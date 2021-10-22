ТНТ показал трейлер «Исправления и наказания» с Анной Михалковой. Туда вставили шутку про изнасилование в колонии Статьи редакции
Съёмочную команду во время работы над сериалом консультировали сотрудники ФСИН.
21 октября ТНТ провёл презентацию нового сезона, на котором показал трейлер сериала «Исправление и наказания» Анны Пармас. В начале сентября он выиграл награду за лучшую режиссуру на фестивале «Пилот».
Как сообщает телеканал, это «первый тюремный ситком с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку». В трейлере героиня Михалковой заявляет одному из осуждённых, что «новенького» нужно изнасиловать.
В 2020 году креативный продюсер сериала Ямур Гильмутдинов рассказывал, что со съёмками команде помогает ФСИН. У авторов проекта «установился хороший контакт» с сотрудниками службы. Пилотную серию также согласовывали с ними.
Как сообщил TJ редактор раздела «Сериалы» в «Афише» Василий Говердовский, в пилотном выпуске шутки про изнасилования не было. По его словам, после просмотра одной серии показалось, что картина «деликатно обходится с темой тюрьмы, и что героиня Михалковой — недотёпистая, но гуманистичная идеалистка». «Надеюсь, что шутку вырвали из контекста, иначе очень обидно», — добавил критик.
В начале октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Некоторые из видеозаписей они опубликовали. Руководство больницы уволили, а на нескольких сотрудников завели уголовные дела.