В России на нерабочей неделе закроют учреждения культуры — продолжат работу только театры и музеи Статьи редакции
При входе будет необходимо предъявить QR-код.
С 30 октября по 7 ноября будут закрыты федеральные учреждения культуры (кинотеатры, зоопарки, цирки, библиотеки, выставки, клубы, планетарии, лектории, заповедники). Исключение сделано только для театров и музеев. Об этом говорится на сайте правительства.
Также в нерабочие дни в России:
- в театры и музеи будут допускать только при наличии QR-кода или документа, подтверждающего факт вакцинации или перенесённый коронавирус. На несовершеннолетних это не распространяется, их допустят при наличии масок;
- театры и музеи должны обеспечить не более 50% посетителей от общей вместимости места. После завершения нерабочих дней разрешено не более 70% посетителей от общей вместимости;
- медицинские организации сохранят круглосуточный режим работы и продолжат оказывать экстренную помощь;
- россиянам без документов о вакцинации или перенёсенном коронавирусе при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты;
- допускать в федеральные медучреждения совершеннолетних граждан, которым не требуется неотложная помощь, будут только при наличии QR-кода, свежего ПЦР-теста или справки о медотводе от вакцинации.
20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.
С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили локдаун — в столице будут работать только продуктовые магазины и аптеки. С 30 октября по 7 ноября аналогичные меры ввели в Петербурге.
кинотеатры, зоопарки, цирки, библиотеки, выставки, клубы, планетарии, лектории, заповедники
В зоопарках, конечно, особенно страшно было раньше - на головах друг у друга люди стояли, особенно в октябре-ноябре. А уж в заповедниках так и вовсе пиршество смерти.
Зато офисы РПЦ будут работать без перерывов и выходных, всё нормально. Не то чтобы 90% первых в очереди на тот свет нищих с ослабленным иммунитетом и стариков собирались именно там.
Когда у нас заставляли возить по сидячим, люди взвыли, ибо транспорта больше взять неоткуда и образовались очереди на остановках.
Да и пиздец - едет длинный МАЗ с гармошкой и 5 дверями, а в нём 18 человек. Он же изначально рассчитан на большие массы народу, но стоя. Зато на улице люди матерятся и таксисты довольны.
@IO ну то есть сейчас всё нормально? Не крайность? Ещё можно потерпеть, чтобы побольше заболело и умерло?
в театры и музеи будут допускать только при наличии QR-кода или документа, подтверждающего факт вакцинации
С отрицаным ПЦР пускать не будут, а вакцинированных - будут.
Интересная логика.
Знают ли авторы закона что среди этих двух групп 100% не заразны короной - это как раз те кто НЕ болеет короной.
Российские ПЦР тесты дают точность результата в 60%. О каких 100% не заразных можно говорить при таких цифрах?
Вакцина дает 91% шанса возникновения иммунитета, естественно сертификат вакцинированного куда надёжнее, чем пцр-тест, который в 40% случаев даёт ложно положительный/ложно отрицательный результат.
да запрещают.
я короче пришел к терапевту. говорю дайте направление к аллергологу.
Эта мне сразу же говорит: Вы медотвод хотите получить?
Я говорю: Нет с чего вы решили?
Она: мы медотводы никому не даем. если что у нас есть реаниматолог когда прививку делаем.
Хотя я просто хотел к аллергологу потому что у меня АЛЛЕРГИЯ)))))
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Хотите прикол?
В москве можно сдать бесплатный Экспресс тест на коронавирус в фуд корте ДЕПО.))))
Это такое модное место для хипстеров где можно покушать оверпрайснутой еды на фудкорте где куча людей.
Типо покушал и сразу же тест сдал))))))
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/test/#rec365017928
С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введен на с...
С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введен на следующих объектах:
🔹салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.
🔹досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с личным присутствием граждан, а также предоставление услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления граждан, проведение групповых занятий в фитнес-центрах.
🔹ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты.
✅ Продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт можно будет посещать без QR-кода.