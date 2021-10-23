А также запрашивать ради этого информацию у пользователей — но только так, чтобы это «не мешало» пользоваться приложением.

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Apple представила новые правила App Store, которые включают три основных изменения:

В первом разъясняется, что разработчикам разрешается сообщать пользователям об альтернативных способах оплаты за пределами их приложения и App Store. Раньше разработчикам было запрещено сообщать пользователям через электронную почту или иным способом, что оплату в приложении можно провести вне App Store;

Для обеспечения изменённого правила приложения также могут запрашивать информацию о пользователе, например, имя и электронную почту. Но такой запрос должен быть необязательным и не должен мешать ему пользоваться приложением;



Третье изменение не связано с судебным процессом и описывает, как разработчики могут использовать новую функцию App Store «События в приложении». Они включают в себя челленджи, премьеры фильмов, прямые трансляции и другое. Они появятся в App Store 27 октября.

Спор между Epic Games и Apple начался в 2020 году. Тогда разработчик добавил в Fortnite прямые платежи в обход магазинов Apple и Google: пользователям предложили покупать внутриигровую валюту напрямую со скидкой.

Компания тайно внедрила функцию и активировала её после одного из обновлений без предупреждения. Этим она нарушила правила App Store и Google Play, которые требуют, чтобы все платежи проводили через платформы и берут комиссию. После этого Apple и Google удалили Fortnite из магазина приложений. Epic Games в ответ подала на них в суд.

В ноябре 2020 года Apple запустила программу поддержки для малого бизнеса. В её рамках компания вдвое (с 30% до 15%) сократила комиссии для разработчиков, заработавших до миллиона долларов в 2020 году за все свои приложения.

После конфликта с Epic на Apple подали в суд независимые разработчики, обвинив компанию в нарушении законов, регулирующих работу App Store. Apple предложила заключить мировое соглашение и создала фонд в размере 100 миллионов долларов, из которого будет выплачивать от 250 долларов до 30 тысяч долларов разработчикам, чьи продажи составили менее миллиона долларов с июня 2015 по апрель 2021 года.