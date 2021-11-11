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Новости
Яна Ломакина

Генпрокуратура подала иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал», признанной «иноагентом» Статьи редакции

По версии ведомства, организация систематически нарушает закон об «иностранных агентах».

49 49 комментариев
1830 просмотров

Генеральная прокуратура требует ликвидировать правозащитную организацию и её структурные подразделения. Поводом, по утверждению ведомства, стало систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах» — речь идёт об отсутствии специальной маркировки материалов. Об этом сообщает «Мемориал» со ссылкой на уведомление от Верховного суда.

Правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.

Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет. Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека.

заявление «Мемориала»

Судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоится 25 ноября.

Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию включили в реестр НКО-иноагентов в 2013 году. Правозащитную организацию неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте.

В конце 2016 года главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях из-за снимков приёмной дочери. В 2020 году историку назначили по этому делу 13 лет колонии строго режима. Правозащитники признали его политическим заключённым.

#новости #иноагенты

49 49 комментариев
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Соседа собака

Сейчас Талибан станет организацией страдающей под санкциями ООН, а Мемориал экстремистской организацией, не перепутайте

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58
Нижний интернет

Ну, с Талибаном не все так однозначно. Они отстаивают традиционные исламские ценности и сражались с иностранными интервентами (США), которые хотели навязать им чуждые западные ценности.

И конечно же марионетка США, ООН заклеймила их как «террористов».

А мемориал же оскверняет память предков за подачки американских кураторов. Тут все ясно.

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4
Соседа собака

Слушай, я не феминист и не либертарианец, но ты сейчас какую-то ху**ю написал. В каменный век хочешь?

Ответить
1
Сальвадор Лемонес
Ответить
4
Соседа собака

Не отрицаю, с чувством юмора у меня проблемы

Ответить
0
Федя Прозоров

Сталин сила

Ответить
1
Федя Прозоров

Горьачев могила

Ответить
0
Соседа собака

Выеби буржуя в рот - Сталин, Берия, Пол Пот!

Ответить
2
Федя Прозоров

За гулаг и воронков стреляю в пупок

Ответить
0
Никита Борисова

Поп ит

Ответить
0
Михаил Кометов

Мне просто интересно, какое дно правительство пробьет, чтобы сделать Путина президентом на следующем сроке, если у нас в "тихое" время такой пиздец

Ответить
19
Соседа собака

Он раньше помрет, Мишустин есть, Лавров, Шойгу

Я только сейчас понял, что мы реально живем в эпоху геронтократии

Ответить
12
испанский смех

с подключением, причем великой советской

Ответить
7
Максим Манчестер

Перестань, после Путина будет тишина. Путин выбирает чиновников абсолютно без амбиций. Если вдруг кто и выйдет на первый план, то совсем не заметные.

Ответить
0
Николай

Да ладно, всякие ничтожества и становятся безголовыми монстрами при попадании на самую верхушку

Ответить
0
AZP

У них дети есть

Ответить
0
Тактический Даниль

При увеличении средней продолжительности жизни такой тренд является нормой

Ответить
0
Денис Л

Ему не надо ничего делать, большинство и так за Путина

Ответить
0
Михаил Кометов

Ахахах)

Ответить
0
Sweety bread

Так и есть, в регионах уж точно, не стоит недооценивать глубинный народ :-) Это на тж и, в целом, внутри своего информационного пузыря кажется, что это не так, но объективная реальность куда произаичнее

Ответить
2
Михаил Кометов

Попробуй пообщаться с этим "особым народом в регионах"

Ответить
0
keepomen

На онлайн голосовании уже обкатали схему

Ответить
1
испанский смех

а что мешает?

Ответить
0
Андрей Рядькин

Головы протестующих

Ответить
0
Федя Прозоров

Мда… враги номер один - кучка копателей в сталинских репрессиях

Ответить
13
Smaug The Terrible

Катят бочку на НКВД же

Ответить
8
испанский смех

подрывают основы конституционного строя

Ответить
6
Тактический Даниль

а как мы знаем - нквд и есть государство. а мы их корм. так что всё логично

Ответить
0
Федя Прозоров

Чего только современные колонии стоят

Ответить
0
nimexeto

гулаг (строеться)
лавэха (мутиться)
граждане (репрессируються)
звания (получаються)
страна в пизду (катиться)

Ответить
6
keepomen

Когда уже нахуй ликвидируют текущую власть

Ответить
4
Тиджей

брат это удоли экстремизм

Ответить
5
Данислав Жуков

Мемориал - это одна из крутейших правозащитных организаций в РФ.
Ещё поборемся.

Ответить
5
Тактический Даниль

Куда подавать иск о ликвидации генпрокуратуры?

Ответить
1
Михаил Кометов

В спортлото

Ответить
2
Тактический Даниль

Там не отвечают, столько им уже всего написал.

Ответить
3
Максим Грандов

Пиши в @Сломалось

Ответить
0
Тиджей

это экстремизм брат удоли

Ответить
1
Тактический Даниль

Толку от них всё равно 0, а вреда до жопы.

Ответить
0
Аркадий Соколов

главное стерпеть

Ответить
1
nimexeto

Не долго терпеть осталось

Робот «Госуслуг» назвал QR-коды «частью планов…
Робот Макс отвечал, что людей «развели и никаким „коронавирусом“ они не болели».
tjournal.ru
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1
Тактический Даниль

Скоты-живодеры ебаные

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1
Тактический Даниль

Не ну а хули они копаются в архивах чё там интересно

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0
Федя Прозоров

Имена следователей, например

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1
испанский смех

ищут

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0
Сергей Степанов

Вот кстати да, копаются в архивах и смотрят фильмы какие-то про кровавый режим. Но чем это кому мешает-то? Там весь мемориал небось человек 30-50.

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0
Михаил Октябрьский

Back in USSR

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0
AZP

В «Мемориале» заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.

Вся российская оппозиция смешно борется с Путиным, исполняя любые, даже самые идиотские, законы Путина.

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0
Дмитрий Семёнов
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0
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