Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Её деятельность запретили Статьи редакции
По решению суда будут заблокированы три телеграм-канала и шесть пабликов во «ВКонтакте».
Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Об этом сообщает «Медиазона».
В заявлении прокуратуры говорилось, что «Мужское государство» занимается травлей, угрозами и преследованиями. Прокурор на заседании добавил, что организация травит граждан по национальному признаку.
Согласно материалам дела, эксперты обнаружили психологические и лингвистические признаки угроз совершения насилия к женщинам и возбуждение ненависти к женщинам. В публикациях организации также нашли «признаки речевого неуважения к женщинам», оскорбления и призывы их избивать.
Сотрудники центра «Э» описали «Мужское государство» как радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя. Они заявили, что организация выступает против действующего политического режима.
Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в интернете, а также преследовали людей и бренды: в августе Поздняков призывал подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.
Участников организации неоднократно обвиняли в экстремизме, а их аккаунты в 2020 году заблокировали в TikTok и во «ВКонтакте». По мнению Павла Дурова, канал Позднякова в телеграме не удаляют из-за отсутствия «однозначной юридической оценки», а его доступность «не грозит мессенджеру блокировкой».
Когда Навального закрывают без нормального суда и пруфов: КОКОКО В РАШКЕ НЕТ СВОБОДЫ, НИКАКИХ НОРМАЛЬНЫХ ОБВИНЕНИЙ НЕ БЫЛО, СУД ПРОШЁЛ ЗА МИНУТУ!!11адынадын
Когда МГ закрывают без нормального суда и пруфов: АХАХАА ТАК ИМ И НАДО!!1 УРА! НАКОНЕЦ-ТО!
То есть, по сути, никто не против методов власти. Просто все хотят отнять дубинку и пиздить того, кто не нравится им. Замечательно.
Да не в этом дело. Просто раз других нормальных методов нет, то радуются даже такому, если ружьё стреляет в правильную сторону.
И не надо заливать про то, что правильное для каждого своё. Если обиженка на весь интернет ноет, что его угнетают темнокожие и он призывает травить всех, кто к этой рекламе причастен, то это не "субъективная реальность", а пиздец.
@Либертарианство а светов впишется за МГ или зассыт?
@Либертарианство у мг отобрали право на свободу слова, ррррряяяяя!
А я помню как Навальный катал заяву на Тесака по новоиспеченной тогда статье за экстремизм. И как многие радовались посадке мерзкого Марцинкевича (в том что это был моральный урод, у меня сомнений нет). "АСТАНАВИТЕСЬ!!!" - кричали самые прозорливые тогда. Теперь то все уже понял и сам экстремист Навальный, так как сейчас он всего лишь за полшага до финиша мытарств пройденных Тесаком и в том что живым его не выпустят сомнений нет.
Похоже ситуация снова повторяется и с радостью по поводу запрета этого дебильного МГ, но в стране необучаемых никто ничему в который раз не обучается. ред.
Потешный суд на радость толпе. Заблокировали телеграм-каналы и паблосы вбыдле по решению суда, вааааау, правосуууууудие.
Её деятельность запретили
Так а что, у МГ было юрлицо может быть? Поймаем дурачка с тысячей симок, который подрывал деятельность какой-нибудь Тануки и что ему предъявим? Он скажет, никакого мужского государства не знаю. У меня вон подписка на мужской путь, отъебитесь.
Что-то уровня ЗАПРЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЕ
@the art of гепард все из-за тебя
Комментарий удален
За негативные коментарии в соцсетях по отношению к отдельным людям, кого то обьявили ЭКСТРЕМИСТОМ. Не хулиганство, не оскорбления или клевета, а ЭКСТРЕМИЗМ. И местный в зоопарк вцелом это оправдывает. Зафиксировали.
Ждём, когда кого нибудь из вас обьявят ЭКСТРЕМИСТОМ за коментрий в инсте какого нибудь чинуши, долбоебы блять