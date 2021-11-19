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Новости
Артём Мазанов

СМИ: СК начал проверку песен Моргенштерна по статье УК РФ о склонению к употреблению наркотиков Статьи редакции

В документе говорится, что контент рэпера пропагандирует среди подростков «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

151 151 комментарий
2169 просмотров
Скрин из клипа Pablo

Московское управление Следственного комитета начало проверку творчества Алишера Моргенштерна с 2013 по 2021 годы по статье о склонению неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники.

По словам собеседника журналиста, во время мониторинга соцсетей силовики обнаружили, что творчество Моргенштерна, «целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».

RTVI пишет, что проверка также касается продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова. Первый публиковал клипы в тиктоке, второй — в инстаграме. Статья 230 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, если склонение к употреблению наркотиков было в интернете.

По данным «Известий», в отношении Моргенштерна идут четыре проверки. Поводом для них стал клип на песню Раblо.

В марте Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку творчества Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков.

3 июня Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино 2» и Family.

26 октября глава СК поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы — в нём усмотрели «оскорбление исторической памяти».

#новости #право #моргенштерн

151 151 комментарий
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151 комментарий
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Лекарственный завод

кто в плюсах тот хитрый русский дыня ред.

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7
Лекарственный завод

Ха ха

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–1
Лекарственный завод

Ха ха

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3
Лекарственный завод

закрой рот

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–3
умный человек

рот открой глаза закрой

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–2
New

Я в детстве слушал Касту, Гуфа, Центр, Многоточие. там в каждый треке говорили о наркоте.
Наркотики не употребляю.
Что за х*йни они несут?

как песня может заставить человека что то употреблять?
Если это так, то это не человек, а инфузория туфелька

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4
Лекарственный завод

Так-же как и игры, заставляют убивать

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–5
Лекарственный завод

Красный тред может?

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–4
8 комментариев
New

В германии психотерапевты советуют игры чтобы снять стресс и при депрессии

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–4
Кирилл Вселенский

Кто не бахался тот мало чего понял

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0
Кирилл Вселенский

Иголками сегодня не только шьют обновки

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0
1 комментарий
Сергей Колесников

"Я в детстве слушал Касту, Гуфа, Центр, Многоточие. там в каждый треке говорили о наркоте.
Наркотики не употребляю."

Когда слухал гуфаку, разве не было соблазна покурить планчик с пацанами на раёнчике, или пустить по веткам хмурого?

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0
ggg123

Я думаю тот же кокос вообще ни один человек в Рахе бы не купил не будь он в каждом втором сериче атрибутом успешной жизни, лол

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–1
New

логика в твоих словах есть

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–1
Лекарственный завод

Я в детстве слушал Касту, Гуфа, Центр, Многоточие

могло сказаться пагубно и по-другому

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–7
Лекарственный завод

Минус тебе

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–5
5 комментариев
Лекарственный завод

Вот она, судьба лоялиста в условиях реакционного режима.

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–4
Лекарственный завод

Думал, что усидит на двух стульях, выпуская провокационные клипы и помогая тетке-менту с ребенком деньгами)))))0

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–1
Лекарственный завод

ті рот закроешь?

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–2
1 комментарий
Максим Манчестер

Какой он лоялист, чувак прямо говорит что играй по тем правилам что дядя большой дает. Он реалист.

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–8
MadRat96

Посмотрите его интервью у Дудя, там Дудь хорошо его поймал в этом вопросе

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–1
Лекарственный завод

не пизди

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–3
23 комментария
Лекарственный завод

не плачь

Ответить
–3
New

код красный

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–4
Лекарственный завод

закрой свой рот

Ответить
–2
4 комментария
Лекарственный завод

Этим девиантным паразитам из СК почаще бы в зеркало смотреть, а то хорошо устроились — жри бюджет и горя не знай.

Ответить
1
Ху Эмай

Ну и в чем они не правы?

Ответить
–2
Лекарственный завод

Приблизительно во всём

Ответить
–1
Лекарственный завод

рот закрой

Ответить
–1
1 комментарий
Лекарственный завод

рот закрой

Ответить
–3
Лекарственный завод

нельзя хотеть жить как элиты или че?

Ответить
–4
Лекарственный завод

закрой рот

Ответить
–7
Лекарственный завод

@Вахтёр

Ответить
–1
2 комментария
Лекарственный завод

не гавкай

Ответить
–4
7 комментариев
Лекарственный завод

Ну типа

Ответить
–2
Лекарственный завод

закрой рот

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0
2 комментария
Yaroslaff Chekunov
Ответить
–1
norm

Морген выпускал заявление, в котором говорил, что участие в благотворительном сборе на лечение ребёнка было ему предложено, чтобы до него не докапывались по поводу текстов и не возбудили дело.

Nuff said. Видимо, не стоило выпускать заявление и рассказывать об этом.

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–6
Андрей Охапкин

Лол, а в интервью у Гордона он заплакал, когда речь зашла про помощь ребенку. Типа был очень, что получилось спасти жизнь

Ответить
–4
Лекарственный завод

не бойся

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–2
New

а родители и денюжки собрали на ребенка, и дали ход делу.
ну гениально просто))

Ответить
–5
Лекарственный завод

не пизди

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0
1 комментарий
Лекарственный завод

не плачь

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–1
New

удали это

Ответить
–1
Anton Gostev

контент рэпера пропагандирует среди подростков «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

Рожа любого чиновника и попа тоже это пропагандирует

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–4
Лекарственный завод

я лью чифир или компот
мечтал - теперь моё

Ответить
–6
Лекарственный завод

нее пизди

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0
Ху Эмай

привет, есть че?

Ответить
–7
Лекарственный завод

привет, закрой рот

Ответить
–7
7 комментариев
Лекарственный завод

рот закрой

Ответить
0
Лекарственный завод

Какие же они там у себя в СК трудолюбивые пиздец. Каждую неделю каждую новую песню проверяют

Ответить
–3
Андрей Охапкин

Не позавидуешь им, столько слушать Моргенштерна

Ответить
–4
2 комментария
Лекарственный завод

Просто слушают, а потом надо закрыть статистику, вот и выбирают такой способ.

Ответить
–3
2 комментария
Ху Эмай

так и до нас доберутся

Ответить
–3
2 комментария
Лекарственный завод

В документе говорится, что контент рэпера пропагандирует среди подростков «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

Да господи, теперь и ЭТО ЗАПРЕЩЕНО? СОВСЕМ ЧТОЛИ ПИЗДАНУЛИСЬ?

Ответить
–3
2 комментария
Лекарственный завод

не пизди

Ответить
–4
3 комментария
Лекарственный завод

Ничего не знаю, продаю гараж по номеру 89005533555

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0
Кирилл Вселенский

Господи отстаньте от творца

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0
Evgeniy 4

Вангую как только дело запахнет уголовкой, ему вовремя об этом скажут и он уедет из страны

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0
Ольга Штанько

хочется спросить:- Вы только что заметили?

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0
Дмитрий Гришаев

Нихуя ему не будет. Скриньте.

Ответить
0
Лекарственный завод

Я съел деда

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0
Лекарственный завод

Не проблема

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0
1 комментарий
stikerman

Надеюсь он не будет строить из себя патриота и уедет, а ловить теперь начнут всех, и тех кто мимо проходил тоже.

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–1
Лекарственный завод

Рот закрой

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–1
4 комментария
Лекарственный завод

шо тут, красный тред что ли

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–1
Иван Семин

Вообще забавно, люди могут спеть песню лет 5-10 назад. а им потом прилетает. Еще можно проверить песни советского периода. думаю там так же можно найти что-то интересное.

Ответить
–3
Yaroslaff Chekunov

А блатняк тоже попадет под эту гребенку? По сути это новый блатняк.

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–4
Лекарственный завод

интересная повесточка
* жопы и храмы
* песни моргенштерна

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–4
Максим Манчестер

У нас на дорогах умирают 20,000 в год. От синтетики точно не больше 1000. Так се машины не запретили еще?

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–4
Photuum

Каждый рэпер должен отсидеть

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–7
Лекарственный завод

ті закроешь свой рот или как?

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–2
1 комментарий
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