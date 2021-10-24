При входе будет необходимо предъявить QR-код.

С 30 октября по 7 ноября будут закрыты федеральные учреждения культуры (кинотеатры, зоопарки, цирки, библиотеки, выставки, клубы, планетарии, лектории, заповедники). Исключение сделано только для театров и музеев. Об этом говорится на сайте правительства.

Также в нерабочие дни в России:

в театры и музеи будут допускать только при наличии QR-кода или документа, подтверждающего факт вакцинации или перенесённый коронавирус. На несовершеннолетних это не распространяется, их допустят при наличии масок;



театры и музеи должны обеспечить не более 50% посетителей от общей вместимости места. После завершения нерабочих дней разрешено не более 70% посетителей от общей вместимости;

медицинские организации сохранят круглосуточный режим работы и продолжат оказывать экстренную помощь;

россиянам без документов о вакцинации или перенёсенном коронавирусе при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты;

допускать в федеральные медучреждения совершеннолетних граждан, которым не требуется неотложная помощь, будут только при наличии QR-кода, свежего ПЦР-теста или справки о медотводе от вакцинации.



20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили локдаун — в столице будут работать только продуктовые магазины и аптеки. С 30 октября по 7 ноября аналогичные меры ввели в Петербурге.