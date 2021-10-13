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Новости
Артём Мазанов

Актёр, сыгравший капитана Кирка в «Звёздном пути», слетал в космос на корабле Джеффа Безоса Статьи редакции

90-летний Уильям Шетнер — самый пожилой астронавт в истории.

51 51 комментарий
3422 просмотров

Вместе с актёром, сыгравшим главную роль в сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966-1969), в космос на суборбитальном корабле New Shepard отправились вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз.

Члены экипажа проходили подготовку к полёту всего в течение нескольких дней. Корабль будет управляться с Земли.

Фото Blue Origin

Второй полёт New Shepard продлился около 11 минут. Капсула поднялась над линией Кармана в 100 километров, что считается границей космоса. После этого она успешно вернулась на Землю.

Blue Origin подтвердила данные СМИ о полёте Шетнера в начале октября. Актёр отметил, что «давно знает о космосе», и заявил, что «воспользуется случаем, чтобы увидеть его своими глазами». «Какое чудо», — добавил он.

90-летний актёр Шетнер, сыгравший капитана Кирка…
Запуск корабля New Shepard запланирован на 12 октября.
tjournal.ru

В первом полёте New Shepard, который состоялся в июле, поучаствовали глава Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк (пионер женской авиации) и 18-летний Оливье Дэмен (стал самым молодым астронавтом в истории).

#новости #blueorigin #космос

51 51 комментарий
16
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ouxen

отправился в космос

в космос на суборбитальном корабле

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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17
Nick Rosenberg

Технически можно прыгнуть на 500км+ и это будет все еще суборбитальный полет, но при этом уже в космосе. Другое дело, что у безоса даже до формальной границы не долетает.

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7
Алексей Логачев

Долетает, это у Вирджина не долетает

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11
Nick Rosenberg

После вертикального разгона ракетой-носителем капсула отделяется на высоте 40 километров и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров

И да и хз.

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0
Ху Эмай

Ему 90 лет, не расстраивай деда

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4
ouxen

вы напугали деда

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5
HSmzg

чет он не выглядит на 90, выглядит на жирные 60

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13
Михаил Октябрьский

Это 90 здорового человека

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5
ouxen

лихие

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5
Лот тот

как же круто жить в стране где можно дожить до 90лет.

Ответить
0
Любой магнит

Дукалис, ты ли это?

Ответить
10
Funny Kaplan
Ответить
13
ouxen

порядочные менты только на экране

Ответить
1
Усталый ящик

Да не бомбит у меня!

Ответить
5
ouxen

я вижу лица

Ответить
1
Альберт Ли

Юра,мы всё про...рали!

Ответить
1
Красивый Мурод
Ответить
7
ouxen

проорали?

Ответить
4
Альберт Ли

ну да, и проорали тоже

Ответить
0
ouxen

в голос?

Ответить
1
Альберт Ли

благим матом

Ответить
4
ouxen

Члены экипажа проходили подготовку всего в течение нескольких дней. Корабль будет управляться с Земли.

подготовку к чему?

Ответить
1
ouxen

это что за подготовка?

Ответить
0
Ху Эмай

К похоронам

Ответить
5
ouxen

деда?

Ответить
5
Ху Эмай

да, но не того

Ответить
5
ouxen

🤞🏿

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3
Mi Sui

Что-то вот гоняются гоняются за громкими "рекордами" кто более пожилого или знакового отправит в космос ред.

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1
Альберт Ли

быстрее,выше,старее

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1
Mi Sui

Мб думают что потомки будут писать об этой беготне в книгах по истории ред.

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0
ouxen

в книггах

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0
Mi Sui
Ответить
0
Здесь Сейчас

Кто более пожилого подольше продержит на посту президента

Ответить
0
Запасной дебаркадер

дукалес в космосе!

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1
ouxen

со своими парнями

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1
Саша Ринцлер

С лица Шетнера была сделана маска Майкла Майерса из "Хэллоуина".

Так что я бы 10 раз подумал о таком пассажире.

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1
Алексей Иванов

С одной стороны планеты отправляют в космос деда, а с противоположной - хохлому
Но лучше бы наоборот

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0
Царский фитиль

не по сабжу, но интересно а вот пересильд взяла с собой в космос дилдо? ну тип получить оргазм в космосе не у каждой будет шанс

Ответить
0
Альберт Ли

типа там не от кого получить оргазм???

Ответить
0
некипишуй

в космосе не стоит

Ответить
0
Альберт Ли

стОит

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0
Альберт Ли

на нормальные 06 он выглядит,если в невесомости

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0
Авиационный чувак

Выжил ред.

Ответить
0
Альберт Ли

чудом?

Ответить
0
Авиационный чувак

Божьей волей!

Ответить
0
Альберт Ли

аминь

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0
Усталый ящик

Подумал что на второй фотке Шойгу

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0
Andrey Alyushin

И Оксимирон

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0
Виктория Губарь

Круто

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0
Andrey Alyushin

Пожилой астронавт

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0
Денис Ваймс

Надо было отправлять Пикарда с фразом "ENGAGE"

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0
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