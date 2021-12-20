Ущерб оценили в 231 тысячу рублей.

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Суд в Саратове признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий, оштрафовал и лишил права занимать должности на госслужбе из-за майнинга криптовалюты в здании МВД. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

Ущерб по переплате за электроэнергию из-за майнинга составил 231 тысячу рублей. Мужчина признал вину, раскаялся и возместил ущерб.

По версии следствия, в феврале-июле 2021 года полицейский установил в неиспользуемом служебном помещении два устройства, подключил их к электросети и майнил криптовалюту. В октябре против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий — мужчине грозило до четырёх лет лишения свободы. По отрицательным мотивам сотрудника уволили из органов внутренних дел.

В июле уголовное дело по такой же причине завели на сотрудников метро в Казани. По версии следствия, они подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.