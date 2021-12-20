В Саратове полицейского оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за майнинга криптовалюты в здании МВД Статьи редакции
Ущерб оценили в 231 тысячу рублей.
Суд в Саратове признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий, оштрафовал и лишил права занимать должности на госслужбе из-за майнинга криптовалюты в здании МВД. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.
Ущерб по переплате за электроэнергию из-за майнинга составил 231 тысячу рублей. Мужчина признал вину, раскаялся и возместил ущерб.
По версии следствия, в феврале-июле 2021 года полицейский установил в неиспользуемом служебном помещении два устройства, подключил их к электросети и майнил криптовалюту. В октябре против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий — мужчине грозило до четырёх лет лишения свободы. По отрицательным мотивам сотрудника уволили из органов внутренних дел.
В июле уголовное дело по такой же причине завели на сотрудников метро в Казани. По версии следствия, они подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.
В августе камчатские чиновники пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах. Тогда под учётными записями нескольких госслужащих заметили попытки установки программного обеспечения для майнинга криптовалют monero, bytecoin и infinium-8.
"оштрафовали на 30 тысяч"
"Ущерб оценили в 231 тысячу"
не читать статьи не бросим
Иногда так лень прочитать новость, понимаю
Штраф и возмещение ущерба - разные вещи, чел
Шваброй
ну что, как помайнили?
Мало того, что мент, так ещё и майнер лол
Давайте посчитаем. Положим электричество стоило там по 5р. Итого 46200 квт накрутил. Вопрос. Что за два устройства, которые выжигают в месяц 4620квт. Предполагаю, что это два асика по 3квт каждый. Интересно какие. Если это с19е, то возникает вопрос, откуда у мента полтора ляма на два асика по 800к?
А теперь давайте посчитаем сколько он заработал. Положим это все же с19, тогда он зарабатывал по 1.5-2к в день. Итого 2*30*10 = 600к. Т.е. даже стоимость одного асика не отбил.
И оно того действительно стоило? Почему бы просто дома не поставить, не понимаю.
конфискат. а на большее ума не хватило.
скорее всего
Было же уже, не?
Осталось надеяться, что намайнил он на бОльшую сумму
Да ясен, что да
В этом посте все в глаза долбятся, что ли?