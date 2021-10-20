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Новости
Яна Ломакина

Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков — её нашли в интервью с Моргенштерном и Ивангаем Статьи редакции

Протокол на журналиста составили по жалобе «Лиги безопасного интернета», возглавляемой дочерью Елены Мизулиной.

Дело о пропаганде наркотиков в интервью на ютуб-канале Юрия Дудя рассматривали спустя три месяца после первого заседания. Сам журналист на суд не пришёл, сообщает ТАСС.

В апреле на видео блогера пожаловалась «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной. Организация усмотрела в двух интервью — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем — пропаганду наркотиков. Мизулина считает, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.

После жалобы на Дудя возбудили административное дело. В июле экспертиза подтвердила признаки правонарушения.

«Лига без интернета»: кто занимается «очищением…
На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской…
tjournal.ru

#новости #дудь

3736 просмотров
81 81 комментарий
36
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81 комментарий
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Аладж

Понимаю суд

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65
FOX

нет причин не доверять сотруднику полиции

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30
AZP

Нет причин не доверять Мизулиной.

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8
Надежный блик

Самогон - зло, гоните его!

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14
FOX

ну классека

Аполитичность губит @apolitic_gubit
Мировая судья участка №11 Старого Оскола Масленникова Е.Н. рассказывает о том, как принимается решение по делам, которые не содержат состава преступления.

Судья готова занять сторону прокурора, которого ей по-человечески жалко, а на обвиняемых всё равно, перетерпят.
Ответить
8
w0Lf

Это фэйк.

https://twitter.com/apolitic_gubit/status/1450744127109337088?s=20

Ответить
0
Надежный блик

https://twitter.com/apolitic_gubit/status/1450744130179682304

Ответить
0
Предвыборный торшер

лол, че это за хуита?)

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0
Аладж

Он ещё и интересные моменты вырезал, чтобы его не дай бох не обвинили в пропаганде

Ответить
2
Mark Black

с вас 100к

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1
испанский смех

Захотелось кольнуться, что ты делаешь? Прекрати!

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0
Относительный кофе

шоб не привыкал пиздеть там на своих ЖиКью а думал что говорит

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9
Аладж

думаешь это предупреждение??

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0
Относительный кофе

да, щупают всех, смотрят какая реакция, можно ли давить дальше
Конечно блять можно, это же россияне, но наверное Кремлю долгий петтинг нравится больше, чем совкам жесткое БДСМ без смазки

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5
Аладж

думаешь дудь будет терпеть?

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0
Относительный кофе

был есть будет

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0
Относительный кофе

да и нихуя он не терпит, если у тебя доход больше млн баксов в год и ты живешь в Москве то вообще похуй что происходит, камон

Ответить
1
Аладж

Какие у тебя претензии к дудю?

Ответить
0
Относительный кофе

с чего ты взял?

Ответить
0
Аладж

ты уважаешь собчак за то что она за возврат крыма?

Ответить
0
Относительный кофе

пиздеж от Собчак как и всё что она говорит, лучше смотреть на её дела

Ответить
2
Относительный кофе

НАПРИМЕР СПОЙЛЕР 2018

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1
Аладж

не знаю, у тебя ко всем русским какие-то претензии найдутся

Ответить
0
Относительный кофе

только к говнохранителям, независимо от национальности, просто так получается что ты сам всё понимаешь

Ответить
0
Относительный кофе

чисто Гедонизм и никаких забот

Ответить
0
Аладж

Мало интервью с Навальным?

Ответить
0
Относительный кофе

нет, вообще похуй на дудя

Ответить
0
Аладж

хочешь чтобы он призвал на баррикады вставать???!!?

Ответить
0
Относительный кофе

нет конечно, написал выше

Ответить
0
Территориальный супер_стар

как они еще не додумались посадить его за интро в начале каждого выпуска и еще группу ХЛЕБ

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9
Биологический Кирилл

подсказал, спасибо тебе

Ответить
0
Имя И Фамилия

Перевожу с судейского: предъявить нечего, по факту оправдан, но оправдать - значит расписаться в несостоятельности обвинения, а там кто надо чей надо обвинял.

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8
gusigaga

Юра главный наркеша конешна ред.

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7
Антон Лисин

Почему тогда Моргенштерна и ивангая не посадят? Они в открытую говорят, что принимают

Ответить
6
Сергей Дворниченко

разве за ето есть статья?

Ответить
2
Bad Mother Fucker

был бы человек хороший

а статья найдется

Ответить
2
Центральный фонарь

Ивангай съебал в Украину

Ответить
0
Bad Mother Fucker

ну это не повод его не посадить

Ответить
5
AZP

Тогда заплатит 100 тысяч гривен.

Ответить
2
Центральный фонарь

это дохуя))

Ответить
0
AZP

Это 270 тысяч рублей

Ответить
1
Футбольный динозавр

за употребление не сажают, максимум 15 суток и штраф 5 тыщ

Ответить
0
Фамилия и имя

Ой ля, а употребляют то как? Надо где-то взять, заплатить донести до места, а вот тут уже любую стать натянуть можно и хранение, и покупка и продажа если захотят.

Ответить
1
ggg123

Тут действует принцип нет веса - нет дела, как минимум пока что. Говорить можно че угодно, обыск дома проводится только по постановлению суда при уголовном деле, даже если тебя остановили на улице в состоянии наркотического опьянения это не основание для обыска квартиры.

Ответить
0
Фамилия и имя

Святая простота!

Ответить
0
Фамилия и имя

На улице в состоянии наркотического - так то ж подарок ментам, и не нужен обыск в квартире, хватит по карманам пошарить и найти нужный вес грам в грам

Ответить
0
Фамилия и имя

Одно дела задержать и подкинуть чистому и трезвому и где экспертиза покажет чист, а другое дело в «состоянии»

Ответить
0
Относительный кофе

Моргенштерна же проверяют, торгуются с ним наверное

Ответить
0
Надежный блик

*шутка про самую дорогую закладку

Ответить
0
Территориальный супер_стар

мы сами должны придумать?

Ответить
4
Надежный блик

Ну вообще-то да.

Ответить
0
Территориальный супер_стар

охуел? (за мат извини)

Ответить
2
Павел Бокарёв

мда, лучше и правда молча отдать 100к, чем таскаться по судам и выслушивать этих ебанашек

Ответить
0
AZP

Они так не отстанут. Сегодня 100, завтра 200, послезавтра срок. ред.

Ответить
3
Надежный блик
Ответить
0
Центральный фонарь

За Дудя бы народ вышел с вилами?

Ответить
0
Аладж

Если дудь призовёт браться за вилы, путину пизда

Ответить
1
Bad Mother Fucker

или Дудю

Ответить
2
Центральный фонарь

Дудю штраф 100к

Ответить
5
Руденко Сергей

Ныряем за вилами по ссылке в описании!

Ответить
1
Ваша Закладко

а там опять "мой кореш..."

Ответить
0
испанский смех

Сам журналист на заседание не пришёл.

Типичный Дудь

Ответить
0
Bad Mother Fucker

Юрий будет дуть

Дуть будет Юрий

Ответить
1
испанский смех

Призывает

Ответить
0
Аладж

https://tjournal.ru/news/458745-yuriya-dudya-prigovorili-k-shtrafu-po-delu-o-propagande-narkotikov-ee-nashli-v-intervyu-s-morgenshternom-i-ivangaem?comment=6512724

Ответить
0
CommentBot
Ответить
0
испанский смех

Почему моргенштейна не арестовали?

Ответить
0
Надежный блик

да

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0
Давний химик

и волки сыты, и овцы целы.

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0
Константин Чегемов

это настолько ожидаемое событие что я больше удивлен почему это не сделали раньше. я уверен сейчас последует ряд подобных актов.

Ответить
0
Непонятный утюг

поскольку их основная аудитория — дети

Для неё походу мы все дети

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0
Биологический Кирилл

А ФСИН за пропаганду пыток не оштрафовал

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0
Dennis Ko

Все просто. Мизулину ниибут.

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0
Военный чайник

Додуделись

Ответить
0
Военный чайник

Довдувались

Ответить
0
Кирилл Сосновский

Старая блядина и блядь помладше

Ответить
0
Юрий Надеин

Жока и Бока

Ответить
0
Mikhail Nelyubin

У Мизулиной #2 видно там всё ещё туже. Бесится со своего братика замужнего

Ответить
0
Sergey Michko

Там где пропаганда, написали? ред.

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0
XNicON
Ответить
0
Стас Фарбер

можно было бы привлечь и за пропаганду наркотиков в виде песни, а именно слов: юрий будет дудь дуть. (сарказм)

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0
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