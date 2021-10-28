Программиста, передавшего Gulagu.net видео с пытками, заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе» к информации Статьи редакции
По версии следствия, программист «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».
Суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях. МВД готовит документы для объявления его в международный розыск. Об этом пишет РИА «Новости».
МВД также рассказало, что Савельева ранее объявили в федеральный розыск из-за уголовного дела по статье о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК). Дело возбудили 30 сентября, Савельев проходит по нему как обвиняемый.
По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в колонии в Саратовской области, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло ее копирование, а после он передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».
В начале октября Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Некоторые из видеозаписей правозащитники опубликовали. 23 октября МВД объявило в розыск Савельева, который передал Gulagu.net видео пыток.
Это же незаконным путем добытая информация по версии чекистов, да @Рыжий ?
А также "Единая Россия" отклонила предложение Парламентского расследования.
Вообще правительство практически никак не отреагировало, кроме нескольких косметических отставок.
Это стоит взять на карандаш во всех спорах с теми, кто защищает власть. То, что они не инициируют расследования в ответ на расследования Навального и других журналистов худо-бедно можно аргументировать тем, что якобы это только с точки зрения обывателя может показаться нарушением, и они просто показывают что они богатые, пытаясь спровоцировать. А с точки зрения зрителя-следователя там состава преступления нет, поэтому и не возбуждают.
Тут же спорить с тем, что заслуженной реакции нет и дело заминается спорить очень сложно. 100 Гб данных, 2 терабайта ещё не опубликованных. Из разных колоний, связанных одной сетью.