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Новости
Даша Лейзаренко

МВД объявило в розыск программиста, который передал Gulagu.net видео пыток заключённых в российских колониях Статьи редакции

По какой именно статье УК РФ ищут Сергея Савельева — не уточняется.

МВД объявило в розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архив видео с пытками и изнасилованиями в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщает Gulagu.net со ссылкой на МВД.

Вместо благодарности и слов «спасибо» в адрес разоблачителя пыточного конвейера — розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию. Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог мир узнать о преступлениях против человечества и против человечности. И это решение политическое 100%, и санкцию на это давал Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях.

Их следующий шаг — подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить им ввести мораторий на участие РФ в этой организации до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осуждённых.

заявление Gulagu.net

В начале октября Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Некоторые из видеозаписей они опубликовали. Руководство больницы уволили, а на нескольких сотрудников завели уголовные дела. Gulagu.net раскрыли личность программиста раскрыли только 18 октября после того, как он уехал во Францию, чтобы попросить там убежище.

Программист, передавший Gulagu.net видео пыток…
Им оказался 31-летний белорус — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности.
tjournal.ru

#новости #пыткивколонии

5208 просмотров
Спасибо за наводку Трансгендолёт
81 81 комментарий
1
51
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Прохожий татарин

Страшно представить, если его поймают. А если получит убежище - тоже нет никаких гарантий безопасности. Какой-нибудь условный чеченский патриот с молотком в гости придет

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39
Семен Прозов

Так убежище для этого придумано, чтобы его никто не нашел. Его спрячут просто.

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5
Павел Каташев
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16
Ivan Uralskiy

based

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0
Правительственный украинец

дык этим плевать , они за одним тумсо бегают уже сколько , правда тщетно всё

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0
Сергей Дворниченко

нафига тратить ресурсы на его непойму?

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–4
Алекс Моралекс 1

Принципиальные долбоёбы

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0
Сергей Дворниченко

ну из за того что у Кадырова бомбит от него, сам Кадыров становитса похож на слабого закомплексованого человека, который угрожает коментатору в интернете вычислить по ip и набить морду.Темболее Тумсо за шариат, смертные казни геев и т.д, судя по видео которое смотрел.Тут автоматом ему дорога во власть уже закрыта ред.

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0
vlad novikov

что бы другие поняли, и не делали подобных вещей.

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0
Сергей Дворниченко

еще могут что то с семьей сделать, что бы заставить приехать

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5
Настоящий американец

Чеченский патриот впрягаться за русских не будет.

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0
Рыжий

Зависит от того, сколько заплатят

Ответить
13
Настоящий американец

Не, чеченцы впрягаются, если ты чеченскому народу поднасрал или мусульманам. А этот чувак им нафиг будет нужен.

Ответить
0
Семен Прозов

Сделают вид, что он им поднасрал.

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1
Dizzy Dizz

Не. Тут поедет очередной Луговой за мандатом

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1
Sergei Akopian

.

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0
Maxim Knz

Я не могу поверить что там работают на столько конечные упыри.
После очередного дна Россия находит способ тебя удивить.

Ответить
24
Рыжий

Российский Сноуден, вот он какой

Ответить
16
Сырой Даниль

@Беларусь русские опять себе присваивают все

Ответить
6
Рыжий

Русские скоро всю Беларусь себе присвоят ...

Ответить
3
Формальный алмаз

такоой простоой

Ответить
1
Формальный алмаз

БУУУХГАЛТЕР МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР

Ответить
2
NavaGava

Это кстати смешно

Ответить
1
Михаил Зеленин

Что за статья?

Ответить
4
Правительственный украинец

это шаблон, они даже номер статьи не смогли подобрать который более менее бы подошел

Ответить
17
Alex Fielding

Измена говнородине

Ответить
6
Bibba La Bibba

Почему у мвд весь рот в родине?

Ответить
0
Трансгендолёт

Никакой, просто у кого-то из ФСИН подгорело, вот и решили показательно наказать.

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1
Darth Felus

Ну дык столько уважаемых мужЫков уволить пришлось, а ведь только вчера бухали и ебали шваброй заключённых. Самое интересное, что мне кажется что Франция его выдаст, слишком рано его деанонимизировали.

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9
Bad Mother Fucker

не выдаст

Ответить
1
iFlow Games

Почему не выдаст? Вполне себе могут. Но надеюсь что этого не случится

Ответить
3
Bad Mother Fucker

потому что это политическое решение

Ответить
0
iFlow Games

Все политические решения, последнее время - ну вообще мне не нравятся. Везде какой то бардак.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

все вообще?

Ответить
0
Darth Felus

Нууу всё же не политическое. Могут сослаться на законы УК РФ и выслать обратно. Французы неохотно дают беженство кому то в восточной европе.

Ответить
–1
Сталин спас Россию

Статья "У нас бомбануло"

Ответить
3
Незаконный алмаз

Статья 276. Шпионаж подходит
и Статья 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну
и в целом Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

Потому что у этого "конституционного строя" такие основы ред.

Ответить
0
Значительный томагавк_два

А откуда у них его фото в таком формате?

Сори, не следил за историей целиком

Ответить
0
Рыжий

А откуда у них его фото в таком формате?

Он бывший заключенный, которого пустили работать с камерами

Ответить
19
Умерший Паша

Он получил доступ к видео, находясь в тюрьме.

Ответить
5
Далекий торшер

Вместо благодарности и слов «спасибо»

Ну, вот этого точно ждать от гулагии не стоило

Ответить
6
Во Нючка

Его отблагодарят, нужно подойти за благодарнастями лично на территорию России.

Ответить
2
Точный Слава

Мы прилетели, чтобы посмотреть альфиву башню

Ответить
6
Больной хичхакер

У Сноудена хотя бы разглашение гостайны было. А здесь что? Разглашение видео, которых по любому закону существовать не должно?

Ответить
5
Рыжий

Чисто технически - вывалил в паблик записи с камер тюрьмы. Не уверен, что это законно со стороны обычного активиста, а не руководящего лица

Ответить
0
Правительственный украинец

он виноват в том что тюремщики допустили утечку , где как минимум они занимаются не своими обязанностями?) наказать!

Ответить
2
Eugen T

Видео формально ДСП. Могут за это доколупаться

Ответить
0
Bad Mother Fucker

нет, доказательство преступления

Ответить
0
Eugen T

Одно другому не мешает

Ответить
0
Bad Mother Fucker

УПК РФ Статья 81. Вещественные доказательства

1. Вещественными доказательствами признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;

Ответить
0
Eugen T

Не служили, фиксировали. Видео - дсп. И секретность подтянуть как нефиг делать

Ответить
0
Bad Mother Fucker

ты точно читать умеешь?

Ответить
0
Eugen T

Суд разберётся же

Ответить
0
Bad Mother Fucker

вот и не пизди

Ответить
0
Eugen T

Хуль ты мне грубишь?

Ответить
0
Kir Kirsky

Это теперь тоже гостайна

Ответить
0
Больной хичхакер

Надо срочно сообщить Путину. Он разберётся! Это всё бояре без его ведома делают.

Ответить
5
Сталин спас Россию

Передайте товарищу Сталину

Ответить
0
Владислав Васильев

А что там с расследованием всего этого пиздеца? Где заявления от главы ФСИН? От следственного комитета? Или они хотят отделаться отстранением пары человек и всё?
Похоже на то, что по их мнению ничего серьезного не случилось, будто так всегда и было, просто не выносилось за пределы тюрем и ОТБ и единственный кого надо реально наказать – это Сергей Савельев.

Ответить
5
Неверный микроскоп

Повышения дали

Ответить
0
Ден

Это всё, что нужно знать о России.

Ответить
4
Всеобщий алмаз

Владимир Путин только и делает, что сидит и лично санкции выдаёт 😑

Ответить
–1
Жуткий Валера

Меня чёто напрягает что все решения отдает лично путин

Ответить
0
Vladimir Medvedev

Ну как минимум он отвечает за все это. Самое громкое дело последнего месяца, если царь не в курсе, то это уже не царь.

Собственно объявление в розыск доказывает, что все эти пытки санкционированы на уровне президента и он теперь покрывает своих сообщников.

Тоже самое - вместо расследования по Навальному побежали скрывать все улики. Очевидно, что это приказ главного.

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6
Правительственный украинец

не дай бог французские жандармы узнают что швабру можно и широкой стороной вставлять, уууух top secret

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–1
MightyStan

И хорошо, что в розыск подали - он теперь вообще без всяких проблем получит убежище и будет жить как нормальный человек, в нормальном обществе

Ответить
1
Рыжий

Или его просто выдадут. Хрен знает, что там у Франции в голове

Ответить
1
doffys

Интересно, как это объяснит Песков или Пыня

Ответить
0
Неверный микроскоп

«Внутренние дела страны! Сор из избы! Хакуну матату видели в штатах?»

Ответить
3
FUNGAME

Один скажет что ему ничего об этом не известно, второй скажет, что это не дело кремля.

Ответить
2
Незаконный алмаз

Песков: "Я не располагаю информацией"
Путин: "Этот фигурант, о котором вы говорите, мы знаем, в чьих интересах он действует."

Ответить
2
Forrest_Dumb

Официальное обращение МИД РФ и ФСИН к европейским партнерам, по поводу выдачи Сергея Савельева.

Ответить
1
Последствия Диморфизма

Собчак на допрос уже вызвали?

Ответить
0
Kir Kirsky

Собчак ездила адрес узнавать

Ответить
0
Eugen T

Ну а чо он заспойлерил

Ответить
0
Ivan Uralskiy

Ну, по крайней мере теперь точно дадут убежище, лол

Убожество конечно, я понимаю, почему не наградили, но могли бы просто в покое оставить, но нет же. идиоты.

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0
Ден

И кстати, это сюжет для плохого ужастика. Чел наблюдает за зверствами и пытками со стороны. А потом щёлк. И он сам оказывается внутри окружённый зверьём и насильниками. В самый раз под Хэллоуин.

Ответить
0
Неверный микроскоп

Хм, outlast…

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0
Алексей Михайлов
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0
цорiк

Не понимаю, зачем было сливать его личность? Да, во ФСИН и так бы догадались, наверно, они знали ещё когда он был в России и следили, но сам факт. Сейчас какой-нибудь народный мститель чеченской национальности образуется на лазурном берегу. Это не США, которые смирились с бегством Сноудена (до момента, когда предоставится шанс)

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0
Михаил Бочаров

По какой именно статье УК РФ ищут Сергея Савельева — не уточняется

Разглашение государственной тайны. Вот такие вот у современной России нынче тайны...

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0
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