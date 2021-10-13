90-летний Уильям Шетнер — самый пожилой астронавт в истории.

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Вместе с актёром, сыгравшим главную роль в сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966-1969), в космос на суборбитальном корабле New Shepard отправились вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз.

Члены экипажа проходили подготовку к полёту всего в течение нескольких дней. Корабль будет управляться с Земли.

Фото Blue Origin

Второй полёт New Shepard продлился около 11 минут. Капсула поднялась над линией Кармана в 100 километров, что считается границей космоса. После этого она успешно вернулась на Землю.

Blue Origin подтвердила данные СМИ о полёте Шетнера в начале октября. Актёр отметил, что «давно знает о космосе», и заявил, что «воспользуется случаем, чтобы увидеть его своими глазами». «Какое чудо», — добавил он.