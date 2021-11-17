Против Трэвиса Скотта, Дрейка и Apple подали коллективный иск на $750 миллионов из-за смертельной давки на концерте Статьи редакции
Авторами иска стали более 125 участников фестиваля Astroworld.
Участники концерта Трэвиса Скотта, на котором погибли десять человек, во главе с юристом Тони Базби требуют от всех организаторов Astroworld компенсацию в размере 750 миллионов долларов. Это первый коллективный иск против артиста. Об этом сообщает Insider.
Среди истцов — родители погибшего 21-летнего Акселя Акосты. По их мнению, Скотт, Дрейк, Apple Music, Scoremore, Live Nation и другие организаторы фестиваля несут ответственность за смерть сына.
По заявлению Базби, Apple наряду с другими партнёрами фестиваля также виновна в смертельной давке. Компания вела прямую трансляцию, хотя должна была знать о потенциальных проблемах с безопасностью. Базби уверен, что Apple «не может пожинать плоды эксклюзивного партнёрства, не признавая вину за то, насколько ужасно был организован концерт».
Дрейка указали в иске, поскольку он около 30 минут находился на сцене, когда давка уже началась, сообщают истцы. Всех организаторов обвиняют в «грубой халатности», в том числе и агенство по подборе медицинских кадров ParaDocs. Организация своей вины не признаёт, заявляя, что сделала всё в соотвествии с протоколами.
В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли десять человек, ещё 300 пострадали. Рэпер принёс соболезнования погибшим, но соцсетях его раскритиковали за то, что он сразу не остановил концерт.
Сам рэпер заявил, что оплатит похороны всех погибших и посодействует организациям, которые оказывают психологическую помощь. По заявлению Скотта, любой пострадавший на концерте сможет обратиться за бесплатной онлайн-терапией.