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Новости
Sasha Shambilova

ТНТ показал трейлер «Исправления и наказания» с Анной Михалковой. Туда вставили шутку про изнасилование в колонии Статьи редакции

Съёмочную команду во время работы над сериалом консультировали сотрудники ФСИН.

111 111 комментариев
3677 просмотров

21 октября ТНТ провёл презентацию нового сезона, на котором показал трейлер сериала «Исправление и наказания» Анны Пармас. В начале сентября он выиграл награду за лучшую режиссуру на фестивале «Пилот».

Как сообщает телеканал, это «первый тюремный ситком с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку». В трейлере героиня Михалковой заявляет одному из осуждённых, что «новенького» нужно изнасиловать.

втулочка червя @senhir35
вчера ТНТ на презентации новых проектов показали трейлер «первого тюремного ситкома», зацените юмор.
они не только не перемонтировали трейлер, но ещё и зрители в зале похлопали.
после всего ада, обнародованного http://gulagu.net у ТНТ вообще ничего не шевельнулось?

В 2020 году креативный продюсер сериала Ямур Гильмутдинов рассказывал, что со съёмками команде помогает ФСИН. У авторов проекта «установился хороший контакт» с сотрудниками службы. Пилотную серию также согласовывали с ними.

Как сообщил TJ редактор раздела «Сериалы» в «Афише» Василий Говердовский, в пилотном выпуске шутки про изнасилования не было. По его словам, после просмотра одной серии показалось, что картина «деликатно обходится с темой тюрьмы, и что героиня Михалковой — недотёпистая, но гуманистичная идеалистка». «Надеюсь, что шутку вырвали из контекста, иначе очень обидно», — добавил критик.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Некоторые из видеозаписей они опубликовали. Руководство больницы уволили, а на нескольких сотрудников завели уголовные дела.

Gulagu.net публикует слитый архив пыток в…
Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел…
tjournal.ru

#новости #тнт #сериалы #тюрьмы #пыткивколонии

111 111 комментариев
29
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111 комментариев
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Соответствующий теркин30см

Русское кино всегда снимают про ЖИЗНЬ как она есть!!!

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33
Ху Эмай

Про жизнь в России. Поэтому не смотрю его уже много лет

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12
Андрей Фурцев

Даже лучше так:
Про жизнь в неадекватном обществе, в котором все моральные принципы вывернуты наизнанку. Поэтому не смотрю его уже много лет

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5
10 комментариев
Сергей Сергеич

еееее, хтонь

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0
Соответствующий теркин30см

это вам не глянцевые блокбастеры про супергероев

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7
Соответствующий теркин30см

ДУША РОССИИ

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0
5 комментариев
Антигравитационный торт

Ну посмотри старый сериал Зона, всегда же тема тюрьмы и изнасилований идут вместе, причём во всех странах

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–3
Соответствующий теркин30см

одно дело, когда это внутренняя жизнь арестантов, а в сериале это указания от администрации исправительного учреждения

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7
8 комментариев
Андрей Охапкин

А вы говорите "цензура"...

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1
Андрей Фурцев

Ну а что, у нас же любят шутить над:
- дворцом Путина
- воровством чиновников
- взятками
Теперь ждем мемов про изнасилования в тюрьмах. Ведь это так ржачно! АХАХАХА. Обхохочишься! ЫГЫГЫГЫ
.
Вместо того, чтобы менять ситуацию, лучше давай ржать над этим! ЫХЫХЫХЫ

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1
Соответствующий теркин30см

на самом деле для начала уже неплохо

так поднимается эта проблема (и может заодно обесценивается), тут нужно мнение специалиста

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–2
13 комментариев
No Name

Мне блять дико, что люди за зарплату готовы такую хуйню делать и у них внутри ничего не дрогнет. Страшно и отвратительно ходить по улице зная, что рядом с тобой могут ходить такие

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26
Социалистический пёс_анон

ну чё, го кэнселить

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2
No Name

Та пофиг на мартышек экранных. Я про ФСИНовцев. Я знал, что людей пытают, но вот после записей ГУЛАГа у меня внутренне отвращение и шок, что вообще люди готовы за зарплату людей пытать. Не за идею, как во время войны, а просто блять за 50к рублей. Пиздец

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16
5 комментариев
Mark Black

можно конечно, но 1) это типа трейлер, а значит спецом накинуто на нас 2) это буквально вырвано из контекста 3) это всё-таки /заявка на/ юмор, и через его призму что-то там, ну вы поняли, должно быть можно говорить с экрана

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0
3 комментария
Дмитрий Григорьев

Прикинь, как много немцы друг о друге узнали в своё время? Ничего, привыкли как-то.

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1
Neketa Fo

А тут все за бесплатно шутят про черенки в жопах и бутылки. Почему в сериале нельзя?

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1
Андрей Штольц

внутри ничего не дрогнет

Судя по всем этим новостям, после такой хуйни у них дрогнет только в штанах

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0
Новенький пёс_анон

Потихоньку прививают мысль что в этом нет ничего плохого?)

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11
Творческий месяц

Шуточками-прибауточками превратим любой кошмар в привычку

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20
Максим Соколовский

Надо еще шутку про пытки

Ответить
0
Владимир Керенский

Вот шутит человечество десятилетиями про убийства и наркотики и это стало привычкой. Да, опыт есть

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0
Stepan Morozov

Обрати внимание, как часто даже здесь появляются шутки из серии "посадить на бутылку". Меня от этого, например, до сих пор коробит.

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2
Социалистический пёс_анон

проклятая страна

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12
Последствия Диморфизма

где дизов накидать? я бы после выложенных архивов, вообще все кино связанное с ментами и фсин отменил до полной смены руководства и наказательной системы

Ответить
6
Владимир Керенский

Чисто логика депутата госдумы РФ: отменить и запретить всё, что содержит те же ключевые слова

Ответить
0
Последствия Диморфизма

В этом созыве меня не выбрали

Ответить
0
norm
Ответить
5
Vladimir Medvedev

Судя по актуальности изнасилований, в России геи не меньшинство, а подавляющее большинство

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4
Задумчивой Кот

Притом если на западе они агрессивны в основном в интернетах, то у нас в офлайне)

Ответить
0
Inna Belousov

Как на такие темы можно шутить, тем боле в свете последних событий. Они совсем там ёб***сь на голову. Куда катится Россия... Стыдно за страну до ужаса.

Ответить
2
Владимир Керенский

Я запрещаю вам смеяться. А ну быстро всем ходить с кислыми рожами.

Ответить
–1
Llaren Hlaalo

после всего ада, обнародованного gulagu.net у ТНТ вообще ничего не шевельнулось?

А схуяли должно было ? Вспоминается, как Дум и прочие игрухи критиковали за вайоленс или Постал за ужасные пошлые шутки. И чё-то вроде всем разрабам было как-то похуй.
Так-то ТНТ параша. ред.

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–2
Дмитрий Чехов

Поразительное сравнение. Безусловно, общество должно быть обеспокоено, когда демонов унижают в играх.

Ответить
5
Llaren Hlaalo

В Постале ты сжигаешь людей заживо, тушишь их своей мочёй. Вызываешь рвоту, раскидывая сибирскую язву в тухлой коровьей голове и много ругаешься. Ах да. Есть ещё классические насмешки над людьми нетрадиционной ориентации. И это не весь список.
Суть не в этом.

Ответить
0
3 комментария
Evgeny M

Ты не обобщай а давай конкретные примеры, а то виляешь тут жопой

Ответить
0
Радикальный Артем

неужели помимо ментовских сериалов больше нечего снимать?

Ответить
0
Социалистический пёс_анон

ну не про независимых журналистов же снимать

Ответить
4
Владимир Керенский

Ну открой тнт премьер и посмотри, что это единичный тайтл про ментов среди целого ряда отличных проектов не про ментов.

Ответить
0
Йохан Ирвинг

И в чём проблема? Это же всего лишь шутка

Ответить
1
Evil Pechenka

Можете наплевать мне в лицо, но Толстолобик не актриса.

Ответить
1
Лев Глебович

Тюремный ситком. Пиздос.

Ответить
0
Сергей Романов

Но как же... Разве может шутка кого то оскорбить? Тут же недавно это обсуждали... Откуда столько оскорбившихся?

Ответить
0
Военный нос

Triggered

Ответить
0
Егор Ниглов

Несколько раз слышал, что она прям какая-то топовая актриса. Но каждый раз, когда вижу ее на экране, просто дико удивляюсь, насколько она деревянная. Просто произносит фразы и все, как робот.

Ответить
0
Anton Ponomarev

Ее младшая сестричка ещё хуже

Ответить
0
Московский паук например

Михалкову надо отменить

Ответить
0
Андрей Охапкин

Неудобно получилось

Ответить
0
Руслан Турченко

Все же Пармас, а не Пармс. Помню ее, она за сценарную часть нетленного "Осторожно, Модерн" отвечала по-моему, да уж.. были времена.)

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Ого, да она там ещё и режиссёр. Модерн хоть и выглядит как треш, однако годнота.

Ответить
0
Лишенный Валера

со съёмками команде помогает ФСИН

А в чем резонанс?

Ответить
0
Dmitriy Volkov

У меня когда прадядю посадили следачка ходила узнавала изнасиловали ли его уже или нет

Ответить
0
Нужный микрофон

Съёмочную команду во время работы над сериалом консультировали сотрудники ФСИН.

Каким концом вставлять?

Ответить
0
Дмитрий Иванов

дежурное напоминание: шутить можно над чем угодно, и за что угодно можно шеймить, в т.ч. за плохие шутки

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0
JulSt

Кафка охренел бы от наших новостей

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0
Далекий историк

чувствуете почерк?

нет, только запах говна

Ответить
0
Далекий историк

проснись, ты обосрался
(опередил шутников)

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0
Равнодушный Женя

Пиздец какой-то...

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0
Павел Каташев

Я конечно все понимаю, мнение о тнт как об экструдере говна сформировалось уже давно, но почему это не воспринимается как явная метаирония, вскрывающая пороки службы исполнения наказаний

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0
Eldar

Что за полиция юмора подъехала. За шутку извиняться? Варвары ебаные.

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–1
Дмитрий Шалатонов

Некоторые уже сидят,сидят за-то что пошутили.

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0
Eldar

Поэтому надо заниматься тем же?

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0
Владимир Керенский

Интересно чё все так порвались, шутить же можно про что угодно и как угодно без учёта мнения кого там что задевает. Ой, это же не азербайджанский стендапер пошутил про русских. ред.

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–1
Антон Лисин

Что там про матрас говорите

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–1
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