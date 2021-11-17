Авторами иска стали более 125 участников фестиваля Astroworld.

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Фото из инстаграма Брэндона Тодда

Участники концерта Трэвиса Скотта, на котором погибли десять человек, во главе с юристом Тони Базби требуют от всех организаторов Astroworld компенсацию в размере 750 миллионов долларов. Это первый коллективный иск против артиста. Об этом сообщает Insider.

Среди истцов — родители погибшего 21-летнего Акселя Акосты. По их мнению, Скотт, Дрейк, Apple Music, Scoremore, Live Nation и другие организаторы фестиваля несут ответственность за смерть сына.

Аксель Акоста любил и обожал Трэвиса Скотта и других исполнителей Astroworld — но чувство не было взаимны. Ни Трэвис Скотт, ни его эксклюзивные партнеры, лейблы, обработчики, менеджеры, агенты, промоутеры или спонсоры не позаботились об Акселе Акосте и других участниках. Тони Базби

По заявлению Базби, Apple наряду с другими партнёрами фестиваля также виновна в смертельной давке. Компания вела прямую трансляцию, хотя должна была знать о потенциальных проблемах с безопасностью. Базби уверен, что Apple «не может пожинать плоды эксклюзивного партнёрства, не признавая вину за то, насколько ужасно был организован концерт».

Дрейка указали в иске, поскольку он около 30 минут находился на сцене, когда давка уже началась, сообщают истцы. Всех организаторов обвиняют в «грубой халатности», в том числе и агенство по подборе медицинских кадров ParaDocs. Организация своей вины не признаёт, заявляя, что сделала всё в соотвествии с протоколами.

В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли десять человек, ещё 300 пострадали. Рэпер принёс соболезнования погибшим, но соцсетях его раскритиковали за то, что он сразу не остановил концерт.