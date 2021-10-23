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Новости
Даша Лейзаренко

В Петербурге введут локдаун с 30 октября по 7 ноября — работать будут только продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции

Ранее аналогичные меры установили в Москве.

С Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

Во время локдауна:

  • приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов;

  • приостанавливается работа фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов и других объектов развлечения и досуга;

  • в музеи и театры будут пускать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации;

  • приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
  • приостанавливается допуск посетителей в библиотеки, выставочные пространства, кинотеатры, цирки, концертных залов и площадок;
  • приостанавливается торжественная регистрация браков;
  • не будут предоставлять государственные, муниципальные и иные услуги в помещениях органов госвласти;
  • запрещается использовать водный транспорт;
  • приостанавливается работа услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг, ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи);

  • не менее 70 % сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим, частным рекомендуют то же самое;

  • в гостиницы, отели, пансионаты, санатории пускают только при наличии QR-кода или свежего ПЦР.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили аналогичные меры — там тоже работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.

#новости #петербург #covid19

9398 просмотров
120 120 комментариев
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43
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120 комментариев
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aliftin

Мы же победили в прошлом году, нет? Даже значки раздавали.

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74
Сергей Дворниченко

завидую, представляю как круто было бы сейчас его надеть

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18
Вечерний Петя

Значки были заражены...

Ответить
5
Сырой Даниль

В Екатеринбурге Ночь музыки прошла.
Огромные очереди. Толпы без масок.

И тоже вводят QR коды.

Очень последовательная политика.

Ответить
3
Агнесса

У меня другой вопрос, почему с 30 октября? А до этого что? Не распространяется ? А 24, 25 ? А вчера?

Ответить
1
1 комментарий
solawind

Какая-то хуевая автократия, привить разом всех не могут. Казалось бы, должны быть плюсы даже у таких убогих режимов. Но нет, и даже тут от пыни проку нет ред.

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51
Аркадий Соколов

если бы хотели довели бы дело до конца

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12
Кирилл Сосновский

только в голове у шизанутых ватников представление об автократии, как "жесткая рука", порядок и надежность, якобы можно быстро принимать сложные масштабные решения в одиночку, в обход согласований с парламентом и тд, а потому правильный человек будет эффективнее демократического.

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4
Умерший Паша

Ну вообще так и есть. Технократические автократии с "правильными" людьми гораздо эффективнее демократий. Проблема в том, что за всю историю человечества была только одна такая автократия, так что это труднодостижимая утопия.

Ответить
6
3 комментария
Кирилл Сосновский

очень ограниченный, очень наивный взгляд. Хотя бы уже потому, что чтобы сделать такой вывод, не нужно вообще никаких знаний. Оно кажется логичным и интуитивно понятным.

Ответить
0
4 комментария
Критический Паша

Далеко ходить не нужно. Есть Израиль с рекордными темпами вакцинации

Ответить
0
1 комментарий
Alex

А ведь чел дело говорит про "хотели бы"

Ответить
2
Nick No

В этом и стать автократии, имхо

Ответить
0
ＫＩＢØＵＮＥ

Потому что он всё пытается сидеть на двух стульях. Не хочет терять последнюю поддержку, она сейчас и так не очень, потому что среди его "фанатов" некоторые считают что он мог бы просто взять и отменить ковид

Ответить
0
Ivan Peterburgsky

Но, ведь 12.06.2020 мы уже одержали победу!

Ответить
30
Senrigan

Мы выйграли битву, но не войну 😔

Ответить
4
Папуша

бйтву

Ответить
10
Конечный франт

Как серфер свою первую волну

Ответить
0
Вася Пражкин

Так это они в бункере победили. Речь же не про нас.

Ответить
1
Антон Пострунин

Вот бы где достать такой. Можно заказать, но это немного не то.

Ответить
0
Виталий Лановой

29 все гуляют коронавируса нет. 30 Ахтунг, проход воспрещён все по домам

Ответить
27
Никита Зорин

Не пойму, а должны со вчера были ввести или прошлого года, чтобы такое написать нельзя было?

Ответить
7
Даниил Слесарчук

А куда вариант "не вводить эту показную хуйню" пропал?

Ответить
1
Далекий торшер
Ответить
22
Ху Эмай

Есть доля правды в этом. Кстати, когда я бухал, этого всего вообще не замечал, жизнь была сплошной карнавал, несмотря на то что в Питере)

Ответить
6
Торговый Денис

Поэтому мы тут все наркоманы

Ответить
7
Andrey Karpov

Ну это не про этот год в Питере. На редкость тепло и солнечно было.

Ответить
4
Вечерний Петя

Какой-то черный пёс Петербург...

Ответить
2
Правительственный украинец

а че может алых парусов еще ебанем

Ответить
17
Основной Валера

Ну ты куда вперёд поезда бежишь, вначале экспофорум провести надо

Ответить
2
Iosiph Dmitriev

А чего там с экспофорумом?

Ответить
0
некипишуй

не, давай лучше за Крым бахнем
https://www.youtube.com/watch?v=oACdq7uDOhs

Ответить
2
Обычный клуб

То есть даже привитые не смогут никуда попасть? Или я в глаза ебусь

Ответить
10
Антон Лисин

Привитые самыми ущемленными оказались

Ответить
16
Даниил Баздырев

Я так понимаю QR-коды активно начнут использовать после 7 ноября. А этот локдаун будет для всех

Ответить
9
Даша Лейзаренко

в музеи театры и отели

Ответить
2
Аркадий Соколов

как дежурство?

Ответить
1
8 комментариев
Аркадий Соколов

привет

Ответить
0
Обычный клуб

Спасибо брат, классного вечера

Ответить
0
solawind

А смысл, с кодами посетителей 10% от силы. Весной в Москве какое-то время по кодам пускали, я ел в пустых кафе и ресторанах, а потом они через неделю просто все сами закрылись, потому что не выгодно зал и обслуживание держать, ради настолько меньшего чем расчетный потока.

Ответить
2
Аркадий Соколов

сколько в России реально привитых?

Ответить
0
Папуша

Как минимум 1 чел (Я)

Ответить
1
Дмитрий Горбенко

Как говорится: 2020-2021, может повторим?

Ответить
10
Evil Pechenka

С чего ты взял, что в этом году что-то закончится? Почему ты вообще думаешь, что коронавирус закончится?

Ответить
2
Дмитрий Горбенко

Я ничего не брал

Ответить
15
2 комментария
Александр Федоров

Он ничего никому не должен

Ответить
0
Федя Прозоров

Можем

Ответить
0
Андрей Апанасик
Ответить
4
некипишуй
Ответить
1
Артем Сергеев
Ответить
4
Юрий Рубцов

Вот это зарплата будет у работяг в декабре. Ммм, такой богатый стол новогодний получится

Ответить
3
flomaster

Сука, да что вам мешает везде пускать только привитых, а не только в театры?

Ответить
2
Дмитрий Филатов

Рентабельность

Ответить
1
Сергей Лещина

приостанавливается торжественная регистрация браков;

Подали заявку за три месяца? Молодцы! А теперь пойдите нахуй и подавайте новую

Ответить
2
AZP

Были вакцинные туры, будут и обручальные

Ответить
0
Даниил Силантьев

Прикол из Челябинской области. Один из наших национальных парков ввёл контроль туристов по qr- кодам. То есть, что бы подышать ВОЗДУХОМ, нужна тоже прививка. Это как вообще.

Ответить
2
Христианский украинец

Это локдаун или недоплачиваемые выходные?

Ответить
0
Максим Грандов

Да

Ответить
5
Христианский украинец

3,14да

Ответить
0
Лесной американец

Еееее ждем завтра в Нижнем

Ответить
1
aliftin

В Воронеже с понедельника тоже все на вынос. К середине недели вообще все скорее всего закроется.

Ответить
1
Лесной американец

Ну я про то, что у нас всегда так. Москва-Питер-Нижний. Повторюши

Ответить
0
2 комментария
Meg Walker

Справедливости ради, в Воронеже реально пиздец с заболеваемостью

Ответить
0
Ясько Ромко

В нижнем ещё раньше ввели то же самое, плюс начиная с 25го.

Ответить
0
Лесной американец

чот в питер захотелось

Ответить
1
Оранжевый бокал

Сам думаю на следующих

Ответить
1
Лесной американец

Не, я без деняк на следующих

Ответить
0
7 комментариев
Минеральный бокал

У меня 8 др если чо

Ответить
0
Минеральный бокал

@Максоний
Пойдем в бар?

Ответить
2
4 комментария
Минеральный бокал

@Nem Exodare

Ответить
2
1 комментарий
Максим Пылёв

Держи в курсе, братан!

Ответить
0
1 комментарий
Netis

О да,за неделю ситуация стабилизируется,цифры подрисуют

Ответить
0
мэд кристалл

ggwp чикен мак наггетс windows xp

Ответить
0
Больной хичхакер

Все съебутся заражать в другие регионы.

Ответить
0
Сергей Дворниченко
Чума порченой крови
Чума порченой крови (англ. Corrupted Blood incident) — виртуальная эпидемия в массовой…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Антон Лисин

Организации работать значит будут

Ответить
0
Ваша Закладко

рубика и думка

Ответить
0
ну и в чем он не прав

в каменном веке локдаунов не было...

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Заебали

Ответить
0
Michael Konovalov

Бухать будут.

Ответить
0
Адольф Пиплер

Расчленинград сосатб

Ответить
0
Конечный франт

Шнуров напрягся

Ответить
0
AZP

А зачем люди тогда жижу кололи? Чтобы их выебали ровно так же, как и неуколотых?

Ответить
0
Alex Blake

Странно, что люди так остро воспринимают локдауны. Пора бы к ним привыкнуть. Это всё не кончится ни в этом году, ни в следующем. От волны до волны теперь предстоит жить людишкам, от локдауна к локдауну. Вакцинация тоже, как оказалось, не панацея и имеет временный эффект по эффективности выработанных антител.

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0
hemofiliac -

В странах, где уровень вакцинации высокий, всё ок, на удивление. А называть нормальным невозможность работать и жить жизнь в целом не является нормой.

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0
Сергей Анонимович

Кек, а то по радио передали мол москвичи уедут в Питер на локдаун, скупили 80% арендованного жилья

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0
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