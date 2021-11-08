Павлов занимался защитой журналиста Ивана Сафронова и ФБК*.

Адвоката Ивана Павлова и его коллег из «Команды 29» — Валерию Ветошкину, Максима Заговору, Максима Оленичева и Елену Скворцову — внесли в список СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Объединение юристов «Команда 29» защищало подозреваемых в государственной измене и шпионаже. Адвокаты представляли в суде бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан по делу о шпионаже, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемых в госизмене. Они также занимались делами о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.

В июле сайт организации заблокировал Роскомнадзор. Через два дня «Команда 29» объявила о закрытии. В сентябре Павлов уехал из России.

«Российскую ЛГБТ-сеть» Минюст внёс в реестр незарегистрированных НКО-инагентов. До этого в этот перечечне были две организации: «В защиту прав избирателей „Голос“ (движение „Голос“)» и «ОВД-инфо»*.

«Российская ЛГБТ-сеть» — организация, которая занимается защитой прав и социальной адаптации ЛГБТ+ в России.

В мае прокуратура Петербурга потребовала запретить группу «Российской ЛГБТ-сети» в фейсбуке. «Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведёт к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни», — говорилось в отчёте Центра психолого-медико-социального сопровождения «Развитие».

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ