.
В первом полёте New Shepard, который состоялся в июле, поучаствовали глава Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк (пионер женской авиации) и 18-летний Оливье Дэмен (стал самым молодым астронавтом в истории).