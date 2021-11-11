Генпрокуратура подала иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал», признанной «иноагентом» Статьи редакции
По версии ведомства, организация систематически нарушает закон об «иностранных агентах».
Генеральная прокуратура требует ликвидировать правозащитную организацию и её структурные подразделения. Поводом, по утверждению ведомства, стало систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах» — речь идёт об отсутствии специальной маркировки материалов. Об этом сообщает «Мемориал» со ссылкой на уведомление от Верховного суда.
Правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.
Судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоится 25 ноября.
Международное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию включили в реестр НКО-иноагентов в 2013 году. Правозащитную организацию неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте.
В конце 2016 года главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях из-за снимков приёмной дочери. В 2020 году историку назначили по этому делу 13 лет колонии строго режима. Правозащитники признали его политическим заключённым.
Ну, с Талибаном не все так однозначно. Они отстаивают традиционные исламские ценности и сражались с иностранными интервентами (США), которые хотели навязать им чуждые западные ценности.
И конечно же марионетка США, ООН заклеймила их как «террористов».
А мемориал же оскверняет память предков за подачки американских кураторов. Тут все ясно.