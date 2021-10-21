Бета-версия станет доступна уже в ноябре, а полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года.

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Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании своей медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) и соцсети TRUTH Social. Заявление политика опубликовала его представитель Лиз Харрингтон.

В нём сказано, что основная цель TMTG — «создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины». По мнению Трампа, они используют монопольную власть, чтобы «заставить замолчать оппозиционные голоса Америки».

Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании больших технологий. Мы живём в мире, где «Талибан»* имеет аккаунты в твиттере, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо. Дональд Трамп бывший президент США

В январе крупнейшие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за его высказываний по поводу своих сторонников на фоне штурма Капитолия. Бывшего президента забанили в твиттере, фейсбуке и инстаграме, объяснив это тем, что его посты могли «спровоцировать дальнейшее насилие».

После этого Трамп объявил, что через «два-три месяца» запустит собственную соцсеть, которая «изменит правила игры». Он планировал, что она привлечёт «десятки миллионов пользователей».

В мае бывший президент завёл блог для общения с единомышленниками. Бывший президент закрыл его спустя месяц, поскольку не набрал и части подписчиков. В июле команда Трампа запустила клон твиттера — соцсеть Gettr. В день запуска она подверглась хакерской атаке.