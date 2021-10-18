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Новости
Артём Мазанов

Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Её деятельность запретили Статьи редакции

По решению суда будут заблокированы три телеграм-канала и шесть пабликов во «ВКонтакте».

234 234 комментария
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Нанятый Владиславом Поздняковым адвокат Дзамболат Габараев Фото телеграм-канала «Осторожно новости»

Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Об этом сообщает «Медиазона».

В заявлении прокуратуры говорилось, что «Мужское государство» занимается травлей, угрозами и преследованиями. Прокурор на заседании добавил, что организация травит граждан по национальному признаку.

Согласно материалам дела, эксперты обнаружили психологические и лингвистические признаки угроз совершения насилия к женщинам и возбуждение ненависти к женщинам. В публикациях организации также нашли «признаки речевого неуважения к женщинам», оскорбления и призывы их избивать.

Сотрудники центра «Э» описали «Мужское государство» как радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя. Они заявили, что организация выступает против действующего политического режима.

Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в интернете, а также преследовали людей и бренды: в августе Поздняков призывал подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.

Участников организации неоднократно обвиняли в экстремизме, а их аккаунты в 2020 году заблокировали в TikTok и во «ВКонтакте». По мнению Павла Дурова, канал Позднякова в телеграме не удаляют из-за отсутствия «однозначной юридической оценки», а его доступность «не грозит мессенджеру блокировкой».

#новости #право #мужскоегосударство

234 234 комментария
1
116
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234 комментария
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Голодный шмель

Буду последовательно отстаивать демократические принципы. Ни ФБК ни МГ ни АУЕ не кажутся мне опасными. Считаю это ошибкой.

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4
2 комментария
Настоящий шар

Этого требовала прокуратура

Этого требовал здравый смысл

Ответить
123
Ху Эмай

И прокуратура

Ответить
18
norm

Не часто эти слова можно увидеть рядом.

Ответить
38
1 комментарий
Аля Балашова
Ответить
5
Кирилл Вселенский

Этого требовал квас

Ответить
12
Правительственный рубин

И роллы

Ответить
2
Kir Kirsky

здравый смысл требовал осуждения по другим статьям

Ответить
4
Истинный каякер

Сейчас сюда налетят мамкины либерашки которые за мир во всем мире и это цензура и не все так однозначно

Ответить
0
Истинный каякер

А, уже

Ответить
2
Синий каякер

Удивительное рядом. Я, если честно, очень сомневался, что это когда-нибудь случится, настолько хорошо их деятельность вписывается в линию правящей партии. Примерно такая же вероятность была, что какого-нибудь Милонова признают экстремистом. ред.

Ответить
76
Неизменный микрофон

жду запрета ЛЕВ ПРОТИВ

Ответить
27
Синий каякер

А он ещё жив?

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4
5 комментариев
Semen Unban

Врядли, Лев против

Ответить
2
Задумчивой Кот

Ой, да ничего удивительно, просто по каким то своим причинам сливают старые активы, как в свое время Марцинкевича слили. Видимо цель ради которой их накачивали перестала быть актуальной.
Ну или настолько зачистили пространство от конкурентов, что начали поджирать "своих" уже

Ответить
4
Тесный Орзэмэс

как в свое время Марцинкевича слили

Но ведь на него написал заявление Навальный. Навального тоже слили?

Ответить
–1
1 комментарий
AZP

Милонов смешной. Как депутат Журавлев и его черепахи.

Ответить
3
Bad Mother Fucker

его черепашеньки

Ответить
1
Stanley H. Tweedle

Милонов системный клоун, а тут, видимо, ментовский агент вышел из под контроля.

Ответить
0
некипишуй

наивный чукотский юноша

Ответить
0
Трансгендолёт

ЗАКРУТИЛОСЬ КОЛЕСО РЕПРЕССИЙ!

Ответить
43
Остальной Макс

ЗАКРУТИЛАСЬ ГАЙКА РЕПРЕССИЙ НА БОЛТЕ РЕПРЕССИЙ!

Ответить
14
Остальной Макс

ПОЙДУ СДЕЛАЮ БУТЕРБРОД РЕПРЕССИЙ!

Ответить
6
3 комментария
Рыжий

Интересно, в комментах тут будут уссыкаться от радости или всё же будет понимание, что происходит пиздос?

Ответить
–2
Географический Влад

В чём именно пиздос? В коем-то веке адекватное решение российского суда. ред.

Ответить
68
Магнитный фонарь

Даже сломанные часы дважды в день показывают верное время

Ответить
50
24 комментария
Рыжий

Что вместо расследований конкретных случаев угроз и травли - просто признали экстремистами. Что никак не поможет остановить угрозы и травлю ред.

Ответить
8
20 комментариев
&#013; &#013;

Ничего адекватного.
Группу людей осудили за идеологию.

Адекватно — это засудить отдельных людей за конкретные преступления.

Ответить
2
7 комментариев
Национальный ящик

Ню... Они зе...... Свобода слова.......... Всего лишь публиковали данные....... Но не призывали.......

Ответить
–2
6 комментариев
Чистый Артем

В чём пиздос? Например чем они занимались?

Ответить
11
Авторский кавалер

Первое. А тот, кто скажет про второе, будет заминусован к хуям.

Ответить
7
Bad Mother Fucker

ну да, ну да

до этого ещё терпимо было, а вот с этого момента началось

Ответить
1
ggg123

Ты чего, тж всегда воевал с экстремистами

Ответить
0
Неизменный микрофон

пиздо.....

Ответить
0
Неизменный микрофон

сс

Ответить
0
MightyStan

Я пробежался глазами, конечно, но вроде их только признали экстремистами, не посадили же.

Ответить
0
Kolyanok

Когда Навального закрывают без нормального суда и пруфов: КОКОКО В РАШКЕ НЕТ СВОБОДЫ, НИКАКИХ НОРМАЛЬНЫХ ОБВИНЕНИЙ НЕ БЫЛО, СУД ПРОШЁЛ ЗА МИНУТУ!!11адынадын

Когда МГ закрывают без нормального суда и пруфов: АХАХАА ТАК ИМ И НАДО!!1 УРА! НАКОНЕЦ-ТО!

То есть, по сути, никто не против методов власти. Просто все хотят отнять дубинку и пиздить того, кто не нравится им. Замечательно.

Ответить
11
Doktor Streyndzhlav

Ну, справедливости ради, Навальный не призывал никакого травить.
Но тенденция, когда тут граждане радуются, что кого-то запретили насовсем - показательная.

Ответить
12
bithc

Да не в этом дело. Просто раз других нормальных методов нет, то радуются даже такому, если ружьё стреляет в правильную сторону.

И не надо заливать про то, что правильное для каждого своё. Если обиженка на весь интернет ноет, что его угнетают темнокожие и он призывает травить всех, кто к этой рекламе причастен, то это не "субъективная реальность", а пиздец.

Ответить
3
Рейтгейт

Дело в том, что значительная часть людей, которая имеет оппозиционные взгляды и декларирует, что имеет какие-то принципы – на деле плюет на эти самые принципы, и готова использовать/радоваться методам, которые использует Путин против своих оппонентов.

Ответить
3
Kolyanok

А пытать таких людей тоже можно? А если для них если построить концлагерь — норм будет? Ну, они же мудаки и плохие, «тровят»!1 ред.

Ответить
0
Гигантский якорь

Раз в жизни и лайкну новость про признание экстремистами.

Ответить
13
Задумчивой Кот

Нисколько не защищаю это сборище долбаебов, но когда в следующий раз признают экстремистским какую -нибудь википкдию и её модераторов тоже не забуть лайк поставить. Ведь это тоже будет совпадать с чьими-то личными предпочтениями

Ответить
3
Гигантский якорь

Два стула, но на каждом из ведь можно посидеть?

Ответить
0
1 комментарий
Rond

Смешно бля. Я правильно понимаю, что по реальным статьям слишком опасно проводить расследование, потому что найдется миллион мусоров, сливающих данные даже бесплатно?

Ответить
15
Задумчивой Кот

Все это вообще больше похоже на закрытие проекта и подчищение хвостов

Ответить
0
Парламентский хичхакер

@Либертарианство а светов впишется за МГ или зассыт?

Ответить
11
Гигантский якорь

@Либертарианство у мг отобрали право на свободу слова, ррррряяяяя!

Ответить
7
Магнитный фонарь

Это всё леваки у власти! В партию проникли фемки лгбт сжв 1234

Ответить
7
Чистый Артем

Напишет гневный твит, может снимет видео

Ответить
7
Магнитный фонарь

Опять в твиторе ною...постооооойте? Это же леваки ноют в твиторе!

Ответить
2
Либертарианство

Уже вписался. Самое важное здесь - под статью теперь попадают все участники сообщества, большинство из которых просто мониторили сообщения в тг и строчили злобные комменты. Ни в коем случае так нельзя было.

Ответить
–1
3 комментария
Остальной Макс

А чего там ссать?

Ответить
2
Национальный ящик

Уже неплохо так поясняет, почему это чудовищная ошибка.

Ответить
0
Что Зачем

Так вроде как давно уже.

Ответить
0
Jay Isaev

не благодари

Ответить
0
Vladimir Medvedev

Давно пора

Ответить
12
Рейтгейт

Необучаемые либералы с дождя уже ликуют

Ответить
0
Гигантский якорь

Необучаемым либералам самим выдали этот нелепый ярлык, а те кто его заслуживал , ловко и безнаказанно были вне поля зрения

Ответить
15
11 комментариев
Forrest_Dumb

А я помню как Навальный катал заяву на Тесака по новоиспеченной тогда статье за экстремизм. И как многие радовались посадке мерзкого Марцинкевича (в том что это был моральный урод, у меня сомнений нет). "АСТАНАВИТЕСЬ!!!" - кричали самые прозорливые тогда. Теперь то все уже понял и сам экстремист Навальный, так как сейчас он всего лишь за полшага до финиша мытарств пройденных Тесаком и в том что живым его не выпустят сомнений нет.
Похоже ситуация снова повторяется и с радостью по поводу запрета этого дебильного МГ, но в стране необучаемых никто ничему в который раз не обучается. ред.

Ответить
9
Stanley H. Tweedle

Так Пейсак реально мерзкий и был достоин тюрьмы за свои выходки. То, что его посадили не по правильной статье и там запытали - вопрос другой.

Ответить
3
Сашенька Хороший Мальчик

Точно, все кто поддерживает этот запрет, поддерживает и убийство Навального в тюрьме.

Ответить
2
Ответный цветок

Ну хоть что-то они признали правильно

Ответить
10
Dmitry R.

раз в год и палка...

Ответить
0
Petr

Типичные либералы. Как запрещают что-то правое - рукоплещут. Как запрещают левофашизм или лгбт-пропаганду - визги и истерика про свободу слова

Ответить
4
Чистый Артем

Где заканчивается свобода слова?
Выставление личных данных и предложения травить - это входит в свободу слова или уже нарушает границы?

Ответить
7
6 комментариев
Сашенька Хороший Мальчик

Биомусор одним словом

Ответить
0
Ху Эмай

Все кто отпишется под этой новостью получат лайки

Ответить
6
Родной кавалер

поставил тебе лайк, потому что ты мужчина

Ответить
6
1 комментарий
Люц Шнайдер
Ответить
5
Uncle Michael

Те же самые люди, которые ещё недавно напополам порвались от того, что государство запретило Идрака сегодня радостно повизгивают от того, что государство запретило Позднякова. Необучаемые совершенно.
На месте Путина я бы искренне удивлялся тому, как легко каждый раз это удается протаскивать.

Ответить
3
Национальный ящик

Те же самые люди, которые ещё недавно напополам порвались от того, что государство запретило Навального сегодня радостно повизгивают от того, что государство запретило казанского стрелка

Ответить
0
4 комментария
За свободу и демократию

По хорошему все правые движения нужно запретить — это будет единственная полезная вещь, которую сделает путинский режим за что я буду ему благодарен ред.

Ответить
1
1 комментарий
Родной кавалер

предлагаю начать с подсайта "Феминизм"

Ответить
8
Doktor Streyndzhlav

за свободу и демократию

запретить определенные движения

Никаких противоречий!

Ответить
3
3 комментария
Petr

Те и фемок тоже?

Ответить
0
Kolyanok

Ну теперь будет «мужской путь», а не «государство». Смысл? ред.

Ответить
4
1 комментарий
Sanek Igoshev

Мужики вне закона

Ответить
3
Имя И Фамилия

Потешный суд на радость толпе. Заблокировали телеграм-каналы и паблосы вбыдле по решению суда, вааааау, правосуууууудие.

Её деятельность запретили

Так а что, у МГ было юрлицо может быть? Поймаем дурачка с тысячей симок, который подрывал деятельность какой-нибудь Тануки и что ему предъявим? Он скажет, никакого мужского государства не знаю. У меня вон подписка на мужской путь, отъебитесь.

Что-то уровня ЗАПРЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЕ

Ответить
2
2 комментария
Александр Гароев

@the art of гепард все из-за тебя

Ответить
2
10 комментариев
AZP

Кто более экстремистский - МГ или ФБК?

Ответить
2
1 комментарий

Комментарий удален

7 комментариев
Родной кавалер

А они как-то официально оформлены были? Как они позиционировали свою деятельность?

Ответить
2
1 комментарий
Родной кавалер

А Поздняков закончит как Тесак?

Ответить
2
Gedevan

Ураа!!! Это же прекрасная новость!

Ответить
2
2 комментария
Лмао

Квас вновь доказал своё превосходство

Ответить
1
Robo Krabe

Я уж думал что их добавят в лигу хорошего интернета
Или как там оно называется ред.

Ответить
1
Алексей Астафьев

Каковы позиции РУССКИХ РЭПЕРОВ по данному вопросу?

Ответить
1
1 комментарий
Мразь

Двоякое впечатление. С одной стороны цензура и все такое, а с другой вроде все правильно

Ответить
1
Stanley H. Tweedle

Наконец-то

Ответить
1
3 комментария
Йохан Ирвинг

За негативные коментарии в соцсетях по отношению к отдельным людям, кого то обьявили ЭКСТРЕМИСТОМ. Не хулиганство, не оскорбления или клевета, а ЭКСТРЕМИЗМ. И местный в зоопарк вцелом это оправдывает. Зафиксировали.
Ждём, когда кого нибудь из вас обьявят ЭКСТРЕМИСТОМ за коментрий в инсте какого нибудь чинуши, долбоебы блять

Ответить
0
FOX

оттепель

Ответить
0
Что Зачем

Как удобно.

Ответить
0
Michael Konovalov

Теперь иноагент, да?

Ответить
0
Наташа Ермакова

УРА!

Ответить
0
2 комментария
Телефонный бокал

Есть и хорошие новости

Ответить
0
Октябрьский Мурод

Ну и хорошо.

Ответить
0
Александр Добриневский

Мавр сделал свое дело, мавр может умереть

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0
Ещё 15 комментариев
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