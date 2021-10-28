По версии следствия, программист «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

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Суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях. МВД готовит документы для объявления его в международный розыск. Об этом пишет РИА «Новости».

МВД также рассказало, что Савельева ранее объявили в федеральный розыск из-за уголовного дела по статье о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК). Дело возбудили 30 сентября, Савельев проходит по нему как обвиняемый.

По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в колонии в Саратовской области, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло ее копирование, а после он передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».