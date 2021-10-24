Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Даша Лейзаренко

В России на нерабочей неделе закроют учреждения культуры — продолжат работу только театры и музеи Статьи редакции

При входе будет необходимо предъявить QR-код.

С 30 октября по 7 ноября будут закрыты федеральные учреждения культуры (кинотеатры, зоопарки, цирки, библиотеки, выставки, клубы, планетарии, лектории, заповедники). Исключение сделано только для театров и музеев. Об этом говорится на сайте правительства.

Также в нерабочие дни в России:

  • в театры и музеи будут допускать только при наличии QR-кода или документа, подтверждающего факт вакцинации или перенесённый коронавирус. На несовершеннолетних это не распространяется, их допустят при наличии масок;
  • театры и музеи должны обеспечить не более 50% посетителей от общей вместимости места. После завершения нерабочих дней разрешено не более 70% посетителей от общей вместимости;
  • медицинские организации сохранят круглосуточный режим работы и продолжат оказывать экстренную помощь;
  • россиянам без документов о вакцинации или перенёсенном коронавирусе при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты;
  • допускать в федеральные медучреждения совершеннолетних граждан, которым не требуется неотложная помощь, будут только при наличии QR-кода, свежего ПЦР-теста или справки о медотводе от вакцинации.

20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили локдаун — в столице будут работать только продуктовые магазины и аптеки. С 30 октября по 7 ноября аналогичные меры ввели в Петербурге.

#новости #covid19

2570 просмотров
81 81 комментарий
13
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 81, "likes": 13, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 460868, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 24 Oct 2021 12:42:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
81 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Разумный фонарь

кинотеатры, зоопарки, цирки, библиотеки, выставки, клубы, планетарии, лектории, заповедники

В зоопарках, конечно, особенно страшно было раньше - на головах друг у друга люди стояли, особенно в октябре-ноябре. А уж в заповедниках так и вовсе пиршество смерти.

Зато офисы РПЦ будут работать без перерывов и выходных, всё нормально. Не то чтобы 90% первых в очереди на тот свет нищих с ослабленным иммунитетом и стариков собирались именно там.

Ответить
20
Сальвадор Лемонес

в библиотеках тоже и до пандемии люди штабелями лежали, лишь бы почитать.

Ответить
10
Полноценный Филипп

Ну, в церквях бы службы шли, даже если бы было строго-настрого запрещено, проходили уже в прошлом году :)

Ответить
0
Стратегический украинец

У нас даже крестный ход запрещало руководство РПЦ, но люди всё равно попёрлись и перезаражались

Ответить
0
Специальный яд

Нахуя зоопарки и заповедники на свежем воздухе закрывать, а театры и музеи без нормальной вентиляции оставлять открытыми?

Ответить
18
Рыжий

Чтобы больше людей заразилось

Ответить
5
Основной кофе

При входе на ТЖ будет необходимо предъявить QR-код Вахтёру.

Ответить
11
Стратегический украинец
Ответить
0
Специальный яд

ТАМ ВИРУС! ПИШУ С МИКРОВОЛНОВКИ!

Ответить
6
Universe

Начала сталкивать элементарные частицы курицы лбами?

Ответить
0
Основной кофе

*тонцует*

Ответить
3
Данила Сафронов

Там будет "Ты пидор", да?

Ответить
1
Стратегический украинец
Ответить
3
Сальвадор Лемонес

Скорее всего, катящийся Рик.

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

Йеп. Так и есть.

Ответить
2
Данила Сафронов

Штош

Ответить
1
aliftin

На хуя сюда заходить-то, в период нерабочих недель только Плохие шутки работать будут.

Ответить
1
Максим Грандов

Я сюда только ради ПШ и захожу

Ответить
0
New

и не только код

Ответить
0
Алюминиевый торшер

А чем несовершеннолетние отличаются от остальных

Ответить
5
Даша Лейзаренко

в этом и рофл, в начале пандемии решили, что дети не заразные и не болеют, сто раз это опровергли, но правила не поменяли

Ответить
6
Разумный фонарь

Ну так правила не имеют никакого отношения к ковиду - они нужны для уничтожения бизнеса и его последующего отжимания.

Ответить
4
Стратегический украинец

Эх, все парикмахерские и музеи отожмут. Как жить-то дальше?

Ответить
0
Рыжий

Не смешно. Выкупить за относительные копейки кучу помещений - и сжигать никого не надо

Ответить
2
Стратегический украинец

Россия - богатая страна. Зачем выкупать за копейки?

Ответить
0
Алюминиевый торшер

бля это такая смешная логика, как будто у детей сверхорганизм, хотя хотя у них риск заболеть точно такой же, как и у стариков из-за нестойкого иммунитета

Ответить
0
Сергей Дворниченко

ну с ветрянкой такая логика работает вроде

Ответить
0
Алюминиевый торшер

ну ветрянкой и взрослый заболеть может, только там есть риск помереть

Ответить
0
Стратегический украинец

Блин, а я привит =(

Ответить
0
Алюминиевый торшер

ну привит

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

ВСЕМ ДАРОУ В ЕТАМ ЧЯТИКЕ

Ответить
2
Ху Эмай

Им нет 18

Ответить
0
Грамотный американец

Не платят нологи

Ответить
0
Алюминиевый торшер

завидую

Ответить
0
Чудесный пришелец

Не могут взять ипотеку.

Ответить
0
Задумчивой Кот

А общественный транспорт как катался переполненным, так и катается

Ответить
6
AZP

Когда у нас заставляли возить по сидячим, люди взвыли, ибо транспорта больше взять неоткуда и образовались очереди на остановках.
Да и пиздец - едет длинный МАЗ с гармошкой и 5 дверями, а в нём 18 человек. Он же изначально рассчитан на большие массы народу, но стоя. Зато на улице люди матерятся и таксисты довольны.

Ответить
2
Стратегический украинец

Месяц назад ехал как-то я в автобусе ПАЗ: переполнен, люди стоят, масок почти ни у кого нет, а на одном сидении вообще мужик пил пивко.

Ответить
0
Минеральный рак

Всё как всегда. Довели до крайности, а теперь решили камня на камне не оставить.

Ответить
4
Dmitry Sursin

Пыня сказал - капитализм исчерпал себя. Ну так и зачем оставлять умирать, если можно помочь застрелится?

Ответить
1
Минеральный рак

@IO ну то есть сейчас всё нормально? Не крайность? Ещё можно потерпеть, чтобы побольше заболело и умерло?

Ответить
0
Арабский магнит

Да это брат Артура и прочих

Ответить
1
Минеральный рак

Я тут не на столько погружен.

Ответить
1
Арабский магнит

@Arthur Sergeev из его бригады

Ответить
0
Минеральный рак

Вижу его в комментах, но ничего не знаю. Ладно, оно и не важно.

Ответить
0
Валенок

в театры и музеи будут допускать только при наличии QR-кода или документа, подтверждающего факт вакцинации

С отрицаным ПЦР пускать не будут, а вакцинированных - будут.
Интересная логика.
Знают ли авторы закона что среди этих двух групп 100% не заразны короной - это как раз те кто НЕ болеет короной.

Ответить
4
Александр Дятлов

Российские ПЦР тесты дают точность результата в 60%. О каких 100% не заразных можно говорить при таких цифрах?
Вакцина дает 91% шанса возникновения иммунитета, естественно сертификат вакцинированного куда надёжнее, чем пцр-тест, который в 40% случаев даёт ложно положительный/ложно отрицательный результат.

Ответить
0
Арабский магнит

допускать в федеральные медучреждения совершеннолетних граждан, которым не требуется неотложная помощь, будут только при наличии QR-кода, свежего ПЦР-теста или справки о медотводе от вакцинации

Вот это заебись! Вот это я понимаю!

Ответить
3
New

Ну в принципе логично.... есть логика в этом.
Но я тоже сначала прихуел с этого решения.
Я думал сейчас платные ПЦРки... переживал за бабушек с пенсией в 13 тысяч...
но в Москве сейчас оказывается много мест где можно бесплатно ПЦР сдать

Ответить
0
Арабский магнит

Ну вот у меня воспаление сухожилий было, которое очень сильную боль доставляло, нужно делать сложную инъекцию под акромиально-ключичный сустав.
Скорая нахуй пошлёт — некритично!
В поликлинику не впустят — делай тесты, жди результатов.
Кайф)

Ответить
1
New

Ставься вакицной)) будешь модный и с qr кодом

Ответить
0
Арабский магнит

Так уже, но я про гипотетическую ситуацию.
Медотвод получить ещё то приключение (то ли им сверху запрещают их давать, то ли что, хз)

Ответить
1
New

да запрещают.
я короче пришел к терапевту. говорю дайте направление к аллергологу.
Эта мне сразу же говорит: Вы медотвод хотите получить?
Я говорю: Нет с чего вы решили?
Она: мы медотводы никому не даем. если что у нас есть реаниматолог когда прививку делаем.

Хотя я просто хотел к аллергологу потому что у меня АЛЛЕРГИЯ)))))

Ответить
1
Арабский магнит

Ебанутые

Ответить
1
Сергей Дворниченко

"мы медотводы никому не даем. если что у нас есть реаниматолог когда прививку делаем"

Жесть какая то, нафига такое говорить?

Ответить
1
New

Я откуда знаю?
мне прям так и сказали в лицо.
вот я вспомнил еще:
Я сказал - "А что если у человека аллергия сильная?"
А она мне ответила - "ничего у нас есть реаниматолог"

Я думаю их там начальство ебет токо так за метотводы. статистику надо показыват.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

есть же люди которые даже от новокаина чуть на тот свет не идут, а тут мол ну сдохните постараемся откачать, хотя может отсеивает просто тех кто хочет купить

Ответить
0
Арабский магнит

О, хуесос снова разошёлся)

Ответить
0
Минеральный рак

А кто это?

Ответить
0
New

В принципе я с ними согласен.
Вероятность заразиться в музее гораздо меньше чем в кино)))
Туда более интеллигентные люди хотят.
ахахахха

Ответить
3
Semen Semenov

Библиотеки?

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

ДА!!! Библиотеки! Ну, это, где Моби Дик, Морской волк, Тысяча и одна ночь, Один день Ивана Денисовича, Бесприданница и Гроза, Мэри, ебать её в сраку, Поппинс. Библиотеки!

Ответить
6
Владислав Недзвецкий

во угар будет если там очереди встанут друг на друге

Ответить
1
Максоний

Просто блять закройте еще метро в моей деревне на две три недели, коровавирус как рукой снимет

Ответить
1
New

Фига се.
Выборочное решение какое.....
На месте государства я бы сделал государственные кинотеатры, все коммерческие закрыл, а государственные оставил бы

Ответить
1
Чудесный пришелец

Показывать только фильмы о Великой Отечественной Войне. Еженедельное посещение обязательно.

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

После посещения получаешь куар-код, который вместе с остальными показываешь при входе на работу.

Ответить
1
Арабский магнит

И цены в государственные поднял бы

Ответить
2
artemykairyak

допускать в федеральные медучреждения совершеннолетних граждан, которым не требуется неотложная помощь, будут только при наличии QR-кода, свежего ПЦР-теста или справки о медотводе от вакцинации.

нормально так я плачу отчисления и не могу воспользоваться медициной

Ответить
1
Холодный инструмент

Теперь точно надо сходить на Дюну

Ответить
1
Photuum

Да хрен с ней, с культурой. Спортзалы закроют - вот это печально. Придется в парке осеннюю грязь месить.

Ответить
1
Юный завод

БЛЯТЬ

Ответить
0
Усталый единорожек88

Если вы вдруг такое заведение, мы разработчики https://checkqr.ru, напишите в t.me/yaddads в телеграме, попробуем вам помочь выжить в этой попе

Ответить
0
New

Хотите прикол?
В москве можно сдать бесплатный Экспресс тест на коронавирус в фуд корте ДЕПО.))))

Это такое модное место для хипстеров где можно покушать оверпрайснутой еды на фудкорте где куча людей.
Типо покушал и сразу же тест сдал))))))

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/test/#rec365017928

Тесты на коронавирус и иммунитет бесплатно в…
Где можно сдать бесплатно тест на коронавирус? Как берут анализ на коронавирусную инфекцию? Где…
www.mos.ru
Ответить
0
Аристотель Аваносов

Какой смысл в новости, если во всех регионах по-разному?

Ответить
0
Глупый ящик

В театрах и музеях оно не распространяется

Ответить
0
Стратегический украинец

https://t.me/kirovreg43/6106

Кировская область
В Кировской области вводятся QR-коды. Они будут действовать с 25 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в ходе рабочей встречи губернатора Кировской области Игоря Васильева и бизнес- сообщества региона.

С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введен на с...
В Кировской области вводятся QR-коды. Они будут действовать с 25 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в ходе рабочей встречи губернатора Кировской области Игоря Васильева и бизнес- сообщества региона.

С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введен на следующих объектах:

🔹салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

🔹досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с личным присутствием граждан, а также предоставление услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления граждан, проведение групповых занятий в фитнес-центрах.

🔹ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты.

Продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт можно будет посещать без QR-кода.
Ответить
0
d10482015

Только ГАИ не закрывайте, мне экзамен надо сдать

Ответить
0
Стратегический украинец

Подождёшь

Ответить
0
d10482015

С правами мне не надо будет ездить в общественном транспорте и подвергать людей лишней опасности

Ответить
0
Ивашкина Крис

Не локдаун, а каникулы с "удержанием зарплаты" Зато выборы провели!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 81 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null