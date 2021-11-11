По версии ведомства, организация систематически нарушает закон об «иностранных агентах».

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Генеральная прокуратура требует ликвидировать правозащитную организацию и её структурные подразделения. Поводом, по утверждению ведомства, стало систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах» — речь идёт об отсутствии специальной маркировки материалов. Об этом сообщает «Мемориал» со ссылкой на уведомление от Верховного суда.

Правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.

Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет. Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека. заявление «Мемориала»

Судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоится 25 ноября.

Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию включили в реестр НКО-иноагентов в 2013 году. Правозащитную организацию неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте.