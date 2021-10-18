По решению суда будут заблокированы три телеграм-канала и шесть пабликов во «ВКонтакте».

Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Об этом сообщает «Медиазона».

В заявлении прокуратуры говорилось, что «Мужское государство» занимается травлей, угрозами и преследованиями. Прокурор на заседании добавил, что организация травит граждан по национальному признаку.

Согласно материалам дела, эксперты обнаружили психологические и лингвистические признаки угроз совершения насилия к женщинам и возбуждение ненависти к женщинам. В публикациях организации также нашли «признаки речевого неуважения к женщинам», оскорбления и призывы их избивать.