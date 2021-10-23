МВД объявило в розыск программиста, который передал Gulagu.net видео пыток заключённых в российских колониях Статьи редакции
По какой именно статье УК РФ ищут Сергея Савельева — не уточняется.
МВД объявило в розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архив видео с пытками и изнасилованиями в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщает Gulagu.net со ссылкой на МВД.
В начале октября Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Некоторые из видеозаписей они опубликовали. Руководство больницы уволили, а на нескольких сотрудников завели уголовные дела. Gulagu.net раскрыли личность программиста раскрыли только 18 октября после того, как он уехал во Францию, чтобы попросить там убежище.
ну из за того что у Кадырова бомбит от него, сам Кадыров становитса похож на слабого закомплексованого человека, который угрожает коментатору в интернете вычислить по ip и набить морду.Темболее Тумсо за шариат, смертные казни геев и т.д, судя по видео которое смотрел.Тут автоматом ему дорога во власть уже закрыта ред.
@Беларусь русские опять себе присваивают все
А что там с расследованием всего этого пиздеца? Где заявления от главы ФСИН? От следственного комитета? Или они хотят отделаться отстранением пары человек и всё?
Похоже на то, что по их мнению ничего серьезного не случилось, будто так всегда и было, просто не выносилось за пределы тюрем и ОТБ и единственный кого надо реально наказать – это Сергей Савельев.
Ну как минимум он отвечает за все это. Самое громкое дело последнего месяца, если царь не в курсе, то это уже не царь.
Собственно объявление в розыск доказывает, что все эти пытки санкционированы на уровне президента и он теперь покрывает своих сообщников.
Тоже самое - вместо расследования по Навальному побежали скрывать все улики. Очевидно, что это приказ главного.
Не понимаю, зачем было сливать его личность? Да, во ФСИН и так бы догадались, наверно, они знали ещё когда он был в России и следили, но сам факт. Сейчас какой-нибудь народный мститель чеченской национальности образуется на лазурном берегу. Это не США, которые смирились с бегством Сноудена (до момента, когда предоставится шанс)