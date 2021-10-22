Съёмочную команду во время работы над сериалом консультировали сотрудники ФСИН.

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21 октября ТНТ провёл презентацию нового сезона, на котором показал трейлер сериала «Исправление и наказания» Анны Пармас. В начале сентября он выиграл награду за лучшую режиссуру на фестивале «Пилот».

Как сообщает телеканал, это «первый тюремный ситком с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку». В трейлере героиня Михалковой заявляет одному из осуждённых, что «новенького» нужно изнасиловать.

втулочка червя @senhir35

они не только не перемонтировали трейлер, но ещё и зрители в зале похлопали.

после всего ада, обнародованного вчера ТНТ на презентации новых проектов показали трейлер «первого тюремного ситкома», зацените юмор.они не только не перемонтировали трейлер, но ещё и зрители в зале похлопали.после всего ада, обнародованного http://gulagu.net у ТНТ вообще ничего не шевельнулось?

В 2020 году креативный продюсер сериала Ямур Гильмутдинов рассказывал, что со съёмками команде помогает ФСИН. У авторов проекта «установился хороший контакт» с сотрудниками службы. Пилотную серию также согласовывали с ними.

Как сообщил TJ редактор раздела «Сериалы» в «Афише» Василий Говердовский, в пилотном выпуске шутки про изнасилования не было. По его словам, после просмотра одной серии показалось, что картина «деликатно обходится с темой тюрьмы, и что героиня Михалковой — недотёпистая, но гуманистичная идеалистка». «Надеюсь, что шутку вырвали из контекста, иначе очень обидно», — добавил критик.