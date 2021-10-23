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Новости
Даша Лейзаренко

Apple обновила правила App Store после суда с Epic Games: разработчикам разрешили рассказывать о других способах оплаты Статьи редакции

А также запрашивать ради этого информацию у пользователей — но только так, чтобы это «не мешало» пользоваться приложением.

7 7 комментариев
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Apple представила новые правила App Store, которые включают три основных изменения:

  • В первом разъясняется, что разработчикам разрешается сообщать пользователям об альтернативных способах оплаты за пределами их приложения и App Store. Раньше разработчикам было запрещено сообщать пользователям через электронную почту или иным способом, что оплату в приложении можно провести вне App Store;
  • Для обеспечения изменённого правила приложения также могут запрашивать информацию о пользователе, например, имя и электронную почту. Но такой запрос должен быть необязательным и не должен мешать ему пользоваться приложением;
  • Третье изменение не связано с судебным процессом и описывает, как разработчики могут использовать новую функцию App Store «События в приложении». Они включают в себя челленджи, премьеры фильмов, прямые трансляции и другое. Они появятся в App Store 27 октября.

Спор между Epic Games и Apple начался в 2020 году. Тогда разработчик добавил в Fortnite прямые платежи в обход магазинов Apple и Google: пользователям предложили покупать внутриигровую валюту напрямую со скидкой.

Компания тайно внедрила функцию и активировала её после одного из обновлений без предупреждения. Этим она нарушила правила App Store и Google Play, которые требуют, чтобы все платежи проводили через платформы и берут комиссию. После этого Apple и Google удалили Fortnite из магазина приложений. Epic Games в ответ подала на них в суд.

В ноябре 2020 года Apple запустила программу поддержки для малого бизнеса. В её рамках компания вдвое (с 30% до 15%) сократила комиссии для разработчиков, заработавших до миллиона долларов в 2020 году за все свои приложения.

После конфликта с Epic на Apple подали в суд независимые разработчики, обвинив компанию в нарушении законов, регулирующих работу App Store. Apple предложила заключить мировое соглашение и создала фонд в размере 100 миллионов долларов, из которого будет выплачивать от 250 долларов до 30 тысяч долларов разработчикам, чьи продажи составили менее миллиона долларов с июня 2015 по апрель 2021 года.

10 сентября калифорнийский окружной суд вынес решение по делу Epic Games против Apple из-за обвинений в монополии на рынке магазинов мобильных приложений после удаления Fortnite. Apple запретили ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store. 9 октября Apple подала аппеляцию по делу Epic Games — запросила отсрочку изменений и назвала ссылки на внешние формы оплаты риском.

Проиграли все: что на самом деле означает…
Редактор TJ объясняет, почему в деле нет победителей, а будущее App Store теперь под вопросом…
tjournal.ru

#новости #epicпротивapple

7 7 комментариев
13
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Больной хичхакер

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4
Russkiy alkash

@Даша Лейзаренко ПОЧЕМУ НЕТ СТАТЬИ ПРО НАЕБ СВЕТОВА???? @Иван Прохоров к ответу

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0
Даша Лейзаренко

какой еще наеб светова и я так тут задыхаюсь

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4
Далекий торшер

Благодарный пингвин. жпг

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1
Правительственный украинец

не могу не порадоваться окунанию в унитаз яблоголовых

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0
Sergey Michko

С одной стороны право Эпл зарабатывать, с другой в приложении Ютюб 250₽ премиум, а из браузера 200₽, как будто наебка.

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0
Трудный холод

наконец-то пост про технологии

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