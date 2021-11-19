В документе говорится, что контент рэпера пропагандирует среди подростков «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

{"id":477986,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/477986-smi-sk-nachal-proverku-pesen-morgenshterna-po-state-uk-rf-o-skloneniyu-k-upotrebleniyu-narkotikov","title":"\u0421\u041c\u0418: \u0421\u041a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0441\u0435\u043d \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0423\u041a \u0420\u0424 \u043e \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477986-smi-sk-nachal-proverku-pesen-morgenshterna-po-state-uk-rf-o-skloneniyu-k-upotrebleniyu-narkotikov&title=\u0421\u041c\u0418: \u0421\u041a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0441\u0435\u043d \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0423\u041a \u0420\u0424 \u043e \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477986-smi-sk-nachal-proverku-pesen-morgenshterna-po-state-uk-rf-o-skloneniyu-k-upotrebleniyu-narkotikov","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477986-smi-sk-nachal-proverku-pesen-morgenshterna-po-state-uk-rf-o-skloneniyu-k-upotrebleniyu-narkotikov&text=\u0421\u041c\u0418: \u0421\u041a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0441\u0435\u043d \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0423\u041a \u0420\u0424 \u043e \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477986-smi-sk-nachal-proverku-pesen-morgenshterna-po-state-uk-rf-o-skloneniyu-k-upotrebleniyu-narkotikov&text=\u0421\u041c\u0418: \u0421\u041a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0441\u0435\u043d \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0423\u041a \u0420\u0424 \u043e \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477986-smi-sk-nachal-proverku-pesen-morgenshterna-po-state-uk-rf-o-skloneniyu-k-upotrebleniyu-narkotikov","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u041c\u0418: \u0421\u041a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0441\u0435\u043d \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0423\u041a \u0420\u0424 \u043e \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/477986-smi-sk-nachal-proverku-pesen-morgenshterna-po-state-uk-rf-o-skloneniyu-k-upotrebleniyu-narkotikov","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2169 просмотров

Скрин из клипа Pablo

Московское управление Следственного комитета начало проверку творчества Алишера Моргенштерна с 2013 по 2021 годы по статье о склонению неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники.

По словам собеседника журналиста, во время мониторинга соцсетей силовики обнаружили, что творчество Моргенштерна, «целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».

RTVI пишет, что проверка также касается продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова. Первый публиковал клипы в тиктоке, второй — в инстаграме. Статья 230 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, если склонение к употреблению наркотиков было в интернете.

По данным «Известий», в отношении Моргенштерна идут четыре проверки. Поводом для них стал клип на песню Раblо.

В марте Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку творчества Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков.

3 июня Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино 2» и Family.