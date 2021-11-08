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Новости
Артём Мазанов

Минюст признал иноагентом движение «Российская ЛГБТ-сеть» и внёс адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов Статьи редакции

Павлов занимался защитой журналиста Ивана Сафронова и ФБК*.

Адвоката Ивана Павлова и его коллег из «Команды 29» — Валерию Ветошкину, Максима Заговору, Максима Оленичева и Елену Скворцову — внесли в список СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

  • Объединение юристов «Команда 29» защищало подозреваемых в государственной измене и шпионаже. Адвокаты представляли в суде бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан по делу о шпионаже, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемых в госизмене. Они также занимались делами о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.

  • В июле сайт организации заблокировал Роскомнадзор. Через два дня «Команда 29» объявила о закрытии. В сентябре Павлов уехал из России.

«Российскую ЛГБТ-сеть» Минюст внёс в реестр незарегистрированных НКО-инагентов. До этого в этот перечечне были две организации: «В защиту прав избирателей „Голос“ (движение „Голос“)» и «ОВД-инфо»*.

  • «Российская ЛГБТ-сеть» — организация, которая занимается защитой прав и социальной адаптации ЛГБТ+ в России.
  • В мае прокуратура Петербурга потребовала запретить группу «Российской ЛГБТ-сети» в фейсбуке. «Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведёт к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни», — говорилось в отчёте Центра психолого-медико-социального сопровождения «Развитие».

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #право #минюст

1756 просмотров
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49 комментариев
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Предметный Гоша
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36
Предметный Гоша

И даже не пятницу начали как обычно.

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3
Предметный Гоша

@Уютный Багажник как теперь выкручиваться будешь?

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5
Предметный Гоша
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10
Предметный Гоша
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5
Предметный Гоша

Всё, я порвался.

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2
Предметный Гоша
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2
Предметный Гоша

Пока никто не видит!

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2
Предметный Гоша

я не эту картинку хотел запостить, нужную просто искать лень было

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1
Предметный Гоша

ТАКУЮ??

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2
Предметный Гоша
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1
Предметный Гоша
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0
Предметный Гоша
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0
Предметный Гоша
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0
Предметный Гоша
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0
Предметный Гоша
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0
Предметный Гоша

Обоснование?

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0
Предметный Гоша

А надо?

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13
Предметный Гоша

А не надо?

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0
Предметный Гоша

Законом они не обязаны говорить почему насколько я помню, это предмет их внутреннего документооборота

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0
Сталин спас Россию

Ой как удобно

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7
Предметный Гоша
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4
Предметный Гоша

Будет...

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0
Предметный Гоша

Все там будем...

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2
Runteki Iberogast

Обоснование-в нашей духовно скрепной державе нет места этой западной гнили,европейскому разврату. А то ведь насмотрятся на вас и станут геями

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0
Предметный Гоша

о щи хи ви го эгейн

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4
Marhal_New _Arleana

щит

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0
Alexandr Strijov

Шиат

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0
Предметный Гоша

ЛГБТЖ-сеть

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3
Антигравитационный торт

Инагент

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1
Marhal_New _Arleana

Российская ЛГБТ-сеть

ТЖ?

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2
Предметный Гоша

выясняем

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0
Антигравитационный торт

Почему Мазанов не сделал приписку ФБК?

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1
Предметный Гоша

@Артём Мазанов алярм

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0
Артём Мазанов

надеюсь они не заметили

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3
Предметный Гоша

вряд ли. не переживай

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1
Предметный Гоша
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2
Marhal_New _Arleana

FALSE ALARM!!11

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0
Алексей Шепард

Хороший клип

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0
Marhal_New _Arleana

и песня классная

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1
Антигравитационный торт

Угрожал сегодня нам посадкой за репосты

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0
AZP

Ну внесли и внесли.

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1
Предметный Гоша

Писать под такими постами какие-либо гневные комментарии, становится все опаснее. Даже за невинную шутку могут отправить на бутылку

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1
Кирилл Вселенский

Кстати про ни0х оксименог сегодня трек выпустил https://youtu.be/aPfd6-4F1xU

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0
FAT FATOVITCH

Погодите, но ведь тж скоро тоже признают иноагентом ведь тут почти все - представители НЕТРАДИЦИОННОЙ сексуальной ориентации. Включая меня.

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0
Предметный Гоша

Потенциальная польза превышает возможный вред

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0
Предметный Гоша

Российскую ЛГБТ-сеть

насрать с высокой колокольни на обосанный минюст

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0
D M

Новость отличная. Общество будет до последнего бороться с садомитами.

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–1
solawind

Общество долбоебов борется с содомитами.
Нормальное общество боролось бы с долбоебам, которые пишут комменты типа твоего.

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