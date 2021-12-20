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Новости
Яна Ломакина

В Саратове полицейского оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за майнинга криптовалюты в здании МВД Статьи редакции

Ущерб оценили в 231 тысячу рублей.

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Суд в Саратове признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий, оштрафовал и лишил права занимать должности на госслужбе из-за майнинга криптовалюты в здании МВД. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

Ущерб по переплате за электроэнергию из-за майнинга составил 231 тысячу рублей. Мужчина признал вину, раскаялся и возместил ущерб.

По версии следствия, в феврале-июле 2021 года полицейский установил в неиспользуемом служебном помещении два устройства, подключил их к электросети и майнил криптовалюту. В октябре против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий — мужчине грозило до четырёх лет лишения свободы. По отрицательным мотивам сотрудника уволили из органов внутренних дел.

В июле уголовное дело по такой же причине завели на сотрудников метро в Казани. По версии следствия, они подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

В августе камчатские чиновники пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах. Тогда под учётными записями нескольких госслужащих заметили попытки установки программного обеспечения для майнинга криптовалют monero, bytecoin и infinium-8.

#новости #криптовалюты #полиция

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Андрей Васильев

"оштрафовали на 30 тысяч"
"Ущерб оценили в 231 тысячу"

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2
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Ничтожный микроскоп

Мужчина признал вину, раскаялся и возместил ущерб.
 Тридцать уже сверху накинули.

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6
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Ян Фёдоров

не читать статьи не бросим

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3
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Paladin 404992

Иногда так лень прочитать новость, понимаю

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2
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Имя И Фамилия

Штраф и возмещение ущерба - разные вещи, чел

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Ничтожный микроскоп

из-за майнинга криптовалюты в здании МВД в майнкрафте

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1
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Иван Кондратьев

Шваброй

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1
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Michael Scott

ну что, как помайнили?

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1
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Ничтожный микроскоп

200к плюсом, полет нормальный

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Николай Бойко

Мало того, что мент, так ещё и майнер лол

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Михаил Павлович

Давайте посчитаем. Положим электричество стоило там по 5р. Итого 46200 квт накрутил. Вопрос. Что за два устройства, которые выжигают в месяц 4620квт. Предполагаю, что это два асика по 3квт каждый. Интересно какие. Если это с19е, то возникает вопрос, откуда у мента полтора ляма на два асика по 800к?
А теперь давайте посчитаем сколько он заработал. Положим это все же с19, тогда он зарабатывал по 1.5-2к в день. Итого 2*30*10 = 600к. Т.е. даже стоимость одного асика не отбил.
И оно того действительно стоило? Почему бы просто дома не поставить, не понимаю.

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Алексей Какачан

конфискат. а на большее ума не хватило.

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Михаил Павлович

скорее всего

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Ничтожный микроскоп

Честный что ли полицейский был?

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Madao

Было же уже, не?

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Имя И Фамилия

Осталось надеяться, что намайнил он на бОльшую сумму

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Влад Смирнов

Да ясен, что да

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Сергей Лукин

В этом посте все в глаза долбятся, что ли?

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