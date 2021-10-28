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Новости
Артём Мазанов

Программиста, передавшего Gulagu.net видео с пытками, заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе» к информации Статьи редакции

По версии следствия, программист «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

70 70 комментариев
4402 просмотров

Суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях. МВД готовит документы для объявления его в международный розыск. Об этом пишет РИА «Новости».

МВД также рассказало, что Савельева ранее объявили в федеральный розыск из-за уголовного дела по статье о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК). Дело возбудили 30 сентября, Савельев проходит по нему как обвиняемый.

По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в колонии в Саратовской области, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое повлекло ее копирование, а после он передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».

В начале октября Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Некоторые из видеозаписей правозащитники опубликовали. 23 октября МВД объявило в розыск Савельева, который передал Gulagu.net видео пыток.

Программист, передавший Gulagu.net видео пыток…
Им оказался 31-летний белорус — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности.
tjournal.ru

#новости #право #пыткивколонии

70 70 комментариев
42
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Трансгендолёт

Ну не мучителей же наказывать, честное слово

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91
Marhal_New _Arleana

Им надо было нанять художника, чтобы он рисовал комиксы для отчетности.

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6
Eugen T
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5
Вторичный пистолет

Это же незаконным путем добытая информация по версии чекистов, да @Рыжий ?

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6
Рыжий

Чисто технически так оно и есть. И хуй ты что с этим поделаешь, что в России что в США (Сноуден в курсе про это говно)

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0
Аркадий Соколов

мне так мвд сказал

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0
Вторичный пистолет

Дяди в форме пиздеть не будут

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0
Аркадий Соколов

нет причин им не доверять

Ответить
4
Аркадий Соколов

закон я конечно же не читал

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2
Вторичный пистолет

Только пиздить

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0
Вторичный пистолет

40гб видосов с жесточайшими пытками в тюрячках

«осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации»

Ебанулись уже окончательно

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51
FOX

там уже 1Тб видео

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9
aliftin

Сколько там в часах вообще? Или там в 4к все?

Ответить
3
Вторичный пистолет

Выйдет любопытно, если на других видосиках засветятся какие-то интересные люди.

Ответить
1
Вторичный пистолет

Тем более

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0
Marhal_New _Arleana

Какие же они пидарасы.

Ответить
39
Вторичный пистолет

Да

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0
Вторичный пистолет

А также "Единая Россия" отклонила предложение Парламентского расследования.
Вообще правительство практически никак не отреагировало, кроме нескольких косметических отставок.
Это стоит взять на карандаш во всех спорах с теми, кто защищает власть. То, что они не инициируют расследования в ответ на расследования Навального и других журналистов худо-бедно можно аргументировать тем, что якобы это только с точки зрения обывателя может показаться нарушением, и они просто показывают что они богатые, пытаясь спровоцировать. А с точки зрения зрителя-следователя там состава преступления нет, поэтому и не возбуждают.
Тут же спорить с тем, что заслуженной реакции нет и дело заминается спорить очень сложно. 100 Гб данных, 2 терабайта ещё не опубликованных. Из разных колоний, связанных одной сетью.

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28
Вторичный пистолет

Это стоит взять на карандаш во всех спорах с теми, кто защищает власть

Это спокойно бьётся фразой «там им и надо! те чо зЭков жалко? ты чо зэК??? А?а А???»

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17
Вторичный пистолет

Ну, вообще не бьется, если мы про глубинный народ — там каждый либо сам сидел, либо родственник.

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1
Nick Rosenberg

Скорей всего спрашивающий сам будет зеком.

Ответить
0
Вторичный пистолет

доступ к охраняемой законом компьютерной информации

Пытки и записи с ними охраняются законом, м-да

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18
Nick Rosenberg

В разве нет статьи за то что располагал информацией о преступлении и не сообщил?

Ответить
10
Владислав Васильев

ЭТО ДРУГОЕ

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6
Дмитрий Киселев

По ней и посадят

Ответить
0
Вторичный пистолет

Есть такая статья. Только сообщить он должен был в полицию. Но он видимо не дурачок, и выбрал единственное верное решение.

Ответить
0
aliftin

Вместо того что бы сделать ебало кирпичом и говорить "не было такого, не в России это, а вы уверены что это в тюрьме реальной" они всеми силами раздувают эту историю и подтверждают что для них такие видео обычное дело. Молодцы прям, ничего не боятся уже.

Ответить
9
Eugen T

А чего им бояться?

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7
aliftin

Да в том то и проблема что уже в принципе нечего. Людям поебать, санкции и мировое осуждение их тоже мало волнует. Только и остаётся надеяться на бога, в которого они все таки неистово верят.

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4
Eugen T

80% россиян одобряют применение пыток

Пытки: что мотивирует полицейских издеваться над…
В рамках проекта Реальные люди 2.0 мы беседуем с гостями о важнейших событиях, которые влияют на…
www.idelreal.org
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4
коренной нарниец

даже Дисней так за авторские права не борется

Ответить
10
Doktor Streyndzhlav

Разбираться и сажать преступников из ФСИН?
Зачем, если посадил источник информации - и больше нет никакого шума.
ПРОФИТ

Ответить
5
Кир Кос

Не будет шума?

Ответить
0
Аркадий Соколов

парню (по его словам) подбросили наркоту, били и пытали, держали в тюрьме в качестве раба, который выполнял работу сотрудников фсин, незаконно дали ему доступ к системам фсин, но мвд это все конечно не ебет.

Ответить
5
Dizzy Dizz

Ну несовсем подбросили. Отсидел свое он по делу.

Ответить
0
Аркадий Соколов

ну он утверждает, что ничего не знал, но тут мутный момент конечно. В любом случае это не играет важной роли

Ответить
0
Dizzy Dizz

Ну то, что не знал, не значит, что ему подкинули. Он подписался на тему, не разобравшись в этой теме.

Ответить
0
Dmitry R.

чел, давай представим такую ситуацию. ты не вскрывая забираешь посылку с почты и тебя на выходе крутят маски шоу. и по твоей же логике ты сам и виноват. умысел хоть какой-нибудь доказан был?

Ответить
0
Dizzy Dizz

Ну он описывает эту ситуацию: как меня попросили, сказали - заработаю. А оно вон оно как.

Ответить
0
Лев Глебович

Ну и чем мы не Туркменистан!?

Ответить
0
Славой Жижек

у нас президент пока не диджеит...

Ответить
5
Doktor Streyndzhlav

Да и с золотой штангой я его не видел.
Есть куда расти.

Ответить
5
Eugen T

Там теплей

Ответить
1
badResistor

«осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

Закон охраняет пытки осуществляемые пидарасами, но не охраняет людей от пыток.

ВЫ *БАНУЛИСЬ ГРАЖДАНЕ?

Ответить
2
Danil Oputin

Поздравляем чувака с политическим убежищем

Ответить
2
John Doe

Только Франция относительно недалеко. Петров и Боширов смогут туда доехать легче, чем, например, в США. Понимаю, что куда было быстрее добраться, туда и пришлось. Надеюсь, чувак под защитой.

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Чото не видно этих хуесосов, ну знаете, которые ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Ответить
1
Вторичный пистолет

Закон говорит, что пыток не должно быть.

Ответить
2
Вторичный пистолет

То есть подписались, что там всё правда.

Ответить
1
Dmitry R.

расписались в том, что это не только правда, но еще и для служебного пользования.

Ответить
1
Подлый Пит

Заочно посадили на бутылку

Ответить
1
Вторичный пистолет

Не стоит воспринимать эту инсинуацию как что-то связаное с законом. Преступления режима должны быть выставлены на всеобщее обозрение, и не важно какое действие после этого он будет предпринимать. Режим фашистский, с ним нужно бороться любыми способами, логично, что он будет пытаться огрызаться.

Ответить
1
savvax

АААААААА

Ответить
1
Камнем вниз

Можно ещё за распространение порно притянуть)

Ответить
1
Вторичный пистолет

Снежный Дэн нашего болота. Крутой чел. Жму руку, обнимаю.

Ответить
0
Вторичный пистолет

В пиратстве обвинили бы)))

Ответить
0
Cерьёзный Валера

Увожуха таким парням.

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0
Денис Старовойтов

ВВП - сопротивлялся, пальцем жопу затыкал, но понос не унимался, через палец протекал.

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0
Стильная самочка орангутана

Мир наоборот.

Ответить
0
Иван Грозный

а я говорил

Ответить
0
House M.D.

Логично поскорее заблокировать порнохаб ,пока там все доказательства не появились. А то потом неудобно будет бороться с ЛГБТ....

Ответить
0
Вторичный пистолет

Он давно.

Ответить
0
Вторичный пистолет

Разблокировали же вроде.

Ответить
0
Вторичный пистолет

А, я на лаб подумал.

Ответить
0
Александр Горелик

заочно арестовали - это смешно, типа найти не смогли, но арестовать все равно очень хотелось

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0
Ray Smith

Чисто технически все правильно. Доступ к информации был - преступление. А там уже суд должен определить степень вины. Но к сожалению, в суде на справедливость нашего суда надеяться лучше, находясь за границей. На всякий случай.

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0
MadRat96

Не понял, а почему доступ преступление, если по его же словам его работа была в удалении этих файлов, то есть доступ у него был с решения того лица, который дал ему задачу?

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0
MadRat96

Я думал, что меня уже ничего не удивит в нашей стране, но всегда умудряются удивить.

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0
Егор Ниглов

То есть за неправомерный доступ к информации арестуют, а за неправомерный доступ к прямой кишке - нет?

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0
Илья Гераськин

Неправомерный доступ к информации, которой не должно было существовать?
Это даже на записи работников, это записи сделанные на рабочие регистраторы заключёнными. Априори нонсенс

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0
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