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Новости
Sasha Shambilova

Дональд Трамп объявил о запуске социальной сети TRUTH Social. Он назвал её «соперником либеральному медиаконсорциуму» Статьи редакции

Бета-версия станет доступна уже в ноябре, а полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года.

28 28 комментариев
1520 просмотров
Фото AP

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании своей медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) и соцсети TRUTH Social. Заявление политика опубликовала его представитель Лиз Харрингтон.

В нём сказано, что основная цель TMTG — «создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины». По мнению Трампа, они используют монопольную власть, чтобы «заставить замолчать оппозиционные голоса Америки».

Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании больших технологий. Мы живём в мире, где «Талибан»* имеет аккаунты в твиттере, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо.

Дональд Трамп
бывший президент США

В январе крупнейшие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за его высказываний по поводу своих сторонников на фоне штурма Капитолия. Бывшего президента забанили в твиттере, фейсбуке и инстаграме, объяснив это тем, что его посты могли «спровоцировать дальнейшее насилие».

После этого Трамп объявил, что через «два-три месяца» запустит собственную соцсеть, которая «изменит правила игры». Он планировал, что она привлечёт «десятки миллионов пользователей».

В мае бывший президент завёл блог для общения с единомышленниками. Бывший президент закрыл его спустя месяц, поскольку не набрал и части подписчиков. В июле команда Трампа запустила клон твиттера — соцсеть Gettr. В день запуска она подверглась хакерской атаке.

Шитпостинг, фурри-порно и утечки данных: с чем…
Создатели обещали «площадку со свободой слова», а получили проблемы с модерацией и…
tjournal.ru

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны

#новости #соцсети #twitter #трамп

28 28 комментариев
26
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28 комментариев
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Сталин спас Россию

Очередной мертворождённый проект

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6
aliftin

Может и так, но дед верный вектор развития нашупал. Дальше банов и прочих "мы заблокировали это по просьбе google/Apple/Facebook" будет больше и это неплохой вариант пообещать людям цифровую свободу. Это куда проще чем рассказывать как поднимешь медицину/образование и прочие социальные сферы, а сторонники среди молодого населения появятся.

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9
new_comment

Один такой борец с корпорациями и правительствами недавно признал, что свобода свободой, но бабки важнее. Так что легко предсказать, чем все эти альтернативные соцсети закончатся.

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2
aliftin

Ну такое себе сравнение. У трампа есть политическая карьера и за спиной есть что-то помимо социальных сетей. За дедом все таки люди идут и они готовы брать штурмом капитолий.

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0
new_comment

Ему надо было просто в тик-токе зарегистрироваться.

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0
Gedevan

Ну хз, не факт. Соцсеть делает популярной наличие в ней известных личностей. Одна известная личность уже есть.

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0
Gedevan

Он назвал её «соперником либеральному медиаконсорциуму»

То есть тоталитарный медиаконсорциум? Спасибо за заботу, дед!

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4
rustyrazor

Клятый американский тоталитаризм!

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8
Пестрый утюг

Надеюсь там будет сп «Все сложно с сестрой»

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6
Burakku Soru

Пожалуй, зарегистрируюсь.

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4
Lich Vehemens
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3
Компьютерный цветок

Еще один дед с поехавшей крышей. Ждем в ответку новую социальнцю сеть Березка-С

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0
Оборонный калькулятор

русский язык включен по умолчанию?

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1
Сталин спас Россию

Да, в том числе украинский диалект

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2
stikerman

Вроде же уже запускал чет, попытка номер 2?

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1
Советский танк88

"соперником либеральному медиаконсорциуму"

То есть там будут соревноваться в забанивании свободы слова?

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1
Grisha Pivovarov

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации договороспособной, её деятельность запрещена на территории страны

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1
Грамотный будильник

Через неделю в каждом втором посте:

ОДИНИКСБЕТ! СТАВКИНКСПОРТ!

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1
сироп от щекотки

Зарегаюсь, гдеж еще хохлому и Хохлова обсудить

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1
Chef

на основе одноклассниках, ага

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0
AZP

Давай, дед!

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0
Петербургский динозавр

Я зарегаюсь! Главное чтобы на русском тоже было меню. Мне неприятно когда я должен знать другие языки, а мой русский не считают важным.

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0
Петербургский динозавр

Вдруг там будет круто, хотя телега остаётся в топе

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0
Музыкальный ключ

Я прочитал TRUTH как ТРЭШ, и мне кажется я прочитал правильно

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0
Celtic_Druid

Есть инфа, что сейчас туда запустят троллей синьхуа и лахты и там будет очень весело.

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0
Smaug The Terrible

Но зачем? У альтрайтов уже есть своя помойка с говном в виде Форчана.

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0
Илья Ильин

Есть же Одноклассники

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0
Lofoten Forsake

Правильно делает. Баны со стороны властей и корпорации выходят на новый уровень. Но маловероятно, что этот проект долго продержится.

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0
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