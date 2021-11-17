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Новости
Sasha Shambilova

Против Трэвиса Скотта, Дрейка и Apple подали коллективный иск на $750 миллионов из-за смертельной давки на концерте Статьи редакции

Авторами иска стали более 125 участников фестиваля Astroworld.

32 32 комментария
655 просмотров
Фото из инстаграма Брэндона Тодда

Участники концерта Трэвиса Скотта, на котором погибли десять человек, во главе с юристом Тони Базби требуют от всех организаторов Astroworld компенсацию в размере 750 миллионов долларов. Это первый коллективный иск против артиста. Об этом сообщает Insider.

Среди истцов — родители погибшего 21-летнего Акселя Акосты. По их мнению, Скотт, Дрейк, Apple Music, Scoremore, Live Nation и другие организаторы фестиваля несут ответственность за смерть сына.

Аксель Акоста любил и обожал Трэвиса Скотта и других исполнителей Astroworld — но чувство не было взаимны. Ни Трэвис Скотт, ни его эксклюзивные партнеры, лейблы, обработчики, менеджеры, агенты, промоутеры или спонсоры не позаботились об Акселе Акосте и других участниках.

Тони Базби

По заявлению Базби, Apple наряду с другими партнёрами фестиваля также виновна в смертельной давке. Компания вела прямую трансляцию, хотя должна была знать о потенциальных проблемах с безопасностью. Базби уверен, что Apple «не может пожинать плоды эксклюзивного партнёрства, не признавая вину за то, насколько ужасно был организован концерт».

Дрейка указали в иске, поскольку он около 30 минут находился на сцене, когда давка уже началась, сообщают истцы. Всех организаторов обвиняют в «грубой халатности», в том числе и агенство по подборе медицинских кадров ParaDocs. Организация своей вины не признаёт, заявляя, что сделала всё в соотвествии с протоколами.

В ночь на 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли десять человек, ещё 300 пострадали. Рэпер принёс соболезнования погибшим, но соцсетях его раскритиковали за то, что он сразу не остановил концерт.

Сам рэпер заявил, что оплатит похороны всех погибших и посодействует организациям, которые оказывают психологическую помощь. По заявлению Скотта, любой пострадавший на концерте сможет обратиться за бесплатной онлайн-терапией.

Смертельная давка на концерте Трэвиса Скотта…
Рэпер не остановил концерт, хотя видел людей без сознания, а при соболезнованиях не взял на себя…
tjournal.ru

#происшествия #музыка #новости

32 32 комментария
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32 комментария
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Грузовой Макс

По заявлению Базби, Apple наряду с другими партнёрами фестиваля также виновна в смертельной давке. Компания вела прямую трансляцию, хотя должна была знать о потенциальных проблемах с безопасностью.

вот так вот - ведешь прямую трансляцию, отвечай за безопасность. логика пздц

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10
Грузовой Макс

Да понятная там логика.
Ты многомиллиардная корпорация?? ПЛОТИ

Там небось вся сумма из-за одной эпл складывается.

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5
Miku Hatsune

Сам рэпер заявил, что оплатит похороны всех погибших и посодействует организациям, которые оказывают психологическую помощь. По заявлению Скотта, любой пострадавший на концерте сможет обратиться за бесплатной онлайн-терапией.

Невероятная щедрость

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3
Дмитрий Григорьев

Я думаю, он даже вкурить не может, почему его классный рэперский бизнес-план вдруг заработал в обратную сторону. Нормально же тусили, а.

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1
Грузовой Макс

Apple наряду с другими партнёрами фестиваля также виновна в смертельной давке. Компания вела прямую трансляцию, хотя должна была знать о потенциальных проблемах с безопасностью.

а Байден не виноват? ведь он тожно должен был знать о потенциальных проблемах

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2
Грузовой Макс

Байден вряд ли. Скорее всего Трамп.

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1
Дмитрий Григорьев

Забанили, гада, везде, но он всё равно пролез как-то.

Ответить
1
Грузовой Макс

Сразу Путин

Ответить
0
Грузовой Макс

ddddd

Ответить
0
Грузовой Макс

Dddd

Ответить
0
Sergey Michko

Упомянуть всех потенциально виноватых – обычное дело для иска в США. Суд может признать, что Эпл виновата на 5% или не виновата совсем. Истец видимо считает, что раз эксклюзивное партнёрство, то Эпл причастны к организации.

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2
Sergey Michko

https://youtu.be/s_jaU5V9FUg ред.

Ответить
0
Грузовой Макс

Dddd

Ответить
0
Грузовой Макс

123

Ответить
0
Максим Грандов

Не могу понять в чем виновен Тревис Скотт, если давка была организована не им, а посетителями концерта? Пусть судятся с последними, а не с музыкантами и прочими

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0
amd

Он знал, что возникла давка, но продолжил концерт и стало хуже

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3
Максим Грандов

Смерти во время давок или полное прекращение фестиваля?

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1
Sergey Michko

Давка вопрос организации.

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2
Miku Hatsune

Тревис Скотт организатор фестиваля и вся ответственность только на нем

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2
Грузовой Макс

А в чем ужасность организации концерта? В том что зрители сами устроили давку?

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–2
Дмитрий Григорьев

Не соглашусь, организация любых массовых мероприятий как раз должна предупреждать подобные инциденты. Количество выходов, распределение людских потоков и пр. Причём именно с учётом возможных эвентов и реакции толпы.

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5
Андрей Рядькин

Я не понял, почему у них площадка не была разделена на зоны. Это на нормальных концернах делают

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1
имя и фамилия

видать Уленшпигеля не читали, да и вообще книг, поколение тик-ток дегенератов

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0
bor_vn

с тем же успеъом следует судить посетителей концерта.

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1
Грузовой Макс

гад дэмн райт

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0
сироп от щекотки

Ну вот, видите как цивилизованно. Нигде никто не пишет национальность музыкантов!

Ответить
1
Грузовой Макс

Концерты бля быдла

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0
Smaug The Terrible

Животное спросить забыли

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0
имя и фамилия

зря вы так о фанатах эпла, они такими родились, они не могут быть другими...

Ответить
0
Грузовой Макс

Я фанат эпла, у меня 12 про и макбук про на м1

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0
имя и фамилия

поздравляю, у вас 5 стадия принятия неизбежного, сопровождается самоосуждением, вы на верном пути к выздоровлению

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0
Deerp Deerp

Трэвис Скот: всем похороны за мой счёт!

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0
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