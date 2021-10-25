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Новости
Артём Мазанов

Власти Австралии потребуют от соцсетей брать согласие родителей перед регистрацией детей Статьи редакции

Штрафы за нарушение требования — до 7,5 миллионов долларов или 10% от годового оборота в стране.

33 33 комментария
983 просмотров

Генеральный прокурор Австралии и помощник премьер-министра по вопросам психического здоровья и предотвращения самоубийств представили инициативу, которая обяжет владельцев соцсетей брать согласие родителей перед тем, как зарегистрировать пользователей младше 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

Новые правила будут обязаны соблюдать в том числе Facebook, Reddit, Tinder и WhatsApp. Власти также потребуют от компаний проверять возраст пользователей. Чиновники пообещали «сурово наказывать» компании, которые нарушат требования.

Помимо этого, компаниям также запретят использовать или раскрывать личную информацию австралийцев без их разрешения. «Мы гарантируем, что данные и конфиденциальность [австралийцев] будут защищены и будут обрабатываться с осторожностью», — заявила генеральный прокурор.

Нарушителям будут грозить штрафы в размере 10% от годового оборота в Австралии или 10 миллионов австралийских долларов (7,5 миллионов долларов США). Власти заявили, что законопроект могут внести на рассмотрение в начале 2022 года после общественного обсуждения.

Представитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик заявила, что компания изучает инициативу и понимает «важность обеспечения того, чтобы законы Австралии развивались со скоростью, сравнимой с темпами инноваций и новых технологий».

Власти последовательно ограничивают влияние крупных IT-компаний. В феврале парламент принял закон, обязывающий Google и Facebook платить местным СМИ за использование их новостного контента. Власти также планируют ужесточить регулирование цифровых платежных сервисов.

#новости #право #австралия #дети

33 33 комментария
2
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Максим Федоров

зарегаться в соцсети — согласие родителей
взять себе гендер улитки — родители не могут запретить

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21
умный человек

следующий шаг: чтобы взять гендер улитки надо отправить заявку через соцсеть

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1
Сознательный франт

На решение вопроса консилиумом интернет-специолистами с аниме-аватарками.

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2
Llaren Hlaalo

Результаты пленарного заседания будут выпущены в следующей арке Берсерка.

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0
Selfish Ledger

. ред.

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0
Llaren Hlaalo

Генеральный прокурор Австралии и помощник премьер-министра по вопросам психического здоровья и предотвращения самоубийств представили инициативу, которая обяжет владельцев соцсетей брать согласие родителей перед тем, как зарегистрировать пользователей младше 16 лет.

Вот все рофлят над госдумой, а шиза-то глобальная.

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5
Злобный Капитан Немо

Мне кажется это Австралийская шиза. Оттуда очень много новостей постят про дебильные запреты, особенно в айти сфере

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5
Злобный Капитан Немо
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1
Злобный Капитан Немо

Сука, наши южные братишки получается

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1
Nick Rosenberg

Как основано гулагом, так и развивается.

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0
Владислав Егоров

Причем это не недавний вопрос, помню еще для них вроде спецверсию кармагеддона делали где вместо людей зомби и кровь зеленая

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0
Злобный Капитан Немо

Регулярно из Австралии новости как из Китая почти. Кто-нибудь может объяснить в чем дело?

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6
Запасной танк88

нормальные законы подъехали, а то пиздюков в интернете развелось куда ни плюнь

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2
Сознательный франт

Как возраст проверять будут? Скан паспорта спрашивать?

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1
Запасной танк88

Власти Австралии потребуют от соцсетей брать согласие родителей перед регистрацией детей

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–1
Сознательный франт

Ну так и как они узнавать будут, что регается ребёнок? Спрашивать, если ли ему 16, и просить указать профиль родителей?

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2
Запасной танк88

загружать картинку в котором подтверждено согласие родителей, которые его будут получать у соцсети

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–1
Сознательный франт

Из всех возможных вариантов, как они будут это исполнять, ты выбрал самое хуёвый.
И, опять таки, ты так и не ответил - как они будут решать, нужно ли требовать с новорега этой записки от родителей.

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2
Запасной танк88

я никаких вариантов не выбирал, я лишь тебе отвечаю по новости, а как они решат их дело, я только предположил

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0
имя и фамилия

по ip

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0
Запасной танк88

Ты не поверишь (не знаю, приняли это в итоге, или нет)...
https://7news.com.au/sunrise/on-the-show/federal-government-considers-forcing-australians-to-provide-id-to-use-social-media-and-dating-sites-c-2497510

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0
Сознательный франт

Да, я к этому и веду - сейчас всё катится к интернету по паспортам.

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0
Запасной танк88

предлагаю рассылать ссылки на аккаунты тжшников их родителям

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1
Запасной танк88

😡

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0
1 2

Какая-то не здоровая шняга во всем мире (

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0
Запасной танк88

Я бы брал с детей согласие на публикацию их фотографий родителями.

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0
1 2

"Помимо этого, компаниям также запретят использовать или раскрывать личную информацию австралийцев без их разрешения. «Мы гарантируем, что данные и конфиденциальность ［австралийцев］ будут защищены и будут обрабатываться с осторожностью», — заявила генеральный прокурор"

Ну а если будут утечки, то можно всегда обвинить русских хакеров)

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0
Владимир Филатов

Новые правила будут обязаны соблюдать в том числе Facebook, Reddit, Tinder

Мама, можно мне потрахаться? Нет, нельзя. Сначала закончи учёбу, а потом уже думай про секс.

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0
Nick Rosenberg

Новые правила будут обязаны соблюдать в том числе Facebook, Reddit, Tinder и WhatsApp

А тикток? Или зассут на китай бычить?

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0
Тимур Мансонуров

Tinder

как зарегистрировать пользователей младше 16 лет

Туда же нельзя до 18. Или если сильно чешется то уже можно? 🤔

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0
Запасной танк88

А когда власти потребуют от комитета проверять возраст пользователей?

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0
имя и фамилия

полностью поддерживаю, нечего зумерам делать в интернете

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0
Александр Белов

А как же согласие детей? Когда им родители аккаунты регистрируют и постят туда всякое го..но.

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0
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