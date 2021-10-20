Дело о пропаганде наркотиков в интервью на ютуб-канале Юрия Дудя рассматривали спустя три месяца после первого заседания. Сам журналист на суд не пришёл, сообщает ТАСС.

В апреле на видео блогера пожаловалась «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной. Организация усмотрела в двух интервью — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем — пропаганду наркотиков. Мизулина считает, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.