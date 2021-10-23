Вместо благодарности и слов «спасибо» в адрес разоблачителя пыточного конвейера — розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию. Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог мир узнать о преступлениях против человечества и против человечности. И это решение политическое 100%, и санкцию на это давал Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях.



Их следующий шаг — подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить им ввести мораторий на участие РФ в этой организации до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осуждённых.