Власти Австралии потребуют от соцсетей брать согласие родителей перед регистрацией детей

Штрафы за нарушение требования — до 7,5 миллионов долларов или 10% от годового оборота в стране.

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Генеральный прокурор Австралии и помощник премьер-министра по вопросам психического здоровья и предотвращения самоубийств представили инициативу, которая обяжет владельцев соцсетей брать согласие родителей перед тем, как зарегистрировать пользователей младше 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

Новые правила будут обязаны соблюдать в том числе Facebook, Reddit, Tinder и WhatsApp. Власти также потребуют от компаний проверять возраст пользователей. Чиновники пообещали «сурово наказывать» компании, которые нарушат требования.

Помимо этого, компаниям также запретят использовать или раскрывать личную информацию австралийцев без их разрешения. «Мы гарантируем, что данные и конфиденциальность [австралийцев] будут защищены и будут обрабатываться с осторожностью», — заявила генеральный прокурор.

Нарушителям будут грозить штрафы в размере 10% от годового оборота в Австралии или 10 миллионов австралийских долларов (7,5 миллионов долларов США). Власти заявили, что законопроект могут внести на рассмотрение в начале 2022 года после общественного обсуждения.

Представитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик заявила, что компания изучает инициативу и понимает «важность обеспечения того, чтобы законы Австралии развивались со скоростью, сравнимой с темпами инноваций и новых технологий».